Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Т-Платформы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 272, упоминаний - 623
Т-Платформы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 4 1
|SoGo - Open Source Groupware 8 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 1
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
|Опанасенко Всеволод 100 29
|Путин Владимир 1820 11
|Александров Александр 18 9
|Титов Борис 27 9
|Евдокимов Андрей 54 8
|Александрова Александра 8 6
|Махсон Михаил 13 5
|Елистратов Николай 90 4
|Горохов Александр 4 4
|Малахов Михаил 10 3
|Тихонов Андрей 33 3
|Безруков Андрей 26 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Щербаков Константин 3 2
|Кристофари Николай 3 2
|Леонов Алексей 15 2
|Абрамов Сергей 56 2
|Ляшков Дмитрий 3 2
|Трушкин Константин 43 2
|Малафеев Андрей 8 2
|Чайка Сергей 1 1
|Опанасенко Евгения 3 1
|Вилков Сергей 1 1
|Кучерена Анатолий 4 1
|Хребтовский Иван 1 1
|Смирнов Павел 35 1
|Мурашов Александр 1 1
|Сивцев Илья 13 1
|Федоров Андрей 15 1
|Младшев Анатолий 10 1
|Лопатин Юрий 1 1
|Докучаев Дмитрий 14 1
|Притула Павел 31 1
|Коган Алексей 2 1
|Яковенко Елизавета 1 1
|Гольденберг Леонид 15 1
|Савюк Виктор 22 1
|Бетсис Павел 84 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Гуральников Сергей 161 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756154, в очереди разбора - 659844.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756154, в очереди разбора - 659844.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru