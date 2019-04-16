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AdTech Digital Signage Digital POS & Signage Цифровые вывески Видеореклама на мониторах



16.04.2019 GPMD: в 2018 году мобильная видеореклама вышла в лидеры
11.04.2019 Исследование: 77% затрат на видеорекламу приходится на out-stream ролики
25.12.2017 «Ланит-Интеграция» выходит на рынок Digital Signage вместе с Addreality
25.10.2017 Ascreen и Addreality представят комплексные совместные решения Digital Signage
17.10.2017 Polymedia и Addreality объединят Digital Signage и бизнес-аналитику
07.07.2017 Addreality выходит на рынок Китая
30.06.2017 «КРОК» и Addreality помогут увеличить выручку заказчикам с высоким потоком посетителей
20.06.2017 Российский разработчик ПО для цифровой рекламы Addreality выходит на зарубежные рынки
20.03.2017 AUVIX представила систему Digital Signage для «Юлмарта»
07.12.2015 ALP Group обеспечит бесперебойную работу системы Digital Signage для Takko Fashion
18.06.2013 Системы Digital Signage становятся многокомпонентными
25.10.2012 30 октября в Москве начнет работу выставка Integrated Systems Russia 2012
26.10.2011 8 ноября в Москве откроется выставка Integrated Systems Russia 2011
25.09.2008 Видеореклама в Рунете обречена на успех
19.06.2008 Cisco анонсировала интегрированную платформу для рекламно-информационных панелей
06.12.2005 Видеореклама заполонит интернет

Публикаций - 243, упоминаний - 271

AdTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10922 25
Intel Corporation 11657 22
Addreality 40 20
Samsung Electronics 9715 18
Yandex - Яндекс 5646 16
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 15
Extron Electronics 55 14
Microsoft Corporation 23470 14
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 30 14
LG Electronics 3537 13
Polymedia - Полимедиа 92 13
Crestron 90 12
VK - Mail.ru Group 3197 12
Крок - Croc 1704 11
Beltel - Белтел 134 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2619 9
Cisco Systems 4869 8
НСК - Наша Сервисная Компания 50 8
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 86 8
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 168 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 7
Кварта Технологии - Quarta Technologies 61 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9409 7
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 387 6
Apple Inc 11169 6
SAP SE 4873 6
Sharp NEC Display Solutions Europe 34 6
HP Inc. 5514 6
Делайт 2000 - DeLight 41 6
Yahoo! 3687 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10046 5
AMD - Advanced Micro Devices 3855 5
Элемент ГК - Elementec 25 5
Sony 6480 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 4
IBM - International Business Machines Corp 9186 4
Meta Platforms - Facebook 4336 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 804 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 610 3
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 59 3
Точка 3794 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5770 8
Лента - Сеть розничной торговли 1694 6
X5 Group 813 4
Accor Hotels 15 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6624 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 350 3
X5 Group - Перекрёсток 452 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 871 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 441 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 302 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 207 3
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 119 2
Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 8 2
РЖД - Российские железные дороги 1617 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1822 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 187 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 262 2
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 14 2
BP - British Petroleum 177 2
Warner Bros. International Television Distribution 272 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 103 2
AliExpress 380 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 2
ВТБ - ВТБ24 660 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 203 2
Связной ГК 1334 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 2
Роснефть НК - нефтяная компания 473 2
Дикси - Сеть магазинов 128 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6179 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1007 1
Nike 174 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 130 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17911 10
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 201 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 858 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 137 3
Администрация Президента РФ 977 3
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 39 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 324 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1205 3
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1243 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9054 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2383 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2373 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 2
World Bank Group - Всемирный банк 298 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4304 2
Верховный суд Российской Федерации 778 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 309 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 543 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 151 1
Судебная власть - Judicial power 2086 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 44 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные избирательные комиссии 279 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - ситуационный центр 18 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 189 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 518 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1388 1
Президент Российской Федерации 3701 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 623 1
МВД РФ Управление К 118 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1173 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 386 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2688 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 82 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 227 5
8K Association - Ассоциация 8K 159 4
Digital Signage OVAB Europe 3 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1793 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 185 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 79 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 12 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
Coalition for Better ads - Коалиция по улучшению рекламы 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38743 95
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Google YouTube - Видеохостинг 2423 14
Microsoft Windows Embedded 142 13
Apple iOS 6781 10
Linux OS 8216 8
VK - Mail.Ru myTarget 139 8
Microsoft Windows 2000 12660 8
Apple iPad 3735 6
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Microsoft Windows 7 1882 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1339 5
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Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 151 4
Intel OPS - Intel Open Pluggable Specification 12 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1478 4
Google Play - Google Store - Android Market 2927 4
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Google Marketing Platform - DoubleClick 248 3
Apple iPhone 6 6167 3
Sumitomo - NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 12 3
Opera Browser - Браузер 964 3
Apple - App Store 2595 2
WhatsApp Messenger 848 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 691 2
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Apple macOS 1705 2
Microsoft Skype 1972 2
Apple Safari - браузер 795 2
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Исанин Антон 29 3
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Сафронов Сергей 15 3
Мосин Владимир 5 2
Дробышевский Валерий 12 2
Шкляр Дмитрий 4 2
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Тихонов Андрей 38 2
Калантаевский Александр 2 2
Прусов Дмитрий 8 2
Алексеева Ирина 6 2
Rajaram Gokul - Раджарам Гокул 3 2
Казарян Карен 62 2
Дмитриева Наталья 6 2
Зенин Максим 9 1
Федченков Петр 2 1
Суханов Михаил 2 1
Петров Сергей 57 1
Плуготаренко Сергей 66 1
Парменова Наталия 63 1
Матвеева Татьяна 86 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 896 1
Михайлов Сергей 42 1
Кудрявцев Максим 41 1
Ильин Алексей 23 1
Востриков Юрий 22 1
Свиридов Владимир 27 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 308 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Вахмянин Иван 29 1
Исагулова Элина 30 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 1
Ковалев Сергей 20 1
Волин Алексей 116 1
Попов Сергей 104 1
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1131 3
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Ближний Восток 2644 3
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2319 3
Китай - Тайвань 3682 3
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2313 3
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