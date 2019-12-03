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Останкино ТТЦ ФГУП Телевизионный технический центр Останкинская телебашня Телецентр Останкино



03.12.2019 «Диалогнаука» завершила ИБ-проекты для ТТЦ «Останкино»
22.08.2018 IBS DataFort запустила третий ЦОД виртуального облака в Останкино
08.11.2017 Технологии Acronis защитят данные и инфраструктуру телецентра «Останкино»
14.03.2017 «Медиадата» выходит на рынок услуг размещения оборудования в ЦОД «Останкино»
28.09.2016 Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» под защитой Dr.Web
24.07.2015 «Билайн Бизнес» обеспечит связью сотрудников телецентра «Останкино»
19.10.2011 В Москве началось первое масштабное строительство телецентра после возведения «Останкино»
02.02.2010 СЭД внедряют в ТТЦ «Останкино»
02.07.2008 «Сервис Плюс» оснастила мясокомбинат «Останкино» упаковочным оборудованием
29.12.2007 ТВ: Golden Telecom не пустили на башню Останкино
09.03.2006 И.о.гендиректора ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" назначен Михаил Шубин

Публикаций - 111, упоминаний - 160

Останкино ТТЦ ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 300 7
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 778 4
Cisco Systems 4686 4
Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 4
Eutelsat 139 3
Комстар ОТС - МТУ-Информ 180 3
Синтерра - Synterra 781 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7615 3
Мостелеком 63 2
SAP SE 4442 2
Samsung Electronics 9164 2
Орбита 72 2
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 101 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1856 2
5554 2
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 219 2
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 69 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 961 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 445 1
Nortel Networks 1287 1
Сервис Плюс 175 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 327 1
Eastman Kodak - Кодак 474 1
Cable & Wireless - C&W 229 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 461 1
Sonera 309 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электротехника 7 1
HP 3Com 659 1
НКС - Национальные кабельные сети 95 1
Gaijin Entertainment 83 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 97 1
EchoStar - Hughes Network Systems 63 1
Версател 10 1
NextWave 44 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Алтайтелеком - Алтайская телефонно-телеграфная компания 15 1
Verizon Communications 265 1
Siemens AG - Siemens Group 2273 1
Rogers Communications - Fido Solutions - Microcell Solutions - Microcell Telecommunications - Microcell Connexions - Microcell PCS 18 1
Sonus Networks 37 1
ЮНИ Корпорация 38 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 307 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 152 2
Союзмультфильм - киностудия 29 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - ОКБ-586 2 1
Таурус банк 3 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 6 1
РОСНО СК 169 1
ГБУК Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова - Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 1 1
Дом русского зарубежья имени А. Солженицына 2 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 16 1
РЖД - Российские железные дороги 1415 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 181 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 409 1
Открытие ФК 2087 1
Согласие СК 466 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 124 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 157 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 121 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 346 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 120 1
Pony Express 58 1
Связной ГК 1114 1
Газпром ПАО 881 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7671 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2179 2
Правительство РФ 7123 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2088 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 214 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7636 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2314 2
Администрация Президента РФ 871 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 127 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 11 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 176 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 333 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3009 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1902 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 807 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1101 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 612 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2159 1
Правительство Москвы 1509 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1414 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1173 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 611 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2494 1
TIA - Telecommunications Industry Association 67 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6449 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31579 10
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2404 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 847 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1374 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 14168 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9052 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6759 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 9173 2
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 295 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4313 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10289 2
Отказоустойчивость - свойство технической системы 961 2
Сервер - Серверные платформы 2883 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4321 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2477 2
Аккумулятор литий-полимерный - Аккумулятор литий-ионный полимерный - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 50 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3502 2
Collaboration - Совместная работа 289 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 150 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2602 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2889 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 691 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1359 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5207 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3378 1
SDI - Software Defined Infrastructure - Программно-определяемая инфраструктура - SDH - Software Defined Hardware 40 1
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 37 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1935 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 224 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 509 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 45 1
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 52 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1155 1
DivX - видеокодек 423 1
Xvid - видеокодек 187 1
USB хост 67 1
STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 88 1
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 487 1
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 223 1
Swiss-AS AMOS 20 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5158 1
Cisco DPT - Cisco Dynamic Packet Transport 1 1
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
Acronis Backup for Workstation 1 1
Xperi TiVo 81 1
ВымпелКом - Билайн - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 14 1
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 188 1
Microsoft Windows 98 343 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - портал Окно в город 17 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 127 1
Microsoft Skype 1896 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 434 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 74 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 118 1
Microsoft Windows 10 11239 1
IBM DB2 339 1
ЭОС Дело СЭД 1919 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 135 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 601 1
Acronis Backup 59 1
Acronis Backup Advanced 15 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 757 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 345 5
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 117 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10419 2
РБК ТВ - телеканал 58 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 246 2
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