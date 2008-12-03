Индексная книга CNews*
Атлантический океан Карибское море Карибский бассейн Карибские острова Карибский архипелаг Карибы
Публикаций - 249, упоминаний - 268
Атлантический океан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 6
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 3
|Larry Page - Ларри Пейдж 181 2
|Brin Sergey - Сергей Брин 183 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
|Путин Владимир 2542 2
|Фрадков Михаил 159 2
|Савватин Максим 60 2
|Жигалова-Озкан Марина 7 2
|Зенкин Денис 262 1
|Трутнев Юрий 13 1
|Рухадзе Ираклий 1 1
|Ширшов Павел 76 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Беляева Оксана 22 1
|Солонин Виталий 89 1
|Гасымов Тимур 1 1
|Березовский Борис 19 1
|Дроздова Ксения 10 1
|Гафарова Елена 26 1
|Кравченко Алексей 6 1
|Окруашвили Ираклий 2 1
|Гудавадзе Инна 1 1
|Шеварнадзе Эдуард 2 1
|Жмотова Лиана 1 1
|Kluge John - Клюге Джон 4 1
|Куртеев Валентин 5 1
|Набок Андрей 0 1
|Бурых Дмитрий 0 1
|Sabatini Rafael - Сабатини Рафаэль 3 1
|Vosburg Craig - Восбург Крейг 1 1
|Twomey Paul - Туми Пол 26 1
|Cameron James - Кэмерон Джеймс 26 1
|Левченко Ян 1 1
|Хлебородов Михаил 1 1
|Мамонов Пётр 1 1
|Лахова Олеся 35 1
|Конарев Дмитрий 5 1
|Mora Camilo - Мора Камило 1 1
|Чумаченко Алиса 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1208588, в очереди разбора - 899947.
Создано именных указателей - 103323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1208588, в очереди разбора - 899947.
Создано именных указателей - 103323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.