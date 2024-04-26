Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбопромысловое хозяйство

Школьники под руководством ученых Пермского Политеха создают роботизированную систему для контроля браконьерства По всему миру существует проблема браконьерства. В малых реках обитают рыбы семейства лососевых, причем в каждой может жить собственная популяция. Регулярно они приплывают на нерест, мечут икру и погибают. Мальки вылупляются из икринок и спустя время возвращаются

МТС обеспечила связью рыбный мегарынок «Москва — на волне» ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила мобильной связью первый в столице рыбный рынок, который открылся в конце ноября в районе Косино-Ухтомский Москвы. Благодаря современной сети связи посетители и работники рынка могут свободно пользоваться мобильным интернетом на

Как работает эхолот и можно ли его использовать на рыбалке рыбы. Как прибор может помочь на рыбалке: Эхолот позволяет определить глубину, на которой находится рыба. Вы можете увидеть ее перемещения и скопления, что поможет выбрать наилучшее место для з

Техника для рыбаков: лучшие гаджеты для зимней и летней рыбалки яют уточнить рельеф дна в месте ловли и определить местонахождение ям, где может скрываться крупная рыба. Кроме того, эхолот способен засечь рыбу и отобразить соответствующую метку на экране по

Рыбоводческая компания «Остров Аквакультура» выращивает больше форели с помощью «1С:ERP» содержания в ней кислорода, сроки содержания рыбы. Готовая продукция – охлажденная и переработанная рыба – скоропортящийся товар, поэтому компании важно быстро обрабатывать заказы покупателей,

Благодаря выращиванию рыбы у человечества есть шанс избежать голода Более 11,4 млн кв. км площади в открытом океане пригодны для выращивания рыбы и еще 1,5 млн кв. км – для выращивания двустворчатые моллюсков, таких как устрицы и миди

Ученые обнаружили паразита, который управляет поведением жертвы всю ее жизнь pseudospathaceum, может размножаться только в пищеварительном тракте птиц, поэтому так важно, чтобы рыба-носитель была съедена. За время своей жизни паразит живет в организме трех хозяев. Снача

Океан можно превратить в неисчерпаемый источник ресурсов В прошлом столетии массовый промышленный вылов рыбы превратился в настоящее бедствие для океана. Гигантские траулеры вылавливали своими сетя

Datum Group модернизировал ГИС в Департаменте АПК Курганской области иля, содержащая сектор развития аквакультуры. Ключевая задача сектора – контроль промысловой добычи рыбы. Департамент ведет учет водоемов области, в которых происходит отлов на продажу: специал

На рекордной глубине живет целебная рыба фировал на глубине 8143 м неизвестную полупрозрачную рыбу. Новый вид липариса — самая глубоководная рыба из известных науке Рыба имеет необычное строение тела и, судя по всему, является

На побережье Калифорнии выбросило морского змея ров. Когда Сантана взглянула поближе, она не поверила своим глазам – на дне лежала огромная длинная рыба-змея. Понадобилась помощь 15 человек, чтобы протащить 5-метровую рыбу, найденную на расс

Мы едим канцерогенную «пластиковую» рыбу ой. Куски пластика, разлитую нефть и другую опасную «химию» глотают морские птицы, черепахи, мелкая рыба и даже донные иглокожие, такие как морские огурцы. Тем не менее, несмотря на распростран

Что общего у человека и рыбы? Жесты к. Ученый обнаружил корни такой связи в одном из отделов мозга рыб. Как известно, передние плавники рыба использует в основном для передвижения. Однако наблюдения показали, что эти же плавники

Скоро: ныряя в воду, бойся робота-карпа двигаться во всех трех плоскостях, используя плавники точно таким же образом, как это делают живые рыбы. Благодаря этому робот очень маневренный и обнаружить его было бы сложно. С другой сторо

Робот-рыба может бесконечно скользить по воде й и построенный профессором электротехники и вычислительной техники Хиабо Тани и его командой робот-рыба оснащен множеством датчиков, которые позволяют ему не только путешествовать самостоятель

Симбиоз: рыбы защищают кораллы от атак водорослей то процесс наверняка очень важен как для коралла, так и для рыбы. Коралл выделяет некое вещество, и рыба сразу же реагирует на него". Исследуемые кораллы, не обеспеченные "рыбьей" защитой, были

ГМ-рыба и мясо "из пробирки" спасут планету му грядущего продовольственного кризиса. Помочь ему в этом также может генетически модифицированная рыба с «пониженным аппетитом» и повышенными питательными свойствами. Производство мяса являет

Компьютеры будущего: битами могут стать квантовые точки полупроводниках, таких как кремний и арсенид галлия, электроны могут двигаться так же свободно, как рыба в воде. Внутри металла находится множество «рыб»-электронов – они заполняют почти весь о

Рыбы умеют пользоваться инструментами ниверситета Маккуори в Сиднее и Центрального университета Квинсленда, где рассказывается о том, как рыба менек разбивает раковины, чтобы добраться до устриц. Рыбы оказались умнее, чем о них был

Орангутаны умеют рыбачить обезьянам для запугивания рыбы. Оглушить ею сложно, но вот напугать - вполне получается. Паникующая рыба выпрыгивает из воды, попадая прямо в ловкие лапы орангутана. "Рыбачили" обезьяны в основ

Океан превращается в рыбоферму рофические уровни пищевой цепи более уязвимы к экологическим колебаниям. В настоящее время кормовая рыба перерабатывается в рыбную муку и рыбий жир, которые используются в качестве корма для пр

«Сервис Плюс» поставил торговое оборудование в магазин «Рыбный базар» Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта по комплексному оснащению специализированным торговым оборудованием московского магазина «Рыбный базар» (специализируется на торговле морепродуктами и рыбной продукцией по доступным для населения ценам). В рамках проекта специалисты «Сервис Плюс» поставили на предприятие весовое обо

Рыбы могут считать до четырех ов, самки скрываются среди самой большой из ближайших стай гамбузий. При этом, как показали ученые, рыба способна отличить группу, состоящую из 3-х особей от группы из 4-х особей, предпочитая п

Рыбный промысел повлиял на эволюцию рыбы ейчас эти рыбы способны к размножению при длине 60-65 см. Для того, чтобы повернуть процесс вспять, рыбный промысел во всем мире должен резко сократиться, говорят ученые. Природные факторы влия

Обнаружено, что рыбы тоже могут страдать бессонницей лы при Стэнфордском университете, изучающие нарушения сна у людей, нашли мутантный ген у аквариумных рыб-зебр. Он подобен человеческому гену, отвечающему за нарушение сна, сообщает агентство Reuters. Рыба-зебра с мутантным геном спала на 30% меньше, чем нормальная рыба. Измерения показали, что мутантная рыба имела недостаток рецептора гипокретина (орексина) – нейропептида, кот

В пруд-охладитель Курской АЭС запустят рыбу нием, в пруд-охладитель Курской атомной станции 5 сентрября выпущено свыше 3 тыс. мальков белого амура, которые выращиваются в рыбном хозяйстве Курской АЭС, сообщает пресс-служба Росатома. Данный вид рыбы является растительноядным, и его присутствие положительно сказывается на экологическом состоянии водоема. В настоящий момент в гидроцехе Курской АЭС готовится биологическое обоснование для

В Янцзы выпустили экземпляр вымирающей меч-рыбы ку Янцзы выпущен псефур, представитель вымирающего вида рыб Psephurus gladius. Выпущенный экземпляр был пойман еще в январе, тогда рыбаки причинили рыбе телесные повреждения. Сейчас ученые сочли, что рыба полностью восстановилась и может жить в дикой природе. Китайская меч-рыба или псефур достигает 7 м длины, имеет рыло в форме меча. Эта хищная рыба является родственником осет

Дестабилизация экосистемы Черного моря: новые данные Environment, Fisheries and Aquaculture Science), показало, что за последние 50 лет чрезмерный вылов рыбы в Черном море привел к ряду изменений в морской экосистеме, сообщает агентство BBC. Сокр

Разработаны инструкции для рыболовов: как правильно отпускать рыбу на волю Ученые исследуют способы повышения выживаемости рыбы, пойманной рыболовами в спортивных целях и выпущенной на волю, сообщает агентство Scienc

Жара вызвала рыбий мор в Липецкой области нилище Липецкой области был зафиксирован массовый мор мальков, сообщает Gorod48.ru. По факту гибели рыбы областная природоохранная прокуратура провела проверку. Как сообщила старший помощник пр

На юге Украины начался рыбий мор В начале мая в районе Днепро-Бужского лимана начала гибнуть рыба. Причем лишь два вида: толстолобики и сазаны, весом от 3 до 8 килограммов. У дохлой рыбы

Корейский сотовый оператор помогает ловить рыбу SK Telecom, корейский оператор сотовой связи, анонсировал новую услугу для своих абонентов, воспользовавшись которой, заядлые рыбаки смогут определять местонахождение пойманной рыбы, глубину и температуру воды, сообщает AFP. Первое устройство из комплекта общей стоимостью $129 подсоединяется к порту телефона, второе — представляет собой передатчик в форме поплавк

Экосистему Южной Африки разрушает завезенная рыба Агентство Reuters информирует из Кейптауна, что импортированные хищные рыбы, включая форель, вытесняют местную фауну. Завезенные еще в 18-ом столетии для развлечения рыболовов, эти рыбы стали настоящим стихийным бедствием. Они не только поедают местных рыб,

Вводятся ограничения на лов рыбы в Южной части Тихого океана Как сообщает BBC, бесконтрольный лов рыбы сетями приводит к уничтожению коралловых рифов и необратимому нарушению экологического б

Глобальное потепление ускоряет рост мелководных рыб нное содружеством научных и промышленных обществ Австралии (CSIRO) позволило установить, что изменение климата Земли приводит к дисбалансу заселяемых живыми существами океанических слоев: мелководные рыбы растут быстрее, а глубоководные медленнее. На глубинах менее 250 м темпы роста рыб значительно превышают принятый ранее за норму уровень, тогда как на глубинах свыше 1 км рост рыб явно зам

В Австралии найдено еще одно недостающее звено эволюции Окаменевшие останки рыбы Gogonasus (возраст окаменелостей оценивается в 380 млн. лет), обитавшей в водоемах Девон

В Австралии найдено еще одно недостающее звено эволюции Окаменевшие останки рыбы Gogonasus (возраст окаменелостей оценивается в 380 млн. лет), обитавшей в водоемах Девон

Африканские электрические рыбы: эволюция "онлайн" арительные исследования показали, что различные группы электрических рыб из реки Ивиндо в Габоне (Африка) различаются не только на генетическом уровне (по ДНК), но также по способам коммуникации. Эти рыбы не могут скрещиваться между собой. Однако, как сообщает ScienceDaily, нейробиолог из Корнельского университета США, доктор Мэтт Арнгард (Matt Arnegard) обнаружил случай, когда два различны

Африканские электрические рыбы: эволюция "онлайн" арительные исследования показали, что различные группы электрических рыб из реки Ивиндо в Габоне (Африка) различаются не только на генетическом уровне (по ДНК), но также по способам коммуникации. Эти рыбы не могут скрещиваться между собой. Однако, как сообщает ScienceDaily, нейробиолог из Корнельского университета США, доктор Мэтт Арнгард (Matt Arnegard) обнаружил случай, когда два различны