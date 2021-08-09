Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВТБ Капитал Управление активами
ВТБК УА
ВТБ Капитал Управление инвестициями
VTB Capital
ВТБ Инвест
Публикаций - 274, упоминаний - 446
ВТБ Капитал Управление активами упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Потапов Владимир 40 39
|Малофеев Константин 104 12
|Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 9 9
|Щеголев Игорь 684 8
|Li Richard - Ли Ричард 15 7
|Соловьев Юрий 31 7
|Родионов Иван 67 7
|Яковицкий Алексей 21 7
|Волож Аркадий 206 7
|Юрченко Евгений 131 6
|Зарьянов Алексей 11 6
|Добкин Аркадий 58 6
|Русев Спас 6 6
|Бутрин Михаил 14 5
|Минаев Алексей 9 5
|Постарнаков Андрей 5 5
|Васильева Екатерина 17 5
|Медведев Дмитрий 1591 5
|Лазарев Николай 6 5
|Осеевский Михаил 252 5
|Худавердян Тигран 67 4
|Провоторов Александр 153 4
|Серова Елена 317 4
|Дергунова Ольга 115 4
|Ермаченков Алексей 14 4
|Фролов Александр 30 4
|Таврин Иван 86 4
|Мацоцкий Сергей 170 4
|Анохин Сергей 42 4
|Колесник Марина 6 4
|Косарев Дмитрий 11 4
|Луврье Пьер 4 4
|Делицын Леонид 108 4
|Семенов Вадим 62 4
|Абрамович Роман 31 4
|Карачинский Анатолий 87 4
|Чугунов Никита 55 4
|Назипов Дмитрий 80 3
|Михеев Дмитрий 15 3
|Горелкин Антон 35 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru