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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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DWH
Data WareHouse
Хранилище данных



12.07.2021 В «Диасофт» разрабатывают технологическую платформу для создания и внедрения аналитических решений 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 1
16.04.2021 Accenture в России на треть увеличила количество разработчиков 1
28.07.2020 «Яндекс.облако» открывает доступ к новому сервису для разработчиков приложений с высокой нагрузкой 1
16.07.2020 Mail.ru Cloud Solutions и Postgres Professional запустили облачный сервис управляемой базы данных 1
08.07.2020 «Инфосистемы Джет» зарегистрировала в реестре российского ПО продукт Jet BI 1
29.10.2019 «ОТП банк» модернизировал контактный центр на базе решений Naumen 3
12.09.2019 На Oracle Systems Advantage Forum клиенты узнали, как получить выгоду из 2,5 квинтиллионов байт данных 1
17.07.2019 Microsoft инвестирует в развитие партнерской экосистемы 1
08.11.2018 МТС увеличит штат команды больших данных в два раза 1
07.06.2018 Цифровое будущее: как ВТБ выстраивает процесс трансформации бизнеса 1
16.11.2017 «Барс Груп» усовершенствовала технологическую платформу Alpha BI 1
03.10.2017 Oracle изобрел самоуправляемую СУБД 1
08.09.2017 «Барс Груп» разработала новый механизм OLAP-анализа для бизнес-аналитики 1
01.09.2017 Национальный расчетный депозитарий перешел на технологическую платформу Центра корпоративной информации 1
06.12.2016 Росбанк автоматизирует взаимодействие с госорганами с помощью решений «Неофлекс» 1
14.08.2015 Платформа FXL от FlexSoft поддерживает новейшие технологии Oracle 2
29.10.2014 «Корус Консалтинг» предложил новое аналитическое решение на базе платформы Deductor 1
30.04.2014 Итоги трех лет информатизации медицины в России: дискуссия 1
22.04.2014 «Лето Банк»: Наша задача – не множить ИТ-системы 3
02.07.2013 Oracle начала продажи Oracle Database 12c, СУБД для облачных сред 1
19.02.2013 Ритейл страдает от невнимания интеграторов 1
28.09.2012 Эффективная обработка данных: используем MS SQL Server 1
11.09.2012 «Ситроникс ИТ» построил систему управления для розничной сети МТС на базе решений Oracle и SAP 1
04.06.2012 «Пробизнесбанк» и «Инфосистемы Джет» расширили сотрудничество по аутсорсингу 2
23.03.2012 Как СУБД приносит прибыль? 2
28.09.2010 Исследование: рынок труда в сфере ИТ вернулся к докризисному уровню 1
16.06.2010 Эффект новизны: "Альфа-Банк" сменил платформу 1
27.11.2009 IBM открыла ряд новых центров развития телеком-технологий 1
16.03.2009 Интеллектуальный капитал: приказано сохранить 1
03.06.2008 Технологии SAS на службе у российских железных дорог 1
04.12.2007 IBM представила ПО для управления производительностью информационных хранилищ 2
07.09.2007 Как построить оптимальную модель BI-системы 3
29.06.2007 Интеграция данных: о чем болит голова у ИТ-экспертов? 1
10.05.2007 HP вышла на рынок BI, минуя Россию 1
27.09.2006 Организаторы 4-й Russian CIO Summit объявили о завершении формирования программы 1
28.08.2006 1 октября откроется Russian CIO Summit 2006 1
17.08.2006 Хранилища данных: шаги от идеи до внедрения 1

Публикаций - 38, упоминаний - 48

DWH упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3792 9
Microsoft Corporation 13325 4
SAP SE 3478 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7034 2
Neoflex - Неофлекс 147 2
Oracle Siebel 154 1
Agfa Gevaert 12 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
4304 1
Intel Corporation 5009 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 317 1
IBM 4228 1
Accenture - Аксенчер 588 1
Google LLC 8281 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 1
Cloudera 49 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5096 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 143 1
Naumen - Наумен 375 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 169 1
Инфосистемы Джет 708 1
Facebook 3958 1
Yandex - Яндекс 4240 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1708 1
Открытие ФК 543 1
Альфа-Банк 1172 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 96 1
OTP Group - ОТП Банк 128 1
ВТБ24 597 1
ВТБ Факторинг 22 1
Мосводоканал 46 1
Магнит - Сеть магазинов 273 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6150 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2343 1
Data Lake - Озеро данных 83 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 121 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 563 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 138 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 806 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 87 2
DevOps - Development и Operations 299 2
Big Data - Большие данные 1138 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2276 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 95 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1121 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 189 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 137 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1275 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1320 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10871 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 58 1
Data Engineering - Инжиниринга данных 5 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 141 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 127 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 88 1
Kubernetes 307 1
Data Governance - Руководство данными 51 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 834 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 289 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 227 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 322 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1146 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 322 1
Apache Hadoop 339 3
Java - Язык программирования 1319 2
SQL - Язык программирования 453 2
Microsoft Windows 7 1666 1
Oracle Engineered Systems 42 1
Oracle Big Data Appliance 33 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 58 1
Oracle Exadata Cloud Service 9 1
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apple iOS 5751 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 304 1
Google Android 10774 1
OpenText Documentum 223 1
Microsoft Windows 8 1228 1
SAP Sybase 100 1
VK - Mail.ru Одноклассники 891 1
Microsoft Azure Lighthouse 3 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Microsoft Excel 598 1
IBM Cognos BI 179 1
SAP MAP - SAP Merchandise and Assortment Planning 3 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
SAP PO - SAP Price Optimization 2 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
FlexSoft - FXL Payments Hub 3 1
FlexSoft - FXL VaBank (Ва-Банк) 4 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 606 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 398 1
Linux OS 4757 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft SQL Server 861 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 343 1
Microsoft Teams 214 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 515 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Naumen Contact Center 71 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Microsoft Dynamics 365 92 1
Schuster Gavriella - Шустер Габриэлла 4 1
Мякишева Марина 84 1
Самойленко Максим 65 1
Островский Владимир 22 1
Козырь Сергей 30 1
Сафронов Роман 33 1
Слуцкий Александр 11 1
Успенский Александр 7 1
Ткаченко Леонид 4 1
Чонг Хенг Хан 2 1
Бабаев Денис 2 1
Афонин Сергей 4 1
Кулагин Дмитрий 8 1
Селиванов Юрий 5 1
Кондратенко Максим 3 1
Зайцев Андрей 39 1
Панченко Иван 43 1
Летунов Илья 48 1
Россия - Российская федерация - РФ 63902 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17112 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19837 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1213 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9015 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1251 2
Украина 3988 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6622 2
Франция - Французская Республика 2521 2
Африка - Африканский регион 1694 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 155 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 953 1
Нидерланды 1110 1
Россия - СФО - Красноярский край 744 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 636 1
Россия - ПФО - Самарская область 624 1
Россия - СФО - Иркутская область 618 1
Россия - ПФО - Пензенская область 380 1
Россия - ДФО - Забайкальский край 362 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 377 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 195 1
Канада 1545 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1456 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1499 1
Россия - СФО - Новосибирск 2235 1
Европа Восточная 1981 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8678 1
Беларусь - Белоруссия 2328 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4983 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6622 1
Казахстан - Республика 2997 1
Венгрия - Будапешт 42 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 839 1
Япония 3563 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3523 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4347 2
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2369 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1336 1
Fortune 100 51 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 103 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 862080, в очереди разбора - 765259.
Создано именных указателей - 46783.
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