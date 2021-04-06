Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Воентелеком
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 134, упоминаний - 370
Воентелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Давыдов Александр 36 20
|Тамодин Николай 45 8
|Путин Владимир 1824 7
|Побежимов Сергей 9 6
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Смирнов Павел 35 3
|Семилетов Дмитрий 5 3
|Савицкий Олег 6 3
|Сердюков Анатолий 54 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Шойгу Сергей 59 3
|Горшенин Василий 5 3
|Щербаков Андрей 7 2
|Юсуфов Виталий 24 2
|Добкин Аркадий 54 2
|Старовойтов Денис 5 2
|Жилков Евгений 6 2
|Клименко Алексей 11 2
|Акимов Максим 167 2
|Витоженц Александр 5 2
|Давыдова Ольга 3 1
|Зятьков Юрий 6 1
|Баранова Ольга 5 1
|Зотов Игорь 4 1
|Куликов Дмитрий 9 1
|Клебанов Дмитрий 2 1
|Данилов Николай 1 1
|Артемов Евгений 1 1
|Марушкевич Андрей 7 1
|Чернов Андрей 2 1
|Морошкин Александр 106 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Зеленский Александр 2 1
|Красников Александр 8 1
|Телятников Алексей 12 1
|Железняков Александр 1 1
|Темняков Андрей 1 1
|Мардер Наум 100 1
|Куликов Сергей 21 1
|Соколюк Валерий 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru