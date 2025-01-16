Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер

«Инферит Облако» и ALP ITSM будут совместно продвигать облачные услуги Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и сервисная компания ALP ITSM подписали партнерское соглашение, предусматривающее совместные проекты по миграции в облако, а

«Инферит» крупно обновила ОС «МСВСфера» до версии 9.5 ИТ-вендор «Инферит» анонсировал выпуск новой версии российской операционной системы: «МСВСфера 9.5». В о

«Инферит Облако» (ГК Softline) и интегратор Innostage будут продвигать облачные решения с приоритетом на безопасность Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор Innostage заключили партнерское соглашение. В его рамках компании займутся продвижением импортозамещающих тех

«Инферит Облако» соответствие стандартам безопасности финансовых операций Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) прошел сертификацию инфраструктуры на соответствие стандартам PCI/DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017. Это подтверждает высокий уровень

«Инферит Облако» разместила Dev/Test-среды «Инферит ИТМен» в масштабируемой ИТ-инфраструктуре Российская система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) на фоне масштабирования и

«Инферит Облако» и «Телеком биржа» назвали 3 популярных запроса клиентов Облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа» поделились результатами внутреннего исследования о наиболее востребованных внутренних продукт

Мурад Мирзоев, «Инферит»: В рамках бизнес группы Softline мы испытываем здоровую конкуренцию оровья» в 14 городах России. В Новосибирске более 200 сотрудников мэрии города используют моноблоки INFERIT Versa. С помощью наших моноблоков, ПК и ноутбуков решают рабочие задачи топ-менеджмен

Защиту ИТ-инфраструктуры провайдера «Инферит Облако» усилили с помощью Bi.Zone TDR Эксперты Bi.Zone помогли российскому провайдеру «‎Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит» группы компаний Softline) внедрить функцию мониторинга и реагирования на киберинциденты. Сервис Bi.Zone TDR позволил создать эффективную си

СДЗ ПР и УБ Dallas Lock полностью совместимы с оборудованием Inferit ной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock версии 1.0.17 с оборудованием Inferit. Ранее в перечень совместимого оборудования были добавлены ПК и моноблоки Inferit<

«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с системой удаленного мониторинга «Ассистент» этом CNews сообщили представители Softline. Специалисты компании «САФИБ» и российского ИТ-вендора «Инферит» завершили тестирование совместной работы своих программных решений: системы удаленно

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с системой управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» от ООО «Референс Пойнт» Вендоры «Инферит» (ГК Softline) и ООО «Референс Пойнт» подтвердили совместимость и корректную работу российской операционной системы «МСВСфера» 9 и системы управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм»

«Инферит Облако» и Axios объявили о совместном продвижении инфраструктурных решений Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о партнерстве с ИТ-интегратором Axios. Сотрудничество предусматривает совместное продвижение и развитие о

«Инферит Облако» (ГК Softline) и Xinchip заключили партнерское соглашение о совместном продвижении облачных услуг и сервисов Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и интегратор Xinchip заключили соглашение о партнерстве. Компании договорились о совместном продвижении облачных услуг и серв

Инферит Облако» (ГК Softline) предоставил вычислительные мощности компании CGF — крупнейшей в России студии визуальных эффектов Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) предоставил 20 высокопрои

Провайдер «Инферит Облако» расширяет партнерство с ИБ-аудитором Card Security Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и консультант в сфере информационной безопасности «Кард Сек» объявили о подписании партнерского соглашения. Благодаря сотрудн

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с геоинформационной системой «Аксиома» Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания ЭСТИ успешно протестировали операционную систему «МСВСфера

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и DataSpace объединили усилия для продвижения облачных технологий Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о пар

ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации ОС «МСВСфера» 9 ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации операционной системы «МСВСфера» 9, итогом которой должен стать выпуск сертификата соответствия четвертому классу за

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и «Телеком биржа» заключили соглашение о комплексном партнерстве Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа» объявили о подписании партнерского соглашения. Сотрудничество поможет заказчикам ИТ-интеграто

«Инферит» выпустил ОС «МСВСфера Сервер» 9 в специальной редакции для хостинг-провайдеров «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» 9 для российских хостинг-провайдеров. Новое решение расширяет линей

Моноблоки российского вендора «Инферит» (ГК Softline) выиграли в закупке мэрии города Новосибирска с целью модернизации ИТ-инфраструктуры осибирска «Городской Центр Цифровой Трансформации» модернизировало инфраструктуру, выбрав моноблоки Inferit Versa от российского ИТ-вендора «Инферит». Этот шаг направлен на повышение эффективно

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил объектное хранилище S3 на базе открытого ПО Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) расширил свой портфель услуг объектным хранилищем S3. Решение реализовано на базе распределенной системы хранения данных с от

SSD российского производства GS Nanotech интегрируют в рабочую станцию вендора «Инферит» (ГК Softline) нтегрирует отечественные твердотельные накопители от GS Nanotech в автоматизированные рабочие места Inferit Base, внесенные в реестр отечественного оборудования Минпромторга. До конца этого год

«Инферит» подтвердила совместимость операционной системы «МСВСфера 9» и корпоративного мессенджера Compass Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и компания «Бизнес Решения» подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ 9» с отечественным корпоративным мессенджером Compass. Благодаря этому сотрудниче

ОС «МСВСфера Сервер» 9 подтвердила совместимость с СУБД «Ред База Данных» – новый этап партнерства «Инферит» (ГК Softline) и «Ред Софт» «Инферит» (ГК Softline) и компания «Ред Софт» объявляют о подтверждении полной совместимости операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и СУБД «Ред База Данных». Интеграция продуктов позволит пред

Ноутбуки Inferit Silver включены в реестр отечественного оборудования Ноутбуки Inferit Silver ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) включены в реестр Минпромторга. Об этом CNe

«Инферит ОС» и Orion soft подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft успешно протестировали р

Softline Digital (ГК Softline) перенесла производство модулей для умных касок Proteqta на завод «Инферит» во Фрязино Разработчик цифровых решений для бизнеса Softline Digital (ГК Softline) перенес производство аппаратной части программно-аппаратного комплекса Proteqta на завод «Инферит» (ГК Softline). Теперь модули позиционирования персонала Atom 4.0, которые крепятся на умные каски и интегрируются с ПО Proteqta, будут выпускать во Фрязино. Это позволит оптимизировать

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) обновил линейку Inferit Silver, представив ноутбуки второго поколения хранилища и порт RJ45. Об этом CNews сообщили представители Softline. Премиальная линейка ноутбуков Inferit Silver отличается высоким разрешением экрана, открывающегося на 180 градусов, легким,

Операционная система «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) совместима с ИИ-платформой SaluteJazz Российский ИТ-вендор «Инферит» и компания SberDevices подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 с

Система управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM теперь совместима с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) над расширением совместимости с российскими программными продуктами, чтобы предложить полный набор инструментов кибербезопасности для импортозамещаемых решений». Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит»: «Совместимость ОС «МСВСфера» с Vulns.io Enterprise VM — это важный шаг в развитии экосистемы отечественных ИТ-решений. Наша операционная система, разработанная для enterprise-пользова

АКБ «Барьер» (ГК Softline) применило новые материалы для снижения ПЭМИ при производстве ЗАРМов «Инферит Безопасность» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) продолжает улучшать

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструктуры «Брест» («Группа Астра») Российский ИТ-вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» завершил тестирование на совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструктуры ПК СВ «Брест» («Группа Астр

«Инферит» (ГК Softline) запускает проект «Billogic Джет» для пилотирования BillogicPlatform Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) запускает проект «Billogic Джет» и предлагает семи компаниям бесплатны

«Инферит Клаудмастер» (ГК Softline) помог «Эсборд» сократить расходы на облачную инфраструктуру на 29% и выявить скрытые аномалии Российская FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер» (входит в экосистему вендора «Инферит», ГК «Софтлайн») оптимизиро

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) расширяет арсенал защиты данных для российских предприятий: подтверждена совместимость с «Кибер Бэкап» Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» подтвердил совместимость своей операционной системы «МСВСфера 9» с решением для резервного копирования «Кибер Бэкап 17» от «Киберпротекта». Это сотрудничество расширяет инструментарий

Путь к технологическому суверенитету: ноутбуки «Инферит» (ГК Softline) совместимы с Uncom OS естимость с отечественной операционной системой Uncom OS – теперь она доступна для предустановки на Inferit Compact. Российскому бизнесу и частным пользователям теперь доступен независимый от с

«Инферит Облако» аттестовано по самому высокому уровню защищенности персональных данных Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) успешно прошел аттестацию на соответствие требованиям 21 приказа ФСТЭК России первому уровню защищенности персональных данных

«Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек «Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера»