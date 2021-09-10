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МаксимаТелеком


10.09.2021 Опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль 1
10.09.2021 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 3
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 1
03.09.2021 «Максимателеком» и VEB Ventures предложат городские цифровые решения регионам 1
28.06.2021 «МаксимаТелеком» и Администрация Нижнего Новгорода будут сотрудничать в сфере цифровизации городского хозяйства 1
25.06.2021 «Максимателеком» запускает цифровую платформу метрологического контроля сыпучих грузов 3
25.06.2021 «Максимателеком» и «Трансмашхолдинг» будут сотрудничать в сфере цифровизации депо 2
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 2
11.06.2021 «МаксимаТелеком» поделилась опытом цифровизации городского хозяйства на CNews Forum 1
04.06.2021 «Максимателеком» и «Газпром космические системы» договорились о технологическом партнерстве 2
20.05.2021 «Максимателеком» продала AdTech-бизнес и сосредоточится на цифровизации городов 3
29.04.2021 «Максимателеком» запустила скоростную сеть Wi-Fi на новом участке метро Санкт-Петербурга 1
05.04.2021 «Максимателеком» запустила бесплатный Wi-Fi на новых участках БКЛ Московского метрополитена 1
25.03.2021 «Максимателеком» обеспечила стабильный Wi-Fi для пассажиров магистральных маршрутов Москвы 1
30.12.2020 Russ Outdoor и «Квант» запускают таргетинг рекламы на билбордах с помощью больших данных 1
25.11.2020 «Максимателеком» разместила биржевые облигации на 2,5 миллиарда рублей 3
18.09.2020 Действия пользователей в московской городской сети Wi-Fi начнут мониторить 1
21.07.2020 Москва строит систему слежки за пассажирами метро за 1,4 млрд 1
10.07.2020 Оператор Wi-Fi в московском метро впервые раскрыл своих владельцев 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
03.03.2020 МТС, «Билайн» и Tele2 прорвали «блокаду» питерского метро 1
25.02.2020 «Максимателеком» и «ЭР-телеком» тестируют новую модель монетизации публичного Wi-Fi в Екатеринбурге и Ульяновске 5
25.02.2020 Москвичей оставят без бесплатного интернета в автобусах и троллейбусах 1
26.12.2019 «Тинькофф мобайл» запустил сервис подключения к Wi-Fi в метро без рекламы 2
11.10.2019 «Билайн» и «Квант» запускают проект по размещению цифровой рекламы на ТВ-панелях в сети магазинов «Пятерочка» 1
03.09.2019 В московском метро запускают защищенный Wi-Fi 3
06.06.2019 «Билайн» и «Максимателеком» начали сотрудничество в области цифровой рекламы и публичного Wi-Fi 4
15.05.2019 Mail.ru Group запускает инструмент для прямых сделок между рекламодателями и издателями 1
26.03.2019 Количество подключений к WI-FI в «Аэроэкспрессе» превысило 4 млн 2
31.01.2019 Все сети городского Wi-Fi в Москве отдадут одному оператору 1
31.01.2019 «Максимателеком» стала единым оператором Московского городского Wi-Fi 1
16.01.2019 Жена экс-министра связи избавилась от разработчика системы слежки за водителями 1
26.12.2018 «МаксимаТелеком» довела до ума Wi-Fi в индийском метро 2
20.12.2018 Мировые ИТ-гиганты в 2018 году проштрафились на $246,8 млн за утечку данных 1
01.10.2018 Московский транспорт перейдет на большие данные 1
14.08.2018 «Максимателеком» обеспечила регистрацию туристов в публичном Wi-Fi 1
08.06.2018 Выживет ли Wi-Fi в мире 5G? 1
24.04.2018 Исследование EY: москвичи пользуются Wi-Fi в транспорте в два раза чаще жителей Лондона и Нью-Йорка 1
20.03.2018 «Максимателеком» и Tele2 предложили москвичам новую услугу 1
01.03.2018 «Максимателеком» обеспечила Wi-Fi новые электрички 1

Публикаций - 102, упоминаний - 208

МаксимаТелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
Ситроникс - Sitronics 561 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Квант НПП КП 23 4
АйТи 751 4
Cisco Systems 2040 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
VK - Mail.ru Group 2483 2
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 2
Инфосистемы Джет 675 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Нетология - Netology 30 1
Рустелеком ТК 197 1
Startobaza - Стартобаза 33 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Google LLC 7148 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Сравни.ру 7 1
Автодория 37 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 7 1
ZeptoLab 13 1
Outfit7 2 1
Инфокомпас 14 1
Metrocom - Метроком 24 1
СмартМолл 1 1
Безопасный транспорт ИЦ 4 1
Мобильное электронное образование 12 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
АФК Система ПАО 994 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Газпром-Медиа Холдинг 120 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Почта России ПАО 1572 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 2
Открытие ФК 538 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Яндекс.Такси 271 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Equifax 22 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Russ Outdoor 7 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
ЯКласс 19 1
Uber 257 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 6 1
Callidus Capital 1 1
BCS Global Markets - Инвестиционный банк 5 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Geromeli Trade 1 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Сотка Высоток 4 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Почта Банк 289 1
Uber Technologies 258 1
Wildberries 128 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Фонд Росконгресс 4 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Правительство Москвы 653 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
ЛДПР 69 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 89
3G - Стандарт мобильной связи 3731 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 482 3
Hotspot 14 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 1
Addressable TV 3 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
Wi-Fi 802.11ac Wave - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 25 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
Website - Вебсайт 116 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 27 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 546 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 44 1
МаксимаТелеком MT_Free 34 8
Apple iOS 5742 6
Google Android 10751 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Microsoft Windows 10 6635 2
MobilityLab MobileSputnik 22 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 6 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
Яндекс.Новости 29 1
Яндекс.Едадил 13 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
VK - Mail.ru Native Roll - платформа видео-рекламы 3 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 1
Drom.ru 7 1
Ask.fm - Сеть вопросов и ответов 3 1
Архивный фонд РФ 11 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
ЛитРес Livelib 2 1
ЛитРес Самиздат 7 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
Rakuten Viber 429 1
Apple Mac 1456 1
Apple - App Store 2198 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
ICQ 496 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Apple Safari - Браузер 602 1
Вольпе Борис 68 7
Асланян Сергей 75 3
Ликсутов Максим 32 2
Пуликов Артем 2 2
Чуйкова Дарья 1 1
Батанов Андрей 15 1
Зыков Владимир 2 1
Сушкевич Антон 56 1
Тараба Дмитрий 23 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Емельянов Юрий 3 1
Осташко Иван 1 1
Черкасов Илья 6 1
Лебедев Игорь 4 1
Криворучко Алексей 5 1
Пешняк Борис 3 1
Потепко Вячеслав 5 1
Мусинов Артем 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Устименко Антон 4 1
Королев Игорь 41 1
Червяков Александр 1 1
Дьяковский Кирилл 1 1
Михалик Алексей 1 1
Крупенин Алексей 1 1
Строкович Антон 45 1
Кузнецов Александр 75 1
Шадаев Максут 384 1
Собянин Сергей 211 1
Никифоров Николай 1126 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
Миньковский Михаил 21 1
Никифорова Светлана 33 1
Климарев Михаил 46 1
Бегтин Иван 48 1
Шувалов Игорь 64 1
Гавриченков Артем 8 1
Зенин Максим 8 1
Путин Владимир 1824 1
Сивков Арташес 16 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 57
Россия - Российская федерация - РФ 57350 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Москва - Котельники 14 1
Казахстан - Республика 2629 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Ульяновск 292 1
Москва - Воробьёвы горы 15 1
Индия - Дели 61 1
США - Коннектикут 26 1
Россия - Свердловская область 806 1
Эстония - Эстонская Республика 415 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Великобритания - Лондон 819 1
Италия - Итальянская Республика 1384 1
Специальный административный район Гонконг 548 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
США - Нью-Йорк 1093 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Индия - Республика 2169 1
Сингапур - Республика 808 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Европа 3752 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 4
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 15 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 4 1
МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 5 5
Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Medsite.ru 1 1
Радио России - радиостанция 31 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 16 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Врачи РФ 1 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
Известия ИД 59 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
The Bell - Издание 34 1
CNews Analytics 1988 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
TelecomDaily ИАА 112 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 291 2
CNews APPWards 36 2
CNews FORUM Кейсы 44 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761380, в очереди разбора - 665069.
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Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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