Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 75249
ИКТ 7047
Организации 5092
Ведомства 1257
Ассоциации 576
Технологии 2698
Системы 15727
Персоны 25042
География 1352
Статьи 945
Пресса 793
ИАА 551
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1154
Мероприятия 777

Радиоэлектроника СВЧ сверхвысокие частоты



29.05.2018 СВЧ-печи. Хиты продаж весны 2018 года
24.01.2018 СВЧ-печь с блогером в комплекте
08.12.2016 В «Росэлектронике» уменьшили размер СВЧ-резонаторов для микроэлектроники
07.06.2013 Лучшие СВЧ-печи с механическим управлением и не только. Выбор ZOOM
20.10.2010 СВЧ-печь с угольным грилем, говорящая микроволновка и другая техника 2011 года
04.06.2010 Выбор ZOOM: лучшие многофункциональные СВЧ-печи
28.01.2009 СВЧ-печь Panasonic NN-CS596: гармония вкуса и пользы
23.08.2007 Пароварка и СВЧ-печь: эффективный симбиоз

Публикаций - 91, упоминаний - 132

Радиоэлектроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

LG Electronics 3372 16
Ростех - Ростехнологии 2532 15
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 15
Samsung Electronics 9333 13
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 13
Bosch - БСХ бытовые приборы 336 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 12
Siemens AG - Siemens Group 2311 10
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 7
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники 19 6
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 235 6
Sharp Corporation 1024 5
Raytheon 290 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 4
Daewoo Electronics 42 4
JVC Kenwood 390 3
Apple Inc 10683 3
Исток НПП им. Шокина - Научно-производственное предприятие 47 3
Элемент ГК - Elementec 1523 2
Ростех - Автоматика Концерн 1008 2
Rolsen Electronics 78 2
Haier 94 2
Titanium 70 2
Vitek - Голдер Электроникс 38 2
Sony 6145 2
Philips 1960 2
Midea 20 1
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 7 1
Lite-On 28 1
H2O 15 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 1
Polar - Полар 61 1
Noirot 6 1
Vestel 26 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 282 1
Meta Platforms - Facebook 4267 1
HP Inc. 5313 1
Toshiba Corporation 2830 1
HP - Hewlett-Packard 3567 1
Redmond - Инновационные решения 88 1
Hansa - Ханса 85 10
Whirlpool 72 7
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 101 6
Miele - Миле 120 5
Gaggenau 32 4
Beko 54 4
Gorenje 72 3
Electrolux - Электролюкс Рус 177 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 3
Groupe SEB - Tefal 76 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 3
Dyson 100 2
Liebherr Group 42 2
Daewoo 86 2
Braun 68 2
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 42 2
Candy Group - Канди 74 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
Айсберг - Смоленский завод холодильников 2 1
Swarovski AG 69 1
Smeg 14 1
Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 3 1
Krups 23 1
Zauber 2 1
Kärcher 34 1
Веста 45 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 1
АвтоВАЗ 188 1
Торий НПП 22 1
Восточный Банк 232 1
Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 40 1
РВК - Российская венчурная компания 530 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Яндекс.Еда 490 1
eBay Inc 1576 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 19 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 1
Visa International 1809 1
НСПК - Национальная система платежных карт 401 1
GM - General Motors 434 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
Правительство РФ 8292 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 90 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Холодильник 487 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 10
СВЧ - микроволновая печь 60 8
Электроника - Электронные устройства - Промышленное производство и разработка электроники 992 7
Родительский контроль - Защита от детей 68 6
ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 56 6
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 5
Конвекция - вид теплообмена (теплопередачи) 22 5
No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 65 5
Аэрогриль 13 3
Духовка 62 3
Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 197 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 604 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 2
Системы охлаждения 741 2
Пылесос - Vacuum cleaner 250 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 2
Холодильники широкие - Side-by-Side - French Door и многокамерные 34 2
Блендер 52 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 2
Стиральная машина 162 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1335 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 1
Мультиварки с функцией Мультиповар 53 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 1
Утюг 63 1
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 195 1
Groupe SEB - Moulinex ME 44 5
Посудомойки 47 5
Apple iOS 6422 4
Google Android 11959 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston MWHA 3 3
Apple iPad 3663 2
Groupe SEB - Moulinex COOK N`BREAD 2 2
Samsung Space Max 7 2
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 2
Groupe SEB - Moulinex Cook4Me 4 1
Bosch Side by Side - холодильник 2 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 4D 3 1
Liebherr SBS - холодильник 12 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Quadrio 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Luce 2 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston CAWD 1 1
Groupe SEB - Moulinex MW 1 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер 233 1
Samsung AddWash - серия стиральных машин 11 1
Intel 8086 14 1
Samsung Galaxy Gear 133 1
BEKO GNE side-by-side - холодильник 1 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 196 1
BiCMOS - Bipolar Complementary Metal Oxide Semiconductor - БиКМОП - технология изготовления интегральных микросхем с использованием биполярных и КМОП-транзисторов на одном кристалле. 14 1
LG SmartThinQ 14 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 441 1
Groupe SEB - Moulinex INFINI PRESS 2 1
Krups GVE 1 1
Bosch KGN - холодильник 12 1
Zauber Easter 1 1
Zauber X - пароварка 1 1
LG Kompressor Follow Me 10 1
LG Multi Air Flow 11 1
Ока - стиральная машина 1 1
Роскосмос Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 16 1
Cisco Kinetic 5 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 1
Google Chrome - браузер 1270 1
Google Chrome OS 336 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 329 1
Лебедев Артемий 94 2
Зверев Андрей 57 2
Козлов Игорь 38 2
Якунин Александр 48 2
Головин Даниил 34 2
Dyson James - Дайсон Джеймс 28 1
Рогов Сергей 4 1
Литвин Владимир 6 1
Гуляев Юрий 8 1
Элькин Григорий 13 1
Баринов Сергей 3 1
Умбиталиев Александр 2 1
Бушуев Александр 5 1
Розенбаум Александр 2 1
Носов Константин 16 1
Криницкий Игорь 26 1
Евтушенко Олег 126 1
Брыкин Арсений 42 1
Асланян Сергей 96 1
Артемов Михаил 13 1
Мишустин Михаил 376 1
Осипов Александр 44 1
Граф Аркадий 25 1
Карташев Дмитрий 5 1
Осипов Леонид 5 1
Тынкован Александр 51 1
Баранова Екатерина 8 1
Сахненко Сергей 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 34
Европа 12319 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 9
Южная Корея - Республика 4394 7
Япония 10069 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 5
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Америка Латинская 1413 4
Германия - Берлин 635 4
Африка - Африканский регион 2928 4
Ближний Восток 2549 4
Италия - Итальянская Республика 3310 3
Земля - планета Солнечной системы 7427 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 664 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 2
Греция - Греческая Республика 744 1
Россия - ЦФО - Калужская область 767 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 1
Россия - СЗФО - Псковская область 508 1
Франция - Французская Республика 5665 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 1
Великобритания - Кембридж 250 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 335 1
Южная Корея - Сеул 320 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 363 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 289 1
Беларусь - Белоруссия 3525 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 475 1
Россия - ПФО - Саратовская область 564 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 490 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 512 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 735 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1298 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 4
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 562 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1120 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 1
Черкизон - Черкизовский рынок 125 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 11 1
Эргономика 840 1
Войны в Ираке 128 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула 439 1
Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 60 1
Horizon 2020 - Горизонт 2020 - Научно-исследовательская программа Европейского союза 4 1
Федеральное законодательство 1944 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 813 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 15 1
КПД - Коэффициент полезного действия 245 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 116 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1164 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 14
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
Wired - Издание 217 2
Чудо техники 54 1
Nature 770 1
Der Spiegel 143 1
Директ Инфо 9 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 45 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 26 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 4
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
Red Dot Design Award 50 1
Samsung Forum 14 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»