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Т-Платформы


08.10.2021 Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах 2
07.10.2021 Началось банкротство создателя российских суперкомпьютеров. Его основатель третий год под арестом 7
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1
06.08.2021 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ» 6
21.06.2021 Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК 3
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
05.04.2021 «Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано» 6
18.03.2021 Забракована экспертиза по делу «Т-платформ». Компании и ее арестованному главе грозят серьезные проблемы 3
09.03.2021 Арестованный основатель «Т-платформ» проиграл спор с ВЭБом на полтора миллиарда 5
11.12.2020 У полковника МВД, арестованного по делу «Т-платформ», конфисковали квартиры в Москве и яхты 1
26.11.2020 «Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор 5
27.10.2020 У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании 4
02.10.2020 Разработчики «Байкалов» чудом избежали миллиардных госсанкций за многолетнюю задержку выпуска чипов 2
13.07.2020 Подсудимый Всеволод Опанасенко: Поставленное в МВД оборудование было лучше заявленного в техническом задании ведомства 3
09.07.2020 Арбитраж отказался рассматривать колоссальный иск ВЭБа к арестованному главе «Т-платформ» 5
03.07.2020 Таинственный безальтернативный подрядчик получил от «Ростеха» 90 млн руб. для работ с «Эльбрусами» и «Байкалами» 1
23.06.2020 Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле 1
18.06.2020 МВД требует от «Т-платформ» заменить 9 тыс. «некондиционных» ПК на «Байкалах» 2
15.06.2020 Судьбу главы «Т-платформ» решит особенная судья. В деле возникла новая обвиняемая 1
27.05.2020 Государство выделило 70 миллионов разработчикам ПО под «Эльбрусы» и «Байкалы» 1
24.04.2020 CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают 1
24.04.2020 Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M 1
23.04.2020 РЖД отдают миллиард за ПК с российскими процессорами, которых пока нет 1
31.03.2020 МВД открыло «Эльбрусам» и «Байкалам» путь к своему миллиардному контракту, но не оставило им шансов на победу 1
25.03.2020 В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал» 3
18.03.2020 Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы 4
19.02.2020 ВЭБ предъявил колоссальный иск арестованному главе «Т-платформ» 5
13.01.2020 РЖД закупают 15 тыс. ПК на «Эльбрусах» и российской ОС 1
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 3
26.12.2019 От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews Analytics 1
25.12.2019 Власти задумали спасти «Т-платформы», забрав долю у арестованного основателя 3
23.12.2019 В России создан прибор контроля электронных компонентов, который заменит советскую технику и импорт 2
19.12.2019 «Т-платформы» в агонии: «80% сотрудников уволились», выключен сайт 3
16.12.2019 В «Т-платформах» обыск. Изымаются документы 4
06.12.2019 Обанкрочен ключевой ИТ-разработчик Минобороны с особняком в центре Москвы 1
02.12.2019 Отвергнутым властью проектам на «Эльбрусах» и «Байкалах» дали новый шанс получить миллиарды 1
26.11.2019 Серверный процессор «Байкал» с господдержкой в 1,2 миллиарда обречен задержаться минимум на 1,5 года 2
19.11.2019 Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет 2
08.11.2019 Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России 1

Публикаций - 272, упоминаний - 623

Т-Платформы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 34
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 18
Intel Corporation 4152 15
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 11
Ростех - Ростехнологии 2230 11
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Facebook 3765 8
Microsoft Corporation 11017 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 7
iTeco - Ай-Теко 715 7
IBM 3527 7
Nvidia Corp 2011 7
3727 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 5
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 5
Samsung Electronics 5633 5
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
Ланит ГК 1155 4
Mali 54 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 4
Ростех - Концерн Автоматика 396 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 3
Cray 50 3
Крипто-ПРО 200 3
Infotecs - ИнфоТеКС 249 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 261 3
Huawei 2726 3
Baikal Electronics - Лаборатория электроники Байкал 3 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 3
Ангстрем-Т 95 3
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 3
Авикомп сервисез - Avicomp 20 3
Астерос - Asteros 531 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
CGF - студия визуальных эффект 5 4
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 4
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 2
Миландр ПКК 26 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Чип и Дип 5 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 3 1
Автоматика ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 4 1
BLF Partners 4 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО 1 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
Концерн Энергомера - Монокристалл ГК 8 1
Промет НПО 1 1
КоммИТ Кэпитал 13 1
Нанолек 9 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Уралкалий ПАО 62 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 26
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 11
Арбитражный суд города Москвы 339 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 8
Роснано 456 7
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 7
Президент Российской Федерации 1439 7
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 6
Правительство РФ 2200 5
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ПФР Департамент информационных технологий 102 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 4
Арбитражный суд Московского округа 20 3
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 2
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 7 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 33 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 4 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 32
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 18
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 14
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 13
ARM64 - Архитектура процессора 1017 11
DDR - Double data rate 1066 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 8
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 8
ARM - Advanced RISC Machine 225 6
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 79 6
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 228 4
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 40 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 3
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 3
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 118 3
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 3
ARMv8 - Архитектура процессора 60 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 2
Gigabit Ethernet 356 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 2
OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 51 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 1
FPGA - Field-programmable gate array - Программируемая логическая матрица 38 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 63 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 135 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 61
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 25
Linux OS 4243 19
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 18
Nvidia GeForce GTX 2054 15
Intel x86 - Архитектура процессора 991 13
Microsoft Windows 10 6612 10
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 9
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 9
Новые облачные технологии - МойОфис 311 8
Т-Платформы Таволга терминал 26 7
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 502 7
Nvidia Tesla GPU 117 5
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 4
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 4
Intel Xeon E 43 4
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 4
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 4
Linux - Debian GNU 272 4
МГУ ВМК ЦОД 3 3
Google Android 10750 3
Apple iOS 5741 3
Sunway TaihuLight 14 3
Microsoft Office 365 769 3
Microsoft Excel 435 3
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 3
Infotecs - ViPNet Client 53 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 3
IBM Power9 21 3
Intel Itanium 80 3
Microsoft Windows 850 3
Apple macOS X 900 3
Jureca - Суперкомпьютер 7 3
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 31 3
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 3
JavaScript - Язык программирования 626 2
Опанасенко Всеволод 100 29
Путин Владимир 1820 11
Александров Александр 18 9
Титов Борис 27 9
Евдокимов Андрей 54 8
Александрова Александра 8 6
Махсон Михаил 13 5
Елистратов Николай 90 4
Горохов Александр 4 4
Малахов Михаил 10 3
Тихонов Андрей 33 3
Безруков Андрей 26 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Щербаков Константин 3 2
Кристофари Николай 3 2
Леонов Алексей 15 2
Абрамов Сергей 56 2
Ляшков Дмитрий 3 2
Трушкин Константин 43 2
Малафеев Андрей 8 2
Чайка Сергей 1 1
Опанасенко Евгения 3 1
Вилков Сергей 1 1
Кучерена Анатолий 4 1
Хребтовский Иван 1 1
Смирнов Павел 35 1
Мурашов Александр 1 1
Сивцев Илья 13 1
Федоров Андрей 15 1
Младшев Анатолий 10 1
Лопатин Юрий 1 1
Докучаев Дмитрий 14 1
Притула Павел 31 1
Коган Алексей 2 1
Яковенко Елизавета 1 1
Гольденберг Леонид 15 1
Савюк Виктор 22 1
Бетсис Павел 84 1
Гаттаров Руслан 117 1
Гуральников Сергей 161 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 165
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 38
Германия - Федеративная Республика 3614 33
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 16
Япония 2760 9
Восточная Европа 1669 9
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Европа 3730 7
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Индия - Республика 2161 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 5
Франция - Французская Республика 2112 5
Китай - Тайвань 589 4
Россия - СФО - Новосибирск 1956 4
Европа Западная 610 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Россия - Пятигорск 76 3
Россия - Хабаровск 618 3
Беларусь - Белоруссия 2081 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
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Европа Северная - Скандинавия 273 1
Россия - Иркутск 462 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Россия - Республика Крым -Ялта 28 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 1
Кипр - Республика 247 1
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Нидерланды 970 1
Украина 3347 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 1
Бразилия - Федеративная Республика 1121 1
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 1
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Федеральный закон 211-ФЗ - О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий 4 1
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Forbes - Форбс 441 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
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EE Times 21 1
CNews Analytics 1988 5
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
IDC - International Data Corporation 2709 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research 1 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
TIRIAS Research 4 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 19
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 12
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 5
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 26 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 2
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 2
МГЛУ - Московский государственный лингвистический университет 3 1
НАН РК - Национальная академия наук Республики Казахстан 1 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 4 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 14 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МНИИПА - Московский НИИ приборной автоматики 1 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 46 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
РАН - Российская академия наук 316 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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