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Zecurion
Зекурион
SecurIT

Zecurion - Зекурион - SecurIT


18.11.2021 RuSIEM и Zecurion объявили о старте технологического партнерства
10.09.2021 Zecurion и Iadmin заключили соглашение о партнёрстве
09.07.2021 Zecurion DLP защищает Absa Instant Life от внутренних угроз
04.03.2021 Вышла новая версия Zecurion DLP 11
19.01.2021 Zecurion начала сотрудничество с BD Software в Индии
16.12.2020 Zecurion и Infosecurity запускают новый сервис по защите информации от утечки
18.11.2020 Zecurion заключила договор о сотрудничестве с МЭИ
16.09.2020 Вышла новая версия DLP-агента Zecurion для Linux
03.09.2020 Zecurion защитит компании в Сингапуре
15.07.2020 Zecurion расширяет свое присутствие на рынке Латинской Америки
29.06.2020 Zecurion DLP получил сертификат совместимости с OC Astra Linux
21.05.2020 Zecurion и «Информзащита» заключили соглашение о партнерстве
17.04.2020 «Лазерсервис» защитил данные с помощью Zecurion DLP
01.04.2020 Zecurion вступил в «Руссофт»
04.03.2020 Zecurion DLP сертифицирован ФСТЭК России
30.01.2020 Zecurion выпустил новую версию своей DLP-системы
20.09.2019 Zecurion представит модуль защиты от фотографирования экрана
09.07.2019 Zecurion объявил о выпуске бесплатного iPad-приложение для управления DLP-системой
03.07.2019 Россияне создали «первое в мире» средство защиты от фотографирования экранов ПК
02.07.2019 Zecurion разработал защиту от фотографирования экранов компьютеров
01.04.2019 «Нетком» будет поставлять систему для защиты от утечек Zecurion DLP
11.02.2019 В Zecurion DLP добавлена поддержка РЕД ОС
29.01.2019 Zecurion представила обновленную DLP версии 9.0
21.12.2018 Решение Zecurion PAM 2.0 получило расширенную поддержку Active Directory
04.12.2018 Zecurion выпустил систему защиты от утечек для Linux
20.08.2018 Zecurion приглашает к участию в бета-тестировании DLP-системы для Linux
05.07.2018 Avira и Zecurion выпустили совместное решение для защиты от вредоносного ПО и утечек данных
21.06.2018 Treolan объявила о начале поставок DLP-решений Zecurion
23.05.2018 Zecurion покажет новые продукты для защиты от внутренних угроз на ITSF 2018
25.04.2018 Zecurion вошла в семерку ведущих DLP-вендоров по версии IDC
13.02.2018 Zecurion представила DLP 8.0 с новым интерфейсом
30.10.2017 «Лаборатория Касперского» и Zecurion стали технологическими партнерами
28.08.2017 Dataguard Middle East будет поставлять продукты российской Zecurion для защиты данных
16.06.2017 Мэрия Новосибирска и Zecurion проведут «Неделю информационной безопасности»
31.05.2017 Zecurion и Abbyy начали новый этап сотрудничества
19.05.2017 Zecurion стала партнёром форума по кибербезопасности Positive Hack Days VII
22.02.2017 Гендиректор Zecurion Алексей Раевский вошёл в Экспертный совет при Генпрокуратуре
29.12.2016 Система Zecurion DLP включена в Реестр российского ПО
13.12.2016 «МРСК Центра» внедрило систему защиты от утечек информации Zecurion DLP
03.08.2016 Zecurion запускает новый пользовательский веб-интерфейс DLP-системы

Публикаций - 350, упоминаний - 546

Zecurion упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

InfoWatch - Инфовотч 818 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3740 20
Информзащита 611 19
Microsoft Corporation 20983 15
Инфосистемы Джет 833 13
Google LLC 9409 12
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1588 12
Trend Micro 557 11
Apple Inc - Эппл Рус 10097 10
Softline - Софтлайн 1735 8
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 8
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 753 7
IBM 8668 7
Dr.Web - Доктор Веб 1141 7
Infosecurity - Инфосекьюрити 56 7
Sony 5561 6
Yahoo! 3468 6
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1060 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6192 6
Perimetrix 273 6
Twitter 2281 6
Group-IB - Группа информационной безопасности 407 6
Meta - Facebook 4118 6
Sophos 386 6
Эшелон НПО 66 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7764 5
Анкад - Ancud 40 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8516 5
5015 5
Ланит ГК 1502 5
Cisco Systems 4628 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 472 5
Check Point Software Technologies 682 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 550 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 5
SearchInform - Серчинформ 199 5
Infotecs - ИнфоТеКС 295 5
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 292 4
Yandex - Яндекс 4551 4
Amazon Inc - Amazon.com 2519 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4822 9
Bank of America - Банк Америки 208 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1597 5
HeadHunter Group - HH Group 382 4
Visa International 1640 4
LinkedIn 547 3
Citigroup 270 3
Home Depot - сеть магазинов 55 3
McDonald’s - Макдоналдс 179 3
Газпром ПАО 746 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1897 3
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 3
Neiman Marcus 11 3
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 24 2
Marriott Hotels 32 2
ФосАгро 63 2
American Express 301 2
eBay Inc 1560 2
РЖД - Российские железные дороги 1323 2
Росгосстрах 219 2
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 96 2
Русагро Группа Компаний 172 2
Citibank - Ситибанк 250 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 1
Uber 273 1
Мегаполис ТД 2 1
Туполев ПАО 22 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 72 1
КонсультантПлюс 60 1
Capital One 17 1
РУСАЛ - Объединённая компания 32 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 69 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
TripAdvisor 39 1
HeadHunter Group - Job.ru 20 1
Глобэкс банк 30 1
Сибур Химпром 18 1
Lockheed Martin 659 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2019 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2343 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7325 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2738 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1427 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 925 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1097 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 490 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1843 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 353 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1135 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1478 2
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 82 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 2
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 10 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 1
СБУ - Служба безопасности Украины 65 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 33 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 61 1
Рособоронэкспорт 65 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 12 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
РЦЦИ - Российский центр цифровых инноваций и информационных технологий 1 1
DIC - Dubai Internet City 8 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 103 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 1
Департамент здравоохранения Калифорнии - California Department of Public Health (CDPH) 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 2
ЛДПР 97 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
Руссофт - Russoft 342 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 43 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 53 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 615 125
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4022 62
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9094 28
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 791 26
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6273 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10077 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12270 16
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 13
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 94 13
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 13
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12116 10
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1782 10
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 662 10
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 321 8
SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 26 8
PAM - Privileged Access Manager - Решения для контроля и управления привилегированным доступом пользователей 26 7
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 475 7
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 649 5
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 388 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3957 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 677 4
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 739 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1075 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 684 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1390 3
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 71 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 3
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 174 3
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 104 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 395 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 273 3
UBA - User Behavior Analytics - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 21 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 605 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 2
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 151 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1089 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 235 2
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 51 2
Zecurion Zlock DLP Device Control 74 71
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 39 39
Zecurion DLP 38 37
Microsoft Windows 10 10095 17
Linux OS 7174 14
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 970 11
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 807 10
Microsoft Skype 1879 8
Zecurion Zdiscovery Discovery 7 7
Google Gmail 776 7
Microsoft SQL Server 1240 6
Zecurion Reports 6 6
Microsoft Office 2992 5
Zecurion DLP Linux Agent 5 5
Google Android 11642 5
Micro Focus - Novell NetWare OS 280 4
Zecurion PAM - Zecurion Privileged Access Management 4 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 838 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2549 4
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Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 336 4
Cisco Jabber - Мессенджер 123 4
Zecurion SWG - Zecurion Secure Web Gateway 4 4
Zecurion Camera Detector 5 4
Apple iPad 3537 3
VK - Mail.ru Одноклассники 972 3
Microsoft Windows NT 707 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 3
Microsoft Windows 1338 3
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 3
Apple macOS X - Rhapsody 1392 3
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 130 3
Microsoft Windows Live Hotmail 263 3
Microsoft Windows 2000 1039 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 213 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1448 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 347 2
Microsoft Outlook 1208 2
Abbyy FineReader 180 2
Myspace - социальная сеть 607 2
Ковалев Александр 156 140
Раевский Алексей 74 72
Ульянов Владимир 153 36
Белявский Александр 11 11
Зенкин Денис 262 9
Васильев Роман 11 9
Шабанов Илья 57 5
Солдатов Алексей 82 4
Еременко Максим 6 4
Агамирзян Игорь 67 4
Савельев Михаил 37 4
Касперская Наталья 234 4
Лукацкий Алексей 87 4
Хайрук Сергей 27 4
Богатырев Олег 6 3
Буров Василий 6 3
Бегтин Иван 49 3
Шаров Борис 69 3
Лямин Александр 59 3
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Ляпунов Игорь 61 2
Попова Анна 16 2
Табаков Валерий 11 2
Шклярук Мария 15 2
Гольдштейн Анна 6 2
Ференец Вадим 26 2
Гудилин Олег 28 2
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Зубов Евгений 12 2
Урнышев Роман 16 2
Мелехин Иван 18 2
Романов Михаил 26 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 47 2
Медведев Дмитрий 1582 2
Александрова Анна 20 2
Гостев Александр 80 2
Матвеев Лев 47 2
Хайретдинов Рустэм 50 2
Доля Алексей 65 2
Козлова Елена 17 2
Россия - Российская федерация - РФ 82209 91
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33956 71
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9496 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12040 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26606 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11592 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10862 11
Германия - Федеративная Республика 7778 10
Франция - Французская Республика 4922 8
Япония 7890 8
Канада 3050 7
США - Калифорния 3067 7
США - Нью-Йорк 2587 6
Украина 5525 6
Азия - Азиатский регион 3150 5
Европа 7250 5
Австралия - Австралийский Союз 2650 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 657 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1163 4
Ближний Восток 2484 4
Сингапур - Республика 1516 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 297 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11540 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1682 3
Ирландия - Республика 799 3
Великобритания - Лондон 1840 3
Израиль 1681 3
Европа Западная 1275 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1438 2
Италия - Итальянская Республика 2817 2
Латинская Америка 1341 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2885 2
Россия - СФО - Новосибирск 2909 2
Казахстан - Республика 4127 2
Финляндия - Финляндская Республика 1620 2
Польша - Республика 1458 2
Япония - Токио 882 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 411 2
США - Колумбия - Вашингтон 1074 2
Латвия - Латвийская Республика 651 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5024 12
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4081 7
Русский язык 1653 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1495 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 934 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1227 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3646 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1467 2
SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 12 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 46 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 34 2
Человеческий фактор 171 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 114 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1203 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 76 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2745 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 198 1
Франциск Ассизский - Итальянский святой 2 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1513 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 410 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 35 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 620 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 1
Образование в России 551 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
Мошенничество 75 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 127 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 1
БАД - Биологически активные добавки к пище 17 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
Аутсорсинг 133 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 63 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 85 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 3
Thomson Reuters - Рейтер 5678 3
WikiLeaks 112 2
Коммерсантъ - Издательский дом 787 2
Wired - Издание 158 2
WSJ - The Wall Street Journal 1193 2
The Register 1225 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 549 2
ZDnet 556 1
NYT - The New York Times 943 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 1
Bloomberg 935 1
The Washington Post 287 1
Gizmodo 115 1
Associated Press 1965 1
NBC News 165 1
Virus Bulletin 32 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 446 1
SecurityLab 227 1
Zecurion Analytics 25 22
IDC - International Data Corporation 4518 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2650 10
Gartner 3179 9
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 27 4
Forrester Research 783 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 2
Juniper Research 419 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 44 1
FireEye Intelligence 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 493 4
Информзащита Учебный центр 38 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 772 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 220 1
РАН - Российская академия наук 935 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 33 1
МЭИ - Московский энергетический институт 52 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 5 1
GITEX Technology Week - Выставка 18 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 19 2
Олимпийские игры - Olympic Games 473 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
Softool 60 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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