Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Спортмастер
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 116, упоминаний - 147
Спортмастер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чекель Павел 15 13
|Муравлев Александр 15 13
|Тищенко Юрий 14 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Потёмкин Роман 20 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Сафронов Юрий 61 12
|Базалей Наталья 14 12
|Мухин Максим 18 12
|Скородумов Олег 17 12
|Кравченко Денис 24 12
|Грибанов Юрий 24 11
|Свердлов Михаил 29 11
|Патрин Максим 31 11
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Калюжный Игорь 24 9
|Смирнов Александр 44 9
|Клеев Владимир 9 8
|Шалимов Александр 9 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Воробьев Артем 14 8
|Алябьев Андрей 27 7
|Разгуляев Валерий 18 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Спиридонов Александр 35 7
|Староверов Денис 14 6
|Николаев Евгений 13 6
|Серебряков Виктор 42 6
|Герасимов Александр 40 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Козлов Александр 54 5
|Сергеев Александр 21 5
|Паныч Инга 7 4
|Мелингер Станислав 12 4
|Горбунов Вадим 12 4
|Козырь Сергей 30 4
|Усик Сергей 7 4
|Бетсис Павел 84 4
|Теличева Наталья 125 4
|Кастильо Игорь 24 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|ТНТ - Телеканал 94 1
|CNews Analytics 1988 5
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
|Discovery Research Group 14 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761946, в очереди разбора - 665635.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761946, в очереди разбора - 665635.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru