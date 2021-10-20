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Positive Technologies
MaxPatrol SIEM


20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 1
20.10.2021 PT Sandbox научилась обнаруживать руткиты после заражения системы 1
07.10.2021 Positive Technologies и «Айти бастион» договорились о сотрудничестве в области мониторинга ИБ 7
05.10.2021 Positive Technologies и ИВК объединили возможности Maxpatrol SIEM и «ИВК Кольчуга-К» 2
24.09.2021 В R-Vision TIP расширены возможности автоматизации и редактирования индикаторов компрометации 1
24.08.2021 MaxPatrol SIEM теперь обрабатывает до 60 тысяч событий в секунду 6
27.07.2021 «Роснано» закупит на десятки миллионов ПО российского разработчика под санкциями США 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
22.06.2021 Устранена уязвимость в межсетевом экране Fortinet FortiWeb, обнаруженная Positive Technologies 2
18.06.2021 Positive Technologies помогла Cisco устранить уязвимости в решении для развертывания IT-инфраструктуры 1
28.05.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на платформу SAP Netweaver Application Server для Java-приложений 3
20.05.2021 Positive Technologies продемонстрировала реальность нового подхода в информационной безопасности 2
14.05.2021 Positive Technologies помогла Vmware исправить критически опасную уязвимость в средстве анализа эффективности облачных ресурсов 1
14.04.2021 В новой версии PT Sandbox появились приманки-провокаторы, помогающие раскрыть злоумышленников 1
13.04.2021 Positive Technologies обнаружила критически опасную уязвимость в платформе VMware для защиты конечных устройств 1
07.04.2021 VMware исправила опасные уязвимости в ПО для мониторинга инфраструктуры 1
23.03.2021 Positive Technologies представила коммерческий релиз системы управления уязвимостями MaxPatrol VM 3
03.03.2021 В ядре Linux устранены уязвимости, обнаруженные экспертом Positive Technologies 1
20.02.2021 Vmware устранила уязвимость, обнаруженную Positive Technologies 1
19.02.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на ПО для виртуализации Vmware vSphere 3
18.02.2021 Эксперты Solar JSOC помогли защитить инфраструктуру компании «Россети Урал» 1
16.02.2021 В Maxpatrol SIEM появился контроль актуальности данных об инфраструктуре 11
29.01.2021 Выручка Positive Technologies по итогам 2020 года выросла на 55% 4
27.01.2021 «СинТЗ» внедрил систему управления информационной безопасностью на основе MaxPatrol SIEM 7
05.11.2020 MaxPatrol SIEM выявляет атаки на СУБД PostgreSQL 4
20.10.2020 «Маском-техлайн» будет предоставлять услуги по выявлению инцидентов ИБ на базе SIEM-системы Positive Technologies 9
13.10.2020 «Инфосистемы джет» внедрила Maxpatrol SIEM в ТМК 5
29.09.2020 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки с тактиками «Сбор данных» и «Воздействие» по матрице MITRE ATT&CK 3
24.08.2020 PT MaxPatrol SIEM научилась выявлять подозрительные действия пользователей в Linux-системах 3
10.08.2020 МИД закупает российские антивирусы для своих ПК на Windows XP, Linux и macOS 1
10.08.2020 Axoft расширила продуктовый портфель «песочницей» PT Sandbox 2
05.08.2020 В банке «Оранжевый» внедрена система MaxPatrol SIEM 2
05.08.2020 Продукты комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite совместимы с системой выявления инцидентов безопасности MaxPatrol SIEM 6
04.08.2020 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в системе Yokogawa 1
23.07.2020 MaxPatrol SIEM выявляет еще семь сетевых аномалий 3
15.07.2020 «Инфосекьюрити» и ГТЛК трансформировали систему сбора и анализа событий ИБ в SOC-as-a-service 1
29.06.2020 В Maxpatrol SIEM загружен новый пакет экспертизы 1
19.06.2020 Исправлена выявленная экспертами Positive Technologies уязвимость в IBM Maximo 1
08.06.2020 CyberART запустил коммерческие сервисы по мониторингу событий ИБ на базе Maxpatrol SIEM 4
27.05.2020 Maxpatrol SIEM научилась выявлять попытки закрепления атакующих в инфраструктурах на базе Linux 3

Публикаций - 150, упоминаний - 454

Positive Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 47
Microsoft Corporation 11077 8
SAP SE 3212 8
Cisco Systems 2040 4
IBM 3539 4
Google LLC 7148 4
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 3
Dr.Web - Доктор Веб 976 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
InfoWatch - Инфовотч 607 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Инфосистемы Джет 675 3
Компьюлинк ГК - Compulink 209 2
iTeco - Ай-Теко 717 2
Siemens AG - Сименс Россия 651 2
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 2
Nvidia Corp 2019 2
Schneider Electric 408 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Check Point Software Technologies 446 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 2
Микротест 177 1
SolarWinds 30 1
InnoSTage - Инностейдж 5 1
Конфидент 56 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 166 1
Leta IT-company 87 1
Infosecurity - Инфосекьюрити 40 1
Phoenix Contact 31 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
Mascom - Маском-техлайн - Маском Восток 1 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
ЗИКС - czics 1 1
Agora - Агора - Агора ресорсез 5 1
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 2 1
B&R Automation 1 1
Ланит Северо-Запад 4 1
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
Oracle Corporation 3344 1
Транснефть 159 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Россети ПАО 168 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Возрождение - Коммерческий банк 98 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
ТС-инжиниринг 6 1
Сибэнергомаш УК 7 1
Связь-банк 78 1
Банк Оранжевый 25 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Yokogawa Electric Corporation - Иокогава Электрик 8 1
Таможенная карта 9 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
Комитет национальной безопасности Республики Казахстана - РГП ГТС - Государственная техническая служба 1 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 3 1
Правительство Калининградской области 13 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 36
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 13
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 73 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 6
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
Credential Access - Получение учетных данных - Credential Stuffing - Атаки с использованием украденных учетных данных 8 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 3
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 2
SSRF - Server-Side Request Forgery - уязвимость 9 2
XXE - XML External Entity - уязвимость 16 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 433 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 2
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 2
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 41 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 36 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 136 1
Webserver - Вебсервер 20 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
Credential Dumping - Получение учетных данных из дампа памяти системных служб Windows или стороннего ПО 1 1
DCShadow - вид атак на Active Directory 3 1
CMMS - Computerized Maintenance Management System - КСУТО - Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием 7 1
CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery - уязвимость - «межсайтовая подделка запроса» - вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP 15 1
Microsoft Windows 10 6635 15
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 12
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 33 11
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 20 10
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 9
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 9
Linux OS 4257 6
Java - Язык программирования 1176 6
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 5
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 24 5
Microsoft SQL Server 793 4
Microsoft Windows 853 4
Positive Technologies - PT MultiScanner 15 4
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 38 3
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 31 3
Positive Technologies - PT Platform 4 3
SAP NetWeaver 62 3
SAP Notes 13 3
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 3
SAP NetWeaver JAVA 5 3
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal 24 3
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 2
Nvidia GeForce GTX 2062 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 2
Amazon Alexa 138 2
Positive Technologies - PT Sandbox 8 2
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 2
HPE ArcSight 50 2
IBM QRadar 20 2
SAP Security Note 5 2
InnoSTage CyberART 4 2
GAiA-X - европейская облачная система 15 2
Cisco 10GBASE-SR SFP 2 2
Google Chrome - браузер 1117 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
IBM DB2 148 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Карпов Илья 27 6
Филиппов Максим 36 6
Тюрин Антон 6 5
Помзов Михаил 4 4
Назаров Владимир 12 4
Новиков Алексей 39 3
Дружинин Евгений 19 3
Голдбергс Алексей 5 3
Цветков Михаил 4 2
Ключников Михаил 18 2
Стенников Алексей 3 2
Швецов Александр 5 2
Максимов Юрий 15 2
Полякова Оксана 6 2
Новиков Андрей 23 2
Курнаков Иван 2 2
Данилин Алексей 10 2
Панков Александр 61 2
Севостьянов Василий 3 1
Бухтияров Павел 1 1
Рычков Денис 1 1
Чуприс Сергей 1 1
Сивоконь Дмитрий 2 1
Тиморин Александр 1 1
Гуцко Дмитрий 3 1
Чернышов Кирилл 1 1
Сухих Ян 6 1
Фефелов Владислав 9 1
Горчаков Сергей 1 1
Медов Андрей 5 1
Шароглазов Арсений 2 1
Кравченко Алексей 4 1
Якоб Дмитрий 8 1
Вячеславов Виктор 2 1
Войтенко Андрей 1 1
Назаренко Денис 10 1
Качалин Алексей 4 1
Ерохин Алексей 1 1
Земцов Алексей 1 1
Горелышев Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Казахстан - Республика 2629 3
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Европа Западная 613 1
Россия - Республика Коми 411 1
Северная Америка 1411 1
Россия - Калининградская область 537 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 1
Восточная Европа 1678 1
Япония 2780 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - Красноярск 845 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Европа 3752 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Слепые зоны 12 1
Wikipedia - Википедия 276 1
W3Techs 10 2
IDC - International Data Corporation 2718 1
CNews Analytics 1988 1
Gartner 2190 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
SANS Institute 18 1
КГ НИЦ ГАУ - Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 18 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760523, в очереди разбора - 664213.
Создано именных указателей - 46354.
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