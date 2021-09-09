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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова
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Публикаций - 185, упоминаний - 307
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Парахин Виктор 4 2
|Власов Александр 6 2
|Варев Александр 16 2
|Крысина Ольга 109 2
|Аксельрод Илья 15 2
|Попов Алексей 311 2
|Терехов Александр 13 2
|Лиходедов Александр 2 2
|Solomon David - Соломон Дэвид 2 1
|Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 1
|Воробьев Артем 14 1
|Черных Сергей 8 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Барыкин Сергей 9 1
|Буленков Дмитрий 13 1
|Ярыгин Денис 2 1
|Кулюкина Светлана 2 1
|Хрусталев Александр 31 1
|Курило Андрей 35 1
|Евдокимов Игорь 6 1
|Самойлов Андрей 7 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Марков Антон 12 1
|Поздняков Александр 7 1
|Грищенков Алексей 4 1
|Баранов Александр 10 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Луцкий Алексей 3 1
|Двойных Александр 1 1
|Берзан Александр 1 1
|Зверев Андрей 52 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Демидов Михаил 124 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Морошкин Александр 106 1
|Лупанин Сергей 8 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|CNews Analytics 1988 14
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759206, в очереди разбора - 662896.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759206, в очереди разбора - 662896.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru