Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минприроды РФ
Министерство Природных Ресурсов и Экологии
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 81
Минприроды РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4101 4
|АйТи 752 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
|VK - Mail.ru Group 2485 3
|МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
|Microsoft Corporation 11127 2
|Ангстрем-Т 95 2
|Directum - Директум 646 2
|Микрон - Micron 365 2
|1С 3761 2
|Tanais - Танаис 12 2
|BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
|BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Google LLC 7161 1
|WaveAccess - ВейвАксесс 19 1
|Cinemood - МультиКубик 27 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|Cloudflare 50 1
|Совзонд - Sovzond 66 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
|VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
|1С-Битрикс 348 1
|РТЛабс 145 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
|DataLine - ДатаЛайн 30 1
|IBM 3551 1
|Facebook 3767 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|Twitter 2204 1
|Путин Владимир 1828 7
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Абрамченко Виктория 15 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Дитятев Павел 2 2
|Фурсова Марина 2 2
|Разумовский Дмитрий 70 2
|Захаров Дмитрий 35 2
|Гвоздева Наталья 13 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Шинкарук Елена 13 2
|Шведов Александр 18 2
|Фридштанд Андрей 11 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Петров Михаил 88 2
|Мау Владимир 5 1
|Семенихин Кирилл 11 1
|Шадаев Максут 384 1
|Зубов Юрий 5 1
|Щетинин Артур 2 1
|Кржешовская Юлия 14 1
|Понарошку Ирена 3 1
|Журавлев Павел 3 1
|Валентик Иван 1 1
|Аноприенко Сергей 2 1
|Левашов Александр 88 1
|Сурков Владислав 59 1
|Асланян Ани 5 1
|Салбиев Алан 30 1
|Шклярук Мария 14 1
|Козлов Александр 54 1
|Печенин Алексей 12 1
|Сельский Андрей 21 1
|Орешкин Максим 17 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 357 1
|23ABC News 55 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765973, в очереди разбора - 669659.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru