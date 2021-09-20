Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФСБ РФ НКЦКИ
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 81
ФСБ РФ НКЦКИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|Путин Владимир 1828 9
|Касперская Наталья 199 3
|Мальнев Алексей 8 2
|Дрюков Владимир 29 2
|Янкин Андрей 14 2
|Борисов Юрий 91 2
|Савельев Михаил 19 2
|Талыбов Азер 5 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Рахметов Руслан 23 2
|Ивашко Андрей 3 2
|Кулешов Алексей 27 1
|Лавров Владимир 2 1
|Кутуков Андрей 10 1
|Стеценко Дмитрий 1 1
|Вахонин Сергей 9 1
|Сюртукова Екатерина 1 1
|Шерстобитов Сергей 29 1
|Луцик Павел 7 1
|Гавриш Игорь 1 1
|Воронова Мария 11 1
|Мартынцев Алексей 3 1
|Подольный Вадим 6 1
|Рычков Денис 1 1
|Барыкин Сергей 9 1
|Кувшинов Денис 4 1
|Фисенко Лев 10 1
|Зиннятуллин Тимур 3 1
|Долгов Константин 4 1
|Мунтян Алексей 7 1
|Путин Сергей 36 1
|Демидов Сергей 50 1
|Нуйкин Андрей 27 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Греф Герман 205 1
|Кузнецов Станислав 64 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Плешков Алексей 42 1
|Воробьев Андрей 126 1
|Бортников Александр 19 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
|Forbes - Форбс 442 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Gartner 2197 3
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|CNews Analytics 1991 1
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
|ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768164, в очереди разбора - 671848.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768164, в очереди разбора - 671848.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru