Индексная книга CNews*
Geolocation Геолокация определение реального географического местоположения электронного устройства
Публикаций - 195, упоминаний - 212
Geolocation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исаев Максим 48 3
|Занин Виталий 22 1
|Арсентьев Андрей 63 1
|Сахненко Сергей 84 1
|Григоренко Дмитрий 10 1
|Голикова Татьяна 52 1
|Марьясов Игорь 28 1
|Ильницкий Иван 2 1
|Староверов Денис 14 1
|Бакутеев Владимир 18 1
|Сочнев Игорь 1 1
|Кирьянова Александра 84 1
|Кривицкий Игорь 1 1
|Устинов Вадим 4 1
|Галаева Елена 2 1
|Давлетбаев Руслан 1 1
|Шпиллер Юрий 4 1
|Марин Юрий 4 1
|Ткачев Игорь 1 1
|Зеленов Алексей 1 1
|Гречко Сергей 6 1
|Шеин Валерий 18 1
|Собянин Сергей 254 1
|Кудрявцев Павел 9 1
|Костин Дмитрий 6 1
|Кравченко Екатерина 3 1
|Котенко Дмитрий 7 1
|Трехлеб Павел 2 1
|Пантелеев Алексей 9 1
|Schiller Phil - Шиллер Филип 82 1
|Мишустин Михаил 509 1
|Чернышенко Дмитрий 465 1
|Шадаев Максут 676 1
|Коробко Александр 2 1
|Вандышева Татьяна 6 1
|Талдыкина Наталья 34 1
|Вахнин Павел 53 1
|Теплов Павел 16 1
|Белоусов Андрей 93 1
|Смирнов Алексей 200 1
|Wikipedia - Википедия 442 1
|ZDnet 596 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1252 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 1
|Медуза - Meduza 48 1
|Ars Technica 388 1
|AP - Associated Press 1994 1
|91Mobiles 1721 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231295, в очереди разбора - 865643.
Создано именных указателей - 117178.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231295, в очереди разбора - 865643.
Создано именных указателей - 117178.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.