Воентелеком

В России впервые выдали цифровые дипломы на блокчейне 1

Правительство России окончательно похоронило бумажные СНИЛС 1

Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1

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В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 2

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