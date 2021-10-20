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Системный софт
SysSoft


20.10.2021 Участники конференции CNews «Современный цифровой офис: технологии и решения» познакомятся с возможностями VMware Workspace ONE 1
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
31.08.2021 Назначен руководитель департамента информационной безопасности Syssoft 2
27.08.2021 Syssoft стала эксклюзивным партнером Perkinelmer 2
23.08.2021 Syssoft поможет разработчикам создавать более качественные продукты 1
17.08.2021 В Syssoft появилось подразделение рекуррентного бизнеса 1
19.07.2021 Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций 1
13.07.2021 В Syssoft назначен генеральный директор 1
12.07.2021 Станет ли корпоративный мессенджер «убийцей» электронной почты 1
10.06.2021 В Syssoft назначен директор по маркетингу 5
07.06.2021 Syssoft заняла 33 место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews 3
31.05.2021 Syssoft оснастил «Акселболт Девелопмент» решениями Atlassian 1
27.05.2021 Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан» 2
21.05.2021 Syssoft начала сотрудничество с Webinar Group 5
14.04.2021 Выручка Syssoft по итогам 2020 года увеличилась на 27% 4
13.04.2021 Syssoft стала эксклюзивным партнером Marvelous designer в России 3
24.03.2021 Syssoft предложит клиентам решения Nutanix 3
23.03.2021 Syssoft поставила инфраструктурные ИТ-решения в Tekta Group 3
02.03.2021 Syssoft оснастила Space307 системой поведенческой HR-аналитики Yva.ai 3
01.03.2021 Облачные ИБ-решения Cloudflare пополнили портфель Syssoft 2
01.02.2021 Syssoft и Craft Animations заключили партнерское соглашение 3
12.01.2021 Cisco и Syssoft помогают участникам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» оставаться на связи 4
23.12.2020 Эксперты Syssoft подвели итоги 2020 года на рынке ПО 9
21.12.2020 Syssoft защитила корпоративную сеть компании «Курьер сервис экспресс» 3
17.12.2020 Syssoft расширила ассортимент решений для Devops 4
14.12.2020 Syssoft усиливает портфель средств для совместной работы 5
18.11.2020 Syssoft помогла «Холдингу аква» оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру 4
16.11.2020 Syssoft предложит клиентам решения для разработчиков Test IT 3
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1
29.10.2020 Syssoft предложит клиентам решения NiceLabel 1
21.10.2020 Syssoft и Runecast объявили о заключении стратегического партнерства 3
19.10.2020 Клиенты Syssoft смогут приобрести лицензии AnyDesk без НДС 3
07.10.2020 Основатель Abbyy научил ИИ искать неформальных лидеров в коллективе 3
06.10.2020 Syssoft поставила решения Adobe для творчества в Dataduck 2
30.09.2020 Флагманским партнером Yva.ai стала компания Syssoft 5
18.09.2020 Syssoft обеспечила компанию «Цезарь Сателлит» инструментами аудита ИТ-инфраструктуры 3
15.09.2020 Syssoft стала VAR-партнером компании «Аскон» 4
04.09.2020 «Системный софт» перевел бюро Kleinewelt Аrchitekten на архитектурную коллекцию Autodesk 3
23.07.2020 «Системный софт» помог Подольскому машиностроительному заводу перевести сотрудников на «удаленку» 1
29.05.2020 Рынок ИТ: умеренный рост может смениться резким падением 1

Публикаций - 124, упоминаний - 335

Системный софт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Softline - Софтлайн 1474 16
Atlassian 33 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 12
Microsoft Corporation 11077 11
Ланит ГК 1156 10
VMware 1829 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 10
Крок 1219 8
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 8
ITG - INLINE Technologies Group 126 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
Acronis - Акронис 364 6
Infotecs - ИнфоТеКС 249 6
3738 6
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 6
Инфосистемы Джет 675 6
Информзащита 423 5
Астерос - Asteros 531 5
NVision Group - Энвижн Груп 545 5
TeamViewer 78 5
Код Безопасности 365 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 5
Itransition - Итранзишн 7 4
Luxoft - Люксофт 233 4
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 4
Компьюлинк ГК - Compulink 209 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 4
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 4
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
РДТЕХ 159 4
Унитех 10 4
ESET 989 4
Корус Консалтинг ГК 805 3
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
Эшелон НПО 56 3
АТОЛ ГК 168 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Газпромбанк - ГПБ 692 2
ДелоБанк 10 2
Почта России ПАО 1572 2
Альфа-Банк 1123 2
Ингосстрах СПАО 210 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
УВН Техника 1 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 15 1
Crocus Fashion - Крокус Фэшн 1 1
КСЭ - Курьер сервис экспресс 6 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 14 1
Pixar 22 1
Крокус Страхование - Crocus Страхование 1 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
Crocus Group - Крокус Групп 5 1
Интеко 12 1
Global CIO 28 1
РЖД Здоровье - Санаторно-курортное объединение 2 1
MR Group 7 1
KR Properties 3 1
ОЗНА - Производственно-инжиниринговый холдинг 5 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 1 1
Kleinewelt Аrchitekten 1 1
Русская механика 2 1
Много.ру - Mnogo.ru 1 1
РРК - Русская рыбная компания 1 1
Крокус банк КБ 2 1
Крокус Логистик - Крокус Интерсервис 1 1
Крокус Сити Океанариум 1 1
Крокус Сити Молл 2 1
Крокус Сток 1 1
Liebherr 34 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 156 1
Сбербанк Лизинг 23 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 10 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Федеральное казначейство России 766 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Правительство РФ 2203 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Руссофт - Russoft 250 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 546 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 2
OpenStack 347 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Big Data - Большие данные 1136 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 2
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 38 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
USB OTG - On-The-Go 93 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
OpenCertificate - сервис для передачи и хранения всех видов сертификатов и разрешительных документов 6 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 191 1
Microsoft Windows 10 6635 9
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 8
Microsoft Exchange 681 6
Linux OS 4257 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 5
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 4
Microsoft Office 365 769 4
Microsoft Outlook 642 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Atlassian Confluence 13 3
Atlassian Jira Service Desk 5 3
VMware vSphere 281 3
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 3
Microsoft Teams 214 3
Java - Язык программирования 1176 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Microsoft Office 1939 2
Apple Mac 1456 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
Microsoft Windows 7 1662 2
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 49 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 2
Dassault Systemes - SolidWorks 59 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 2
Cisco Webex 107 2
VMware Workspace ONE UEM - Unified Endpoint Management 38 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Skype 1467 2
Kaspersky Security Center - KCS 36 1
Apple macOS 925 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 38 1
Microsoft Power BI 113 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 1
Adobe Creative Cloud 52 1
Eset NOD32 Mail Security 8 1
Тикуркин Максим 32 29
Завирюха Дмитрий 10 8
Гродзенский Яков 9 6
Трифонов Владимир 6 6
Мартиросян Шушаник 6 6
Ковалева Ирина 5 4
Бадретдинов Тимур 4 4
Платов Алексей 3 3
Фадеев Андрей 11 3
Трисеев Егор 3 3
Горелов Дмитрий 51 3
Булдыменко Павел 3 3
Гуревич Александр 6 3
Дворянский Александр 5 2
Головачев Михаил 16 2
Литвинова Татьяна 2 2
Добкин Аркадий 54 2
Заикин Андрей 16 2
Новиков Дмитрий 27 2
Витоженц Александр 5 2
Дмитриев Александр 21 2
Ян Давид 40 2
Бухтияров Владимир 2 2
Флоринский Алексей 3 2
Богданов Валентин 7 2
Минчакова Мария 2 2
Калинин Александр 95 2
Касперская Наталья 197 1
Голомидова Александра 1 1
Пярн Артур 13 1
Хала Илья 21 1
Гольцов Александр 23 1
Козлов Александр 54 1
Малышев Александр 31 1
Мылицын Роман 79 1
Куренев Алексей 6 1
Главчев Владимир 17 1
Павлов Андрей 19 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Макаров Алексей 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - ПФО - Казань 1515 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - Уфа 641 2
Россия - Ярославль 404 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
США - Калифорния 973 1
США - Сан-Франциско 692 1
Россия - Сочи 912 1
Россия - Челябинск 772 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Челябинская область 658 1
Узбекистан - Республика 822 1
Россия - Пермь 739 1
Северная Америка 1411 1
Россия - Омск 627 1
Россия - Воронеж 690 1
Россия - Красноярский край 663 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Россия - Ульяновск 292 1
Россия - Якутск 247 1
Канада - Монреаль 30 1
Россия - Химки 88 1
Россия - Архангельск 205 1
Северная Африка 93 1
Россия - Минеральные Воды 40 1
Россия - Железноводск 10 1
Россия - Ессентуки 17 1
Колвинское месторождение 2 1
Ванкорское нефтегазовое месторождение 2 1
Индия - Республика 2169 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Казахстан - Республика 2629 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Commvault Certified - Commvault Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 2 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 237 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Trade-in 54 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Forbes - Форбс 442 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Fortune 95 1
CNews Analytics 1988 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 11
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 7
IDC - International Data Corporation 2718 6
CNews Fast рейтинг 29 4
Gartner 2190 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
Fortune Global 500 160 1
Markets&Markets Research 78 1
Research and Markets 17 1
IDC Customer Insights&Analysis 1 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
РОТОР - премия 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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