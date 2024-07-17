Здравоохранение Офтальмология глазные заболевания
- Глаукома — это хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание зрительного нерва. Оно приводит к снижению зрения и считается одной из главных причин необратимой слепоты среди населения. На каждый диагностированный и контролируемый случай приходится человек, который даже не подозревает, что у него глаукома. Примерно в 50% случаев глаукома не диагностируется. Но несмотря на то, что болезнь неизлечима, наступление слепоты, вызванной глаукомой, можно предотвратить. Один из факторов развития глаукомы — высокое глазное давление. Риск наступления заболевания также увеличивается с возрастом. Глаукома чаще встречается у пожилых людей старше 60 лет, но может развиться и раньше — после 40 лет. Люди, чьи прямые родственники (отец, мать, братья и сестры) страдали глаукомой, пациенты с высокой близорукостью (более 6 диоптрий) или травмами глаз также находятся в группе риска.
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