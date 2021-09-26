Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Спортмастер


26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 4
19.08.2021 ProductStar обучил сотрудников «Спортмастер» продуктовому подходу 1
05.08.2021 CNews приглашает принять участие в конференции "Business Process Management 2021" 1
20.07.2021 Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел испытания в магазине «Спортмастер» 1
04.06.2021 «Тинькофф» представил сервис оплаты через СБП в приложении «Кошелек» 1
22.03.2021 Выручка «Биорг» от цифровых Saas-cервисов по итогам 2020 года выросла в 3 раза 1
13.03.2020 «Спортмастер» автоматизировал работу директоров региональных отделений на базе SAP 3
17.02.2020 Маркировка показала реальный объем рынка обуви 1
09.10.2019 Чонг Хенг Хан, Oracle: Главный ИТ-тренд — мультиоблачность. Гибридное облако дает клиентам больше свободы выбора 1
07.08.2019 ВТБ купил одного из крупнейших операторов фискальных данных России 1
28.06.2019 Компания «МАСТЕР» расширила спектр услуг в области видеонаблюдения 1
25.06.2019 В России стартует пилот по маркировке изделий легкой промышленности 1
20.06.2019 Компания «МАСТЕР» расширила спектр услуг в области видеонаблюдения 1
10.04.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
27.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
11.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
05.03.2019 Cardsmobile в партнерстве с Mastercard запустила универсальную платформу токенизации 1
21.02.2019 «Ростелеком» унифицировал исходящий телемаркетинг на базе Naumen Contact Center 1
18.02.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
29.01.2019 Промсвязьбанк внедряет виртуального ассистента на базе Naumen Erudite 1
28.01.2019 Оператор «ОБИТ» вышел на рынок торговой недвижимости Москвы 1
11.01.2019 Михаил Нечаев возглавил полносервисное медийное агентство People & Screens 2
08.10.2018 «Спортмастер» защитил критически важные данные с помощью Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance 4
21.09.2018 Конференция Fashion Tech Day пройдет 24 октября в Москве 1
30.08.2018 Zenden успешно получила первый цифровой код маркировки Data Matrix 1
24.08.2018 ЦРПТ начнет массовое подключение обувных компаний к пилоту по маркировке в октябре 2018 года 1
16.08.2018 «Инфосистемы Джет» внедрила Oracle ZDLRA в компании «Спортмастер» 2
18.07.2018 Пять компаний стали первыми участниками пилотного проекта по маркировке обуви 1
31.05.2018 «Перекресток» сообщил о переносе карт лояльности в приложение «Кошелек» 1
31.05.2018 ЦРПТ назначили оператором пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости обуви 1
02.04.2018 Выручка Maykor по итогам 2017 года выросла на 8% 1
07.03.2018 Конференция CNews «Большие данные 2018» 1
06.02.2018 ВТБ вложит 30 миллиардов в интернет-торговлю 1
10.01.2018 Глава «Яндекса» и топ-менеджеры «Касперского» получили мальтийское гражданство 1
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 1
16.11.2017 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2017 г. получили награды CNews AWARDS. Фото 1
13.11.2017 «Первый ОФД» – победитель премии CNews AWARDS в номинации «ИТ в торговле» 1
31.10.2017 DocFlow Pro 2017 пройдет 16 ноября в Москве 1
13.07.2017 «Крок» модернизировала вычислительную инфраструктуру «Первого ОФД» 1
04.04.2017 Выручка Maykor за 2016 год составила 10,2 млрд руб. 1

Публикаций - 116, упоминаний - 147

Спортмастер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Сбербанк Технологии - СберТех 203 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 9
Instabank - Инстабанк 12 9
Ланит ГК 1156 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 9
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Samsung Electronics 5666 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 7
IBM 3539 7
Microsoft Corporation 11077 7
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 6
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 5
Yandex - Яндекс 4101 4
Инфосистемы Джет 675 4
Data Matrix 52 4
Selectel - Селектел 137 4
Крок 1219 4
Inventive Retail Group 63 3
Oracle Corporation 3344 3
SAP SE 3212 3
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 3
Nokia Corporation 2434 2
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
Huawei 2730 2
Naumen - Наумен 341 2
Марс ФГУП НПО 84 1
PayRing 3 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
Trialink - Триалинк ГК 5 1
Lenovo Group 1636 1
Maykor-GMCS 44 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 1
Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 18
МДМ Банк 150 12
Пробизнесбанк АКБ 109 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 12
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 12
ВТБ Банк Москвы 371 12
Газпромбанк - ГПБ 692 11
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 9
Башнефть ПАО АНК 90 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Zenden Group 24 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
Yves Rocher - Ив Роше 29 7
Mary Kay - Мэри Кэй 82 6
Магнит - Сеть магазинов 269 6
Adidas 94 5
re:Store 106 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Альфа-Банк 1123 5
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 5
Связной ГК 878 5
Analpa - ЛС Импорт 4 4
Парижская коммуна 5 4
Адамас - Ювелирный завод 56 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
Ригла - аптечная сеть 47 4
Абрау-Дюрсо 9 4
Auchan Holding - Ашан 148 4
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 3
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 3
X5 Group 599 3
Zara - Зара 19 3
Uniqlo 5 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 3
Мария Ра - торговая сеть 19 3
Почта России ПАО 1572 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 6
Правительство РФ 2203 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 2
МособлЕИРЦ 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 7
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 5
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
ISO 18295 - Customer contact centres (CCC) - Международный стандарт в области клиентского сервиса 2 1
Смартизация 177 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Big Data - Большие данные 1136 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
Умные платформы 497 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
Apple iOS 5742 5
Google Android 10751 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 4
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 3
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 3
Orecle Exadata Database Machine X 95 2
Oracle ZDLRA - Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance 6 2
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 1
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 1
ISBC AirTag Pay - многофункциональный RFID-брелок 5 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 7 1
GMCS Платформа ВерЭкс (VerEx) 8 1
IBM Cognos BI 141 1
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 1
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток 8 1
Naumen Omni-Channel 7 1
Ростелеком ЕИССД - Единая интернет-система сервиса дистрибуции - EISSD.rt.ru 1 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Naumen Contact Center 71 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Яндекс.Маршрутизация 22 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
VK - Mail.Ru myTarget 99 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Naumen Erudite 12 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 17 1
Чекель Павел 15 13
Муравлев Александр 15 13
Тищенко Юрий 14 12
Леоничев Алексей 14 12
Потёмкин Роман 20 12
Хрусталев Александр 31 12
Сафронов Юрий 61 12
Базалей Наталья 14 12
Мухин Максим 18 12
Скородумов Олег 17 12
Кравченко Денис 24 12
Грибанов Юрий 24 11
Свердлов Михаил 29 11
Патрин Максим 31 11
Пшиченко Дмитрий 19 9
Калюжный Игорь 24 9
Смирнов Александр 44 9
Клеев Владимир 9 8
Шалимов Александр 9 8
Атанесов Саргис 13 8
Воробьев Артем 14 8
Алябьев Андрей 27 7
Разгуляев Валерий 18 7
Румянцева Ольга 45 7
Спиридонов Александр 35 7
Староверов Денис 14 6
Николаев Евгений 13 6
Серебряков Виктор 42 6
Герасимов Александр 40 5
Игнатов Виктор 12 5
Козлов Александр 54 5
Сергеев Александр 21 5
Паныч Инга 7 4
Мелингер Станислав 12 4
Горбунов Вадим 12 4
Козырь Сергей 30 4
Усик Сергей 7 4
Бетсис Павел 84 4
Теличева Наталья 125 4
Кастильо Игорь 24 3
Россия - Российская федерация - РФ 57350 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 31
Казахстан - Республика 2629 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 7
Россия - Ростовская область 862 6
Беларусь - Белоруссия 2088 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 4
Европа 3752 4
Украина 3365 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Восточная Европа 1678 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Азия - Азиатский регион 1514 1
Мальта - Республика 69 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
США - Сан-Франциско 692 1
Армения - Республика 688 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 1
Россия - Омск 627 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 31
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
Инсорсинг - Инхаус 20 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Fashion industry - Индустрия моды 13 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
ТНТ - Телеканал 94 1
CNews Analytics 1988 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
Discovery Research Group 14 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 16
CNews AWARDS 291 15
CNews APPWards 36 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Oracle OpenWorld 36 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
Fashion Tech Day 1 1
eFashion 1 1
CNews Большие данные 3 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
СХ Awards 1 1
Online Retail Russia Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761946, в очереди разбора - 665635.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще