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Управление делами президента Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 44
Управление делами президента Российской Федерации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1831 3
|Чурсин Игорь 20 3
|Петухов Михаил 3 3
|Албычев Александр 74 3
|Тарасенко Андрей 8 3
|Кисляков Евгений 83 2
|Новомлинский Валерий 2 2
|Петрушин Андрей 64 2
|Абрамова Елена 9 2
|Потемкин Борис 2 2
|Носков Константин 202 2
|Семенов Алексей 67 2
|Скляр Алексей 49 2
|Колпаков Александр 5 1
|Инюцын Антон 13 1
|Зверев Андрей 52 1
|Инсаров Олег 3 1
|Корнеев Виталий 3 1
|Мозохин Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Сорокин Павел 6 1
|Климова Марианна 1 1
|Тихонов Анатолий 11 1
|Вершинин Александр 4 1
|Энфиаджян Рубен 21 1
|Гаглоев Арсен 2 1
|Иванов Евгений 33 1
|Макухин Вячеслав 1 1
|Кононов Станислав 2 1
|Иванов Олег 124 1
|Шипов Савва 70 1
|Терещенко Денис 38 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Солодовников Денис 63 1
|Качанов Олег 58 1
|Нестеренко Татьяна 36 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Соколов Алексей 121 1
|Липов Андрей 50 1
|Осипов Владимир 17 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 362 1
|23ABC News 56 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
|РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771667, в очереди разбора - 675349.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771667, в очереди разбора - 675349.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru