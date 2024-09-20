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Кибербезопасность SVM Security and Vulnerability Management Управление уязвимостями Системы анализа защищенности и управления уязвимостями ASV Approved Scanning Vendor сканирование уязвимостей


 

 

"Процесс управления уязвимостями: опыт импортозамещенияОлег Кусеров, Директор по информационной безопасности, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва


20.09.2024 Security Vision выпустила новую версию продукта «Управление уязвимостями» (VM) на платформе Security Vision 5

орме Security Vision 5 Security Vision представила новую версию продукта «Управление уязвимостями» (Vulnerability Management, VM) на платформе Security Vision 5. Security Vision Vulnerabilit
06.06.2023 «Первый бит» представил BITsignal — облачный сканер безопасности ИТ-систем

Международный ИТ-интегратор «Первый бит» выводит на рынок кибербезопасности новый облачный продукт BITsignal. Это сканер безопасности ИТ-инфраструктуры с экспертной поддержкой, который найдет уязвимости во внешних информационных системах и сообщит о них. Об этом CNews сообщили представители компании «Первы
12.07.2022 «Ростелеком-Солар» запустил первый российский облачный сервис контроля уязвимостей

Компания «Ростелеком-Солар» запустила первый российский сервис контроля уязвимостей (Vulnerability Management) в рамках экосистемы Solar MSS. Решение предоставляется из Националь
28.04.2022 Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре

тижения успеха необходимо разделять подходы на те, что ориентированы на специалистов по кибербезопасности, и на те, что ориентированы на исполнителей из ИТ. Карточка объекта Технический актив (модуль управление уязвимостями) Как найти внешний и внутренний контекст? Сам принцип работы сканеров зачастую также носит весьма специфичный формат. Типичный сценарий взаимодействия с отчетами сканера
20.10.2020 Как выстроить процесс управления уязвимостями

Когда дело доходит до работы с уязвимостями (vulnerability management, VM), их большое и постоянно растущее число — это первое, с чем стал
09.06.2015 «Информзащита» составила рейтинг топ-10 уязвимостей при ASV-сканированиях

», на этот раз специалисты компании собрали и проанализировали данные по уязвимостям при проведении ASV-сканирований за 2014 г. и первый квартал 2015 г. На основании исследования был составлен

19.03.2013 «1С-Битрикс» обновил платформу для создания сайтов

управления интернет-магазином, складской учет, управление стимулирующими продажи акциями и сервис «Сканер безопасности». Также компания анонсировала новый продукт — платформу для создания моби
18.10.2012 «Алтэкс-Софт» начала продажи новой версии сканера безопасности Seven_Check

Компания «Алтэкс-Софт» сообщила о старте продаж новой версии сканера безопасности Seven_Check. Как отмечается, программа Seven_Check открывает новую линейку программ для настройки и контроля параметров безопасности сертифицированных продуктов Microsoft.

25.05.2011 Digital Security выпустила сканер безопасности для комплексной защиты платформы SAP

Компания Digital Security объявила о выпуске своего нового продукта «ERPScan сканер безопасности SAP» для комплексной защиты платформы SAP. Система позволяет просканировать серверы SAP на наличие программных уязвимостей, ошибок конфигурации, критичных полномочий, провес
26.08.2002 Выпущен новый сетевой сканер безопасности XSpider

Компания Positive Technologies выпустила новую версию сетевого сканера безопасности XSpider. XSpider 6.10 э это первая версия программы, выпущенная с того момента, как Positive Technologies приобрела все права на продукт. Новая версия существенно переработ

Публикаций - 228, упоминаний - 245

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1089 43
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1103 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4786 20
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 174 19
Информзащита 730 15
Cisco Systems 5086 14
Microsoft Corporation 24490 13
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 131 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 855 13
Sharp Corporation 1039 12
Oracle Corporation 6645 11
IBM - International Business Machines Corp 9415 10
Ред Софт - Red Soft 652 10
R-Vision - Р-Вижн 127 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 178 9
SAP SE 5233 8
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 821 8
Ростелеком 9548 7
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 274 6
Telegram Group 1819 6
Red Hat 1296 6
Yandex - Яндекс 7106 6
Check Point Software Technologies 755 6
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Samsung Electronics 10186 5
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 311 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1736 5
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Softline - Софтлайн 2686 5
МегаФон 8550 5
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Cisco Systems - Splunk 66 4
Цифра ГК 2386 4
GitHub 778 4
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 126 4
Broadcom - VMware 2334 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8660 4
Fortinet 378 3
InfoWatch - Инфовотч 998 3
Visa International 1942 24
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1873 21
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 130 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1607 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7105 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 855 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 507 4
Россети Ленэнерго 1700 4
NanduQ - Qiwi 996 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 3
JCB International 142 3
ГПБ - Газпромбанк 1066 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2763 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 322 2
American Express - Amex 325 2
Unsplash 628 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1092 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 222 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 492 2
МКБ - Московский кредитный банк 552 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 115 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 440 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2254 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 336 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 2
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 69 2
Почта России ПАО 2089 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 644 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 451 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 36 1
Арикапитал УК 1 1
UPS 199 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2714 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 124 1
Unilever - Юнилевер Русь 150 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 204 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3907 35
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4611 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3076 14
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 167 13
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 369 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11323 8
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4893 3
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 37 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 91 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 324 1
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Конституционный суд РФ 107 1
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 298 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 82 1
Судебная власть - Judicial power 2290 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2832 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 247 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 444 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 366 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 748 1
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1764 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1917 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 76 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3284 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 571 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 218 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 58 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6239 4
OWASP - Open Web Application Security Project 92 3
CIS - Center for Internet Security 10 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 642 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 40 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 325 1
АФТ - Ассоциация Финтех 152 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 177 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 252 1
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Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 46 11
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MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 84 8
Google Android 13854 7
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 292 7
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 18 7
Docker - Платформа распределённых приложений 317 6
Microsoft SQL Server 1648 6
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 101 6
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 135 6
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 81 6
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1178 6
Microsoft Office 3690 6
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 125 5
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 109 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 254 5
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 37 5
Алтэкс-Софт - RedCheck 14 5
Sharp Aquos 73 5
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 61 5
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 105 4
Microsoft Office Excel 1181 4
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 7 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 122 4
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АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 107 4
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PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 574 4
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 304 4
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Поляков Александр 53 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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