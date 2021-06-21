Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Форсайт
ранее ITG Consulting
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 202
Форсайт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Локоть Андрей 8 7
|Лагода Георгий 51 4
|Кузьмичева Анастасия 4 4
|Милюков Денис 12 4
|Бутурлин Иван 17 4
|Усманов Артур 24 4
|Горбунов Алексей 16 4
|Аникин Леонид 45 4
|Касаткин Алексей 9 4
|Кудрявцева Юлия 5 4
|Рустамов Рустам 169 4
|Хайруллин Айрат 39 4
|Гвоздева Наталья 13 4
|Гребенщиков Дмитрий 22 4
|Песчанских Георгий 37 3
|Селина Анна 3 3
|Лисицин Евгений 13 3
|Комов Владимир 8 3
|Краснов Александр 48 3
|Фридштанд Андрей 11 3
|Наумов Олег 15 3
|Исаев Алексей 12 3
|Горбунов Сергей 12 3
|Горский Николай 9 3
|Белов Кирилл 14 3
|Семенова Марина 9 3
|Зубанов Андрей 9 3
|Пущаков Сергей 10 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Катамадзе Анна 72 2
|Воронин Станислав 5 2
|Панченко Иван 43 2
|Нурутдинов Альберт 4 2
|Нугманов Андрей 7 2
|Горобцов Алексей 14 2
|Бутенко Юрий 64 2
|Савельева Светлана 4 1
|Савельев Сергей 8 1
|Селезнев Игорь 3 1
|Шварц Григорий 1 1
|CNews Analytics 1991 8
|Gartner 2194 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 2
|IDC - International Data Corporation 2724 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766536, в очереди разбора - 670221.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766536, в очереди разбора - 670221.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru