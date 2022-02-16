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BBK Realme

BBK Realme


16.02.2022 Объявлены российские цены серии Realme 9 Pro 5G
10.12.2021 Дмитрий Гостев, realme Россия: вы увидите инновации, реально нужные людям
06.12.2021 В России стартовал предзаказ на Realme Book
16.11.2021 Realme представляет серию Narzo 50
02.11.2021 В России начались продажи realme 8i — смартфона с экраном на 120 Гц и процессором Helio G96
22.10.2021 Мадхав Шет назначен главой нового международного подразделения realme
22.06.2021 В России выпущен бюджетный смартфон realme C25
31.05.2021 Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов
26.05.2021 Realme представила в России недорогой «флагман» realme 8 Pro. Цена. Фото
26.05.2021 В России представлен смартфон realme 8 с Super AMOLED-экраном, быстрой зарядкой и 64-мегапиксельной камерой. Цена. Фото
25.05.2021 Realme представила наушники Buds Air 2 с активным шумоподавлением
12.02.2021 Россияне могут остаться без смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme из-за американских санкций
02.02.2021 realme объявила результаты четвертого квартала в России и мире, планы на 2021 год
25.11.2020 Смартфоны realme: новый топ за свои деньги?
14.07.2020 realme представла смартфон X3 SuperZoom
12.03.2020 Российская версия сверхдешевого смартфона Realme C3 окажется лучше международной
05.03.2020 Realme выпустила дешевые смартфоны с роскошным дисплеем и солидным аккумулятором
04.12.2019 realme представила флагманский смартфон X2 Pro в России. Цена
07.11.2019 Обзор realme XT: первый в мире смартфон с 64 Мп камерой
04.10.2019 В России представлен флагманский смартфон realme XT. Цена
14.06.2019 Дебютная тройка моделей realme

Публикаций - 130, упоминаний - 150

BBK Realme упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xiaomi 1095 83
BBK OPPO Electronics 281 57
Samsung Electronics 9333 54
Apple Inc 10683 46
Huawei 3222 39
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 34
BBK Electronics Corp 396 33
MediaTek 394 31
Qualcomm Technologies 1639 23
Google LLC 10352 21
BBK vivo 200 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 11
ZTE Corporation 685 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 545 8
Merlion Citilink - Ситилинк 259 7
LG Electronics 3372 6
Sony 6145 6
Canalys 212 6
Unisoc - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 45 5
Intel Corporation 11262 5
Lenovo Group 2077 5
Lenovo Motorola 3463 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
Twitter 2493 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 4
AMD - Advanced Micro Devices 3661 4
Goodix Technology 4 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 4
BBK vivo iQOO 7 3
HMD Global - Nokia 128 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 202 3
Samsung Display 40 2
Микрон - Micron 851 2
HTC Corporation 1428 2
Microsoft Corporation 22497 2
TCL Corporation 151 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 285 2
Huawei HiSilicon Technologies 37 2
Sharp Corporation 1024 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 4
AliExpress 327 4
Связной ГК 1190 3
AliExpress Tmall 64 3
TÜV Rheinland Group 86 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
Auchan Holding - Ашан 184 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 11 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Верный - Торговая сеть 133 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 285 1
LEGO 202 1
Decathlon - Декатлон 29 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 21 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 19 1
Puma - Пума 41 1
Sunlight - Санлайт 7 1
Braun 68 1
Crocs 7 1
KazanExpress - маркетплейс 3 1
ВкусВилл - Избёнка 68 1
Четыре Лапы 7 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 64 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 1
X5 Group 709 1
re:Store 144 1
Pixar 43 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 27 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 1
PickPoint - Сеть постаматов 40 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 1
Почта России ПАО 1853 1
BMW Group 392 1
Pony Express - Фрейт линк 58 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 22
Президент Российской Федерации 3770 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Правительство РФ 8292 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
Тинькофф кредит брокер 2 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
Единая Россия - Политическая партия 246 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 72
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 31
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 31
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 29
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1726 25
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 25
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 24
USB Type-C - USB-C 1192 22
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 22
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 20
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 19
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 17
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 17
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 16
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 13
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 12
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 9231 10
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 878 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 8
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем - Точка доступа 1874 8
Фотокамеры - Фотоаппараты 1425 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 1437 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 7
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 6
Gen V - кибератаки пятого поколения 945 6
AOD - Always On Display 137 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 5
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 616 5
ToF camera - Time-of-flight камера 58 5
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 148 5
DCI-P3 - Охват цветового пространства 133 5
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 668 5
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 228 47
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 35
Google Android 11959 27
BBK Realme UI 21 20
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 81 19
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 19
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 19
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 19
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 18
Google Android 10 195 17
Apple iPhone 11 176 17
Corning Gorilla Glass 595 16
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 15
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 208 15
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 14
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 133 13
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 137 12
Samsung Galaxy Note 673 12
BBK Realme - серия смартфонов 15 12
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 347 10
Apple iPhone 12 149 10
Google Android 11 129 10
BBK Realme X и XT - Серия смартфонов 22 10
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 165 10
Google YouTube - Видеохостинг 2277 10
BBK OPPO ColorOS 43 10
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 30 9
Samsung ISOCELL - серия сенсоров смартфона 27 8
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 212 8
BBK Realme C - Серия смартфонов 10 8
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 192 8
Apple iPhone 13 64 7
Google Play - Google Store - Android Market 2732 7
Google Android 9 Pie 204 7
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 241 7
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 62 6
Samsung Galaxy S20 - смартфон 90 6
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 224 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 5
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 5
Чайка Владимир 27 4
Jun Lei - Цзунь Лей 44 3
Гостев Дмитрий 22 3
Lau Pete - Ло Пит 14 2
Xiang Wang - Сян Ван 11 2
Тихвинский Никита 12 2
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 5 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 2
Lau Pete - Лау Пит 10 2
Никонов Владислав 1 1
Пчельников Олег 5 1
Скурихин Владимир 7 1
Сергеев Дмитрий 59 1
Грибовский Алексей 3 1
Виноградова Наталья 51 1
Затулин Константин 1 1
Кирюхин Дмитрий 79 1
Цыбизова Татьяна 1 1
Frumusanu Andrei - Фрумусану Андрей 3 1
Biden Joe - Байден Джо 58 1
Иванов Максим 6 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
Фрумусан Андрей 2 1
Сурков Александр 4 1
Ran Tony - Ран Тони 14 1
Singh Roshan - Сингх Рошан 1 1
Roymans John - Ройманс Джон 1 1
Chau Melissa - Чау Мелисса 4 1
Славинский Михаил 9 1
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 6 1
Гуцериев Михаил 110 1
Путин Владимир 2542 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 78
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 58
Индия - Республика 4263 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 20
Китай - Тайвань 2115 10
Европа 12319 7
Южная Корея - Республика 4394 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 7
Африка - Африканский регион 2928 5
Индонезия - Республика 789 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 3
Малайзия 744 3
Америка Северная 2650 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 3
Россия - ПФО - Казань 2085 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Америка Латинская 1413 2
Сингапур - Республика 1574 2
Германия - Федеративная Республика 8903 2
Китай - Хубэй - Ухань 47 2
Южная Корея - Пхёнтхэк 11 2
Европа Западная 1329 2
Египет - Арабская Республика 687 2
Украина 6212 1
Таиланд - Королевство 671 1
Филиппины - Республика 456 1
Китай - Пекин - Beijing 870 1
Океания 67 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 735 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 91 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чехов 50 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 897 1
Испания - Каталония - Барселона 707 1
Япония 10069 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 10
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1298 2
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 14 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 562 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
Trade-in 90 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1
Торговая война между США и Китаем 6 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 28 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 77 1
ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 18 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 328 1
Страхование - Страховое дело 1920 1
91Mobiles 590 6
AnandTech 68 5
The Verge - Издание 482 4
GizChina - Издание 42 4
GSM Arena 57 4
GizmoChina 90 4
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
ITHome 18 2
CNews - ZOOM.CNews 1609 2
DigiTimes - Издание 1284 2
Android Authority 37 2
Bloomberg Businessweek 121 1
OnLeaks 17 1
Fortune 196 1
КиноПоиск - портал о кино 130 1
CNET - Издание 1580 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
Xiaomishka 3 1
WCCFTech - Издание 34 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
FT - Financial Times 1118 1
IDC - International Data Corporation 4671 9
Counterpoint Research 38 6
Gartner - Гартнер 3301 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 2
Omdia 18 2
TrendForce 53 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
Diwali или Deepavali - Дивали или Дипавали - «огненная гроздь» (санскрит) - фестиваль огней 2 1
Red Dot Design Award 50 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182306, в очереди разбора - 965167.
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