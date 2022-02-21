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Биология молекулярная Иммунная система Антитела иммуноглобулины



21.02.2022 Более 40 тысяч человек оформили на «Госуслугах» сертификат по результатам теста на антитела
21.02.2022 Минцифры: на портале госуслуг можно оформить сертификаты по анализам на антитела к Covid-19
29.07.2018 В России создают синтетические антитела для лечения рака
24.10.2013 Новый искусственный белок имитирует часть оболочки ВИЧ
18.06.2013 Рак ротоглотки можно предсказать за несколько лет
19.03.2012 Антитела справились с лихорадкой Эбола
08.12.2011 Найдены антитела против раковых метастаз
01.08.2011 Обнаружены универсальные антитела к гриппу
02.11.2007 Найдено средство против возбудителя сонной болезни
29.05.2007 Получены антитела к птичьему гриппу

Публикаций - 340, упоминаний - 431

Биология молекулярная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РТИ Микрон - Micron 1217 4
SAP SE 4843 3
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2735 2
Microsoft Corporation 23403 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 49 1
Dell EMC 4893 1
IBM - International Business Machines Corp 9170 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9999 1
Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 9 1
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QDTI - Quantum Diamond Technologies 1 1
De Novo - Де Ново 41 1
Hamamatsu Photonics 5 1
Muquans 1 1
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 16 1
Google LLC 10878 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 334 1
Biocad - Биокад 55 1
Цифра ГК 2133 1
Honeywell 254 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 188 1
Telegram Group 1006 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 238 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4114 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 461 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6602 6
Точка 3770 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6145 3
Р-Фарм 22 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 243 2
Ростех - Швабе - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 50 1
Синтол НПК - научно-производственная компания 1 1
Имбиан лаб 1 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 6 1
Биохиммаш - Биопланета - Институт Прикладной биохимии и машиностроения 5 1
Институт Красоты на Арбате - Клиника активного долголетия 1 1
Наукоград - технопарк 109 1
Алтай Вистерра 1 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 29 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 75 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 20 1
AstraZeneca - АстраЗенека 40 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 33 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 59 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 231 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 188 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2495 1
Инвитро - Invitro 65 1
Фармстандарт АО 37 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2338 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 353 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1192 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10311 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17801 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1917 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2489 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8935 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1580 3
Правительство Москвы 1970 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1607 2
Президент Российской Федерации 3669 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2335 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 126 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 128 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 60 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 2 1
Правительство Удмуртской Республики 92 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 57 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 135 1
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 8 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 263 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 1
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 62 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края 47 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 14 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 148 1
ОЭЗ ППТ Пермь - Особая экономическая зона Пермского края 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2661 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1167 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2366 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2323 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 139 1
РНФ - Российский научный фонд 20 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 1
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LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 418 2
ТГУ - Томский государственный университет 114 2
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 375 2
РАН ИМГ - Институт молекулярной генетики Российской академии наук ФГБУН 2 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 9 1
Yale University - Йельский университет 118 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 6 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 1
РАН Институт психологии ФГБУН 2 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 14 1
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 20 1
Duke University - Дьюкский университет 45 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 60 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 6 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 2 1
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 702 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 7 1
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 2 1
ASM - American Society for Microbiology - Американское общество микробиологии 1 1
РАН ИБР - Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН 1 1
Минобрнауки РФ - ФИЦ ФТМ - Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины - НИИМББ ФГБУН - Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики - 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11550 3
День молодёжи - 27 июня 686 3
Nobel Prize - Нобелевская премия 257 1
МТС Телеком Идея 52 1
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