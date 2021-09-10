Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МаксимаТелеком
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 102, упоминаний - 208
МаксимаТелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
|ЛДПР 69 1
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|Вольпе Борис 68 7
|Асланян Сергей 75 3
|Ликсутов Максим 32 2
|Пуликов Артем 2 2
|Чуйкова Дарья 1 1
|Батанов Андрей 15 1
|Зыков Владимир 2 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Тараба Дмитрий 23 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Емельянов Юрий 3 1
|Осташко Иван 1 1
|Черкасов Илья 6 1
|Лебедев Игорь 4 1
|Криворучко Алексей 5 1
|Пешняк Борис 3 1
|Потепко Вячеслав 5 1
|Мусинов Артем 2 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Устименко Антон 4 1
|Королев Игорь 41 1
|Червяков Александр 1 1
|Дьяковский Кирилл 1 1
|Михалик Алексей 1 1
|Крупенин Алексей 1 1
|Строкович Антон 45 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Шадаев Максут 384 1
|Собянин Сергей 211 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
|Миньковский Михаил 21 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Климарев Михаил 46 1
|Бегтин Иван 48 1
|Шувалов Игорь 64 1
|Гавриченков Артем 8 1
|Зенин Максим 8 1
|Путин Владимир 1824 1
|Сивков Арташес 16 1
|CNews Analytics 1988 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761380, в очереди разбора - 665069.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761380, в очереди разбора - 665069.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru