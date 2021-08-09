Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ДМС
Добровольное медицинское страхование
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 58, упоминаний - 68
ДМС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соловьев Владимир 98 6
|Саневич Марк 3 3
|Смирнова Екатерина 8 2
|Селиванов Дмитрий 48 2
|Раменский Демьян 12 2
|Петрухин Дмитрий 17 2
|Кувшинов Юрий 5 2
|Соколов Михаил 26 1
|Беляндинов Михаил 1 1
|Волков Михаил 9 1
|Цыферов Михаил 3 1
|Холод Максим 1 1
|Петренко Николай 6 1
|Шишканов Дмитрий 2 1
|Хандогин Дмитрий 2 1
|Петрова Лариса 2 1
|Медведев Максим 5 1
|Брусилова Елена 5 1
|Андрейчук Юрий 6 1
|Щепилов Евгений 35 1
|Клименко Сергей 2 1
|Корнейчук Андрей 3 1
|Зайдуллин Руслан 4 1
|Хвостик Павел 1 1
|Капленков Павел 1 1
|Копыток Андрей 1 1
|Жупанова Дарья 1 1
|Шиханцова Ольга 1 1
|Меркулов Борис 7 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Курцер Марк 3 1
|Миронович Филипп 7 1
|Горбунов Дмитрий 2 1
|Цупиков Артур 1 1
|Шамалов Артур 1 1
|Яковлева Майя 1 1
|Прокопчук Александр 1 1
|Захаров Алексей 35 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Корня Алексей 73 1
|Forbes - Форбс 442 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|CNews Analytics 1991 1
|FireEye Intelligence 1 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765633, в очереди разбора - 669319.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765633, в очереди разбора - 669319.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru