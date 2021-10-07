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Универсиада
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07.10.2021 «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге 4
05.03.2021 Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества» 1
02.12.2020 «Росатом» вывел на рынок цифровой продукт для комплексной безопасности крупных объектов 1
02.12.2020 «Ростелеком» создает проект телеком-инфраструктуры для Универсиады-2023 в Екатеринбурге 2
19.03.2020 Министру связи нашли троих новых заместителей 1
17.02.2020 «Ростелеком» проведет аудит ИКТ-инфраструктуры на объектах Универсиады-2023 2
27.01.2020 Мозговым трестом цифровой экономики будет руководить выходец из ФСО 1
20.01.2020 Билеты 1
09.07.2019 «Росэлектроника» представила киберзащищенную систему для цифровой электросети 2
22.05.2019 «Росэлектроника» обеспечит цифровизацию энергообъектов в Центральном и Сибирском федеральных округах 2
27.03.2019 «Росэлектроника» представила умную систему управления энергетикой 1
25.03.2019 Maxpatrol SIEM и Maxpatrol 8 помогли защитить от кибератак универсиаду в Красноярске 1
22.03.2019 «Автоматика» предотвратила 2,5 тысячи кибератак на энергообъекты в ходе Универсиады 3
19.03.2019 Legrand приняла участие в модернизации городской инфраструктуры Красноярска 1
12.03.2019 ФСБ заблокировала в России сверхзащищенную почту Protonmail 1
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
26.02.2019 «Росэлектроника» внедрила АСУ на энергообъектах Универсиады в Красноярске 3
06.02.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2018 г. 1
10.07.2017 Система ситуационного видеомониторинга «HeadPoint» включена в реестр российского ПО 1
25.11.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2016 года 1
25.11.2016 «Доктор Веб» обеспечит информационную безопасность Универсиады-2017 в Алматы 1
28.01.2015 Abbyy Language Services открывает офис в Татарстане 1
21.01.2015 Сколько денег будет потрачено на ИКТ-инфраструктуру Универсиады-2019 в Красноярске. ЦИФРЫ 2
29.05.2014 Panasonic представила новые телеком-решения и маркетинговую стратегию в России на 2014 финансовый год 1
28.04.2014 В Министерстве информатизации и связи Татарстана назначены два новых заместителя министра 1
27.02.2014 Отечественные стандарты помогут повысить качество ЦОД 1
19.12.2013 AT Consulting: Выигрывает тот, кто готов отрабатывать каждый рубль 1
17.10.2013 Inpas и «АК Барс» банк поставили терминалы в магазины сувенирной продукции в Казани 1
29.07.2013 «Лаборатория Касперского» защитила Универсиаду от вирусов 2
17.07.2013 На двух объектах Универсиады установлена СКУД «Кодос» 2
15.07.2013 «Сумма Телеком» подключила автопарк Универсиады к системе ГЛОГНАСС/GPS-мониторинга 2
09.07.2013 «МегаФон», MasterCard и «АК Барс» банк запустили совместный NFC-проект в Казани 1
09.07.2013 «Связь-Банк» и «Почта России» внедряют технологию безналичной оплаты «в одно касание» во время Универсиады-2013 1
08.07.2013 Универсиада в Казани увеличила нагрузку на сеть «Билайн» в 4 раза 2
05.07.2013 Объекты ИКТ-инфраструктуры готовы к проведению Универсиады в Казани 1
01.07.2013 На инфраструктурном рынке сменился лидер 1
06.06.2013 Microsoft присоединилась к подготовке к Универсиаде 2013 в Казани 1
22.04.2013 «Лаборатория Касперского» обеспечит кибербезопасность Универсиады в Казани 1
15.04.2013 Inpas установит банковские мини-офисы к Универсиаде в Казани 1
28.03.2013 ИКТ в госсекторе: взгляд из регионов 2

Публикаций - 49, упоминаний - 68

Универсиада упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 10
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 5
INPAS - ИНПАС 107 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Ростелеком Урал - макрорегиональный филиал 13 2
Microsoft Corporation 11168 2
РТЛабс 145 2
Verysell - Верисел 94 1
SmartCAT - СмартКАТ 7 1
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 2 1
Армада 277 1
HeadPoint - ХэдПойнт 11 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
АйТи 753 1
Legrand 47 1
Telegram Group 702 1
Abbyy 797 1
Dr.Web - Доктор Веб 978 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Россети ПАО 168 2
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 2
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 2
МРСК Сибири ПАО - Красноярскэнерго 9 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 5 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
Татнефть Танеко НПЗ 13 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
ОрдерКом 5 1
РЖД Арена - Стадион 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 3
Правительство РФ 2208 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
Администрация Красноярского края 25 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Президент Российской Федерации 1442 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 2
Правительство Челябинской области - Министерство здравоохранения Челябинской области 2 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Главный вычислительный центр Госплана СССР 1 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Правительство Свердловской области 14 1
Правительство Москвы 653 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Правительство Самарской области 48 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Правительство Орловской области 15 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 66 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Правительство Рязанской области 10 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Счётная палата РФ 461 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 99 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 131 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
Электронный билет - e-ticket 1 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Штриховой код - штрихкод 5 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
КОТМИ-Росэл 5 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 2
PHP - Язык программирования 307 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
Legrand Keor T EVO - ИБП 6 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 17 1
ФГИС КИ - ГИС координации информатизации - portal.eskigov.ru 10 1
НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ 8 1
Legrand Archimod HE 2 1
Носков Константин 202 2
Мишустин Михаил 302 2
Шадаев Максут 384 2
Кисляков Евгений 83 2
Войтенко Олег 24 2
Гусев Сергей 22 2
Оверчук Алексей 8 1
Волин Алексей 113 1
Качанов Олег 58 1
Шайхутдинов Роман 107 1
Филиппов Максим 36 1
Калинин Константин 4 1
Галушко Дмитрий 5 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Макаров Станислав 111 1
Прозоровский Василий 40 1
Чимиричкина Мария 30 1
Валяева Елизавета 72 1
Мякишева Марина 84 1
Солнцева Екатерина 29 1
Онищенко Владислав 41 1
Мамонов Михаил 24 1
Бокова Людмила 80 1
Слышкин Василий 54 1
Паршин Максим 142 1
Сахненко Сергей 71 1
Черненко Андрей 37 1
Никифоров Николай 1126 1
Иванов Олег 124 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Евтушенко Олег 125 1
Пак Олег 90 1
Акимов Максим 167 1
Соколов Алексей 121 1
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Россия - Свердловская область 807 4
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Россия - Забайкальский край 356 3
Россия - Воронежская область 400 2
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Россия - Самарская область 566 2
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Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
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Олимпийские игры - Olympic Games 302 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Зимние Азиатские игры 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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