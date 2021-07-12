Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DWH
Data WareHouse
Хранилище данных
Публикаций - 38, упоминаний - 48
DWH упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Oracle Corporation 3792 9
|Microsoft Corporation 13325 4
|SAP SE 3478 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 7034 2
|Neoflex - Неофлекс 147 2
|Oracle Siebel 154 1
|Agfa Gevaert 12 1
|Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
|1С 4304 1
|Intel Corporation 5009 1
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия 317 1
|IBM 4228 1
|Accenture - Аксенчер 588 1
|Google LLC 8281 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 1
|Cloudera 49 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5096 1
|CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 143 1
|Naumen - Наумен 375 1
|VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 169 1
|Инфосистемы Джет 708 1
|Facebook 3958 1
|Yandex - Яндекс 4240 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6150 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2343 1
|Schuster Gavriella - Шустер Габриэлла 4 1
|Мякишева Марина 84 1
|Самойленко Максим 65 1
|Островский Владимир 22 1
|Козырь Сергей 30 1
|Сафронов Роман 33 1
|Слуцкий Александр 11 1
|Успенский Александр 7 1
|Ткаченко Леонид 4 1
|Чонг Хенг Хан 2 1
|Бабаев Денис 2 1
|Афонин Сергей 4 1
|Кулагин Дмитрий 8 1
|Селиванов Юрий 5 1
|Кондратенко Максим 3 1
|Зайцев Андрей 39 1
|Панченко Иван 43 1
|Летунов Илья 48 1
|Fortune 100 51 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 862080, в очереди разбора - 765259.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 862080, в очереди разбора - 765259.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru