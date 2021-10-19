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Zecurion
Зекурион


19.10.2021 Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками 1
10.09.2021 Zecurion и Iadmin заключили соглашение о партнёрстве 2
09.07.2021 Zecurion DLP защищает Absa Instant Life от внутренних угроз 4
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 1
17.03.2021 В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям 1
04.03.2021 Вышла новая версия Zecurion DLP 11 1
19.01.2021 Zecurion начала сотрудничество с BD Software в Индии 1
16.12.2020 Zecurion и Infosecurity запускают новый сервис по защите информации от утечки 1
18.11.2020 Zecurion заключила договор о сотрудничестве с МЭИ 4
16.09.2020 Вышла новая версия DLP-агента Zecurion для Linux 1
03.09.2020 Zecurion защитит компании в Сингапуре 2
15.07.2020 Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями 2
15.07.2020 Zecurion расширяет свое присутствие на рынке Латинской Америки 1
29.06.2020 Zecurion DLP получил сертификат совместимости с OC Astra Linux 5
21.05.2020 Zecurion и «Информзащита» заключили соглашение о партнерстве 1
17.04.2020 «Лазерсервис» защитил данные с помощью Zecurion DLP 1
01.04.2020 Zecurion вступил в «Руссофт» 1
04.03.2020 Zecurion DLP сертифицирован ФСТЭК России 1
30.01.2020 Zecurion выпустил новую версию своей DLP-системы 1
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 2
20.09.2019 Zecurion представит модуль защиты от фотографирования экрана 1
04.09.2019 Данные 2,5 миллионов клиентов Yves Rocher оказались в открытом доступе 1
23.08.2019 Китайские хакеры похитили почти 7 миллионов единиц медицинских данных в Индии 2
13.08.2019 Переписка 10 млн пользователей «китайского Tinder» оказались в открытом доступе 1
09.07.2019 Zecurion объявил о выпуске бесплатного iPad-приложение для управления DLP-системой 1
03.07.2019 Россияне создали «первое в мире» средство защиты от фотографирования экранов ПК 4
02.07.2019 Zecurion разработал защиту от фотографирования экранов компьютеров 1
14.06.2019 Сбербанк втайне строит «виртуальный сейф» для электронных документов 1
24.04.2019 «Ростелеком» автоматизирует десятки тысяч рабочих мест в Генпрокуратуре 1
01.04.2019 «Нетком» будет поставлять систему для защиты от утечек Zecurion DLP 1
11.02.2019 В Zecurion DLP добавлена поддержка РЕД ОС 4
29.01.2019 Zecurion представила обновленную DLP версии 9.0 2
21.12.2018 Решение Zecurion PAM 2.0 получило расширенную поддержку Active Directory 2
04.12.2018 Zecurion выпустил систему защиты от утечек для Linux 1
17.10.2018 Государство поможет российским ИТ-компаниям продвигать продукцию на Ближнем Востоке 1
20.08.2018 Zecurion приглашает к участию в бета-тестировании DLP-системы для Linux 1
05.07.2018 Avira и Zecurion выпустили совместное решение для защиты от вредоносного ПО и утечек данных 3
21.06.2018 Treolan объявила о начале поставок DLP-решений Zecurion 2
23.05.2018 Zecurion покажет новые продукты для защиты от внутренних угроз на ITSF 2018 2
25.04.2018 Zecurion вошла в семерку ведущих DLP-вендоров по версии IDC 1

Публикаций - 148, упоминаний - 260

Zecurion упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

InfoWatch - Инфовотч 607 9
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Microsoft Corporation 11077 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
Apple Inc - Эппл Рус 7701 3
Google LLC 7148 3
Softline - Софтлайн 1474 3
Астерос - Asteros 531 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Инфосистемы Джет 675 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 2
Системный софт - SysSoft 124 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 2
SAP SE 3212 2
Samsung Electronics 5666 2
Код Безопасности 365 2
Микротест 177 2
Информзащита 423 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 2
Acronis - Акронис 364 2
Ланит ГК 1156 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
ALT Linux - Альт Линукс 138 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Крок 1219 2
Atrinity - Атринити 21 2
Aliznet 2 1
Ланит Интеграция 101 1
ОФД-Я - Ярус 18 1
Конфидент 56 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
Infosecurity - Инфосекьюрити 40 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 3 1
Нетком - Netkom 4 1
Digital Guardian 7 1
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 8 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
HeadHunter Group - HH Group 336 4
LinkedIn 520 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 1
Сухой - Авиационный холдинг 63 1
Uber Technologies 258 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 25 1
Uber 257 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Глобэкс банк 28 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 10 1
Рособоронэкспорт 34 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
РЦЦИ - Российский центр цифровых инноваций и информационных технологий 1 1
DIC - Dubai Internet City 2 1
Руссофт - Russoft 250 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 546 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 16
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 12
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 605 10
PAM - Privileged Access Manager - Решения для контроля и управления привилегированным доступом пользователей 20 7
SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 24 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
TSV - tab separated values - Значения, разделённые табуляцией - Текстовый формат для представления таблиц баз данных 14 1
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 1
Workflow - Поток работ 57 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 1
Фишинг - Phishing 96 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
НИР - Научно-исследовательская работа 114 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 49 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 1
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 1
UBA - User Behavior Analytics - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 17 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 433 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 31
Zecurion DLP 38 30
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 39 16
Linux OS 4257 7
Microsoft Windows 10 6635 6
Zecurion DLP Linux Agent 5 5
Ред ОС 239 4
Zecurion PAM - Zecurion Privileged Access Management 4 4
Google Android 10751 4
Apple macOS X 901 3
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 3
Zecurion Zdiscovery Discovery 7 3
Zecurion SWG - Zecurion Secure Web Gateway 4 3
Apple iPad 3263 2
Apple macOS 925 2
Zecurion Camera Detector 5 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 2
Zecurion Reports 6 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Google Picasa Web Albums 119 1
S-Terra Юнит 2 1
Zecurion Avira Endpoint Security 1 1
Zecurion Storage Security 1 1
Zecurion DLP Staff Control 1 1
AlphaBay Market - Онлайн-рынок даркнета, работал на луковом сервисе сети Tor 4 1
Сбербанк Центр управления кибербезопасностью - Центра киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 6 1
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud 12 1
Sony Playstation Network 124 1
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 37 1
DeviceLock DLP 42 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Office 1939 1
Apple Mac 1456 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft SQL Server 793 1
Microsoft Skype 1467 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
Ковалев Александр 156 9
Раевский Алексей 53 7
Солдатов Алексей 77 4
Касперская Наталья 197 3
Белявский Александр 9 3
Ульянов Владимир 150 3
Гольдштейн Анна 6 2
Васильев Роман 10 2
Елашко Наталья 2 1
Куренной Александр 3 1
Попова Анна 10 1
Карлов Андрей 2 1
Агамирзян Игорь 55 1
Богданов Валентин 7 1
Пыслару Аркадий 4 1
Ухлинов Леонид 48 1
Короваев Марат 2 1
Фисенко Лев 10 1
Зубов Евгений 12 1
Хрусталев Александр 31 1
Алябьев Андрей 27 1
Яшин Леонид 20 1
Пашенцев Виталий 11 1
Раевский Александр 1 1
Яковлев Александр 21 1
Белоусов Сергей 217 1
Оганесян Ашот 58 1
Мылицын Роман 79 1
Никифоров Николай 1126 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Арсентьев Андрей 54 1
Кириенко Владимир 38 1
Бегтин Иван 48 1
Заречнев Сергей 4 1
Заикин Андрей 16 1
Танцюра Кристина 9 1
Гродзенский Яков 9 1
Рустамов Рустам 169 1
Кувыкин Алексей 1 1
Еременко Максим 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Сингапур - Республика 808 3
Ближний Восток 1473 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 218 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Латинская Америка 723 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 2
Азия - Азиатский регион 1514 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 1
США - Нью-Йорк 1093 1
Италия - Итальянская Республика 1384 1
Канада 1301 1
Россия - Смоленск 234 1
США - Калифорния 973 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Украина 3365 1
Европа Западная 613 1
Россия - Орёл 214 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
CNews Analytics 1988 7
Zecurion Analytics 25 6
IDC - International Data Corporation 2718 4
Gartner 2190 3
Forrester Research 385 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
FireEye Intelligence 1 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 5 1
GITEX Technology Week - Выставка 15 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760956, в очереди разбора - 664645.
Создано именных указателей - 46354.
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