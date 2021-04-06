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Воентелеком


06.04.2021 Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу на 28% 1
23.12.2020 Глава «Воентелекома» обвинен в мошенничестве и вымогательстве. Это третий подряд директор под уголовным делом 6
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
26.11.2020 Подрядчик Минобороны сорвал 6-миллиардную военную поставку «железа», включая серверы «Блейд» и «Гном» 4
22.09.2020 Количество клиентов виртуальных операторов на сети Tele2 превысило 4,2 млн 1
26.08.2020 «Ростех» строит российского «убийцу» Zoom 1
10.04.2020 «Ростелеком» завалил Минкомсвязи исками. Сумма перевалила за 1,3 миллиарда 1
25.02.2020 В России впервые выдали цифровые дипломы на блокчейне 1
10.12.2019 Подрядчика Минобороны наказали на 1 тыс. руб. за срыв 10-миллиардного ИТ-контракта 8
14.11.2019 Расследование: Как тайная полицейская сеть мешает «Ростелекому» получить 4G-частоты 1
01.10.2019 Компании «ИКС Холдинга» возглавили рейтинг российских ИТ-поставщиков для операторов связи 1
01.10.2019 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ для телекома. Рынок начал расти после многолетнего падения 2
30.09.2019 Правительство России окончательно похоронило бумажные СНИЛС 1
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1
02.09.2019 «Ростелеком» получит 4G-частоты без конкурса 1
16.08.2019 «Информзащита» заставляет «Воентелеком» заплатить 87 млн руб. по строго засекреченному госконтракту 7
08.08.2019 Телеком-оператор Минобороны против воли заплатит 60 миллионов 4
14.05.2019 Вышли на свободу экс-руководители «Воентелекома», посаженные за хищение у Минобороны 700 миллионов 10
03.04.2019 В России отменяется бумажный СНИЛС 1
20.02.2019 Минкомсвязи придется заплатить «Ростелекому» 464 миллиона за грехи прежнего руководства 1
30.11.2018 В России будут предъявлять мобильное приложение вместо прав и паспорта 1
22.11.2018 Причуды законодательства: «Недобросовестный ИТ-поставщик» смог получить госконтракты на 280 миллионов 4
09.11.2018 Минобороны «обеднело» на 840 млн из-за электронных военных билетов «Ангстрема» 2
25.10.2018 В финансовой войне с «Воентелекомом» Минобороны недосчиталось 1,8 миллиарда 12
19.10.2018 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе» 1
11.10.2018 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ в телекоме» 1
30.09.2018 Выручка поставщиков ИТ в телеком падает второй год подряд 3
27.09.2018 В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 2
13.09.2018 «Воентелеком» в 300 раз сбил сумму штрафа за тысячи провалов в 3-миллиардном ИТ-контракте с Минобороны 14
27.08.2018 НИИ «Масштаб» представил на «Армии-2018» телекоммуникационный комплекс безопасной связи 1
01.06.2018 Связь получила собственный Совет по профессиональным квалификациям 1
24.05.2018 Высокопоставленный генерал арестован за откаты по делу «Воентелекома» 4
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 2
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 2
18.04.2018 Оператору Минобороны не вернут 240 миллионов, украденные его бывшим руководством 6
04.04.2018 «Систематике» оставили клеймо «недобросовестного поставщика», полученное в копеечной ссоре с оператором Минобороны 5
26.03.2018 Топ-менеджер оператора Минобороны получил новый тюремный срок за хищения 4
07.02.2018 Телеком-оператор Минобороны собрался потратить 125 миллионов на систему связи из США 3
30.01.2018 Минобороны начало финансовую войну с «Воентелекомом»: Оператор рискует лишиться миллиардов 11
29.12.2017 Отсутствие контракта — не помеха: Минобороны заплатит навязанному ему подрядчику больше 400 миллионов 6

Публикаций - 134, упоминаний - 370

Воентелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 11
Астерос - Asteros 531 9
Ростех - Ростехнологии 2230 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 5
Компьюлинк ГК - Compulink 209 5
iTeco - Ай-Теко 715 5
Ланит ГК 1155 5
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 4
ITG - INLINE Technologies Group 126 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
АйТи 751 4
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 4
Maykor - Мэйкор 259 4
NVision Group - Энвижн Груп 545 4
Microsoft Corporation 11060 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
Cisco Systems 2038 4
Крок 1219 4
ФОРС - Центр разработки 179 3
Ростех Радиозавод 15 3
Основа Телеком 55 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 3
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 3
Инфосистемы Джет 675 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Талмер - Talmer 23 3
Luxoft - Люксофт 233 3
Центел - Центральный телеграф 163 3
Аплана Группа компаний 102 3
Samsung Electronics 5651 3
ГКС - Группа компаний Систематика 195 3
Ростех Технодинамика 23 3
Apple Inc - Эппл Рус 7692 3
Edelweiss - Эдельвейс 29 3
Acronis - Акронис 364 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 9
Почта России ПАО 1572 4
Урал Соликамский Завод 4 3
БХЗ им. 50-летия СССР АО - Брянский химический завод имени 50-летия СССР 3 3
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 3
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Газпром ПАО 520 2
Интер РАО ПАО 158 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Гипросвязь ПАО 44 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Связьтранснефть 15 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1123 1
Boeing 98 1
Аэрофлот 493 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 15
Арбитражный суд города Москвы 339 14
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 10
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 6
Правительство РФ 2201 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 5
Президент Российской Федерации 1439 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Савёловский районный суд города Москвы 5 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Мещанский районный суд города Москвы 9 2
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 2
Федеральное казначейство России 766 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ГВСУ СК РФ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 3 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 3 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 7 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 1
Правительство Москвы - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 8 1
Рособоронэкспорт 34 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
Государственная Служба занятости населения Санкт-Петербурга - Центр занятости населения Санкт-Петербурга 1 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Союз машиностроителей России 26 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
BIA - Business Impact Analysis - анализ воздействия на бизнес 4 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
MilTech - Military technology - Военная техника и технологии оборонно-промышленного комплекса - Автоматизированные системы управления войсками - Электронный военный билет - Система электронных военных билетов 4 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
Carrier Ethernet 23 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 1
W3C Verifiable Credentials 1 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 477 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 77 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 67 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 29 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Linux OS 4253 3
Cisco Webex 107 3
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 2
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Telegram - Мессенджер 80 1
NVision Барьер 8 1
Tele2 MVNO-оператор мобильной связи 7 1
Yota LTE-сеть 2 1
Ростех - НИИ Масштаб Кронос 17 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система 4 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 25 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Масштаб: VeiL VDI 17 1
Масштаб: Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 23 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
Google Android 10750 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Microsoft Azure 1171 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Microsoft Azure Stack 56 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Microsoft Skype 1467 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
Давыдов Александр 36 20
Тамодин Николай 45 8
Путин Владимир 1824 7
Побежимов Сергей 9 6
Медведев Дмитрий 1433 5
Смирнов Павел 35 3
Семилетов Дмитрий 5 3
Савицкий Олег 6 3
Сердюков Анатолий 54 3
Никифоров Николай 1126 3
Шойгу Сергей 59 3
Горшенин Василий 5 3
Щербаков Андрей 7 2
Юсуфов Виталий 24 2
Добкин Аркадий 54 2
Старовойтов Денис 5 2
Жилков Евгений 6 2
Клименко Алексей 11 2
Акимов Максим 167 2
Витоженц Александр 5 2
Давыдова Ольга 3 1
Зятьков Юрий 6 1
Баранова Ольга 5 1
Зотов Игорь 4 1
Куликов Дмитрий 9 1
Клебанов Дмитрий 2 1
Данилов Николай 1 1
Артемов Евгений 1 1
Марушкевич Андрей 7 1
Чернов Андрей 2 1
Морошкин Александр 106 1
Сапельников Сергей 100 1
Зеленский Александр 2 1
Красников Александр 8 1
Телятников Алексей 12 1
Железняков Александр 1 1
Темняков Андрей 1 1
Мардер Наум 100 1
Куликов Сергей 21 1
Соколюк Валерий 26 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 10
Россия - ПФО - Казань 1513 4
Германия - Федеративная Республика 3624 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Россия - Республика Крым 626 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Россия - Калининградская область 535 3
Россия - Тамбовская область 322 2
Украина 3361 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Япония 2778 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 223 2
Россия - Мытищи 85 2
Ближний Восток 1471 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 498 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Африка 1487 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - Севастополь 420 1
Россия - КФО - Крымский федеральный округ 28 1
Северная Африка 92 1
Казахстан - Республика 2627 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 1
США - Сан-Хосе 109 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - Якутск 246 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 1
Европа 3745 1
Россия - СФО - Новосибирск 1965 1
Узбекистан - Республика 822 1
Беларусь - Белоруссия 2087 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 2
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 1
Частный сектор 7 1
Федеральный закон 53-ФЗ - О воинской обязанности и военной службе 5 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 1 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
CrunchBase 62 1
Вестник Воронежского института МВД России 1 1
CNews Analytics 1988 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 8
CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
CNews Fast рейтинг 29 2
IDC - International Data Corporation 2713 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
AC&M Consulting 55 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
Ростех ЦНИИТОЧМАШ - Центральный НИИ точного машиностроения 3 3
Мюнхенский технический университет 3 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 30 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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