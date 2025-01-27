DWH Data WareHouse Data Vault Хранилище данных
DWH и организации, системы, технологии, персоны:
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 313 3
|Летунов Илья 49 2
|Панченко Иван 139 2
|Шпак Василий 223 2
|Шадаев Максут 1011 2
|Натрусов Артем 284 2
|Казарин Станислав 175 2
|Варов Константин 24 2
|Врацкий Андрей 135 2
|Панферова Екатерина 5 2
|Андрианов Павел 84 2
|Лазаренко Дмитрий 51 2
|Иванов Михаил 100 2
|Шляпнев Максим 11 2
|Первухин Дмитрий 10 2
|Поликовский Дмитрий 6 2
|Смирнов Глеб 4 2
|Прошин Вадим 5 2
|Чонг Хенг Хан 2 1
|Зайцев Андрей 47 1
|Кондратенко Максим 4 1
|Селиванов Юрий 5 1
|Кулагин Дмитрий 14 1
|Афонин Сергей 5 1
|Бабаев Денис 2 1
|Schuster Gavriella - Шустер Габриэлла 4 1
|Ткаченко Леонид 5 1
|Успенский Александр 8 1
|Слуцкий Александр 14 1
|Сафронов Роман 36 1
|Козырь Сергей 32 1
|Островский Владимир 25 1
|Самойленко Максим 66 1
|Мякишева Марина 84 1
|Ахмеров Тимур 87 1
|Шилов Сергей 91 1
|Зингерман Борис 38 1
|Захаров Павел 60 1
|Маркелов Константин 40 1
|Николаева Наталья 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166839.
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