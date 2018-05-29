Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Радиоэлектроника СВЧ сверхвысокие частоты
Публикаций - 91, упоминаний - 132
Радиоэлектроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лебедев Артемий 94 2
|Зверев Андрей 57 2
|Козлов Игорь 38 2
|Якунин Александр 48 2
|Головин Даниил 34 2
|Dyson James - Дайсон Джеймс 28 1
|Рогов Сергей 4 1
|Литвин Владимир 6 1
|Гуляев Юрий 8 1
|Элькин Григорий 13 1
|Баринов Сергей 3 1
|Умбиталиев Александр 2 1
|Бушуев Александр 5 1
|Розенбаум Александр 2 1
|Носов Константин 16 1
|Криницкий Игорь 26 1
|Евтушенко Олег 126 1
|Брыкин Арсений 42 1
|Асланян Сергей 96 1
|Артемов Михаил 13 1
|Мишустин Михаил 376 1
|Осипов Александр 44 1
|Граф Аркадий 25 1
|Карташев Дмитрий 5 1
|Осипов Леонид 5 1
|Тынкован Александр 51 1
|Баранова Екатерина 8 1
|Сахненко Сергей 76 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 14
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
|Wired - Издание 217 2
|Чудо техники 54 1
|Nature 770 1
|Der Spiegel 143 1
|Директ Инфо 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru