ЭПЛ электронный путевой лист ГИС ЭПД государственная информационная система электронных перевозочных документов ЭТрН электронная транспортная накладная
Использование электронного путевого листа помогает оптимизировать бизнес-процессы, сделать их более прозрачными, как внутри компании, так и при взаимодействии с контрольно-надзорными органами, а также повысить уровень безопасности на дороге за счет исключения человеческого фактора и верификации данных. Переход на электронный документооборот на транспорте – это прежде всего удобно, в том числе за счет отказа от бумажных документов.Вступление в силу изменений в законодательство касается пассажирских и грузовых автомобильных перевозчиков. Переход на электронный документооборот начался с 1 сентября 2022 года, когда для участников рынка грузовых автомобильных перевозок появилась возможность формировать электронную транспортную накладную, электронную сопроводительную ведомость и электронный заказ-наряд с последующей их передачей в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).
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