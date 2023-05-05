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Geolocation Геолокация определение реального географического местоположения электронного устройства

Geolocation - Геолокация - определение реального географического местоположения электронного устройства


05.05.2023 Россияне создали ПО, которое «выявляет удаленщиков, уехавших за рубеж» 1
03.01.2023 9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи 1
10.11.2022 Как нейросети следят за усталостью водителя и сокращают аварийность 1
17.10.2022 В два раза выросло число пассажиров, оплачивающих проезд в мобильном приложении «Ярославская область транспорт» 1
12.10.2022 Российский блогер специально разбил машину о бетонный блок, чтобы убедиться: Определение ДТП в iPhone 14 не работает 1
10.10.2022 Бизнес Дона снижает затраты на привлечение новых клиентов с помощью цифрового маркетинга 1
08.09.2022 Около 200 тыс. человек воспользовались «умной» оплатой проезда в Твери и Калининском районе 1
20.08.2022 Как понять, что кто-то пользуется вашим аккаунтом в Google 1
02.08.2022 Комплексное импортозамещение средств удаленного доступа от NGate и UEM SafeMobile 1
29.07.2022 «Датапакс» запустила новый сервис умной оплаты проезда в автобусах Тверской области 1
20.07.2022 «Мегафон» предложил добавлять питомцев в семейную группу 1
09.03.2022 Step Logic подключила «Облако.ру» к Smart SOC 1
29.11.2021 Смартфоны следят за нами: как отключить сохранение перемещений на iOS и Android 1
24.11.2021 Город в Удмуртии задает новые стандарты цифровизации в области водоснабжения 1
17.11.2021 Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия» 1
14.11.2021 Как отключить слежку приложений на вашем ПК 1
18.10.2021 Почему Google знает ваше местоположение, даже если вы используете VPN 1
30.08.2021 Детские умные часы: хиты продаж 1
20.08.2021 10 лучших смартфонов до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
01.07.2021 Судебная экспертиза сочла, что Huawei незаконно пользуется изобретением россиянина. Но суд встал на сторону компании 1
29.04.2021 Как не потерять питомца: лучшие ошейники с GPS для животных 1
12.04.2021 Татьяна Вандышева -

Благодаря ИТ на рынке выживут и традиционные ритейлеры, и новые экосистемы

 1
22.03.2021 Новый функционал Kaspersky Fraud Prevention помогает банкам соответствовать стандартам безопасности СБП 1
12.03.2021 «Мегафон» развернет Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди 1
22.01.2021 Разработчики знаменитых Linux-дистрибутивов готовят бойкот Google из-за его драконовских правил 1
18.01.2021 Google прогонит со своих сервисов конкурентов браузера Chrome 1
28.12.2020 Кирилл Булгаков, «Техносерв Консалтинг» -

У крупных компаний сформировалась потребность в ресурсном аутсорсинге

 1
14.12.2020 В России начались продажи устройств умного дома и освещения Yeelight 1
04.12.2020 Cisco рассказала о ключевых сетевых трендах на 2021 год 1
20.10.2020 10 прогнозов на ближайшие годы для мира ИТ 1
09.10.2020 Россияне создали хитрый гаджет, позволяющий звонить при отсутствии сотовой связи 1
09.10.2020 Как гаджеты определяют вашу геолокацию? 1
07.10.2020 Выбираем умные часы для ребенка: хиты продаж 2020 года 1
22.09.2020 Решение безопасности для 5G от Avast позволит операторам защищать абонентов на уровне сети 1
15.07.2020 Segezha Group завершила тестирование мобильного приложения Smart Timber 1
02.06.2020 Max Group снизила затраты с помощью облака Mail.ru Cloud Solutions 1
19.05.2020 Xiaomi представила новую прошивку MIUI 12 для смартфонов 1
07.04.2020 Всеми забытая соцсеть возвращается в неожиданном качестве 2
01.04.2020 В России заработала система слежки за носителями коронавируса. Можно ли ее обмануть? 2
23.03.2020 В России срочно создается система слежки за зараженными коронавирусом 1

Публикаций - 195, упоминаний - 212

Geolocation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11321 12
Google LLC 11068 8
Yandex - Яндекс 5873 6
Microsoft Corporation 23674 5
Twitter 2744 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1855 4
Meta Platforms - Facebook 4349 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5614 3
Huawei 3559 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7123 3
Xiaomi 1349 3
Датапакс 38 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2815 3
Samsung Electronics 9804 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1761 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10208 2
Amazon Inc - Amazon.com 2828 2
ELARI 28 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9729 2
Telegram Group 1155 2
Сбер - Цифровая Платформа 1 2
Check Point Software Technologies 716 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8145 2
HPE Aruba Networks 85 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 545 2
Ланит Интеграция 135 2
Canyon Technology Group 49 1
Softline Allsoft Ecommerce 77 1
Orange S.A. - Orange Group 1029 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 233 1
InfoWatch - Инфовотч 938 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 330 1
Blackview 18 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 685 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 1
Ростех - Автоматика Концерн 1514 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 730 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1146 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 231 1
NovaCard - НоваКард 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5994 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 918 4
Лента - Сеть розничной торговли 1756 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 938 2
ПСБ - Промсвязьбанк 747 2
Walt Disney Company 574 2
Альфа-Банк 1615 2
НСПК - Национальная система платежных карт 626 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 1
Лента - Утконос 159 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2537 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 1
Block - Square 198 1
Assist - Ассист 203 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 84 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк 52 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 61 1
Qiwi 934 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 77 1
Barclays 98 1
Россети Ленэнерго 2376 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 1
МДМ Банк 270 1
USM Holdings - Удоканская медь - Байкальская горная компания 6 1
Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 106 1
Ак Барс Банк 251 1
Visa International 1881 1
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 82 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 123 1
РЖД - Российские железные дороги 1657 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 330 1
Почта России ПАО 2027 1
Открытие ФК - Росгосстрах 297 1
X5 Group 844 1
Экспобанк - Expobank 38 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 338 1
Citi - Citibank - Ситибанк 304 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6680 1
Мариинский театр - Государственный академический 41 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4634 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18337 3
Парк Зарядье 24 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 893 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2754 1
Судебная власть - Judicial power 2128 1
Мосгортранс ГУП 95 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 411 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 666 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 534 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1193 1
Правительство Москвы 2074 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2458 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1225 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2466 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2387 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10550 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9411 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3399 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 32 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21720 30
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80089 25
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