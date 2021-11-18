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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Zecurion
Зекурион
SecurIT
Публикаций - 350, упоминаний - 546
Zecurion упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ковалев Александр 156 140
|Раевский Алексей 74 72
|Ульянов Владимир 153 36
|Белявский Александр 11 11
|Зенкин Денис 262 9
|Васильев Роман 11 9
|Шабанов Илья 57 5
|Солдатов Алексей 82 4
|Еременко Максим 6 4
|Агамирзян Игорь 67 4
|Савельев Михаил 37 4
|Касперская Наталья 234 4
|Лукацкий Алексей 87 4
|Хайрук Сергей 27 4
|Богатырев Олег 6 3
|Буров Василий 6 3
|Бегтин Иван 49 3
|Шаров Борис 69 3
|Лямин Александр 59 3
|Трифаленков Илья 17 3
|Ляпунов Игорь 61 2
|Попова Анна 16 2
|Табаков Валерий 11 2
|Шклярук Мария 15 2
|Гольдштейн Анна 6 2
|Ференец Вадим 26 2
|Гудилин Олег 28 2
|Албитов Андрей 31 2
|Зубов Евгений 12 2
|Урнышев Роман 16 2
|Мелехин Иван 18 2
|Романов Михаил 26 2
|Krebs Brian - Кребс Брайан 47 2
|Медведев Дмитрий 1582 2
|Александрова Анна 20 2
|Гостев Александр 80 2
|Матвеев Лев 47 2
|Хайретдинов Рустэм 50 2
|Доля Алексей 65 2
|Козлова Елена 17 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru