Кибербезопасность SVM Security and Vulnerability Management Управление уязвимостями Системы анализа защищенности и управления уязвимостями ASV Approved Scanning Vendor сканирование уязвимостей
- VM-системы (vulnerability management) используются для автоматизированного управления ИТ-активами, оперативного выявления актуальных уязвимостей и контроля их устранения.
- Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО
- CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы
Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости
- Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность
- Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей
- Red Teaming - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - pentesting - пентестинг
- SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован
- SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности
- Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование
- Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества
- MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность
- SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
"Процесс управления уязвимостями: опыт импортозамещения" Олег Кусеров, Директор по информационной безопасности, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
|20.09.2024
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Security Vision выпустила новую версию продукта «Управление уязвимостями» (VM) на платформе Security Vision 5
орме Security Vision 5 Security Vision представила новую версию продукта «Управление уязвимостями» (Vulnerability Management, VM) на платформе Security Vision 5. Security Vision Vulnerabilit
|06.06.2023
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«Первый бит» представил BITsignal — облачный сканер безопасности ИТ-систем
Международный ИТ-интегратор «Первый бит» выводит на рынок кибербезопасности новый облачный продукт BITsignal. Это сканер безопасности ИТ-инфраструктуры с экспертной поддержкой, который найдет уязвимости во внешних информационных системах и сообщит о них. Об этом CNews сообщили представители компании «Первы
|12.07.2022
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«Ростелеком-Солар» запустил первый российский облачный сервис контроля уязвимостей
Компания «Ростелеком-Солар» запустила первый российский сервис контроля уязвимостей (Vulnerability Management) в рамках экосистемы Solar MSS. Решение предоставляется из Националь
|28.04.2022
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Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре
тижения успеха необходимо разделять подходы на те, что ориентированы на специалистов по кибербезопасности, и на те, что ориентированы на исполнителей из ИТ. Карточка объекта Технический актив (модуль управление уязвимостями) Как найти внешний и внутренний контекст? Сам принцип работы сканеров зачастую также носит весьма специфичный формат. Типичный сценарий взаимодействия с отчетами сканера
|20.10.2020
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Как выстроить процесс управления уязвимостями
Когда дело доходит до работы с уязвимостями (vulnerability management, VM), их большое и постоянно растущее число — это первое, с чем стал
|09.06.2015
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«Информзащита» составила рейтинг топ-10 уязвимостей при ASV-сканированиях
», на этот раз специалисты компании собрали и проанализировали данные по уязвимостям при проведении ASV-сканирований за 2014 г. и первый квартал 2015 г. На основании исследования был составлен
|19.03.2013
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«1С-Битрикс» обновил платформу для создания сайтов
управления интернет-магазином, складской учет, управление стимулирующими продажи акциями и сервис «Сканер безопасности». Также компания анонсировала новый продукт — платформу для создания моби
|18.10.2012
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«Алтэкс-Софт» начала продажи новой версии сканера безопасности Seven_Check
Компания «Алтэкс-Софт» сообщила о старте продаж новой версии сканера безопасности Seven_Check. Как отмечается, программа Seven_Check открывает новую линейку программ для настройки и контроля параметров безопасности сертифицированных продуктов Microsoft.
|25.05.2011
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Digital Security выпустила сканер безопасности для комплексной защиты платформы SAP
Компания Digital Security объявила о выпуске своего нового продукта «ERPScan сканер безопасности SAP» для комплексной защиты платформы SAP. Система позволяет просканировать серверы SAP на наличие программных уязвимостей, ошибок конфигурации, критичных полномочий, провес
|26.08.2002
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Выпущен новый сетевой сканер безопасности XSpider
Компания Positive Technologies выпустила новую версию сетевого сканера безопасности XSpider. XSpider 6.10 э это первая версия программы, выпущенная с того момента, как Positive Technologies приобрела все права на продукт. Новая версия существенно переработ
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
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|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 980 2
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|TAdviser - Центр выбора технологий 385 1
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