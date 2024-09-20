Международный ИТ-интегратор «Первый бит» выводит на рынок кибербезопасности новый облачный продукт BITsignal. Это сканер безопасности ИТ-инфраструктуры с экспертной поддержкой, который найдет уязвимости во внешних информационных системах и сообщит о них. Об этом CNews сообщили представители компании «Первы

Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре тижения успеха необходимо разделять подходы на те, что ориентированы на специалистов по кибербезопасности, и на те, что ориентированы на исполнителей из ИТ. Карточка объекта Технический актив (модуль управление уязвимостями) Как найти внешний и внутренний контекст? Сам принцип работы сканеров зачастую также носит весьма специфичный формат. Типичный сценарий взаимодействия с отчетами сканера