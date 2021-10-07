Универсиада

Министру связи нашли троих новых заместителей 1

Мозговым трестом цифровой экономики будет руководить выходец из ФСО 1

Билеты 1

Maxpatrol SIEM и Maxpatrol 8 помогли защитить от кибератак универсиаду в Красноярске 1

Legrand приняла участие в модернизации городской инфраструктуры Красноярска 1

ФСБ заблокировала в России сверхзащищенную почту Protonmail 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2016 года 1

Abbyy Language Services открывает офис в Татарстане 1

В Министерстве информатизации и связи Татарстана назначены два новых заместителя министра 1

Отечественные стандарты помогут повысить качество ЦОД 1

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