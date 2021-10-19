Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками 1

Zecurion и Iadmin заключили соглашение о партнёрстве 2

Zecurion DLP защищает Absa Instant Life от внутренних угроз 4

Вышла новая версия Zecurion DLP 11 1

Zecurion начала сотрудничество с BD Software в Индии 1

Zecurion и Infosecurity запускают новый сервис по защите информации от утечки 1

Zecurion заключила договор о сотрудничестве с МЭИ 4

Zecurion защитит компании в Сингапуре 2

Zecurion расширяет свое присутствие на рынке Латинской Америки 1

Zecurion DLP получил сертификат совместимости с OC Astra Linux 5

Zecurion DLP сертифицирован ФСТЭК России 1

Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 2

Zecurion представит модуль защиты от фотографирования экрана 1

Китайские хакеры похитили почти 7 миллионов единиц медицинских данных в Индии 2

Zecurion разработал защиту от фотографирования экранов компьютеров 1

В Zecurion DLP добавлена поддержка РЕД ОС 4

Zecurion выпустил систему защиты от утечек для Linux 1

Avira и Zecurion выпустили совместное решение для защиты от вредоносного ПО и утечек данных 3