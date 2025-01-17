К2Тех K2 Cloud К2 Автомотив Клауд
K2 Cloud — это подразделение компании К2Тех, предлагающее рынку облачные услуги и управляемые В2В-сервисы. Облачный-провайдер специализируется на предоставлении ИТ-инфраструктуры и поддержке бизнес-критичных сервисов заказчиков. Услуги оказываются на базе облачной платформы собственной разработки или выделенных инсталляций, в основе которых – сеть территориально-распределенных дата-центров с уровнем надежности (Tier III Gold Certification of Operational Sustainability по Uptime Institute).
К2Тех и организации, системы, технологии, персоны:
|Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
|Урусов Виктор 127 10
|Суровец Дмитрий 76 10
|Шадаев Максут 1008 10
|Глазков Александр 137 10
|Нестеров Алексей 143 10
|Галкин Николай 104 10
|Клявин Владимир 47 10
|Джабиев Георгий 45 10
|Кибалко Кирилл 34 10
|Тятенкова Елена 25 10
|Глухов Иван 27 10
|Ионов Андрей 15 10
|Пирогова Ирина 28 10
|Цыганков Роман 15 10
|Гуденко Илья 26 10
|Аникин Дмитрий 44 10
|Желтухин Вадим 31 10
|Сысуев Андрей 14 10
|Григоренко Вадим 40 9
|Чаркин Евгений 296 9
|Батай Илья 55 9
|Каушанский Александр 33 9
|Замаруев Владимир 40 9
|Шаев Виталий 43 9
|Карпунин Алексей 49 9
|Натрусов Артем 284 9
|Абакумов Евгений 205 9
|Михалев Евгений 89 9
|Малышев Сергей 83 9
|Краснов Александр 74 9
|Катамадзе Анна 101 9
|Никитин Сергей 72 9
|Цыганков Дмитрий 24 9
|Кузнецов Евгений 52 9
|Новикова Елена 88 9
|Ульянов Николай 112 9
|Теплицкий Дмитрий 73 9
|Киселев Сергей 59 9
|Воронин Павел 136 9
|Павлов Вадим 21 9
|РАН - Российская академия наук 1870 9
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 9
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