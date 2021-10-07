Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Универсиада
Universiade
Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 49, упоминаний - 68
Универсиада упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 99 1
|Носков Константин 202 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Шадаев Максут 384 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Войтенко Олег 24 2
|Гусев Сергей 22 2
|Оверчук Алексей 8 1
|Волин Алексей 113 1
|Качанов Олег 58 1
|Шайхутдинов Роман 107 1
|Филиппов Максим 36 1
|Калинин Константин 4 1
|Галушко Дмитрий 5 1
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Макаров Станислав 111 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Мякишева Марина 84 1
|Солнцева Екатерина 29 1
|Онищенко Владислав 41 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Бокова Людмила 80 1
|Слышкин Василий 54 1
|Паршин Максим 142 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Черненко Андрей 37 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Иванов Олег 124 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Пак Олег 90 1
|Акимов Максим 167 1
|Соколов Алексей 121 1
|CNews Analytics 1991 2
|Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
|ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768153, в очереди разбора - 671837.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768153, в очереди разбора - 671837.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru