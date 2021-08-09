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ДМС
Добровольное медицинское страхование


09.08.2021 Клиенты ВТБ смогут застраховать свое здоровье в рамках ДМС онлайн 1
09.08.2021 Клиенты ВТБ смогут застраховать свое здоровье в рамках ДМС онлайн 1
21.07.2021 «Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС 2
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в 6 городах 1
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в шести городах 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
12.04.2021 Россиянам упростят обжалование штрафов за нарушение ПДД через интернет 1
02.04.2021 ИТ-решение Mains Lab помогло «Росгосстраху» в 2,5 раза увеличить количество найденных завышений стоимости в счетах по ДМС 1
19.02.2021 «Диасофт» представила интеллектуальный инструмент в помощь ЛПУ 1
17.02.2021 «Диасофт» представил интеллектуальный инструмент в помощь ЛПУ 1
13.01.2021 «Ресо-гарантия» улучшила обслуживание телефонных обращений страхователей с помощью Naumen Contact Center 1
04.12.2020 «Ингосстрах» и MAINS Lab внедрили технологию нечеткого поиска для автоматизации работы с тендерами по ДМС 1
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 1
19.08.2020 Теперь в России искусственный интеллект сможет рассчитывать страховые выплаты по ДМС 1
01.04.2020 Какие HR-процессы можно доверить ботам 1
25.03.2020 Медицинская информационная система Medmis присоединилась к платформе N3.Health 1
06.02.2020 «Пост модерн текнолоджи» подключилась к сервису «Нетрики» N3.Health 1
06.02.2020 «Югория» перешла на автоматизированную систему Diasoft Insurance Medical 1
17.01.2020 «Билайн» и «Ренессанс Страхование» представили продукты для страхования ДМС и Каско 1
21.11.2019 Власти просят граждан протестировать еще 5 суперсервисов для здоровья, трудовых отношений и инвалидности 1
10.09.2019 «Билайн бизнес» запустил сервис телемедицины для корпоративных клиентов 1
09.09.2019 «РАМАКС» запускает корпоративную Blockchain-платформу WORK'N'ROLL для повышения мотивации и вовлеченности сотрудников 2
23.08.2019 Китайские хакеры похитили почти 7 миллионов единиц медицинских данных в Индии 1
21.08.2019 Телемедицина помогает снизить стоимость больничных 1
29.07.2019 «Нетрика» расширяет функциональность сервиса N3.Health и географию партнеров 1
09.07.2019 BestDoctor защитит здоровье сотрудников SuperJob 2
30.05.2019 Российский стартап Bestdoctor привлек $3 млн инвестиций 2
28.05.2019 «Крок» модернизировал контактный центр СК «Альянс» 1
25.04.2019 «Нетрика» и «Сервионика» обеспечат доступность цифрового здравоохранения для любых клиник 1
24.04.2019 BestDoctor и «Страховой Дом ВСК» представят ряд технологичных страховых продуктов 2
26.03.2019 DocDoc поможет с онлайн-записью в клиники по полису ДМС «Ингосстрах» 3
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 1
22.11.2018 «Нетрика» создает интеграционную шину для частного здравоохранения в России 1
07.11.2018 «Настоящий Электронный Полис» внедрила Smart IDReader для оформления полисов ОСАГО через интернет 1
29.10.2018 В России создали «Цифровую клинику» с полной записью происходящего в операционных 1
21.09.2018 Ondoc запустили личный кабинет для клиентов страховой компании «Капитал Полис» 3
25.07.2018 В мобильном приложении «Ингосстраха» появилась опция самоосмотра квартир и домов 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1
20.04.2018 МТС и «Медси» запустили услуги цифровой медицины на базе VideoMost SDK 1
15.03.2018 «Эвотор» запустила медицинский маркетплейс для сотрудников с BestDoctor 1

Публикаций - 58, упоминаний - 68

ДМС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Netrika - Нетрика 84 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 5
3761 4
Парус 204 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
Крок 1221 2
MAINS Lab 5 2
Доктор рядом - Doc+ 43 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 2
Эвотор - Evotor 105 2
SAP SE 3216 2
VK - Mail.ru Group 2485 1
IBM 3551 1
Microsoft Corporation 11127 1
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
АйТи 752 1
Сервионика - Servionica 164 1
Ramax - Рамакс 62 1
Нетология - Netology 30 1
VMware 1829 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 20 1
Samsung Electronics 5702 1
American Well 3 1
Sun Com 3 1
OnDoc - МедКарта 10 1
Diasoft - Диасофт 354 1
SBCloud - СБКлауд 31 1
Ланит ГК 1159 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Zecurion - Зекурион 148 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Cisco Systems 2049 1
1С-Битрикс 348 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
РТЛабс 145 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
BestDoctor - БестДоктор 7 4
СберЗдоровье - DocDoc 37 3
Ингосстрах СПАО 210 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 3
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
СОГАЗ Страховая Группа 49 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Ренессанс Страхование 51 2
Winter Capital 4 1
Ниармедик - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 3 1
Капитал Полис СК 2 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 1
Vostok New Ventures 9 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Addventure - международный венчурный фонд 18 1
Target Global 10 1
МК Доктор рядом 2 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
РОСНО СК 69 1
Helix - Хеликс - Лабораторная служба 2 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
Stada 15 1
Пепеляев Групп 25 1
Сбербанк страхование 47 1
Согласие СК 44 1
Модульбанк - Modulbank 95 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Lamoda 83 1
Росгосстрах 182 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 7
Правительство РФ 2207 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 2
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 5
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
E-полис - Электронная страховка - Электронный страховой полис 3 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
Функциональная совместимость - Интероперабельность - interoperability - Способность к взаимодействию 5 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 6
Google Android 10751 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
Apple iOS 5742 4
Superjob 172 2
ВТБ Онлайн 137 2
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 2
Ингосстрах IngoMobile 6 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Linux OS 4267 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
Avaya Equinox 12 1
OneTwoTrip 30 1
АльфаСтрахование Мобайл 7 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
Госуслуги - Обжалование штрафов онлайн 5 1
Apple Health 5 1
Госуслуги - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 7 1
Epic Games Unreal Engine 179 1
Госуслуги - Суперсервисы 14 1
Госуслуги - Суперсервисы - Рождение ребенка 13 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
Госуслуги - Суперсервисы - Имущество онлайн 3 1
Госуслуги - Суперсервисы - Европротокол онлайн 9 1
Ramax W&R - Ramax Work'n'Roll - корпоративная Blockchain-платформа 2 1
Госуслуги - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 6 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Парус ПП - программный продукт 14 1
Team Force SmartSAP 2 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Apple - App Store 2198 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
SQL - Язык программирования 434 1
IBM Watson 105 1
Соловьев Владимир 98 6
Саневич Марк 3 3
Смирнова Екатерина 8 2
Селиванов Дмитрий 48 2
Раменский Демьян 12 2
Петрухин Дмитрий 17 2
Кувшинов Юрий 5 2
Соколов Михаил 26 1
Беляндинов Михаил 1 1
Волков Михаил 9 1
Цыферов Михаил 3 1
Холод Максим 1 1
Петренко Николай 6 1
Шишканов Дмитрий 2 1
Хандогин Дмитрий 2 1
Петрова Лариса 2 1
Медведев Максим 5 1
Брусилова Елена 5 1
Андрейчук Юрий 6 1
Щепилов Евгений 35 1
Клименко Сергей 2 1
Корнейчук Андрей 3 1
Зайдуллин Руслан 4 1
Хвостик Павел 1 1
Капленков Павел 1 1
Копыток Андрей 1 1
Жупанова Дарья 1 1
Шиханцова Ольга 1 1
Меркулов Борис 7 1
Орлов Геннадий 16 1
Курцер Марк 3 1
Миронович Филипп 7 1
Горбунов Дмитрий 2 1
Цупиков Артур 1 1
Шамалов Артур 1 1
Яковлева Майя 1 1
Прокопчук Александр 1 1
Захаров Алексей 35 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Корня Алексей 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 7
Россия - ПФО - Казань 1520 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Россия - Курск 232 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Иркутская область 547 1
Югория - страховая компания 11 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Россия - Астраханская область 371 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Япония 2802 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Тюменская область 584 1
Испания - Королевство 1257 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Европа 3774 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 3
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 2
Страхование - Страховое дело 43 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 9 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 6 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Forbes - Форбс 442 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
CNews Analytics 1991 1
FireEye Intelligence 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
GITEX Technology Week - Выставка 16 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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