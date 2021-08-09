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ВТБ Капитал Управление активами
ВТБК УА
ВТБ Капитал Управление инвестициями
VTB Capital
ВТБ Инвест



09.08.2021 «ВТБ капитал инвестиции» расширили возможности онлайн-сервиса для получения статуса квалифицированного инвестора
03.08.2021 Клиенты «ВТБ капитал инвестиции» теперь могут подать форму W-8BEN в НРД онлайн и бесплатно
29.07.2021 Новая версия приложения «ВТБ мои инвестиции» дает возможность открыть ИИС без посещения офиса
31.05.2021 «ВТБ капитал инвестиции» добавили ПИФы в мобильное приложение
27.05.2021 Счет в «ВТБ капитал форекс» стало возможно открыть через интернет
17.05.2021 «ВТБ мои инвестиции» предоставили доступ к торгам иностранными акциями на Мосбирже
29.04.2021 В стратегиях робота-советника «ВТБ мои инвестиции» появилось 5 долларовых портфелей
01.03.2021 Совершать сделки в «ВТБ мои инвестиции» теперь можно с 7 утра
05.02.2021 Триллионы в смартфоне: как ВТБ расширяет возможности российских инвесторов
23.12.2020 Navicon обновил ERP-систему в зарубежных офисах «ВТБ капитала»
24.11.2020 «ВТБ Капитал Инвестиции» привлекли более 1,5 млрд руб. под управление ИИ
20.10.2020 «ВТБ Капитал инвестиции» выпустили новую версию мобильного приложения для инвестиций
28.08.2020 «ВТБ Капитал Инвестиции»: интернет-компании перспективны для вложений в текущих условиях
13.08.2020 В приложении «ВТБ Мои Инвестиции» появились виртуальные помощники
19.06.2020 «ВТБ Капитал Инвестиции» будет развивать коммуникацию с клиентами в Telegram
17.04.2020 Число активных пользователей сервиса «ВТБ мои инвестиции» удвоилось за месяц
09.12.2019 ВТБ начал раскрывать структуру биржевых паевых инвестиционных фондов в режиме онлайн
07.10.2019 «ВТБ Капитал инвестиции» обновили мобильное приложение для инвестиций
12.08.2019 «ВТБ капитал инвестиции» запустил инвестиционного VR-консультанта в офисах‎ банка ВТБ
16.04.2019 ВТБ открыл доступ к биржевым торгам иностранными ценными бумагами
11.04.2019 Робоэдвайзер «ВТБ капитал инвестиции» получил аккредитацию
31.10.2018 «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» внедрит мониторинг и анализ торгов на фондовом рынке
21.09.2018 ВТБ Капитал Инвестиции создает фонд «Pre-IPO» для инвестиций в планирующие IPО компании
02.03.2016 «ВТБ-Капитал» обвинили в захвате сотового оператора
13.07.2015 «Информзащита» проанализировала защищенность «Кабинета клиента» для «ВТБ Капитал Управление Активами»
09.04.2013 «ВТБ Капитал» приобретает долю в «Триколор ТВ»
23.10.2012 Евросоюз одобрил: Россияне покупают болгарского телеком-гиганта
21.03.2012 ВТБ Капитал и Mangrove Capital инвестировали $10 млн в сервис Oktogo.ru
12.05.2010 "ВТБ Капитал" купил долю в EPAM Systems

Публикаций - 274, упоминаний - 446

ВТБ Капитал Управление активами упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7844 42
Yandex - Яндекс 4623 24
Ростелеком - Связьинвест 1657 15
VK - Mail.ru Group 2820 15
Microsoft Corporation 21036 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8560 13
IBS - ИБС ИТ Услуги 1334 13
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 58 12
Vivacom - Video & Audio Communications 16 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7530 11
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 351 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6246 10
Luxoft - Люксофт 265 9
SEQ - SEC Consult Services 1314 8
АФК Система ПАО 1627 8
IBM - International Business Machines Corp 8708 8
Oracle Corporation 5815 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2246 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 635 6
5035 6
Rambler Group - Рамблер ГК 758 5
Meta - Facebook 4146 4
Cisco Systems 4645 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 221 4
Ростех - Ростехнологии 2357 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 4
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 28 4
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 364 4
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 625 4
Polycom - Поликом Россия 372 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1834 3
Yota - Скартел 703 3
Softline - Софтлайн 1771 3
Ситроникс - Sitronics 840 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1243 3
Fortinet 309 3
Dell EMC 4480 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3763 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1941 93
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 857 36
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4866 28
ГПБ - Газпромбанк 804 25
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 23
Morgan Stanley - Морган Стэнли 437 12
РВК - Российская венчурная компания 511 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1788 11
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 881 11
ВТБ - ВТБ24 641 10
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 492 10
Credit Suisse - Кредит Свисс 105 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 9
Открытие ФК 462 8
Marshall Capital Partners 65 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 712 7
Citigroup 270 6
Deutsche Bank - Дойчебанк 308 6
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 41 6
CCB - Corporate Commerce Bank 6 6
Альфа-Банк 1337 6
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 121 5
ВТБ Капитал - InterV Investment 5 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 5
Мегаполис ТК 102 5
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 29 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 5
Яндекс.Такси 280 5
UBS AG 288 5
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 28 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 390 5
Empreno Ventures - венчурный фонд 4 4
О2О Delivery club 162 4
Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 12 4
Уралсиб Банк 447 4
HeadHunter Group - HH Group 387 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 564 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7419 14
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 611 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1858 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2041 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2799 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 5
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2370 5
Высокий суд Англии и Уэльса - Majesty's High Court of Justice in England 6 4
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 55 3
Роснано 619 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 953 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1774 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 2
Правительство Москвы 821 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 429 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1176 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 120 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 132 2
Правительство РФ 2669 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1187 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2041 2
Администрация Президента РФ 334 2
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 2 2
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
Районный суд Москвы 149 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга 3 1
Международный арбитраж 12 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 829 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1540 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 933 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 274 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 379 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 379 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2057 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 536 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 158 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 13
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 162 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 2
Руссофт - Russoft 346 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
СРО НФА - Национальная финансовая ассоциация 2 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12407 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4138 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1437 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1924 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2527 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 823 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2466 4
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 63 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1656 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 738 3
DevOps - Development и Operations 349 3
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 760 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1035 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 238 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 485 3
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 53 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 705 2
Брокерское обслуживание - Брокерские услуги - Брокерский счет 9 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 793 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 99 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 43 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1106 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 671 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 282 2
Low-code - Low Coding - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 95 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 217 2
Kubernetes 368 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 344 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 659 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2258 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1890 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 286 2
Data Lake - Озеро данных 95 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 49 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 30 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 61 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 19 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 36 1
ВТБ Мои Инвестиции 35 28
ВТБ Онлайн 147 8
Яндекс.Маркет 464 6
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 5
Microsoft Skype 1888 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 137 4
Apple - App Store 2359 3
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 37 3
Яндекс.Лавка 78 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2062 3
Мосбиржа БПИФ - Биржевые паевые инвестиционные фонды 3 3
Microsoft Windows 10 10139 3
Apple iOS 6259 3
Oracle Siebel CRM 192 2
Новые облачные технологии - МойОфис 328 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1148 2
Google Android 11688 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 74 2
Arrival Van - электромобиль 4 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 2
Microsoft Office 3014 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 907 2
Google Play - Google Store - Android Market 2642 2
Docker - Платформа распределённых приложений 157 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 268 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 124 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 312 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 50 1
Apple iPad 3544 1
Java - Язык программирования 2443 1
SberCloud AI Cloud 19 1
Microsoft SQL Server 1265 1
WeChat - Мессенджер 98 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 413 1
ГКС TopS Future Workspace 5 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 318 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 367 1
Потапов Владимир 40 39
Малофеев Константин 104 12
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 9 9
Щеголев Игорь 684 8
Li Richard - Ли Ричард 15 7
Соловьев Юрий 31 7
Родионов Иван 67 7
Яковицкий Алексей 21 7
Волож Аркадий 206 7
Юрченко Евгений 131 6
Зарьянов Алексей 11 6
Добкин Аркадий 58 6
Русев Спас 6 6
Бутрин Михаил 14 5
Минаев Алексей 9 5
Постарнаков Андрей 5 5
Васильева Екатерина 17 5
Медведев Дмитрий 1591 5
Лазарев Николай 6 5
Осеевский Михаил 252 5
Худавердян Тигран 67 4
Провоторов Александр 153 4
Серова Елена 317 4
Дергунова Ольга 115 4
Ермаченков Алексей 14 4
Фролов Александр 30 4
Таврин Иван 86 4
Мацоцкий Сергей 170 4
Анохин Сергей 42 4
Колесник Марина 6 4
Косарев Дмитрий 11 4
Луврье Пьер 4 4
Делицын Леонид 108 4
Семенов Вадим 62 4
Абрамович Роман 31 4
Карачинский Анатолий 87 4
Чугунов Никита 55 4
Назипов Дмитрий 80 3
Михеев Дмитрий 15 3
Горелкин Антон 35 3
Россия - Российская федерация - РФ 82643 112
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26752 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34084 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11605 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12084 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11624 15
Болгария - Республика 632 12
Казахстан - Республика 4147 11
Великобритания - Лондон 1867 11
Беларусь - Белоруссия 3210 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9594 7
Европа 7257 6
Америка Северная 2601 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10922 5
Индия - Республика 4107 5
Россия - ПФО - Казань 1895 5
Германия - Федеративная Республика 7796 5
США - Нью-Йорк 2589 4
Нидерланды 2017 4
Украина 5533 4
Бразилия - Федеративная Республика 1898 4
Люксембург Великое Герцогство 356 4
Сербия - Республика 215 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2002 3
Европа Восточная 2817 3
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1235 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 3
США - Калифорния - Кремниевая долина 627 3
Россия - Сибирь 1346 3
Азия - Азиатский регион 3161 3
Армения - Республика 1046 3
Европа Западная 1307 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 319 3
США - Лос-Анджелес 677 3
Болгария - София 55 3
Словения - Республика 198 2
Сингапур - Республика 1520 2
Израиль 1685 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 969 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1732 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4144 16
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 15
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1106 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 8
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 7
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 31 5
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 628 4
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 4
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 25 3
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 297 2
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 10 2
ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 13 2
Венчурные инвестиции 96 2
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 60 2
Private Banking 17 2
Русский язык 1661 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1488 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2245 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 119 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5088 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1116 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1506 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 23 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 302 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 123 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1521 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 785 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10338 12
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