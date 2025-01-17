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К2Тех K2 Cloud К2 Автомотив Клауд

К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд

K2 Cloud — это  подразделение компании К2Тех, предлагающее рынку облачные услуги и управляемые В2В-сервисы. Облачный-провайдер специализируется на предоставлении ИТ-инфраструктуры и поддержке бизнес-критичных сервисов заказчиков. Услуги оказываются на базе облачной платформы собственной разработки или выделенных инсталляций, в основе которых – сеть территориально-распределенных дата-центров с уровнем надежности (Tier III Gold Certification of Operational Sustainability по Uptime Institute).


17.01.2025 Облачная платформа K2 Cloud соответствует требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 1
16.01.2025 «DатаРу Технологии» поставила серверное оборудование для K2 Cloud 1
17.12.2024 K2 Cloud прошел сертификацию по международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0 1
13.12.2024 Нехватка ИТ-кадров заставляет компании сдвигать сроки проектов 1
13.12.2024 Исследование К2 Cloud выявило 4 основных причины, почему компании переносят «1С» в облако 1
04.12.2024 StormWall и K2 Cloud объединяют усилия для повышения безопасности клиентских сервисов 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
Облачные сервисы 2024 1
13.11.2024 K2 Cloud перенес ИТ-инфраструктуру Dipo в облако 2
13.11.2024 К2 Cloud проведет онлайн-митап «Навстречу большим данным: аналитика, которая работает» 1
06.11.2024 K2 Cloud и Positive Technologies: 30% крупных компаний планируют начать использовать облачные решения для защиты веб-приложений в течение года 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
01.11.2024 K2 Cloud примет участие в CNews Forum 2024 2
01.11.2024 K2 Cloud и Arenadata заключили соглашение о комплексном партнерстве 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
22.10.2024 Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками 1
22.10.2024 Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему 1
21.10.2024 Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы 3
17.10.2024 К2 Cloud развернул ИТ-инфраструктуру для работы «Центра энергосертификации» 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
11.10.2024 Максим Завьялов -

Максим Завьялов, K2 Cloud: Даже крупной компании сложно самостоятельно провести локализацию

 1
11.10.2024 PaaS — самый быстрорастущий сегмент облаков в России 1
11.10.2024 Провайдеры облаков борются за звание российского Amazon 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
30.08.2024 «K2 Cloud» и ФК «Титан» стали стратегическими партнерами 1
22.07.2024 Российская ОС Astrа Linux стала доступна в К2 Cloud 2
09.07.2024 K2 Cloud и Positive Technologies помогут компаниям быстро защитить приложения 1
11.06.2024 «К2Тех» запустила новое бизнес-подразделение «K2 Cloud» 2

Публикаций - 33, упоминаний - 39

К2Тех и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 12
8213 12
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 10
Diasoft - Диасофт 870 10
R-Vision - Р-Вижн 153 10
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 10
Газинформсервис - ГИС 272 9
Ланит Интеграция 190 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 9
Polymedia - Полимедиа 138 9
Северсталь Инфоком 63 9
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 9
ФинГрад - FinGrad 33 9
Сбер - СберБизнес Софт 56 9
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 9
Аусферр ИТЦ 28 9
К2Тех 130 8
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
Hoff Tech - Хофф Тех 39 8
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 7
МегаФон 8803 6
Ростелеком 9699 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Picvario - Пикварио 15 5
Терн ГК - Tern Group 75 5
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 5
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
K2 - К2РУ - SourceCode 86 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 3
SAP SE 5276 3
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 3
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 10
Альфа-Банк 1769 10
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 10
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 10
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 10
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 10
Кофемания 51 10
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 9
ВТБ - Почта Банк 466 9
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 9
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 9
РЖД - Российские железные дороги 1903 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 9
ФосАгро 126 9
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 9
Восток-Сервис ГК 52 9
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 9
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 9
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 9
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 9
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Hansa - Ханса 114 9
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 9
Cotton Club - Коттон Клаб 21 9
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 8
Северсталь ПАО - Severstal 478 8
Альфа-Капитал УК 102 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 9
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Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 6
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Галкин Николай 104 10
Клявин Владимир 47 10
Джабиев Георгий 45 10
Кибалко Кирилл 34 10
Тятенкова Елена 25 10
Глухов Иван 27 10
Ионов Андрей 15 10
Пирогова Ирина 28 10
Цыганков Роман 15 10
Гуденко Илья 26 10
Аникин Дмитрий 44 10
Желтухин Вадим 31 10
Сысуев Андрей 14 10
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Чаркин Евгений 296 9
Батай Илья 55 9
Каушанский Александр 33 9
Замаруев Владимир 40 9
Шаев Виталий 43 9
Карпунин Алексей 49 9
Натрусов Артем 284 9
Абакумов Евгений 205 9
Михалев Евгений 89 9
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Краснов Александр 74 9
Катамадзе Анна 101 9
Никитин Сергей 72 9
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