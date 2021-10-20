Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Системный софт
SysSoft
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 124, упоминаний - 335
Системный софт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 250 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|Тикуркин Максим 32 29
|Завирюха Дмитрий 10 8
|Гродзенский Яков 9 6
|Трифонов Владимир 6 6
|Мартиросян Шушаник 6 6
|Ковалева Ирина 5 4
|Бадретдинов Тимур 4 4
|Платов Алексей 3 3
|Фадеев Андрей 11 3
|Трисеев Егор 3 3
|Горелов Дмитрий 51 3
|Булдыменко Павел 3 3
|Гуревич Александр 6 3
|Дворянский Александр 5 2
|Головачев Михаил 16 2
|Литвинова Татьяна 2 2
|Добкин Аркадий 54 2
|Заикин Андрей 16 2
|Новиков Дмитрий 27 2
|Витоженц Александр 5 2
|Дмитриев Александр 21 2
|Ян Давид 40 2
|Бухтияров Владимир 2 2
|Флоринский Алексей 3 2
|Богданов Валентин 7 2
|Минчакова Мария 2 2
|Калинин Александр 95 2
|Касперская Наталья 197 1
|Голомидова Александра 1 1
|Пярн Артур 13 1
|Хала Илья 21 1
|Гольцов Александр 23 1
|Козлов Александр 54 1
|Малышев Александр 31 1
|Мылицын Роман 79 1
|Куренев Алексей 6 1
|Главчев Владимир 17 1
|Павлов Андрей 19 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Макаров Алексей 49 1
|Forbes - Форбс 442 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Fortune 95 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761894, в очереди разбора - 665583.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761894, в очереди разбора - 665583.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru