Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Positive Technologies
MaxPatrol SIEM
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 150, упоминаний - 454
Positive Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
|Карпов Илья 27 6
|Филиппов Максим 36 6
|Тюрин Антон 6 5
|Помзов Михаил 4 4
|Назаров Владимир 12 4
|Новиков Алексей 39 3
|Дружинин Евгений 19 3
|Голдбергс Алексей 5 3
|Цветков Михаил 4 2
|Ключников Михаил 18 2
|Стенников Алексей 3 2
|Швецов Александр 5 2
|Максимов Юрий 15 2
|Полякова Оксана 6 2
|Новиков Андрей 23 2
|Курнаков Иван 2 2
|Данилин Алексей 10 2
|Панков Александр 61 2
|Севостьянов Василий 3 1
|Бухтияров Павел 1 1
|Рычков Денис 1 1
|Чуприс Сергей 1 1
|Сивоконь Дмитрий 2 1
|Тиморин Александр 1 1
|Гуцко Дмитрий 3 1
|Чернышов Кирилл 1 1
|Сухих Ян 6 1
|Фефелов Владислав 9 1
|Горчаков Сергей 1 1
|Медов Андрей 5 1
|Шароглазов Арсений 2 1
|Кравченко Алексей 4 1
|Якоб Дмитрий 8 1
|Вячеславов Виктор 2 1
|Войтенко Андрей 1 1
|Назаренко Денис 10 1
|Качалин Алексей 4 1
|Ерохин Алексей 1 1
|Земцов Алексей 1 1
|Горелышев Алексей 1 1
|W3Techs 10 2
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|CNews Analytics 1988 1
|Gartner 2190 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|SANS Institute 18 1
|КГ НИЦ ГАУ - Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760523, в очереди разбора - 664213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760523, в очереди разбора - 664213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru