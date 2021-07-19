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Управление делами президента Российской Федерации


19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
27.01.2021 В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики 1
21.12.2020 Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть 1
20.11.2020 В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов 1
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
02.09.2020 У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг 1
11.02.2020 Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление 2
21.01.2020 НИИ «Восход» будет строить госплатформу интернета вещей за 240 миллионов 1
19.12.2019 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского» участвуют в учениях «суверенного Рунета» 1
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 1
24.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 2
15.10.2019 Власти начали распределять 260 миллиардов на поддержку цифровых технологий 1
01.07.2019 НИИ «Восход» отодвигает «Ростелеком» от проекта «Гособлака» ценой 47 миллиардов 1
11.06.2019 У Минкомсвязи не вышло отвертеться от лечения в поликлинике Управделами Президента 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
15.05.2019 Официальный перевозчик властей России перешел на «1С» 3
14.05.2019 «1С:Первый Бит» автоматизировала работу «Автотранспортного комбината» Управления делами Президента России 2
22.06.2018 Президентское Управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры возглавил Андрей Липов 2
14.06.2018 Россияне создали «первый в мире» телефон, не требующий АТС и серверов 1
23.05.2017 Издательство «Известия» подключило новых сотрудников к работе в СЭД «Этлас» 1
22.07.2016 Силовикам разрешили закупать иностранное «железо» 1
21.06.2016 Первая электронная национальная библиотека объединит всю страну к концу 2016 г. 1
03.12.2015 Издательство «Известия» подключилось к работе в СЭД «Этлас» 1
23.12.2014 «Мегафон» заставил госзаказчиков избавляться от «мобильного рабства» 1
28.10.2014 Продукты Microsoft System Center 2012 R2, Dynamics CRM 2013, Exchange Server 2013 и SharePoint Server 2013 получили сертификат ФСТЭК России 1
27.05.2014 Вышел 72 номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
11.04.2014 Как, кому и чем HP давала откаты в России. СХЕМА 1
30.01.2014 Microsoft получила сертификат ФСТЭК на System Center 2012 и SQL Server 2012 1
22.11.2013 Пенсионный фонд внедряет решение SAP для анализа «больших данных» 1
11.04.2013 На модернизацию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Дома Правительства выделили 191,5 млн руб. 1
10.01.2012 «Техносерв» запустил газопоршневую электростанцию для предприятия по поставкам продукции УДП РФ 1
10.08.2011 Медведев подписал указы о размещении в Сети данных о деятельности министерств и ведомств 1
11.05.2011 Минкомсвязи посчитало объем рынка ИКТ и затраты на госинформатизацию 1
25.03.2011 ИТ в медицине: на что идут госинвестиции 1
27.10.2008 Российскому телеэфиру сменили крышу 1
26.02.2008 МТТ обслужит в 2008 г. в 1,5 раза больше госконтрактов 1
23.11.2007 Виктор Алкснис: Чудовищное отставание в сфере ИТ угрожает независимости России 1
04.04.2007 "Глобус-Телеком" предоставит комплекс телеком-услуг для Пенсионного фонда 1

Публикаций - 38, упоминаний - 44

Управление делами президента Российской Федерации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
Восход ФГБУ НИИ 367 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Microsoft Corporation 11226 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
VK - Mail.ru Group 2490 2
3799 2
Symway - Симвэй 3 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
SAP SE 3228 1
Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
Telegram Group 702 1
Кредо Консалтинг 5 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Парус 206 1
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
Центел - Центральный телеграф 165 1
Автотранспортный комбинат ФГБУ 2 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 2
Jaguar Land Rover 63 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
PSA Opel 17 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Россети ПАО 168 1
Почта России ПАО 1580 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Ford 173 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 162 1
Татнефть 114 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
KIA Motors 73 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 7
Федеральное казначейство России 766 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 5
Президент Российской Федерации 1443 5
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 5
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 8 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 204 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 91 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 3
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 3
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 452 1
Diameter 12 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 942 1
UDP - User Datagram Protocol 85 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 19 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 1
IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 29 1
ЕРМ - Единое рабочее место 1 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 183 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 304 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Microsoft Windows 10 6691 3
Apple macOS 935 3
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 5 2
Москвич-2141 - Легковой автомобиль 2 2
Bombardier GTX Гидроцикл 2 2
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 18 2
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 2
Ford Focus - Компакт-кар 19 2
BMW X - серия кроссоверов 3 2
Google Android 10752 2
Linux OS 4288 2
ЕГПСД РФ - Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей 4 2
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 2
Apple iOS 5742 2
Audi Q - серия кроссоверов 6 1
VK - Mail.ru IoT Platform 2 1
АИСПД - АИС ПУ - Автоматизированная информационная система проектной деятельности - Автоматизированная информационная система проектного управления 2 1
ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 5 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
Volkswagen Touareg 5 1
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1 1
ГАЗ 21 Волга 1 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 5 1
ФГИС Единый реестр проверок 8 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
VK - Mail.ru Tarantool IIoT 5 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Apple iPadOS 62 1
Microsoft Windows 864 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 8 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Путин Владимир 1831 3
Чурсин Игорь 20 3
Петухов Михаил 3 3
Албычев Александр 74 3
Тарасенко Андрей 8 3
Кисляков Евгений 83 2
Новомлинский Валерий 2 2
Петрушин Андрей 64 2
Абрамова Елена 9 2
Потемкин Борис 2 2
Носков Константин 202 2
Семенов Алексей 67 2
Скляр Алексей 49 2
Колпаков Александр 5 1
Инюцын Антон 13 1
Зверев Андрей 52 1
Инсаров Олег 3 1
Корнеев Виталий 3 1
Мозохин Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Сорокин Павел 6 1
Климова Марианна 1 1
Тихонов Анатолий 11 1
Вершинин Александр 4 1
Энфиаджян Рубен 21 1
Гаглоев Арсен 2 1
Иванов Евгений 33 1
Макухин Вячеслав 1 1
Кононов Станислав 2 1
Иванов Олег 124 1
Шипов Савва 70 1
Терещенко Денис 38 1
Гонтарев Павел 69 1
Солодовников Денис 63 1
Качанов Олег 58 1
Нестеренко Татьяна 36 1
Ковнир Евгений 71 1
Соколов Алексей 121 1
Липов Андрей 50 1
Осипов Владимир 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Германия - Федеративная Республика 3693 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 2
Россия - Приморский край - Приморье 608 2
Европа 3798 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Франция - Французская Республика 2150 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Германия - Ганновер 79 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Япония 2827 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Казахстан - Республика 2661 1
Северный Кавказ 138 1
Россия - Челябинская область 665 1
Болгария - Республика 307 1
Россия - Калужская область 575 1
Испания - Королевство 1262 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Вологодская область 322 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 3
Коррупция 22 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 34 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Проектный офис 16 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Транспорт 62 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 362 1
23ABC News 56 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
CNews Analytics 1992 7
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
CeBIT 108 1
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