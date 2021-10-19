Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Zecurion
Зекурион
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 148, упоминаний - 260
Zecurion упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 250 1
|Ковалев Александр 156 9
|Раевский Алексей 53 7
|Солдатов Алексей 77 4
|Касперская Наталья 197 3
|Белявский Александр 9 3
|Ульянов Владимир 150 3
|Гольдштейн Анна 6 2
|Васильев Роман 10 2
|Елашко Наталья 2 1
|Куренной Александр 3 1
|Попова Анна 10 1
|Карлов Андрей 2 1
|Агамирзян Игорь 55 1
|Богданов Валентин 7 1
|Пыслару Аркадий 4 1
|Ухлинов Леонид 48 1
|Короваев Марат 2 1
|Фисенко Лев 10 1
|Зубов Евгений 12 1
|Хрусталев Александр 31 1
|Алябьев Андрей 27 1
|Яшин Леонид 20 1
|Пашенцев Виталий 11 1
|Раевский Александр 1 1
|Яковлев Александр 21 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Оганесян Ашот 58 1
|Мылицын Роман 79 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
|Арсентьев Андрей 54 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Бегтин Иван 48 1
|Заречнев Сергей 4 1
|Заикин Андрей 16 1
|Танцюра Кристина 9 1
|Гродзенский Яков 9 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Кувыкин Алексей 1 1
|Еременко Максим 6 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760956, в очереди разбора - 664645.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760956, в очереди разбора - 664645.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru