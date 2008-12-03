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Атлантический океан Карибское море Карибский бассейн Карибские острова Карибский архипелаг Карибы

Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы


03.12.2008 В Карибском море завершились военно-морские учения "ВЕНРУС-2008"
21.07.2008 Над Карибским морем сформировался тропический шторм "Долли"
29.01.2008 Коралловые рифы Карибского моря находятся под угрозой исчезновения
30.11.2007 Сильное землетрясение произошло в Карибском море
30.05.2007 Троян «рекламирует» «Пиратов Карибского моря»
24.05.2007 "Пираты Карибского моря. На краю света" в продаже
26.11.2004 Alcatel построит подводную ВОЛС в Карибском бассейне
06.11.2002 Nortel поставит оборудование на сумму $100 млн. для сети Cable & Wireless в странах Карибского региона

Публикаций - 249, упоминаний - 268

Атлантический океан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 734 22
Акелла 847 10
Microsoft Corporation 22497 8
Nortel Networks 1287 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 6
Lenovo Motorola 3463 5
Intel Corporation 11262 5
Google LLC 10352 5
6072 5
Cable & Wireless - C&W 229 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 4
Элемент ГК - Elementec 1523 4
AT&T Inc 1563 4
Siemens AG - Siemens Group 2311 4
Vodafone Group 1318 4
Samsung Electronics 9333 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 3
1С-СофтКлаб - SoftClub 1102 3
Telefonica - Telefónica España 501 3
Sony 6145 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 98 3
Yandex - Яндекс 5015 3
GFI Software 202 3
BT Group - British Telecommunications 614 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 2
Telenor - Теленор 725 2
Huawei 3222 2
Qualcomm Technologies 1639 2
Deutsche Telekom 905 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 2
AMD - Advanced Micro Devices 3661 2
LG Electronics 3372 2
China Telecom - Чайна Телеком 243 2
Amdocs 126 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 2
Garmin - Гармин 187 2
Walt Disney Company 556 9
Империя-Фарма 90 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 3
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 3
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 3
Альфа-Групп 613 2
Самолёт ГК 216 2
Boeing 957 2
Точка 1820 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 57 2
Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 0 1
Warner 422 1
MIG - Metromedia International Group 57 1
Salford Capital Partners 1 1
Caucuscom Ventures 3 1
Sun Capital 1 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 30 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 155 1
Ally Financial - Ally Bank 1 1
Citi - Citigroup 283 1
Катрен 12 1
Русагро Группа Компаний 182 1
Diesel 10 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 1
Walt Disney Pictures 8 1
Walt Disney - 20th Century Fox 76 1
Магнат 26 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 1
Cukurova 94 1
Lockheed Martin 730 1
Россети Ленэнерго 786 1
Резонанс НПП 94 1
Paramount Pictures Corporation 118 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 31 1
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 27 1
William Hill 5 1
Airbus Group - Airbus Industries 204 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 20 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Российский алюминий - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 33 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 8
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 4
Президент Российской Федерации 3770 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 3
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 67 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 115 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
СБУ - Служба безопасности Украины 70 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
DIC - Dubai Internet City 8 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 14 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 25 1
МЧС РФ - Главные управления 80 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 14 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 1
Администрация Президента РФ 904 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
Демократическая политическая партия США 91 1
Friends of the Earth - Друзья Земли - Международная сеть экологических организаций 3 1
4CIO 16 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 23
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 8030 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 12
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 9
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3043 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 3514 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 7
Cloud Games MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 49 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5469 5
Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1335 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 4
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 1267 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 4
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 3
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 599 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 3
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 3
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 558 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 4447 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 1559 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 538 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 249 23
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 7
ЭОС Дело СЭД 4365 6
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 5
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 5
LG 75SM99 2832 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 3
Google Android 11959 3
SRS Labs - TruSurround XT 53 2
Autodesk AutoCAD 270 2
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 115 2
Disney Pirates of the Caribbean 5 2
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 51 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 754 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 274 2
Nintendo Wii - игровая консоль 749 2
Космодром Байконур 1025 2
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 40 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 146 1
Google Play - Google Store - Android Market 2732 1
Honeywell Process Solutions - HPS 18 1
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2201 1
Autodesk Revit 84 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 136 1
Dassault Systemes - SolidWorks 97 1
Blizzard - World of Warcraft 329 1
Linux GNU - Gentoo 26 1
MasterCard MasterPass 29 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 1
Nokia Symbian OS 1388 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 1
Microsoft Skype 1940 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 1
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Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 299 1
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Куртеев Валентин 5 1
Набок Андрей 0 1
Бурых Дмитрий 0 1
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Vosburg Craig - Восбург Крейг 1 1
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Cameron James - Кэмерон Джеймс 26 1
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Хлебородов Михаил 1 1
Мамонов Пётр 1 1
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Конарев Дмитрий 5 1
Mora Camilo - Мора Камило 1 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 92
Россия - РФ - Российская федерация 108428 50
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 49
Америка Латинская 1413 41
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Европа Восточная 2927 10
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 10
Куба - Республика 249 9
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 110 9
Индия - Республика 4263 9
Германия - Федеративная Республика 8903 9
Бразилия - Федеративная Республика 1945 9
Панама - Республика 98 8
Венесуэла - Боливарианская Республика 267 8
Индийский океан 151 7
Барбадос 26 7
США - Флорида - Майами 173 6
Португалия - Португальская Республика 788 6
Америка Центральная 67 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 6
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 5
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 967 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 4
Английский язык 764 4
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 4
Холодная война между США и СССР 170 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 3
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 2
Кредитование - Сrediting 1515 2
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2033 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 814 2
Планктон - Фитопланктон 0 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 27 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 27
AP - Associated Press 1975 19
LiveScience 153 6
FT - Financial Times 1118 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 4
ZDnet 584 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 2
The Register 1286 2
Phys.org 972 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 2
CNews RND - R&D.CNews 2112 2
TerraDaily 141 2
Discovery Channel 33 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
Вести 24 - Российский информационный канал 29 1
Bloomberg Businessweek 121 1
Kotaku 22 1
IEEE Spectrum 11 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
RCR News 107 1
ScienceDaily 400 1
San Francisco Chronicle 29 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 1
Die Welt 68 1
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Nando Times 20 1
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