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Останкино ТТЦ
Телевизионный технический центр



15.01.2021 Названы самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году 1
03.12.2019 «Диалогнаука» завершила ИБ-проекты для ТТЦ «Останкино» 5
11.04.2019 «ЭЛАР» создаст технологическую платформу для «Тотального диктанта» 1
28.02.2019 ФГУП «Охрана» Росгвардии перешло на видеоконференции VideoMost 1
27.09.2018 «АКАДО Телеком» модернизировал систему видеомониторинга ТВ-сигналов 1
22.08.2018 IBS DataFort запустила третий ЦОД виртуального облака в Останкино 1
09.06.2018 «Газпром-медиа» и «Ростелеком» запустили телеканал на 100% посвященный ЧМ-2018 1
08.11.2017 Технологии Acronis защитят данные и инфраструктуру телецентра «Останкино» 1
14.03.2017 «Медиадата» выходит на рынок услуг размещения оборудования в ЦОД «Останкино» 2
15.12.2016 Единым телеизмерителем выбран «ТНС Гэллап Медиа» 1
28.09.2016 Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» под защитой Dr.Web 2
29.12.2015 В госпрограмму «Информационное общество» добавят 22,7 млрд на пропаганду 1
24.07.2015 «Билайн Бизнес» обеспечит связью сотрудников телецентра «Останкино» 1
16.01.2015 На московском портале открытых данных опубликована карта крещенских купаний и ссылки на видеотрансляцию 1
14.02.2014 «Акадо Телеком» улучшил качество трансляции Олимпиады 1
31.05.2012 4 июня в Москве пройдет международная конференция «PR в Интернете» 1
30.03.2012 Кому понадобился канал упущенных возможностей? 1
27.01.2012 «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» оптимизирует продажи с помощью IBM DB2 1
19.10.2011 В Москве началось первое масштабное строительство телецентра после возведения «Останкино» 1
14.04.2011 Россия: правообладатели требуют, чтобы сайты боролись с пиратским контентом 1
20.10.2010 «Мостелеком» с помощью «АМТ-Груп» внедрил систему распределения вещательного телевидения 1
27.09.2010 «Акадо» завершил первый этап проекта по повышению качества общедоступных ТВ-каналов 1
29.03.2010 Москвичей лишили цифрового телевидения 1
02.02.2010 СЭД внедряют в ТТЦ «Останкино» 1
24.07.2009 «Первый канал» разместился в московском ЦОД «Синтерры» 1
06.03.2009 «Синтерра Медиа» помогла ТВ-2 организовать канал передачи видео-трафика 1
02.07.2008 «Сервис Плюс» оснастила мясокомбинат «Останкино» упаковочным оборудованием 1
29.12.2007 ТВ: Golden Telecom не пустили на башню Останкино 1
06.07.2007 "Адреналин 2: Час Пик" в продаже 1
13.11.2006 "Синтерра" реализовала проект для ТРК "Петербург-Пятый канал" 1
31.08.2005 Фото дня: по телевизору на каждую руку! 1
01.02.2005 Первый портативный телевизор с жестким диском 1
22.10.2004 Телевидение: технологический рывок очень важен для России 1
14.10.2003 Орбитальная группировка ФГУП "Космическая связь" пополнилась 11-ым спутником 1
08.04.2003 "Би Лайн" ввел в строй в марте 63 базовые станции 1
29.03.2002 Корпорация ЮНИ модернизирует сеть в "НПП Бизнес связь Холдинг" 1
25.01.2002 Рынок телекоммуникаций: Если где-то нет чего-то - значит, что-то где-то есть! 1
14.01.2002 ОАО "Компания Троицк-Телеком" запустила первую в России сеть цифрового кабельного телевидения. 1
11.09.2001 Трагедия в США парализовала интернет-СМИ 1
07.06.2001 "Космос ТВ": планов громадьё 1

Публикаций - 45, упоминаний - 51

Останкино ТТЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Акадо Телеком - Комкор 743 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7445 3
Cisco Systems 4068 3
SAP SE 4093 2
Синтерра - Synterra 732 2
4731 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1833 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6106 1
Nokia Corporation 4834 1
Ericsson 2024 1
Lenovo Motorola 2960 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1175 1
Мегаплан 60 1
NTT DoCoMo 921 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1011 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 326 1
Кредо Консалтинг 13 1
LG Electronics 2855 1
Huawei 3009 1
Oracle Corporation 5313 1
VideoMost - ВидеоМост 192 1
Dr.Web - Доктор Веб 1111 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 911 1
Acronis - Акронис 397 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 437 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 205 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 438 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7549 1
Газпром-Медиа Холдинг 133 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 125 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7050 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1400 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 300 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2577 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1888 1
Арбитражный суд Московского округа 24 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1106 1
Правительство РФ 2451 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1763 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 8 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1839 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 653 2
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 876 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9198 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2592 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1820 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2633 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3661 1
3G - Стандарт мобильной связи 4754 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4040 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1352 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 834 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 597 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2001 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 590 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 594 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1759 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 410 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 100 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Acronis Backup Advanced 14 1
Acronis Backup 28 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 529 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 123 1
ЭОС Дело СЭД 754 1
Microsoft Skype 1747 1
IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 1
Acronis Backup for Workstation 1 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 961 1
Осеевский Михаил 241 1
Чернышенко Дмитрий 241 1
Бородачев Дмитрий 5 1
Жаров Александр 166 1
Косарев Александр 6 1
Ребковец Ольга 2 1
Синицына Жанна 1 1
Калинкин Александр 1 1
Шалманов Сергей 184 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24760 14
Россия - Российская федерация - РФ 75484 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10114 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 26951 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10847 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11502 2
США - Колорадо - Денвер 71 1
Земля - планета Солнечной системы 2538 1
Великобритания - Лондон 1549 1
Израиль - Тель-Авив 81 1
США - Лос-Анджелес 537 1
Америка 854 1
Израиль 1230 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 581 1
Россия - Сибирь 1197 1
Ближний Восток 2247 1
США - Нью-Йорк 2172 1
Европа 6281 1
Россия - СФО - Новосибирск 2743 1
Человеческий фактор 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 1
Информационное общество - Государственная программа 289 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2529 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 260 1
Всероссийский тотальный диктант 4 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 61 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7805 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 256 1
Матч планета - Телеканал 2 1
Матч! Ультра - телеканал 1 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
Yankee Group 152 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 46 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 346 1
Олимпийские игры - Olympic Games 391 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1059031, в очереди разбора - 960254.
Создано именных указателей - 47857.
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