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Гаджеты кухонные Гаджеты кулинарные Кухонные планшеты Kitchen Gadgets Cooking Gadgets Kitchen Tablets

Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets


02.12.2022 Рефакторинг датчиков умного дома Eltex 1
28.11.2022 «Сбер» полностью перевел инфраструктуру платформы умного дома на собственное ПО 1
03.11.2022 Лучшие паровые пылесосы: выбор ZOOM 1
16.10.2022 Техника для кухни с голосовым управлением: выбор ZOOM 1
11.10.2022 RIIVA – кибер-помощник для ресторанов 1
22.08.2022 Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
21.06.2022 11 функций индукционных варочных панелей, за которые действительно стоит платить 1
06.05.2022 Лучшие автомобильные холодильники: выбор ZOOM 1
06.03.2022 8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 2
20.01.2022 «Яндекс.еда» отправит офисных сотрудников поработать в рестораны 1
02.12.2021 Алексей Парабучев: В ближайшем будущем мы будем встречать в Москве все больше роботов 1
30.11.2021 Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM 1
29.11.2021 5 простых способов улучшить качество звука вашего телевизора 1
21.10.2021 Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать? 1
06.09.2021 Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки 1
02.09.2021 Как сохранить видео на планшете и превратить его в кулинарную книгу 1
27.08.2021 Как разместить телевизор и планшет на кухне, чтобы всем было удобно 1
17.08.2021 Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM 1
03.08.2021 Лучшие шнековые соковыжималки: хиты продаж 1
29.07.2021 10 способов использовать старый планшет 1
06.07.2021 «Яндекс» выпустил дешевую смарт-колонку «Станция лайт» 1
05.07.2021 Большие холодильники до 40 000 рублей: хиты продаж 1
23.06.2021 10 советов по безопасности умного дома 1
21.06.2021 Обзор робота-пылесоса Viomi SE: сухая и влажная уборка с управлением со смартфона 1
14.04.2021 Исследование: большинство пользователей Рунета меняют пароли не менее двух раз в год 1
29.03.2021 Лучшие погружные блендеры в 2021 году: выбор ZOOM 1
26.03.2021 7 автоматических кофемашин до 40 000 рублей: выбор ZOOM 1
17.03.2021 В 2020 году ГК «СКБ Контур» заработала 18,1 млрд рублей 1
14.02.2021 Владимир Главчев, SUSE: У нас на глазах происходит очередная революция в ИТ 1
05.01.2021 Как правильно чистить микроволновку? 1
29.11.2020 Как работает робот-мойщик окон? 1
28.10.2020 Как работают умные датчики протечек воды? 1
28.09.2020 Найден способ заблокировать все умные кофеварки в мире и заставить их хозяев платить выкуп 1
17.07.2020 Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж 1
22.06.2020 Какой водонагреватель выбрать: проточный или накопительный 1
06.03.2020 Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM 1
28.02.2020 Бытовая техника для маленьких квартир: выбор ZOOM 1
31.01.2020 7 бытовых приборов, от которых пора избавиться 1
15.01.2020 Самая бесполезная техника для кухни, которую не стоит покупать 1

Публикаций - 293, упоминаний - 307

Гаджеты кухонные упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9667 10
Zoom Int - Zoom Video Communications 1311 7
LG Electronics 3530 4
Apple Inc 11103 3
Элемент ГК - Elementec 25 2
Philips 2038 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 2
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 386 2
Supra 34 1
Nvidia Corp 3203 1
Lenovo Group 2151 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 1
Intel Corporation 11624 1
Huawei 3459 1
Xiaomi 1254 1
Daewoo Electronics 43 1
JVC Kenwood 411 1
IBS Platformix - СИЛА 830 1
Sochi Digital Valley - Цифровая долина Сочи (ЦДС) 12 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 702 1
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 1
Redmond - Инновационные решения 99 1
Wasabi 4 1
Twitter 2686 1
Meta Platforms - Facebook 4332 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
Whirlpool 80 2
Braun 76 2
Groupe SEB - Tefal 83 2
eBay Inc 1595 1
Electrolux - Электролюкс Рус 216 1
Haier - Candy Group - Канди 90 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 59 1
Dyson 109 1
Daikin 44 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 27 1
Kärcher 34 1
LEGO 219 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 59 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 102 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 9
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 4
Мультиварки с функцией Мультиповар 59 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 4
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 693 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6244 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 3
БТиЭ - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 84 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 3
Индустрия красоты - Товары для красоты и здоровья - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 125 3
Автофокус - Автофокусировка 2228 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 2
Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 279 2
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 2
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1215 2
Пылесос - Vacuum cleaner 418 2
DDR - Double data rate 2523 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 556 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 850 1
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1019 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 1
Google Android устройства-девайсы 644 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 822 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 859 1
Google Android 12432 4
Microsoft Windows 2000 12612 3
Acer Iconia 93 3
Groupe SEB - Moulinex Cook4Me 5 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 2
LG Kompressor Follow Me 20 2
Samsung NV - серия духовых шкафов 5 2
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 9 2
Microsoft Skype 1965 1
Philips VisaPure - Прибор для очищения кожи 1 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 1
Apple iOS 6722 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1559 1
Microsoft Security Essentials - MSE 138 1
Amazon Kindle 183 1
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 1
Groupe SEB - Moulinex La Fournee 1 1
Groupe SEB - Moulinex CE 2 1
Groupe SEB - Moulinex Soup & Co 2 1
Microsoft Windows 10 13409 1
Groupe SEB - Rowenta Derma Perfect 1 1
Bosch MultiTalant 1 1
Samsung Motion Sync - серия пылесосов 5 1
Samsung RL - серия холодильников 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 7
Япония 12847 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1278 2
Земля - планета Солнечной системы 9676 2
Франция - Французская Республика 7068 2
Южная Корея - Республика 6251 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 926 1
Италия - Итальянская Республика 4211 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2370 1
Германия - Берлин 697 1
Греция - Греческая Республика 954 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 61 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 993 1
Монако Княжество 100 1
Гватемала - Республика 57 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 1
Европа 21235 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4357 2
Ergonomics - Эргономика 1488 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 2
Орехи - Nuts 46 2
КПД - Коэффициент полезного действия 381 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 1
Витамины - Vitamins 40 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 154 1
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 117 1
CNews - ZOOM.CNews 1757 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 3
Red Dot Design Award 54 2
Samsung Forum 14 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 619 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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