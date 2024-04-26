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Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбопромысловое хозяйство

 

«Рыбы» — Михаил Ларионов (1913). «Рыбы» — Михаил Ларионов (1913).
«Натюрморт с омаром», вторая половина 1920-х – первая половина 1930-х Коровин Константин Алексеевич Холст, масло 61.5 х 80.8 см Ярославский художественный музей «Натюрморт с омаром», вторая половина 1920-х – первая половина 1930-х Коровин Константин Алексеевич Холст, масло 61.5 х 80.8 см Ярославский художественный музей
Советский плакат «Полнее используйте водоемы! С одного гектара можно получить до 20 центнеров рыбы. Выращивайте рыбу в прудах!» 1965 год издания. Художник, Борис Березовский. Он является одним из основоположников техники фотомонтажа в плакате. Советский плакат «Полнее используйте водоемы! С одного гектара можно получить до 20 центнеров рыбы. Выращивайте рыбу в прудах!» 1965 год издания. Художник, Борис Березовский. Он является одним из основоположников техники фотомонтажа в плакате.
"Стахановка Гертруда Высоцкая". 1950 г. Юлиус Студницкий "Стахановка Гертруда Высоцкая". 1950 г. Юлиус Студницкий
Плохой улов. 1960 г. Баскаков Николай Николаевич (1918-1993) Плохой улов. 1960 г. Баскаков Николай Николаевич (1918-1993)
"Рыбаки, ремонтирующие сети", 1944 г. Колесников Степан Федорович Холст, масло "Рыбаки, ремонтирующие сети", 1944 г. Колесников Степан Федорович Холст, масло
«Рыбачки» 1960 г. Пантелеев Владимир Ильич (1925 - 2001) «Рыбачки» 1960 г. Пантелеев Владимир Ильич (1925 - 2001)
"С уловом!" Евгений Фомин (р. 1950) "С уловом!" Евгений Фомин (р. 1950)
При работе с тросом одевай рукавицы! Советский плакат на тему техники безопасности для работников речного флота и рыбаков промышленного лова. Автор неизвестен, 1956г. При работе с тросом одевай рукавицы! Советский плакат на тему техники безопасности для работников речного флота и рыбаков промышленного лова. Автор неизвестен, 1956г.
"В рыбном магазине" 1938 Автор:Клевер Юлий Юльевич (младший) "В рыбном магазине" 1938 Автор:Клевер Юлий Юльевич (младший)
«Консервы натуральные» Рекламный плакат. Цейров Ю., 1952 год. «Консервы натуральные» Рекламный плакат. Цейров Ю., 1952 год.
1960-е годы, СССР. Скоро во всех уголках страны. Сельдь – незаменимая закуска. Художник Филимонов Э.С. РОСМЯСОРЫБТОРГ. Министерство торговли РСФСР. 1960-е годы, СССР. Скоро во всех уголках страны. Сельдь – незаменимая закуска. Художник Филимонов Э.С. РОСМЯСОРЫБТОРГ. Министерство торговли РСФСР.
«Сельдь тихоокеанская соленая!» Сахаров С., 1965 год. «Сельдь тихоокеанская соленая!» Сахаров С., 1965 год.
«Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы» Рекламный плакат Наркомпищепром СССР Главрыба. Художник Миллер А. 1938 год «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы» Рекламный плакат Наркомпищепром СССР Главрыба. Художник Миллер А. 1938 год
Оживим пруды и водоемы! Художник: В. Нарышкин, 1956г. Оживим пруды и водоемы! Художник: В. Нарышкин, 1956г.
«Рыбы» — Михаил Ларионов (1913).


26.04.2024 Школьники под руководством ученых Пермского Политеха создают роботизированную систему для контроля браконьерства

По всему миру существует проблема браконьерства. В малых реках обитают рыбы семейства лососевых, причем в каждой может жить собственная популяция. Регулярно они приплывают на нерест, мечут икру и погибают. Мальки вылупляются из икринок и спустя время возвращаются

07.12.2023 МТС обеспечила связью рыбный мегарынок «Москва — на волне»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила мобильной связью первый в столице рыбный рынок, который открылся в конце ноября в районе Косино-Ухтомский Москвы. Благодаря современной сети связи посетители и работники рынка могут свободно пользоваться мобильным интернетом на
30.09.2023 Как работает эхолот и можно ли его использовать на рыбалке

рыбы. Как прибор может помочь на рыбалке: Эхолот позволяет определить глубину, на которой находится рыба. Вы можете увидеть ее перемещения и скопления, что поможет выбрать наилучшее место для з
17.02.2022 Техника для рыбаков: лучшие гаджеты для зимней и летней рыбалки

яют уточнить рельеф дна в месте ловли и определить местонахождение ям, где может скрываться крупная рыба. Кроме того, эхолот способен засечь рыбу и отобразить соответствующую метку на экране по
11.05.2021 Рыбоводческая компания «Остров Аквакультура» выращивает больше форели с помощью «1С:ERP»

содержания в ней кислорода, сроки содержания рыбы. Готовая продукция – охлажденная и переработанная рыба – скоропортящийся товар, поэтому компании важно быстро обрабатывать заказы покупателей,

20.08.2017 Благодаря выращиванию рыбы у человечества есть шанс избежать голода

Более 11,4 млн кв. км площади в открытом океане пригодны для выращивания рыбы и еще 1,5 млн кв. км – для выращивания двустворчатые моллюсков, таких как устрицы и миди
11.05.2017 Ученые обнаружили паразита, который управляет поведением жертвы всю ее жизнь

pseudospathaceum, может размножаться только в пищеварительном тракте птиц, поэтому так важно, чтобы рыба-носитель была съедена. За время своей жизни паразит живет в организме трех хозяев. Снача
03.04.2016 Океан можно превратить в неисчерпаемый источник ресурсов

В прошлом столетии массовый промышленный вылов рыбы превратился в настоящее бедствие для океана. Гигантские траулеры вылавливали своими сетя
18.02.2016 Datum Group модернизировал ГИС в Департаменте АПК Курганской области

иля, содержащая сектор развития аквакультуры. Ключевая задача сектора – контроль промысловой добычи рыбы. Департамент ведет учет водоемов области, в которых происходит отлов на продажу: специал
22.12.2014 На рекордной глубине живет целебная рыба

фировал на глубине 8143 м неизвестную полупрозрачную рыбу. Новый вид липариса — самая глубоководная рыба из известных науке Рыба имеет необычное строение тела и, судя по всему, является

16.10.2013 На побережье Калифорнии выбросило морского змея

ров. Когда Сантана взглянула поближе, она не поверила своим глазам – на дне лежала огромная длинная рыба-змея. Понадобилась помощь 15 человек, чтобы протащить 5-метровую рыбу, найденную на расс
25.07.2013 Мы едим канцерогенную «пластиковую» рыбу

ой. Куски пластика, разлитую нефть и другую опасную «химию» глотают морские птицы, черепахи, мелкая рыба и даже донные иглокожие, такие как морские огурцы. Тем не менее, несмотря на распростран
04.07.2013 Что общего у человека и рыбы? Жесты

к. Ученый обнаружил корни такой связи в одном из отделов мозга рыб. Как известно, передние плавники рыба использует в основном для передвижения. Однако наблюдения показали, что эти же плавники

27.06.2013 Скоро: ныряя в воду, бойся робота-карпа

двигаться во всех трех плоскостях, используя плавники точно таким же образом, как это делают живые рыбы. Благодаря этому робот очень маневренный и обнаружить его было бы сложно. С другой сторо
18.01.2013 Робот-рыба может бесконечно скользить по воде

й и построенный профессором электротехники и вычислительной техники Хиабо Тани и его командой робот-рыба оснащен множеством датчиков, которые позволяют ему не только путешествовать самостоятель
12.11.2012 Симбиоз: рыбы защищают кораллы от атак водорослей

то процесс наверняка очень важен как для коралла, так и для рыбы. Коралл выделяет некое вещество, и рыба сразу же реагирует на него". Исследуемые кораллы, не обеспеченные "рыбьей" защитой, были
30.01.2012 ГМ-рыба и мясо "из пробирки" спасут планету

му грядущего продовольственного кризиса. Помочь ему в этом также может генетически модифицированная рыба с «пониженным аппетитом» и повышенными питательными свойствами. Производство мяса являет
29.09.2011 Компьютеры будущего: битами могут стать квантовые точки

полупроводниках, таких как кремний и арсенид галлия, электроны могут двигаться так же свободно, как рыба в воде. Внутри металла находится множество «рыб»-электронов – они заполняют почти весь о
29.06.2011 Рыбы умеют пользоваться инструментами

ниверситета Маккуори в Сиднее и Центрального университета Квинсленда, где рассказывается о том, как рыба менек разбивает раковины, чтобы добраться до устриц. Рыбы оказались умнее, чем о них был
18.04.2011 Орангутаны умеют рыбачить

обезьянам для запугивания рыбы. Оглушить ею сложно, но вот напугать - вполне получается. Паникующая рыба выпрыгивает из воды, попадая прямо в ловкие лапы орангутана. "Рыбачили" обезьяны в основ
28.02.2011 Океан превращается в рыбоферму

рофические уровни пищевой цепи более уязвимы к экологическим колебаниям. В настоящее время кормовая рыба перерабатывается в рыбную муку и рыбий жир, которые используются в качестве корма для пр
25.03.2010 «Сервис Плюс» поставил торговое оборудование в магазин «Рыбный базар»

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта по комплексному оснащению специализированным торговым оборудованием московского магазина «Рыбный базар» (специализируется на торговле морепродуктами и рыбной продукцией по доступным для населения ценам). В рамках проекта специалисты «Сервис Плюс» поставили на предприятие весовое обо
28.02.2008 Рыбы могут считать до четырех

ов, самки скрываются среди самой большой из ближайших стай гамбузий. При этом, как показали ученые, рыба способна отличить группу, состоящую из 3-х особей от группы из 4-х особей, предпочитая п
23.11.2007 Рыбный промысел повлиял на эволюцию рыбы

ейчас эти рыбы способны к размножению при длине 60-65 см. Для того, чтобы повернуть процесс вспять, рыбный промысел во всем мире должен резко сократиться, говорят ученые. Природные факторы влия
17.10.2007 Обнаружено, что рыбы тоже могут страдать бессонницей

лы при Стэнфордском университете, изучающие нарушения сна у людей, нашли мутантный ген у аквариумных рыб-зебр. Он подобен человеческому гену, отвечающему за нарушение сна, сообщает агентство Reuters. Рыба-зебра с мутантным геном спала на 30% меньше, чем нормальная рыба. Измерения показали, что мутантная рыба имела недостаток рецептора гипокретина (орексина) – нейропептида, кот
12.09.2007 В пруд-охладитель Курской АЭС запустят рыбу

нием, в пруд-охладитель Курской атомной станции 5 сентрября выпущено свыше 3 тыс. мальков белого амура, которые выращиваются в рыбном хозяйстве Курской АЭС, сообщает пресс-служба Росатома. Данный вид рыбы является растительноядным, и его присутствие положительно сказывается на экологическом состоянии водоема. В настоящий момент в гидроцехе Курской АЭС готовится биологическое обоснование для
18.06.2007 В Янцзы выпустили экземпляр вымирающей меч-рыбы

ку Янцзы выпущен псефур, представитель вымирающего вида рыб Psephurus gladius. Выпущенный экземпляр был пойман еще в январе, тогда рыбаки причинили рыбе телесные повреждения. Сейчас ученые сочли, что рыба полностью восстановилась и может жить в дикой природе. Китайская меч-рыба или псефур достигает 7 м длины, имеет рыло в форме меча. Эта хищная рыба является родственником осет
06.06.2007 Дестабилизация экосистемы Черного моря: новые данные

Environment, Fisheries and Aquaculture Science), показало, что за последние 50 лет чрезмерный вылов рыбы в Черном море привел к ряду изменений в морской экосистеме, сообщает агентство BBC. Сокр
05.06.2007 Разработаны инструкции для рыболовов: как правильно отпускать рыбу на волю

Ученые исследуют способы повышения выживаемости рыбы, пойманной рыболовами в спортивных целях и выпущенной на волю, сообщает агентство Scienc
29.05.2007 Жара вызвала рыбий мор в Липецкой области

нилище Липецкой области был зафиксирован массовый мор мальков, сообщает Gorod48.ru. По факту гибели рыбы областная природоохранная прокуратура провела проверку. Как сообщила старший помощник пр
25.05.2007 На юге Украины начался рыбий мор

В начале мая в районе Днепро-Бужского лимана начала гибнуть рыба. Причем лишь два вида: толстолобики и сазаны, весом от 3 до 8 килограммов. У дохлой рыбы
23.05.2007 Корейский сотовый оператор помогает ловить рыбу

SK Telecom, корейский оператор сотовой связи, анонсировал новую услугу для своих абонентов, воспользовавшись которой, заядлые рыбаки смогут определять местонахождение пойманной рыбы, глубину и температуру воды, сообщает AFP. Первое устройство из комплекта общей стоимостью $129 подсоединяется к порту телефона, второе — представляет собой передатчик в форме поплавк
21.05.2007 Экосистему Южной Африки разрушает завезенная рыба

Агентство Reuters информирует из Кейптауна, что импортированные хищные рыбы, включая форель, вытесняют местную фауну. Завезенные еще в 18-ом столетии для развлечения рыболовов, эти рыбы стали настоящим стихийным бедствием. Они не только поедают местных рыб,
10.05.2007 Вводятся ограничения на лов рыбы в Южной части Тихого океана

Как сообщает BBC, бесконтрольный лов рыбы сетями приводит к уничтожению коралловых рифов и необратимому нарушению экологического б
27.04.2007 Глобальное потепление ускоряет рост мелководных рыб

нное содружеством научных и промышленных обществ Австралии (CSIRO) позволило установить, что изменение климата Земли приводит к дисбалансу заселяемых живыми существами океанических слоев: мелководные рыбы растут быстрее, а глубоководные медленнее. На глубинах менее 250 м темпы роста рыб значительно превышают принятый ранее за норму уровень, тогда как на глубинах свыше 1 км рост рыб явно зам
20.10.2006 В Австралии найдено еще одно недостающее звено эволюции

Окаменевшие останки рыбы Gogonasus (возраст окаменелостей оценивается в 380 млн. лет), обитавшей в водоемах Девон
20.10.2006 В Австралии найдено еще одно недостающее звено эволюции

Окаменевшие останки рыбы Gogonasus (возраст окаменелостей оценивается в 380 млн. лет), обитавшей в водоемах Девон
05.06.2006 Африканские электрические рыбы: эволюция "онлайн"

арительные исследования показали, что различные группы электрических рыб из реки Ивиндо в Габоне (Африка) различаются не только на генетическом уровне (по ДНК), но также по способам коммуникации. Эти рыбы не могут скрещиваться между собой. Однако, как сообщает ScienceDaily, нейробиолог из Корнельского университета США, доктор Мэтт Арнгард (Matt Arnegard) обнаружил случай, когда два различны
05.06.2006 Африканские электрические рыбы: эволюция "онлайн"

арительные исследования показали, что различные группы электрических рыб из реки Ивиндо в Габоне (Африка) различаются не только на генетическом уровне (по ДНК), но также по способам коммуникации. Эти рыбы не могут скрещиваться между собой. Однако, как сообщает ScienceDaily, нейробиолог из Корнельского университета США, доктор Мэтт Арнгард (Matt Arnegard) обнаружил случай, когда два различны
07.10.2005 В Лондонском океанариуме выставлена плавающая рыба-робот

В Лондонском океанариуме выставлена рыба-робот, воспроизводящая двжиения настоящей рыбы. Модель создана профессором Хуашенгом Ху 

Публикаций - 491, упоминаний - 600

Пищевая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:

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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46998 88
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12252 76
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1000 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61679 63
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 524 62
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 130 53
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5919 52
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2446 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29105 48
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13457 48
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 203 46
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23271 45
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 297 43
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 310 43
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11347 39
Вентилятор - Fan 948 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12199 35
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9284 35
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 52 32
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 334 31
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 68 31
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4972 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27290 27
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2070 27
Аксессуары 3763 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17053 24
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11905 24
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7203 24
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 270 23
Электротехника - инвертор 140 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20089 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11325 22
Нагреватель - нагревательный элемент 105 20
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1392 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12215 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15783 19
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6307 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16693 19
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар 82 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25141 18
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 19
Google Android 13632 17
Apple iPhone 6 4861 16
Microsoft Windows 2000 8661 14
Groupe SEB - Moulinex ME 53 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4892 11
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 10
Apple iOS 7494 9
Samsung RL - серия холодильников 14 8
Microsoft Windows 15282 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4808 6
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 206 6
Liebherr SBS - холодильник 11 6
LG Multi Air Flow 13 6
Bosch HMT - Bosch HME - микроволновая печь 5 5
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 363 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6937 5
Microsoft Windows BitLocker 933 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 917 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1516 5
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 5
Google Maps - Карты Google 781 5
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 74 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 400 5
Oracle Java - язык программирования 2949 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1442 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 4
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 89 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3978 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 541 4
Microsoft Office 3615 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2641 4
Samsung Space Max 7 4
Google YouTube - Видеохостинг 2620 4
Samsung Twin Cooling Plus 7 4
ВГТРК - Смотрим 598 4
Samsung NV - серия духовых шкафов 6 4
Liebherr CTN - холодильник 8 4
Liebherr CBN - холодильник 6 4
LG Kompressor Follow Me 20 4
Вараксина Ольга 9 5
Головин Даниил 34 4
Тимкина Александра 10 3
Каминский Андрей 6 3
Путин Владимир 3040 3
Левкевич Михаил 60 3
Лаптева Марина 114 3
Агуреева Ольга 9 3
Рашид Карим 6 2
Lawrence Kira - Лоуренс Кира 2 2
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 4 2
Delcomyn Fred - Делкомин Фред 2 2
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 2
Ксенин Алекс 311 2
Joachim Mitchell - Хоаким Митчелл 2 2
Иваницкая Юлия 18 2
Рахманов Александр 23 2
Воронцова Кира 4 2
Лаврентьев Иван 5 2
Мякишева Марина 84 2
Miller Dwight - Миллер Дуайт 2 2
Orr Jimmy - Орр Джимми 4 2
Марфин Алексей 13 2
Денежкин Дмитрий 2 2
Schaefer Kurt - Шафер Курт 2 2
Шувалова Анастасия 9 2
Куртяник Надежда 179 2
Spencer Percy LeBaron - Спенсер Перси Лебарон 2 2
Shubin Neil - Шубин Нейл 2 2
Медведев Дмитрий 1646 1
Трофимов Дмитрий 38 1
Назаров Александр 61 1
Михина Наталья 7 1
Андронов Алексей 28 1
Гинятуллин Роман 61 1
Osterloh Rick - Остерло Рик 8 1
Оганесян Игорь 8 1
Barthel Dan - Бартел Дэн 6 1
Зенин Алексей 3 1
Егоров Даниил 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 137518 182
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51374 102
Европа 21524 59
Земля - планета Солнечной системы 10246 56
Германия - Федеративная Республика 12515 52
Япония 13175 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41736 46
Южная Корея - Республика 6534 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16413 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14016 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13184 30
Франция - Французская Республика 7736 27
Италия - Итальянская Республика 4297 26
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2804 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16743 21
Мировой океан - World Ocean 500 18
Канада 4815 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3489 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5066 18
Солнечная система - Solar system 2494 17
Азия - Азиатский регион 5366 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7082 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13928 13
Африка - Африканский регион 3411 13
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 700 10
Швеция - Королевство 3593 10
США - Калифорния 4571 10
Дания - Королевство 1282 9
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 710 9
Беларусь - Белоруссия 5453 9
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 700 8
Турция - Турецкая республика 2280 8
Нидерланды 3450 8
Украина 7501 8
Сингапур - Республика 1831 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3299 7
США - Колумбия - Вашингтон 1373 7
Америка - Американский регион 2120 7
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 337 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1556 7
Сельское хозяйство - Животноводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 487 108
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 482 92
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5244 76
Зоология - наука о животных 2519 70
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22965 67
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4728 64
Зоология - Животные - Птицы - Birds 701 60
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1376 58
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27525 57
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3832 55
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46287 49
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 956 48
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 384 46
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48864 45
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3766 44
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10680 43
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 369 43
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8106 35
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 568 34
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5572 33
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9601 28
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1220 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17457 24
Английский язык 6455 23
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 151 22
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9631 22
Металлы - Серебро - Silver 736 22
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4702 21
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2597 21
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3665 21
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 987 20
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5456 20
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1826 19
Ботаника - Растения - Plantae 982 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8472 18
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2440 17
Дача - дачники 753 17
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4502 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6447 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10542 17
CNews - ZOOM.CNews 1818 61
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2687 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5857 9
New Scientist 1447 7
LiveScience 153 6
CNews RND - R&D.CNews 2273 6
ScienceDaily 400 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11138 5
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 156 4
Медуза - Meduza 46 4
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 3
Nature 805 3
Phys.org 972 3
The Observer 40 3
DigiTimes - Издание 1309 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
CNews Межзвездные перелеты 43 2
Die Welt 80 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
Space Daily 528 1
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Муз-ТВ - телеканал 58 1
The Independent 31 1
Cosmopolitan 25 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 105 1
WinFuture 13 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Известия ИД 583 1
IDG - International Data Group 99 1
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TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 91 1
Chicago Tribune 13 1
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BleepingComputer - Издание 300 1
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РИА Новости 868 1
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FT - Financial Times 1201 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 7866 10
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Standish Group International - Standish Group 10 1
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Gartner - Meta Group 8 1
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PC Data 50 1
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Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 5
University of Chicago - Чикагский университет 97 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 522 5
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 3
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 36 3
University of Bristol - Бристольский университет 80 2
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 35 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 77 2
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 16 2
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 18 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 2
ZSL - Zoological Society of London - Зоологическое общество Лондона - Лондонское зоологическое общество 3 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 223 1
Institución Educativa Virgen de las Gracias 1 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 158 1
CFHT - Canada–France–Hawaii Telescope - Телескоп Канада-Франция-Гавайи 2 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 143 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 108 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 75 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 16 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 31 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 48 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
WPI - Worcester Polytechnic Institute - Вустерский политехнический институт 3 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 768 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 48 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 235 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 917 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1439 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 16
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 5
Red Dot Design Award 55 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2320 3
День молодёжи - 27 июня 757 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 2
Samsung Forum 14 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 627 2
Международный женский день - 8 марта 321 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 367 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 2
itSMF - IT Service Management Forum 32 1
Electrolux Design Lab 5 1
Масленица - Масленая неделя 12 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 1
SEMICON 13 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 1
iF Design Awards 25 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 35 1
РИФ - Российский Интернет Форум 69 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
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