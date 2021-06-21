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Форсайт
ранее ITG Consulting


21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
25.05.2021 «Ростелеком» внедрил систему анализа данных на базе программного комплекса «Форсайт. Аналитическая платформа» 3
12.04.2021 Приложение «Охота на риски» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» помогает минимизировать риски на предприятиях «Евраза» 3
01.02.2021 GMCS и «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве 6
12.10.2020 «Форсайт» и «Энергобизнестехнологии» подписали соглашение о партнерстве 3
07.10.2020 «Форсайт» и ACGM объединят усилия для роста числа проектов по цифровизации на российском ПО 5
09.09.2020 «Прайм груп» присоединилась к партнерской сети «Форсайт+» 3
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 11
27.07.2020 «Форсайт» и «Parma Technologies Group» объединяют усилия в области цифровизации российского бизнеса и госсектора 2
28.05.2020 «Форсайт» вошел в рейтинг крупнейших российских разработчиков решений для анализа данных 3
26.05.2020 Российский рынок решений для анализа данных меняет лидеров 1
07.04.2020 Внедрена первая очередь ИС Ситуационного центра Пензенской области 2
18.03.2020 «Минвайл» внедрила российское ПО для мониторинга информатизации госорганов 1
26.12.2019 «Лента» перевела мобильные приложения для терминалов сбора данных на отечественную платформу 2
21.11.2019 Началась эксплуатация корпоративной ИС управления программами «Транснефти» 2
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 2
25.09.2019 «Форсайт» улучшил свою позицию в рейтинге крупнейших игроков российского BI-рынка 3
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Лидеры рынка аналитики продолжают уверенно расти 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
11.06.2019 «Форсайт. Мобильный BI» обеспечит возможность эффективного анализа данных на мобильных устройствах 7
07.06.2019 «Форсайт» и Arenadata интегрировали ПО для цифровизации предприятий 1
13.05.2019 Программные продукты «Форсайт» включены в Реестр отечественного ПО 7
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 4
26.03.2019 «Тринити» предложит заказчикам продукты «Форсайта» 7
12.03.2019 Региональный модуль ГАС «Управление» переведен на российское ПО 1
27.02.2019 В ГИС ТЭК зарубежный софт заменят ПО на платформе покойного «Прогноза» 11
13.02.2019 «Форсайт» и НИИ СОКБ представили решение «Защищенная мобильность» 3
28.12.2018 «Форсайт» и «КОРУС Консалтинг» объявили об обновлении партнерского соглашения 3
02.11.2018 Компания «Масштабные решения» стала новым партнером «Форсайт» в Беларуси 3
02.11.2018 Компания «Масштабные решения» стала новым партнером «Форсайта» в Белоруссии 3
01.11.2018 «Форсайт» и «Элемент 5 Нефтегаз» договорились о совместном продвижении BI-решений для нефтегазовой отрасли 2
11.10.2018 «Форсайт» заключил соглашение о партнерстве с BI Consult 3
09.08.2018 Navicon сообщил о росте выручки от бизнес-аналитики на 198% 1
06.07.2018 «Форсайт» вошел в топ-10 крупнейших поставщиков решений для анализа данных 3
03.07.2018 CNews составил рейтинг крупнейших поставщиков решений для аналитики данных 4
02.07.2018 Рынок аналитики данных в России вырос на четверть 5
29.06.2018 Аналитика 3.0: новые технологии меняют рынок 1
30.05.2018 В интегрированной системе ЕЭК появится программный комплекс на базе Prognoz Platform 5

Публикаций - 63, упоминаний - 202

Форсайт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Прогноз 197 7
ITG - INLINE Technologies Group 126 5
Diasoft - Диасофт 354 5
Крок 1221 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Программный продукт ГК 92 4
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 4
Naumen - Наумен 342 4
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 4
Корус Консалтинг ГК 807 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Polymatica - Полиматика 41 3
Softline - Софтлайн 1474 3
Saprun - Сапран групп 38 3
IBM 3551 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 2
ФОРС - Центр разработки 180 2
Microsoft Corporation 11127 2
SAP SE 3216 2
PARMA Technologies Group - Парма 6 2
Columbus - Колумбус 125 2
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 2
Газпром информ 23 2
KrIT - КРИТ 11 2
Инфосистемы Джет 675 2
Масштабные решения 2 2
Ланит ГК 1159 2
BI Partner - БиАй Партнер 33 1
Центр2М - Center2М 47 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Rover Computers 76 1
Polymedia - Полимедиа 72 1
АТК Консультационная группа 15 1
Элемент 5 Нефтегаз 1 1
Google LLC 7161 1
Greenplum 22 1
Айкумен ИБС - Айкумен Информационные бизнес-системы - IQMen Business Intelligence 9 1
Транснефть 159 5
Лента - Сеть розничной торговли 189 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Аэрофлот 493 1
Роснефть НК 367 1
Danone - Данон 45 1
Р-Фарм 20 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 15 1
ACGM 1 1
ЭнергоБизнесТехнологии 2 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 6
Федеральное казначейство России 766 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 4
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 4
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 3
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 3
Правительство Московской области 48 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 3
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 3
Правительство РФ 2207 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Администрация Президента РФ 269 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Счётная палата РФ 460 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 4
Big Data - Большие данные 1136 3
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 3
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 2
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 11 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 18 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
Умная каска 7 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 59 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
Prognoz Platform 74 15
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 9
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 17 6
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 5
Linux OS 4267 4
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 3
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 29 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 3
Microsoft Office 2007 99 2
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 22 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Microsoft Office 1946 2
Microsoft Windows 10 6659 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Oracle СУБД 32 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Транспорт 72 1 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management 22 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 987 1
Microsoft Silverlight 138 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
КриптоПро Ngate 4 1
ГАСУ Вологодской области - ГАС «Управление» Вологодской области 1 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России 3 1
Транснефть КИС ПО ПД - Планирование и отчетность по производственной деятельности группы 1 1
Форсайт Аналитическая платформа 2 1
Red Hat RPM - Package Manager 60 1
Arenadata EDP - Enterprise Data Platform 18 1
Microsoft Excel 436 1
Diasoft Database Adapter 12 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Microsoft Windows 7 1662 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Ред ОС 239 1
Apple - App Store 2198 1
Локоть Андрей 8 7
Лагода Георгий 51 4
Кузьмичева Анастасия 4 4
Милюков Денис 12 4
Бутурлин Иван 17 4
Усманов Артур 24 4
Горбунов Алексей 16 4
Аникин Леонид 45 4
Касаткин Алексей 9 4
Кудрявцева Юлия 5 4
Рустамов Рустам 169 4
Хайруллин Айрат 39 4
Гвоздева Наталья 13 4
Гребенщиков Дмитрий 22 4
Песчанских Георгий 37 3
Селина Анна 3 3
Лисицин Евгений 13 3
Комов Владимир 8 3
Краснов Александр 48 3
Фридштанд Андрей 11 3
Наумов Олег 15 3
Исаев Алексей 12 3
Горбунов Сергей 12 3
Горский Николай 9 3
Белов Кирилл 14 3
Семенова Марина 9 3
Зубанов Андрей 9 3
Пущаков Сергей 10 3
Четвернин Алексей 651 3
Катамадзе Анна 72 2
Воронин Станислав 5 2
Панченко Иван 43 2
Нурутдинов Альберт 4 2
Нугманов Андрей 7 2
Горобцов Алексей 14 2
Бутенко Юрий 64 2
Савельева Светлана 4 1
Савельев Сергей 8 1
Селезнев Игорь 3 1
Шварц Григорий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
Арктика 141 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - Вологодская область 317 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - Пермь 741 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Камбоджа - Королевство 88 1
Россия - Пензенская область 347 1
Северная Америка 1413 1
Россия - Тюменская область 584 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - Ноябрьск 62 1
Европа Центральная 106 1
Индия - Республика 2175 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Россия - Тюмень 497 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Сингапур - Республика 808 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
Земля - планета Солнечной системы 874 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
CNews Analytics 1991 8
Gartner 2194 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 2
IDC - International Data Corporation 2724 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766536, в очереди разбора - 670221.
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