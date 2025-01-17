К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд

K2 Cloud — это подразделение компании К2Тех, предлагающее рынку облачные услуги и управляемые В2В-сервисы. Облачный-провайдер специализируется на предоставлении ИТ-инфраструктуры и поддержке бизнес-критичных сервисов заказчиков. Услуги оказываются на базе облачной платформы собственной разработки или выделенных инсталляций, в основе которых – сеть территориально-распределенных дата-центров с уровнем надежности (Tier III Gold Certification of Operational Sustainability по Uptime Institute).