PT Sandbox научилась обнаруживать руткиты после заражения системы 1

MaxPatrol SIEM теперь обрабатывает до 60 тысяч событий в секунду 6

Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1

Positive Technologies продемонстрировала реальность нового подхода в информационной безопасности 2

Positive Technologies помогла Vmware исправить критически опасную уязвимость в средстве анализа эффективности облачных ресурсов 1

Positive Technologies обнаружила критически опасную уязвимость в платформе VMware для защиты конечных устройств 1

VMware исправила опасные уязвимости в ПО для мониторинга инфраструктуры 1

Positive Technologies представила коммерческий релиз системы управления уязвимостями MaxPatrol VM 3

Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на ПО для виртуализации Vmware vSphere 3

В Maxpatrol SIEM появился контроль актуальности данных об инфраструктуре 11

MaxPatrol SIEM выявляет атаки на СУБД PostgreSQL 4

Positive Technologies помогла устранить уязвимости в системе Yokogawa 1

MaxPatrol SIEM выявляет еще семь сетевых аномалий 3

В Maxpatrol SIEM загружен новый пакет экспертизы 1

Исправлена выявленная экспертами Positive Technologies уязвимость в IBM Maximo 1

CyberART запустил коммерческие сервисы по мониторингу событий ИБ на базе Maxpatrol SIEM 4