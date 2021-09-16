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Минприроды РФ
Министерство Природных Ресурсов и Экологии


16.09.2021 ICL и «Билайн Бизнес» представят совместные решения на Kazan Digital Week 1
20.07.2021 Чернышенко: Задача регионов обеспечить качественную реализацию стратегий цифровой трансформации 2
28.06.2021 Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1
25.05.2021 Смартфонам и ТВ в России назначат срок службы 10 лет 3
13.04.2021 Российские юристы попросили власть не пускать ИИ в «опасные» сферы 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
03.02.2021 Как искусственный интеллект поможет российским спасателям, экологам и таможенникам 4
27.01.2021 В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации 1
17.12.2020 Работа федеральной ГИС обходится в 620 тыс. руб. на каждое обращение граждан 4
07.12.2020 Государство сократит в три раза расходы на искусственный интеллект: на что потратят оставшиеся 36 млрд руб 1
23.11.2020 Госслужащие высшего звена защитили проекты по итогам обучения 1
29.10.2020 Решения «РТ Лабс» обеспечивают цифровую трансформацию Ростовской области 1
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 1
31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 1
13.08.2020 Полезный завтрак на высоте: система видеонаблюдения «Ростелекома» в Прикамье зафиксировала редкие кадры из жизни пернатых 1
03.06.2020 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 1
28.05.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 1
14.11.2019 «Мультикубик» вывел на международный рынок первый в мире VR-проектор. Цена 1
12.07.2019 Directum внедрит собственную СЭД в Минприроды РФ 4
12.07.2019 Tanais внедрит Directum в Минприроды России 4
02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
24.05.2019 Минприроды сорвало запуск многомиллионного ИТ-сервиса для жалоб на свалки и черных лесорубов 2
22.01.2019 ГИС учета лесов за 185 миллионов не выполняет свое назначение 1
31.08.2018 Власти готовят новый план госзакупок российских чипов после провала старого 1
14.05.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2018 г. 3
09.02.2018 План гарантированных закупок российской микроэлектроники оказался профанацией 3
23.10.2017 «Водный реестр» переедет с Microsoft и Apache на отечественный софт 1
29.09.2016 Счетная палата: Информационная система Росимущества признана неэффективной 1
13.04.2016 Более половины запросов на получение услуги по выдаче охотбилета в Вологодской области являются электронными 2
16.01.2015 Минприроды объединяет свои ФГУПы в сфере ИТ 1
15.12.2014 Систему «большого брата» в России построят под управлением МЧС 1
08.12.2014 Как ГИС помогают в борьбе со стихией на Дальнем Востоке 1
09.09.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
19.08.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
14.08.2014 Участник Сколково "ДиСиКон" стал полуфиналистом Innovation Grand Challenge 1
14.07.2014 В России будет создана Единая государственная система мониторинга радиационной обстановки 1
25.06.2014 Правительство не выполнило задачу Путина о попадании в топ-20 мирового рейтинга э-правительства 1
30.01.2014 Минприроды запускает информационную систему по учету древесины и сделок с ней 1
19.12.2013 Big Data контролирует состояние тропических лесов в 16 странах 1

Публикаций - 56, упоминаний - 81

Минприроды РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 4
АйТи 752 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Microsoft Corporation 11127 2
Ангстрем-Т 95 2
Directum - Директум 646 2
Микрон - Micron 365 2
3761 2
Tanais - Танаис 12 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Google LLC 7161 1
WaveAccess - ВейвАксесс 19 1
Cinemood - МультиКубик 27 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Cloudflare 50 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
1С-Битрикс 348 1
РТЛабс 145 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
DataLine - ДатаЛайн 30 1
IBM 3551 1
Facebook 3767 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Twitter 2204 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
Национальные приоритеты АНО 5 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
The Walt Disney Company 169 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 7
Счётная палата РФ 460 6
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 18 4
Правительство РФ 2207 4
Президент Российской Федерации 1441 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
Федеральное казначейство России 766 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 2
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 11 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Google YouTube - Видеохостинг 1727 2
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 2
Directum СЭД 68 2
Directum Solo 33 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
Минприроды РФ - ФГИС Наша природа 2 1
АИС Мониторинг государственных сайтов - Мониторинг Госсайтов - Госмонитор 1 1
Google Translate 39 1
Cinemood 360 1 1
Минприроды РФ - Planet Pics 1 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
Рослесхоз - Государственный лесной реестр 7 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
РИС Торги Курской области - Региональная информационная система в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области 1 1
Google Android 10751 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Яндекс.Метрика 81 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Google Analytics 70 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Google Maps - Карты Google 401 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Microsoft SQL Server 797 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 1
Путин Владимир 1828 7
Чернышенко Дмитрий 234 4
Медведев Дмитрий 1434 4
Абрамченко Виктория 15 2
Четвернин Алексей 651 2
Дитятев Павел 2 2
Фурсова Марина 2 2
Разумовский Дмитрий 70 2
Захаров Дмитрий 35 2
Гвоздева Наталья 13 2
Никифоров Николай 1126 2
Шинкарук Елена 13 2
Шведов Александр 18 2
Фридштанд Андрей 11 2
Лысенко Эдуард 209 2
Петров Михаил 88 2
Мау Владимир 5 1
Семенихин Кирилл 11 1
Шадаев Максут 384 1
Зубов Юрий 5 1
Щетинин Артур 2 1
Кржешовская Юлия 14 1
Понарошку Ирена 3 1
Журавлев Павел 3 1
Валентик Иван 1 1
Аноприенко Сергей 2 1
Левашов Александр 88 1
Сурков Владислав 59 1
Асланян Ани 5 1
Салбиев Алан 30 1
Шклярук Мария 14 1
Козлов Александр 54 1
Печенин Алексей 12 1
Сельский Андрей 21 1
Орешкин Максим 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 40
Россия - Ярославская область 333 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - Ростовская область 864 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 3
Беларусь - Белоруссия 2095 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 3
Россия - Рязанская область 315 3
Россия - Тюменская область 584 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - Тамбовская область 323 2
Россия - Оренбургская область 293 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 2
Россия - Калужская область 574 2
Россия - Калининградская область 539 2
Россия - Нижегородская область 741 2
Казахстан - Республика 2641 2
Япония 2802 1
Европа 3774 1
Россия - Тульская область 753 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Земля - планета Солнечной системы 874 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Украина 3378 1
Россия - Псковская область 306 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - Республика Карелия 303 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Хабаровский край 419 1
Россия - Мурманск 258 1
Москва - Котельники 14 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Россия - Красноярский край 667 1
Информационное общество - Государственная программа 282 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
Региональное законодательство 45 2
Федеральное законодательство 254 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 2
Цифровой регион - Федеральный проект 35 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЛК РФ - Лесной кодекс Российской Федерации 3 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 357 1
23ABC News 55 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765973, в очереди разбора - 669659.
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