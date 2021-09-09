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Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова


09.09.2021 Создатель российского конкурента Booking.com арестован за наркотики. Ему светят 20 лет тюрьмы 2
01.09.2021 Путешественники смогут приобрести SIM-карты Tele2 в аэропортах 2
09.07.2021 МТС улучшила связь на ЦКАД в Подмосковье 1
21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
20.05.2021 Продавцы Aliexpress смогут сдавать заказы в отделениях «Почты России» 1
25.03.2021 Tele2 упростила процесс переноса номера абонентам двух столиц 1
22.03.2021 Tele2 упростила процесс переноса номера абонентам двух столиц 1
24.12.2020 «Борлас» разработала ПО для соблюдения условий сертификации техсредств обеспечения транспортной безопасности 3
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
19.07.2020 Как сделать цифровую трансформацию успешной 1
15.07.2020 Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020 1
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 1
16.04.2020 «Инфосистемы джет» запустили Wi-Fi-сеть в аэропорту Домодедово 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
04.12.2019 Замглавы ФТС Денис Терещенко в интервью CNews: Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД 1
01.10.2019 Аэропорт Домодедово внедрил анализатор уязвимостей приложений Solar appScreener 6
04.09.2019 Российская компания объявила о запуске умных часов с ГЛОНАСС через 4 дня после ареста руководства 1
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1
12.07.2019 Tele2 развернет 5G около Кремля, «Билайн» в Лужниках, «Мегафон» в МГУ 1
04.07.2019 S7 Airlines протестирует систему распознавания лиц 1
05.06.2019 «Digital Диктант»: только 37% россиян знают, как противостоять кибермошенникам 2
15.02.2019 Задержаны «телефонные» мошенники, грабившие пенсионеров от имени «прокурора Москвы» 1
15.02.2019 В Москве поймали телефонных мошенников, наживших миллионы на пенсионерах и известном певце 1
09.01.2019 Tele2 подвела итоги 2018 года 1
24.12.2018 Где в России в первую очередь заработает 5G. Список 2
21.12.2018 Привет, «Андрей»: какие технологии «Индустрии 4.0» применяет «Аэроэкспресс» 1
01.10.2018 В транспорте Санкт-Петербурга будет внедрена система распознавания лиц 1
03.08.2018 «Домодедово» и SITA подвели итоги внедрения eGates 6
25.07.2018 У «Домодедово» вымогают биткоины, угрожая обрушить ИТ-системы аэропорта 4
26.06.2018 Коллапс в аэропортах: к чему привела зарубежная ИТ-зависимость 3
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
17.04.2018 «Домодедово» внедрит автоматизированное распознавание лиц в систему безопасности аэропорта 1
05.04.2018 «Билайн» удвоил скорость 4G в Подмосковье 1
30.03.2018 Аэропорт «Домодедово» протестировал турникеты для электронных посадочных талонов 1
13.03.2018 «АйТи. Смарт» автоматизировала бизнес-процессы блока автоГСМ ТЗК аэропорта «Домодедово» 2
13.03.2018 «Инфосистемы Джет» открывает представительство в Узбекистане 1
29.01.2018 S7 Airlines внедряет технологию распознавания лиц 1
15.12.2017 РЖД выделят 4G-частоты при условии совместимости с китайским стандартом 1

Публикаций - 185, упоминаний - 307

Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 27
Microsoft Corporation 11060 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
Акадо Телеком - Комкор 609 6
Yandex - Яндекс 4101 6
АйТи 751 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 4
SAP SE 3211 3
Ланит ГК 1155 3
Астерос - Asteros 531 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
IBM 3537 3
Крок 1219 3
Инсистемс 33 2
Инфосистемы Джет 675 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
ГЛОНАСС АО 82 2
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 93 2
ХайТэк - Hi-Tech 65 2
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
VisionLabs - ВижнЛабс 101 2
HP Inc. 2905 2
Ланит Конди 2 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Cisco Systems 2038 2
Borlas - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 1 1
Ростех Росэлектроника Импульс НПО 32 1
Алан-ИТ 27 1
Omnicomm - Омникомм 148 1
Ramax - Рамакс 62 1
Coinbase 24 1
Ростех Азимут 16 1
Программный продукт ГК 92 1
Инталев 168 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
Oberon - Оберон 40 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 6
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 5
Аэрофлот 493 4
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Мострансавто 59 3
ВТБ - Транскредитбанк 74 2
S7 Airlines 80 2
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 2
Сбербанк Корпоративный университет 10 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Альфа-Банк 1123 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 2
SBI Group 13 1
Деловые Линии ГК 36 1
Hyundai Motor 145 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
Быстроденьги МФК 22 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
DreamWorks Animation LLC 15 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 4 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 1
Яндекс.Еда 93 1
Uber 257 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 17 1
РЖД Москва - Белорусский вокзал 2 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Почта Банк 289 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Парк Зарядье 14 2
Правительство Москвы 653 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Россия-страна возможностей АНО 9 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 3 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Федеральное казначейство России 766 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 84 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство РФ 2201 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 3
3G - Стандарт мобильной связи 3723 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
eGate 4 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
AOD - Always On Display 103 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 32 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
Flash 472 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
Google Android 10750 10
Apple iOS 5741 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Microsoft SQL Server 793 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
Стрелка - Транспортная карта 113 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 21 1
Cisco CMX - Cisco Connected Mobile Experiences 4 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
ФТС РФ ЦОД 5 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
ST Flagman Web 1 1
Яндекс Go 50 1
L3 ProVision - SafeScout - серия радиоволновых сканеров 1 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
SpaceTeam ST Connect 1 1
SpaceTeam ST Matix 2 1
Bitbox - криптовалютная биржа 2 1
Инфосистемы Джет - Jet Toolbar 7 1
Ростех Азимут D-ATIS - сервис доставки метеорологической и аэронавигационной информации 1 1
ЕАИС ТО - Единая Автоматизированная Информационная Система Технического Осмотра 5 1
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 1
Аэрофлот Бонус 21 1
Астерос Securix 8 1
Cognitive Passport 28 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft Exchange 680 1
Apple iPhone 5 710 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
Парахин Виктор 4 2
Власов Александр 6 2
Варев Александр 16 2
Крысина Ольга 109 2
Аксельрод Илья 15 2
Попов Алексей 311 2
Терехов Александр 13 2
Лиходедов Александр 2 2
Solomon David - Соломон Дэвид 2 1
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 1
Воробьев Артем 14 1
Черных Сергей 8 1
Рудычева Наталья 81 1
Барыкин Сергей 9 1
Буленков Дмитрий 13 1
Ярыгин Денис 2 1
Кулюкина Светлана 2 1
Хрусталев Александр 31 1
Курило Андрей 35 1
Евдокимов Игорь 6 1
Самойлов Андрей 7 1
Соловьев Сергей 25 1
Марков Антон 12 1
Поздняков Александр 7 1
Грищенков Алексей 4 1
Баранов Александр 10 1
Чекмарев Александр 2 1
Луцкий Алексей 3 1
Двойных Александр 1 1
Берзан Александр 1 1
Зверев Андрей 52 1
Стуров Дмитрий 25 1
Демидов Михаил 124 1
Григорьева Евгения 57 1
Кузьменко Валерия 58 1
Морошкин Александр 106 1
Лупанин Сергей 8 1
Смиркин Дмитрий 12 1
Кисляков Евгений 83 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 85
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 78
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 11
Россия - ПФО - Казань 1513 10
Россия - ПФО - Самара 1287 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 9
Россия - СФО - Новосибирск 1965 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 8
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 6
Россия - Раменское 37 6
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 69 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 6
Европа 3745 5
Казахстан - Республика 2627 5
Восточная Европа 1676 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Россия - Жуковский 24 3
Россия - Оренбургская область 293 3
Россия - Люберцы 49 3
Россия - Калининград 662 3
Россия - Лобня 19 3
Россия - Альметьевск 60 3
Россия - Орехово-Зуево 29 3
Россия - Ульяновск 292 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Россия - Тверь 324 2
Россия - Набережные Челны 202 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Россия - Реутов 43 2
Россия - Иннополис 292 2
Россия - Калуга 295 2
Россия - Томская область 419 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
БАД - Биологически активные добавки к пище 13 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Digital Диктант 3 1
Tax Free - Такс-фри - Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) 4 1
Мошенничество 53 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
NYT - The New York Times 507 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
Rusbase 15 1
Российская газета 92 1
Юность - радиостанция 14 1
CNews Analytics 1988 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
CNews Fast рейтинг 29 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 8 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 9
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
GeekBrains 40 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
Городские технологии - выставка-форум 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759206, в очереди разбора - 662896.
Создано именных указателей - 46354.
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Colocation

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Техника

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Наука

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