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DWH Data WareHouse Data Vault Хранилище данных

DWH - Data WareHouse - Data Vault Хранилище данных


27.01.2025 Выручка Navicon увеличилась за 2024 г на 15% 1
25.12.2024 «Корус Консалтинг» создал курс по управлению данными для слушателей программы Executive MBA бизнес-школы ИМИСП 1
20.12.2024 В СУБД «Яндекса» реализована поддержка аналитической обработки данных 1
06.12.2024 «Сравни» и Бауманка запустили курс по оптимизации аналитических запросов 1
29.11.2024 Как удалось изменить подход к данным в крупной российской агрокомпании «Агроном-Сад» 1
25.10.2024 RuTube нанял ИТ-студентов по итогам стажировки при поддержке Минобрнауки 1
22.10.2024 MR Group заменила 70% функциональности своей CRM благодаря переходу на отечественную систему BPMSoft 1
19.09.2024 Группа «Самолет» построила аналитическую платформу для работы с данными на базе концепции LakeHouse 1
17.09.2024 Подтверждена совместимость решений Visiology и Orion soft 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
21.06.2024 Владислав Уткин, «Технониколь»: Генеративный искусственный интеллект производственными компаниями пока не востребован 1
20.06.2024 Молотком или отверткой? Как компании выбирают между специализированными и универсальными СУБД 1
11.06.2024 VK Cloud и Бургер Кинг перевели данные и сервисы ИИ в облако для повышения эффективности бизнеса 1
30.05.2024 Группа «Самолет» автоматизировала процессы коммерческого и операционного финансового планирования с помощью Optimacros 1
14.05.2024 Банк «Санкт-Петербург» и GlowByte реализовали отказоустойчивое решение для платформы управления данными на стеке Hadoop 1
13.05.2024 «Автостэлс-Тех» при поддержке GlowByte построила аналитическую платформу для управления данными с использованием сервисов Yandex Cloud 1
07.05.2024 Студенты платформы OTUS изучат создание хранилищ данных на основе продуктов Arenadata 1
22.04.2024 Банк «Санкт-Петербург» при поддержке GlowByte автоматизировал подготовку отчетности для ЦБ 1
04.04.2024 MR Group завершила миграцию на CRM-систему BPMSoft 1
04.03.2024 GlowByte стала платиновым партнером компании PIX Robotics 1
09.02.2024 Yandex Cloud выложила рекомендации по работе с данными для разработчиков и дата-инженеров в открытый доступ 2
11.12.2023 «Лента» автоматизировала процессы ценообразования 1
05.12.2023 На что нынче спрос в бизнес-аналитике: 5 основных запросов 2
22.11.2023 Skyeng автоматизировала обработку данных из 300 источников и улучшила клиентский опыт с помощью сервисов Yandex Cloud 2
16.11.2023 В экосистему Softline Universe включено современное решение для управления данными Deco Systems 1
15.11.2023 В МИС qMS стал доступен ситуационно-аналитический центр 1
14.11.2023 Российских ИТ-шников прекращают забрасывать деньгами. Времена высоких зарплат в прошлом – водителям и сварщикам платят больше 1
26.10.2023 МТС перенес в свое облако ИТ-инфраструктуру Unilever 1
15.09.2023 «Юрент» расширил возможности аналитики данных с помощью сервисов Yandex Cloud 2
20.07.2023 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики выросла на 35% 1
10.07.2023 Платформа Monopoly.Online перенесла «озеро данных» в Yandex Cloud с помощью BI.Qube 1
22.06.2023 Автоматизированный перенос DWH на Open Source и российское ПО 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
09.03.2023 «Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1
11.01.2023 Navicon и Yandex Cloud расширили сотрудничество 1
30.12.2022 Облачная инфраструктура в России 2022: Selectel проанализировал тренды рынка за прошедший год 1
19.08.2022 Платформа Analytic Workspace пополнила портфель BI-решений компании GlowByte 1
09.08.2022 Партнерство компаний «Доверенная среда» и GlowByte: внедрение DSS-решений на основе платформы «Триафлай» 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1

Публикаций - 128, упоминаний - 140

DWH и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6692 25
Microsoft Corporation 24633 17
IBM - International Business Machines Corp 9442 16
SAP SE 5279 15
8222 12
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 10
Yandex - Яндекс 7353 9
Broadcom - VMware - Greenplum 94 7
Teradata 210 6
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 226 6
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 339 5
Amazon Inc - Amazon.com 2999 5
HP Inc. 5688 5
Diasoft - Диасофт 872 5
Informatica 126 5
Прогноз 1651 5
МегаФон 8832 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 4
Naumen - Наумен 626 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Neoflex - Неофлекс 220 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3911 3
Ростелеком 9708 3
Dell EMC 5029 3
Cisco Systems 5114 3
Корус Консалтинг ГК 1217 3
SAS Institute 971 3
Selectel - Селектел 386 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 3
Broadcom - VMware 2362 3
VK - Mail.ru Group 3456 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
Oracle Siebel Systems 507 3
Google LLC 11786 2
Accenture plc 682 2
Intel Corporation 12199 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 2
HP - Hewlett-Packard 3624 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 9
Альфа-Банк 1771 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2350 4
РЖД - Российские железные дороги 1904 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 462 4
ГПБ - Газпромбанк 1085 4
Лента - Сеть розничной торговли 2083 4
ВТБ - ВТБ24 665 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 659 3
BCBS - Basel Committee on Banking Supervision - Базельский комитет по банковскому надзору 16 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 852 2
Связной ГК 1369 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1027 2
Лента - Утконос 177 2
ВТБ Лизинг 68 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Фаберлик - Faberlic 93 2
ББР банк - Балтийский Банк Развития 35 2
X5 Group - Перекрёсток 545 2
КУМЗ - Каменск-Уральский металлургический завод 5 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 2
ПТК - Петербургская топливная компания 7 2
Агропромкредит 20 2
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Разгуляй 40 2
Unilever - Юнилевер Русь 152 2
Совкомбанк - Современный Коммерческий Банк - GE Money Bank - ДжиИ Мани Банк 19 2
ПСБ - Промсвязьбанк 852 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 8
Федеральное казначейство России 1773 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1904 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3277 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 185 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3049 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
Судебная власть - Judicial power 2312 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1376 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1002 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
ЕРКЦ - Единый расчетный кассовый центр 17 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
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Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
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SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 8 4
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 4
Microsoft Azure 1409 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 3
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 3
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 3
IBM DB2 371 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 3
Microsoft Office 365 941 3
SAP Sybase IQ - SAP IQ 27 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
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ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3222 3
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Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 313 3
Летунов Илья 49 2
Панченко Иван 139 2
Шпак Василий 223 2
Шадаев Максут 1011 2
Натрусов Артем 284 2
Казарин Станислав 175 2
Варов Константин 24 2
Врацкий Андрей 135 2
Панферова Екатерина 5 2
Андрианов Павел 84 2
Лазаренко Дмитрий 51 2
Иванов Михаил 100 2
Шляпнев Максим 11 2
Первухин Дмитрий 10 2
Поликовский Дмитрий 6 2
Смирнов Глеб 4 2
Прошин Вадим 5 2
Чонг Хенг Хан 2 1
Зайцев Андрей 47 1
Кондратенко Максим 4 1
Селиванов Юрий 5 1
Кулагин Дмитрий 14 1
Афонин Сергей 5 1
Бабаев Денис 2 1
Schuster Gavriella - Шустер Габриэлла 4 1
Ткаченко Леонид 5 1
Успенский Александр 8 1
Слуцкий Александр 14 1
Сафронов Роман 36 1
Козырь Сергей 32 1
Островский Владимир 25 1
Самойленко Максим 66 1
Мякишева Марина 84 1
Ахмеров Тимур 87 1
Шилов Сергей 91 1
Зингерман Борис 38 1
Захаров Павел 60 1
Маркелов Константин 40 1
Николаева Наталья 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 11
Европа 21774 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17045 5
Украина 7612 5
Россия - СФО - Новосибирск 4297 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1955 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13320 3
Беларусь - Белоруссия 5670 3
Франция - Французская Республика 7849 3
Америка - Американский регион 2162 3
Азия - Азиатский регион 5533 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2419 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1469 3
Казахстан - Республика 5530 2
Европа Восточная 3075 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2730 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1654 2
Россия - СФО - Иркутская область 1094 2
Россия - ПФО - Пензенская область 590 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 703 2
Ирландия - Республика 1011 2
Германия - Федеративная Республика 12684 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3102 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5423 9
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 8
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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