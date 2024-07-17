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Здравоохранение Офтальмология глазные заболевания


  • Глаукома — это хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание зрительного нерва. Оно приводит к снижению зрения и считается одной из главных причин необратимой слепоты среди населения. На каждый диагностированный и контролируемый случай приходится человек, который даже не подозревает, что у него глаукома. Примерно в 50% случаев глаукома не диагностируется. Но несмотря на то, что болезнь неизлечима, наступление слепоты, вызванной глаукомой, можно предотвратить. Один из факторов развития глаукомы — высокое глазное давление. Риск наступления заболевания также увеличивается с возрастом. Глаукома чаще встречается у пожилых людей старше 60 лет, но может развиться и раньше — после 40 лет. Люди, чьи прямые родственники (отец, мать, братья и сестры) страдали глаукомой, пациенты с высокой близорукостью (более 6 диоптрий) или травмами глаз также находятся в группе риска.

 

 


17.07.2024 «Яндекс 360» адаптировал «Календарь» для незрячих пользователей 1

13.07.2024 Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов? 1

12.07.2024 Нonor обновила рекорд толщины складных смартфонов с запуском инновационного флагмана Honor Magic V3 1

09.07.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024 1

25.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона HONOR 200 Lite 1

25.06.2024 Ритейлеры начали продажи HONOR 200 Lite — первого смартфона серии HONOR 200 для портретной съемки 1

25.06.2024 В МТС стартовали продажи смартфона Honor 200 Lite 1

17.06.2024 «МТС Линк» полностью адаптировал интерфейс для незрячих пользователей 1

11.06.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024 1

04.06.2024 Ритейлеры начали продажи планшета Honor Pad 9 5G 1

03.06.2024 Компьютерные игры для незрячих детей: «Билайн», Everland и «Альянс по защите детей в цифровой среде» представляют новый раздел курса цифровой грамотности для детей и подростков с инвалидностью 1

03.06.2024 Вышел новый раздел курса цифровой грамотности для детей и подростков с инвалидностью 1

30.05.2024 Tecno представил лимитированную серию Camon 30 LOEWE. Design Edition с задней панелью из кофейной экокожи 1

28.05.2024 Honor анонсировала смартфоны серии Honor 200 в партнерстве с фотостудией Harcourt 1

22.05.2024 Новая серия смартфонов TECNO CAMON 30 получит три года обновлений Android до версии Android 16 1

18.05.2024 Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую 1

16.05.2024 «Яндекс» запускает инклюзивный кинопроект с участием актеров с особенностями здоровья 1

15.05.2024 Tecno анонсировал старт продаж новой серии смартфонов Tecno Camon 30 в России 1

07.05.2024 Обзор фитнес-браслета Huawei Band 9: легкий и умный 1

06.05.2024 Обзор HUAWEI nova 12 SE: доступный камерофон 1

19.04.2024 Подведены итоги курса по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков 1

16.04.2024 Ритейлеры начали продажи флагмана Honor Magic 6 Pro 1

09.04.2024 Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro 1

09.04.2024 Digma Pro выходит на рынок мониторов: в продажу поступила серия стильных мониторов с разрешением до 5K 1

09.04.2024 Флагман HONOR Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей доступен для предзаказа с выгодой до 50 тыс. руб. 1

09.04.2024 МТС открыла предзаказ на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro с AI-камерой и морозоустойчивой батареей 1

08.04.2024 X-Com автоматизировала работу сотрудников Санитарно-эпидемиологической службы в Костромской области 1

21.03.2024 «Авто.ру» запустил нейросеть, которая определяет состояние автомобиля по фотографиям 1

05.03.2024 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1

29.02.2024 Ритейлеры начали продажи HONOR Pad 9 — планшета с большим экраном и 8 динамиками для работы и развлечений 1

28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1

27.02.2024 Ритейлеры начали продажи смартфона Honor X9b с автономностью до трех дней и сверхпрочным экраном 1

21.02.2024 Ритейлеры начали продажи Honor MagicBook X 16 (2024) на базе Intel Core 12-го поколения 1

16.02.2024 Доступная новинка с настраиваемой кнопкой: смартфон Huawei nova Y72 уже можно купить в «Ситилинке» 1

06.02.2024 В России начались продажи смартфонов Honor X8b и Honor X7b 1

01.02.2024 «Яндекс» изучил технические предпочтения людей с нарушениями зрения 1

24.01.2024 Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro 1

19.01.2024 X-Com автоматизировала работу сотрудников государственного научного центра России 1

18.01.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новую версию прибора ультразвукового зрения для слабовидящих 1

30.11.2023 Людям с нарушением зрения стали доступнее сервисы «Вконтакте» 1


Публикаций - 449, упоминаний - 460

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

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Samsung Electronics 10101 39
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2491 38
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 634 37
Apple Inc 11811 31
AMD - Advanced Micro Devices 4084 29
Sony 6515 28
Nvidia Corp 3377 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11568 24
Google LLC 11535 21
LG Electronics 3589 19
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 526 19
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Intel Corporation 12023 16
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BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 286 14
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Ростех - Автоматика Концерн 1610 10
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Лента - Сеть розничной торговли 1988 8
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Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 642 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 373 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 247 3
Asahi Glass 44 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6885 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Carl Zeiss AG 292 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 192 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 798 3
Air France–KLM - Air France - KLM 77 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 555 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 209 2
Связной ГК 1361 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 2
UPS 198 2
Sony Pictures Entertainment 140 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2712 2
Warner Bros. International Television Distribution 277 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 2
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 45 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 252 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 171 1
LEGO 235 1
Yamaha - Ямаха 104 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 84 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 156 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
Volvo Cars 252 1
McDonald’s - Макдоналдс 195 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1805 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2370 4
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 24 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1336 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4303 3
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 116 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1330 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 180 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 357 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 364 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1111 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 165 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4825 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4491 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10979 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1436 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 313 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 202 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 922 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 227 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 107 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 531 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 76 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 514 1
Мосгортранс ГУП 113 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 170 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 145 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 336 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 749 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 186 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 949 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 418 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 630 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 285 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 6 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1748 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2894 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2635 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3202 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 18
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 218 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6215 4
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Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 8 2
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АФТ - Ассоциация Финтех 129 2
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Беларусь - Белоруссия 5468 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 340 4
Япония - Токио 992 4
Астрономия - Космос - Тёмная туманность Конуса - Cone Nebula 6 4
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 37 4
США - Калифорния 4573 4
Китай - Тайвань 3905 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1009 3
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2774 3
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Азия - Азиатский регион 5376 3
США - Калифорния - Купертино 268 3
Россия - СФО - Новосибирск 4129 3
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Россия - УФО - Екатеринбург 3769 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23037 41
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