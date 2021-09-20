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ФСБ РФ НКЦКИ
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности


20.09.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-солар» предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств 3
15.09.2021 В интернете выявлено более 4000 открытых устройств АСУ ТП 1
03.08.2021 Positive Technologies: активность APT-группировки, проявляющей интерес к госорганам по всему миру, впервые зафиксировали в России 2
28.06.2021 Руслан Рахметов, Security Vision: На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации 1
31.05.2021 Путин ввел штрафы за нарушения на объектах критической ИТ-инфраструктуры 2
26.05.2021 Защита от прогосударственных кибергруппировок: «Ростелеком» трансформирует уникальный опыт в новые коммерческие сервисы Solar JSOC 1
20.05.2021 Коварные заграничные хакеры годами взламывали сети органов власти России и оставались незамеченными 4
18.05.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-Солар» рассказали об атаках иностранных проправительственных кибергруппировок на российские органы власти 5
12.05.2021 «Ростелеком» и НКЦКИ выявили серию масштабных кибератак на российские органы государственной власти 2
13.04.2021 Путин подписал госполитику информбезопасности. Главные угрозы России: использование ИТ для экстремизма и подрыва суверенитета 1
23.03.2021 В России появился национальный «убийца» VirusTotal 1
19.03.2021 R-Vision представила программный комплекс «R-Vision КИИ» 1
18.01.2021 Минцифры на год ускорит перевод критической инфраструктуры на российское «железо» и ПО 1
25.12.2020 «Код безопасности» защитит региональную медицинскую инфосистему Ивановской области 2
23.11.2020 Безопасность КИИ: как перейти от нормативов к практическим внедрениям 1
13.10.2020 Группа компаний Angara объединила сервисы коммерческого и корпоративного SOC 2
08.09.2020 Кибергруппировка Winnti атаковала разработчиков софта по всему миру 3
02.09.2020 Госкомпании и госкорпорации загонят на отечественное ПО и «железо» 1
21.04.2020 «Ростелеком» хочет потратить 1,5 миллиарда на выявление зараженных интернет-пользователей 1
30.03.2020 Коронавирус меняет ИБ: как защитить системы от «удаленщиков» 1
18.03.2020 Micro Focus и «Интеллектуальная безопасность» объявили о технологическом сотрудничестве 1
05.03.2020 «Код Безопасности» запускает Центр мониторинга и реагирования 2
25.02.2020 «Инфосистемы джет» обеспечат безопасность КИИ «под ключ» 2
10.02.2020 В России запретят зарубежные ИТ-решения на критической инфраструктуре 1
19.12.2019 «Интеллектуальная безопасность» получила лицензию ФСТЭК на оказание услуг по мониторингу ИБ 1
28.11.2019 Рынок ИБ растет, дефицит специалистов — тоже 2
18.11.2019 Алексей Мальнев, «Инфосистемы Джет»: Безопасность должна приносить бизнесу новую функциональность, а не ограничения 2
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
01.11.2019 Власти хотят запретить заграничные ПО и «железо» в банках, медицине, транспорте, промышленности и науке 1
17.10.2019 Solar JSOC защитит критическую инфраструктуру РИСЗ ВО 1
30.09.2019 Киберпреступники не дремлют, телеком не сдается 2
05.09.2019 Регионам выдадут 5 миллиардов на систему защиты от компьютерных атак, созданную ФСБ 1
16.08.2019 В Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА 3
06.08.2019 ФСБ получила право разделегировать домены без суда 2
25.07.2019 В России создадут «киберполигон». Кто будет его строить? 1
11.07.2019 «Инфотекс» объявил о первом в России подключении региона к системе ГосСОПКА 2
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ 1
18.06.2019 MaxPatrol SIEM обеспечивает непрерывность работы информационных систем органов власти Республики Коми 1
17.01.2019 ФСБ и «Информзащита» обеспечат противодействие компьютерным атакам 1
30.11.2018 Спасибо регуляторам: рост на рынке ИБ сохранится 1

Публикаций - 48, упоминаний - 81

ФСБ РФ НКЦКИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 5
Инфосистемы Джет 675 4
InfoWatch - Инфовотч 615 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 3
Google LLC 7177 3
Yandex - Яндекс 4103 3
Dr.Web - Доктор Веб 978 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
Информзащита 423 2
Код Безопасности 365 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 2
Бизон 8 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Cambridge Analytica 43 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Micro Focus 26 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Alphabet 74 1
Cisco Systems 2056 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
Sipnet 42 1
Polymatica - Полиматика 41 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 223 1
ICL ГК 69 1
Tionix - Тионикс 48 1
Ланит Интеграция 101 1
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 1
Stalker Software GmbH 6 1
Winnti - Хакерская группировка 8 1
ICL Системные Технологии 10 1
Infotecs - Перспективный мониторинг 11 1
3779 1
Академия криптографии РФ 4 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Физприбор - Московский завод 8 1
Росводоканал 44 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 7
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 6
Президент Российской Федерации 1442 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Правительство РФ 2208 3
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Правительство Камчатского края 16 1
Правительство Рязанской области 10 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Правительство Пензенской области 16 1
Правительство Иркутской области - Министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской области 1 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности Рязанской области 1 1
Правительство Ставропольского края - Министерство здравоохранения Ставропольского края 2 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 1
Правительство Московской области - Министерство строительного комплекса Московской области 1 1
Правительство Новгородской области - Министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области 2 1
Администрация Ленинградской области 13 1
Правительство Забайкальского края - Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края 1 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 1
Администрация Смоленской области 19 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 161 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 20
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 8
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 5
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 13 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
OSINT - Open Source INTelligence - Разведка на основе открытых источников - Сбор и анализ информации из публично доступных источников 3 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 1
Patch Management - Управление обновлениями 5 1
Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры 16 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
Security Awareness - Сервис по управлению навыками информационной безопасности 5 1
BitTorent - протокол для обмена файлами 3 1
Honeypot - приманка для злоумышленников - CyberTrap 11 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 76 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 24
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 14 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 2
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 2 2
Google Calendar - Google Календарь 43 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 15 1
Positive Technologies - PT Platform 4 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
HPE ArcSight 50 1
HPE ArcSight Enterprise Security Solution 1 1
HPE ArcSight Logger 1 1
Infotecs - ViPNet IDS NS 4 1
Infotecs - ViPNet TIAS 6 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 16 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 1
Honeywell APC - Honeywell Advanced Process Control 1 1
РИСЗ - Российской информационной системы здоровья 1 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - Система Активного Контроля Удаленной Работы 2 1
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 27 1
Информзащита IZ:SOC - Центр мониторинга киберугроз 9 1
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 12 1
SQL - Язык программирования 436 1
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 1
DeviceLock DLP 42 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 24 1
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 1
Гарда БД 26 1
Гарда Монитор - Система сетевой безопасности 9 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 31 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Гарда Предприятие - DLP-система 16 1
Microsoft Windows 10 6676 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
Путин Владимир 1828 9
Касперская Наталья 199 3
Мальнев Алексей 8 2
Дрюков Владимир 29 2
Янкин Андрей 14 2
Борисов Юрий 91 2
Савельев Михаил 19 2
Талыбов Азер 5 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Рахметов Руслан 23 2
Ивашко Андрей 3 2
Кулешов Алексей 27 1
Лавров Владимир 2 1
Кутуков Андрей 10 1
Стеценко Дмитрий 1 1
Вахонин Сергей 9 1
Сюртукова Екатерина 1 1
Шерстобитов Сергей 29 1
Луцик Павел 7 1
Гавриш Игорь 1 1
Воронова Мария 11 1
Мартынцев Алексей 3 1
Подольный Вадим 6 1
Рычков Денис 1 1
Барыкин Сергей 9 1
Кувшинов Денис 4 1
Фисенко Лев 10 1
Зиннятуллин Тимур 3 1
Долгов Константин 4 1
Мунтян Алексей 7 1
Путин Сергей 36 1
Демидов Сергей 50 1
Нуйкин Андрей 27 1
Мишустин Михаил 302 1
Греф Герман 205 1
Кузнецов Станислав 64 1
Хайруллин Айрат 39 1
Плешков Алексей 42 1
Воробьев Андрей 126 1
Бортников Александр 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Россия - Волгоградская область 400 2
Россия - Владивосток 866 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Индия - Республика 2181 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Таджикистан - Республика 439 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - Ставропольский край 462 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Ивановская область 262 1
Россия - Тюменская область 589 1
Россия - Омская область 385 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Уфа 648 1
Монголия 172 1
Россия - Пензенская область 349 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Смоленская область 231 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Украина 3398 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Свердловская область 807 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Казахстан - Республика 2650 1
Европа 3788 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Япония 2811 1
Армения - Республика 690 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 5 1
Федеральный закон 194-ФЗ - О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации 1 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
Антимонопольный комплаенс 1 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Региональное законодательство 45 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Великая Отечественная война 123 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Gartner 2197 3
IDC - International Data Corporation 2729 1
CNews Analytics 1991 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 2
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768164, в очереди разбора - 671848.
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