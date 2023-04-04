Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 114005
ИКТ 9283
Организации 7272
Ведомства 1366
Ассоциации 734
Технологии 3070
Системы 19579
Персоны 44829
География 1793
Статьи 1316
Пресса 940
ИАА 598
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1818
Мероприятия 817

ЭПЛ электронный путевой лист ГИС ЭПД государственная информационная система электронных перевозочных документов ЭТрН электронная транспортная накладная


Использование электронного путевого листа помогает оптимизировать бизнес-процессы, сделать их более прозрачными, как внутри компании, так и при взаимодействии с контрольно-надзорными органами, а также повысить уровень безопасности на дороге за счет исключения человеческого фактора и верификации данных. Переход на электронный документооборот на транспорте – это прежде всего удобно, в том числе за счет отказа от бумажных документов.Вступление в силу изменений в законодательство касается пассажирских и грузовых автомобильных перевозчиков. Переход на электронный документооборот начался с 1 сентября 2022 года, когда для участников рынка грузовых автомобильных перевозок появилась возможность формировать электронную транспортную накладную, электронную сопроводительную ведомость и электронный заказ-наряд с последующей их передачей в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).


04.04.2023 Оператор ЭДО Docrobot обновил личный кабинет пользователя 1
04.04.2023 Оператор ЭДО Docrobot обновил личный кабинет пользователя 1
04.04.2023 Мобильный ЭДО-сервис «Такском-файлер» совместим с «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC    2
03.04.2023 СТЛ запустили передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН» 5
28.03.2023 Сервис DropCat получил обновление для пилотирования электронных путевых листов 4
28.03.2023 Торговая сеть «Верный» перешла на систему управления логистикой на базе «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» 1
07.03.2023 Пользователи сервиса «Логистика» в «Контуре» смогут обмениваться путевыми листами 6
02.03.2023 «ОРЭС» управляет строительством и ремонтом электросетей с помощью новой версии «1С:Управление автотранспортом» 1
02.03.2023 Самый простой язык программирования  1
21.02.2023 Электронная транспортная накладная: о чем нужно знать 4
16.02.2023 Спрос бизнеса на ЭДО в 2022 г. вырос под влиянием трех факторов 2
09.02.2023 Роман Хайруллин, MedPoint24: «Концепция win-win-win стала возможна благодаря партнерской программе #CloudMTS» 1
06.02.2023 TerraLink xDE готов к работе с новыми форматами документов и обмену EDI-сообщениями 1
31.01.2023 Docrobot выпустила бесплатное мобильное приложение Docrobot.Logistics 3
24.01.2023 Государство будет привлекать к развитию ИТ на транспорте частных инвесторов 1
24.01.2023 Беспилотники, смарт-контракты, управление запасами и биометрия станут основой цифровизации транспорта 1
29.12.2022 Водителям с судимостями запретили работать в такси 1
22.12.2022 В России не будут ограничивать иностранное владение сервисами такси. «Яндекс» не пострадает 1
18.11.2022 Ediweb представила мобильное приложение DropCat для работы с электронной накладной 5
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 1
07.11.2022 «Сберкорус» внедрил электронные транспортные накладные в компании Kari 1
24.10.2022 Программное решение «КУРС» от «РИВЦ-Пулково» вошло в реестр отечественного ПО 1
12.10.2022 «Сберкорус» вошел в официальный реестр операторов ГИС ЭПД Минтранса России 4
28.09.2022 Docrobot вошел в реестр операторов электронных перевозочных документов 4
22.09.2022 Минтранс включил «Тензор» в список операторов ИС ЭПД 3
15.08.2022 Docrobot обновили платформу электронного документооборота 1
25.07.2022 ГК «Эдит про» автоматизировала систему управления автотранспортом в «Россети Ленэнерго» 1
06.07.2022 Депутаты отрегулировали деятельность «Яндекс.Такси» и Uber 2
04.07.2022 «Мегафон» создаст для ММК цифровую платформу управления автопарком 1
15.06.2022 TerraLink xDE обновлен до версии 3.24 1
31.03.2022 Торговая сеть «Верный» совершает 100 тыс. рейсов в год с помощью «1С:ТЛЭ КОРП» 1
23.12.2021 ГК «Монополия» автоматизирует систему корпоративного планирования на отечественном ПО 1
13.12.2021 Kyocera: все самое необходимое для docflow – от МФУ до KSIM 1
22.11.2021 На АЗС «Татнефть» предрейсовые медосмотры стали круглосуточными 1
16.11.2021 Вице-премьер Чернышенко: суперсервис «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» запустят на «Госуслугах» в 2022 году 1
01.10.2021 Минтранс за полмиллиарда сократит оформление транспортных документов с нескольких недель до 15 минут 1
24.08.2021 «Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси» 1
29.04.2021 «Сберкорус» масштабирует использование электронных транспортных накладных для X5 Retail Group 1
19.04.2021 Перевозчики смогут применять телемедицину 1
17.03.2021 ISS выпустила новый продукт для управления автопарком 1

Публикаций - 193, упоминаний - 266

ЭПЛ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7076 72
1С-ИжТиСи 6391 71
Yandex - Яндекс 5779 4
Apple Inc 11274 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10152 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2738 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7032 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8099 2
Расчетные решения АО 19 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 196 1
Spirit DSP - Спирит Корп 453 1
Цифра ГК 2166 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 24 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 203 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 381 1
Google LLC 11010 1
Meta Platforms - Facebook 4347 1
Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com 114 1
Сбер - Цифровая Платформа 1 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 61 1
Sony 6487 1
Philips 2054 1
Барс груп 519 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1085 1
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 21 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1958 1
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 316 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9603 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2531 1
LG Electronics 3544 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 1
Samsung Electronics 9773 1
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 152 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5909 7
Яндекс.Такси 329 3
АДВ ГК - Коммуникационная группа 34 1
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 1
UFG Private Equity 34 1
Mazda Motor Corporation 54 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 69 1
Мираторг Агропромышленный Холдинг 25 1
Uber 308 1
Hyundai Mobility Lab 2 1
DiDi Chuxing 26 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6658 1
Tesla Motors 344 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1864 1
Lifan 5 1
Chery Automobile 11 1
Fresh Auto Сеть автосалонов 1 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 331 1
Рольф 67 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 131 1
Ford 399 1
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 127 1
Renault Groupe 147 1
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 171 1
Hyundai Motor Company 342 1
Gett 72 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 388 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 3 1
Деловые Линии ГК 47 1
X5 Group 832 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 668 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18224 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9265 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2444 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 526 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1184 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2036 2
Президент Российской Федерации 3754 2
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 80 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 75 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 81 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 607 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2447 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 294 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3016 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2932 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3751 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2732 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 44 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10470 1
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 3 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 79 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3077 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 29 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 254 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 19 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9274 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39616 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79686 6
EAM - Enterprise Asset Management - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 591 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20237 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10300 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8349 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10955 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21564 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53995 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13327 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26224 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22436 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 646 1
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3247 1
ID-карты - Цифровые удостоверения личности - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 517 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим 663 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4052 1
XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1287 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1172 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 911 1
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 1195 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8958 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17713 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3568 1
Аксессуары 3505 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 883 1
Телевидение аналоговое - Аналоговое вещание 87 1
Видеокамера - Camcorder 2128 1
Клавиатура - Keyboard 1613 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2389 1
Управление автопарком - Fleet management 240 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1543 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 125 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени 234 1
Сеть передачи данных 3368 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation 778 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 283 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 129 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9378 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6605 71
Яндекс.Лицей 19 2
Яндекс.Учебник 16 2
Oracle Java - язык программирования 2785 1
Ланит - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 1
C# - C Sharp - Язык программирования 255 1
JavaScript - JS - язык программирования 1035 1
Node.js - программная платформа 85 1
Python - высокоуровневый язык программирования 594 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 19 1
Google Android 12673 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 508 1
Google YouTube - Видеохостинг 2449 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 47 1
Microsoft Zune 162 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 8 1
ЕМИАС Электронный рецепт 78 1
Ланит - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 49 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 97 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1084 1
LG K - Серия смартфонов 14 1
LG Magna H - Серия смартфонов 7 1
Яндекс.Карты и Транспорт 394 1
Яндекс.Лавка 153 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 467 1
Apple iPhone 5 754 1
Apple iPhone 6 6208 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 94 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 142 1
Microsoft Exchange 1340 1
Apple iPad 3750 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6661 1
Путин Владимир 2759 2
Чибис Андрей 27 1
Коптелов Павел 3 1
Любимов Николай 6 1
Швецов Вадим 4 1
Радаев Валерий 3 1
Фирсов Максим 6 1
Прибылев Александр 1 1
Воробьев Александр 26 1
Старовойтова Александра 3 1
Оболтин Александр 12 1
Львов Евгений 10 1
Швецов Владимир 42 1
Худавердян Тигран 83 1
Акимов Максим 178 1
Бунина Елена 34 1
Зорин Александр 51 1
Щеголев Игорь 691 1
Глазков Борис 43 1
Агапов Иван 5 1
Хохлунов Евгений 1 1
Разумовский Дмитрий 90 1
Уханов Николай 1 1
Архангельский Александр 7 1
Федотов Алексей 9 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15249 13
Россия - РФ - Российская федерация 124181 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39660 3
Россия - ЦФО - Калужская область 841 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 451 2
Казахстан - Республика 4882 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 460 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15218 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1293 1
Ближний Восток 2662 1
Грузия 1127 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 714 1
Россия - УФО - Тюменская область 964 1
Россия - ПФО - Саратовская область 609 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 872 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 963 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 563 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 677 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 124 1
Северный полярный круг 64 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1285 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2571 1
Беларусь - Белоруссия 4350 1
Армения - Республика 1481 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50363 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 347 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1164 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1437 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1010 1
Россия - СФО - Новосибирск 3748 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2395 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2340 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15249 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3192 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42179 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8359 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4198 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10901 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20724 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5318 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4203 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24248 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5030 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3068 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4231 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3249 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4037 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2022 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6382 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3436 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1610 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3803 1
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3513 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 216 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5235 1
Энергетика - Energy - Energetically 4405 1
Экспорт - Экспортные операции 2750 1
Топливо - Контроль топлива 1479 1
Национальный проект 242 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5496 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42439 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 261 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6478 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3297 1
Список системообразующих предприятий РФ 188 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8925 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4128 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 480 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей 201 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 162 1
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 818 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 205 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 676 1
Ведомости 578 1
Wikipedia - Википедия 442 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2096 1
Цифровая прокачка региона 27 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1225156, в очереди разбора - 872744.
Создано именных указателей - 114005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке

Экономим с умом: 10 лучших сервисов с промокодами

Лучшие Telegram-боты для занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще