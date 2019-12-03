Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Останкино ТТЦ ФГУП Телевизионный технический центр Останкинская телебашня Телецентр Останкино
Публикаций - 111, упоминаний - 160
Останкино ТТЦ ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лопатин Виктор 25 2
|Шалманов Сергей 199 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Морошкин Александр 118 1
|Шубин Михаил 4 1
|Бигун Егор 3 1
|Алимбеков Саид 6 1
|Паутов Андрей 6 1
|Киселев Евгений 8 1
|Рычка Денис 17 1
|Гуштуров Леонид 23 1
|Лазарев Михаил 1 1
|Андронов Алексей 27 1
|Истомин Максим 26 1
|Разроев Элдар 48 1
|Сергеев Иван 71 1
|Осеевский Михаил 256 1
|Калинкин Александр 1 1
|Сорокина Татьяна 15 1
|Синицына Жанна 1 1
|Ребковец Ольга 2 1
|Гусинский Владимир 16 1
|Сеславинский Михаил 31 1
|Косарев Александр 6 1
|Солженицын Александр 11 1
|Реут Александр 2 1
|Шайхатаров Олег 8 1
|Сергунина Наталья 205 1
|Щеголев Игорь 685 1
|Жаров Александр 171 1
|Бородачев Дмитрий 6 1
|Чернышенко Дмитрий 288 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2859 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 1
|Yankee Group 166 1
|In-Stat/MDR 63 1
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 1
|Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 6 1
|Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru