Индексная книга CNews*
Биология молекулярная Иммунная система Антитела иммуноглобулины
Публикаций - 340, упоминаний - 431
Биология молекулярная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 2 1
|The Globe and Mail 71 4
|Nanotechweb 92 4
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 3
|The Register 1390 2
|Медуза - Meduza 47 2
|PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 87 2
|Известия ИД 454 2
|Nature 795 2
|New Scientist 1447 2
|Phys.org 973 2
|TerraDaily 141 2
|Die Welt 80 1
|The Engineer 79 1
|ScienceDaily 400 1
|Der Spiegel 145 1
|Fortune 205 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1172 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5764 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7410 7
|500 Startups 14240 6
|CNews Мишень 157 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210975, в очереди разбора - 891348.
Создано именных указателей - 106387.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210975, в очереди разбора - 891348.
Создано именных указателей - 106387.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.