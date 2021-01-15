Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Останкино ТТЦ
Телевизионный технический центр
Публикаций - 45, упоминаний - 51
Останкино ТТЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 241 1
|Чернышенко Дмитрий 241 1
|Бородачев Дмитрий 5 1
|Жаров Александр 166 1
|Косарев Александр 6 1
|Ребковец Ольга 2 1
|Синицына Жанна 1 1
|Калинкин Александр 1 1
|Шалманов Сергей 184 1
|Матч ТВ - Спортивный телеканал 61 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7805 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 256 1
|Матч планета - Телеканал 2 1
|Матч! Ультра - телеканал 1 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1059031, в очереди разбора - 960254.
Создано именных указателей - 47857.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1059031, в очереди разбора - 960254.
Создано именных указателей - 47857.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru