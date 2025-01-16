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Softline Инферит Техника Inferit АКБ Барьер

Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер


16.01.2025 «Инферит Облако» и ALP ITSM будут совместно продвигать облачные услуги

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и сервисная компания ALP ITSM подписали партнерское соглашение, предусматривающее совместные проекты по миграции в облако, а

15.01.2025 «Инферит» крупно обновила ОС «МСВСфера» до версии 9.5

ИТ-вендор «Инферит» анонсировал выпуск новой версии российской операционной системы: «МСВСфера 9.5». В о
14.01.2025 «Инферит Облако» (ГК Softline) и интегратор Innostage будут продвигать облачные решения с приоритетом на безопасность

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор Innostage заключили партнерское соглашение. В его рамках компании займутся продвижением импортозамещающих тех
13.01.2025 «Инферит Облако» соответствие стандартам безопасности финансовых операций

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) прошел сертификацию инфраструктуры на соответствие стандартам PCI/DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017. Это подтверждает высокий уровень
10.01.2025 «Инферит Облако» разместила Dev/Test-среды «Инферит ИТМен» в масштабируемой ИТ-инфраструктуре

Российская система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) на фоне масштабирования и

23.12.2024 «Инферит Облако» и «Телеком биржа» назвали 3 популярных запроса клиентов

Облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа» поделились результатами внутреннего исследования о наиболее востребованных внутренних продукт
19.12.2024 Мурад Мирзоев, «Инферит»: В рамках бизнес группы Softline мы испытываем здоровую конкуренцию

оровья» в 14 городах России. В Новосибирске более 200 сотрудников мэрии города используют моноблоки INFERIT Versa. С помощью наших моноблоков, ПК и ноутбуков решают рабочие задачи топ-менеджмен
17.12.2024 Защиту ИТ-инфраструктуры провайдера «Инферит Облако» усилили с помощью Bi.Zone TDR

Эксперты Bi.Zone помогли российскому провайдеру «‎Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит» группы компаний Softline) внедрить функцию мониторинга и реагирования на киберинциденты. Сервис Bi.Zone TDR позволил создать эффективную си
16.12.2024 СДЗ ПР и УБ Dallas Lock полностью совместимы с оборудованием Inferit

ной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock версии 1.0.17 с оборудованием Inferit. Ранее в перечень совместимого оборудования были добавлены ПК и моноблоки Inferit<
16.12.2024 «Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с системой удаленного мониторинга «Ассистент»

этом CNews сообщили представители Softline. Специалисты компании «САФИБ» и российского ИТ-вендора «Инферит» завершили тестирование совместной работы своих программных решений: системы удаленно
13.12.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с системой управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» от ООО «Референс Пойнт»

Вендоры «Инферит» (ГК Softline) и ООО «Референс Пойнт» подтвердили совместимость и корректную работу российской операционной системы «МСВСфера» 9 и системы управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм»

11.12.2024 «Инферит Облако» и Axios объявили о совместном продвижении инфраструктурных решений

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о партнерстве с ИТ-интегратором Axios. Сотрудничество предусматривает совместное продвижение и развитие о
09.12.2024 «Инферит Облако» (ГК Softline) и Xinchip заключили партнерское соглашение о совместном продвижении облачных услуг и сервисов

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и интегратор Xinchip заключили соглашение о партнерстве. Компании договорились о совместном продвижении облачных услуг и серв
06.12.2024 Инферит Облако» (ГК Softline) предоставил вычислительные мощности компании CGF — крупнейшей в России студии визуальных эффектов

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) предоставил 20 высокопрои
04.12.2024 Провайдер «Инферит Облако» расширяет партнерство с ИБ-аудитором Card Security

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и консультант в сфере информационной безопасности «Кард Сек» объявили о подписании партнерского соглашения. Благодаря сотрудн
04.12.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с геоинформационной системой «Аксиома»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания ЭСТИ успешно протестировали операционную систему «МСВСфера

03.12.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и DataSpace объединили усилия для продвижения облачных технологий

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о пар
02.12.2024 ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации ОС «МСВСфера» 9

ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации операционной системы «МСВСфера» 9, итогом которой должен стать выпуск сертификата соответствия четвертому классу за
29.11.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и «Телеком биржа» заключили соглашение о комплексном партнерстве

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа» объявили о подписании партнерского соглашения. Сотрудничество поможет заказчикам ИТ-интеграто
26.11.2024 «Инферит» выпустил ОС «МСВСфера Сервер» 9 в специальной редакции для хостинг-провайдеров

«Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» 9 для российских хостинг-провайдеров. Новое решение расширяет линей
15.11.2024 Моноблоки российского вендора «Инферит» (ГК Softline) выиграли в закупке мэрии города Новосибирска с целью модернизации ИТ-инфраструктуры

осибирска «Городской Центр Цифровой Трансформации» модернизировало инфраструктуру, выбрав моноблоки Inferit Versa от российского ИТ-вендора «Инферит». Этот шаг направлен на повышение эффективно
12.11.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил объектное хранилище S3 на базе открытого ПО

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) расширил свой портфель услуг объектным хранилищем S3. Решение реализовано на базе распределенной системы хранения данных с от
11.11.2024 SSD российского производства GS Nanotech интегрируют в рабочую станцию вендора «Инферит» (ГК Softline)

нтегрирует отечественные твердотельные накопители от GS Nanotech в автоматизированные рабочие места Inferit Base, внесенные в реестр отечественного оборудования Минпромторга. До конца этого год
06.11.2024 «Инферит» подтвердила совместимость операционной системы «МСВСфера 9» и корпоративного мессенджера Compass

Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и компания «Бизнес Решения» подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ 9» с отечественным корпоративным мессенджером Compass. Благодаря этому сотрудниче
05.11.2024 ОС «МСВСфера Сервер» 9 подтвердила совместимость с СУБД «Ред База Данных» – новый этап партнерства «Инферит» (ГК Softline) и «Ред Софт»

«Инферит» (ГК Softline) и компания «Ред Софт» объявляют о подтверждении полной совместимости операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и СУБД «Ред База Данных». Интеграция продуктов позволит пред
02.11.2024 Ноутбуки Inferit Silver включены в реестр отечественного оборудования

Ноутбуки Inferit Silver ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) включены в реестр Минпромторга. Об этом CNe
25.10.2024 «Инферит ОС» и Orion soft подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft успешно протестировали р
25.10.2024 Softline Digital (ГК Softline) перенесла производство модулей для умных касок Proteqta на завод «Инферит» во Фрязино

Разработчик цифровых решений для бизнеса Softline Digital (ГК Softline) перенес производство аппаратной части программно-аппаратного комплекса Proteqta на завод «Инферит» (ГК Softline). Теперь модули позиционирования персонала Atom 4.0, которые крепятся на умные каски и интегрируются с ПО Proteqta, будут выпускать во Фрязино. Это позволит оптимизировать
24.10.2024 Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) обновил линейку Inferit Silver, представив ноутбуки второго поколения

хранилища и порт RJ45. Об этом CNews сообщили представители Softline. Премиальная линейка ноутбуков Inferit Silver отличается высоким разрешением экрана, открывающегося на 180 градусов, легким,
18.10.2024 Операционная система «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) совместима с ИИ-платформой SaluteJazz

Российский ИТ-вендор «Инферит» и компания SberDevices подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 с
16.10.2024 Система управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM теперь совместима с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline)

над расширением совместимости с российскими программными продуктами, чтобы предложить полный набор инструментов кибербезопасности для импортозамещаемых решений». Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит»: «Совместимость ОС «МСВСфера» с Vulns.io Enterprise VM — это важный шаг в развитии экосистемы отечественных ИТ-решений. Наша операционная система, разработанная для enterprise-пользова
14.10.2024 АКБ «Барьер» (ГК Softline) применило новые материалы для снижения ПЭМИ при производстве ЗАРМов

«Инферит Безопасность» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) продолжает улучшать
08.10.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструктуры «Брест» («Группа Астра»)

Российский ИТ-вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» завершил тестирование на совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструктуры ПК СВ «Брест» («Группа Астр
07.10.2024 «Инферит» (ГК Softline) запускает проект «Billogic Джет» для пилотирования BillogicPlatform

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) запускает проект «Billogic Джет» и предлагает семи компаниям бесплатны
04.10.2024 «Инферит Клаудмастер» (ГК Softline) помог «Эсборд» сократить расходы на облачную инфраструктуру на 29% и выявить скрытые аномалии

Российская FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер» (входит в экосистему вендора «Инферит», ГК «Софтлайн») оптимизиро
01.10.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) расширяет арсенал защиты данных для российских предприятий: подтверждена совместимость с «Кибер Бэкап»

Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» подтвердил совместимость своей операционной системы «МСВСфера 9» с решением для резервного копирования «Кибер Бэкап 17» от «Киберпротекта». Это сотрудничество расширяет инструментарий

30.09.2024 Путь к технологическому суверенитету: ноутбуки «Инферит» (ГК Softline) совместимы с Uncom OS

естимость с отечественной операционной системой Uncom OS – теперь она доступна для предустановки на Inferit Compact. Российскому бизнесу и частным пользователям теперь доступен независимый от с
27.09.2024 «Инферит Облако» аттестовано по самому высокому уровню защищенности персональных данных

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) успешно прошел аттестацию на соответствие требованиям 21 приказа ФСТЭК России первому уровню защищенности персональных данных
26.09.2024 «Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек

«Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера»
24.09.2024 «Инферит» (ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» для российских хостинг-провайдеров, которая станет надежной альтернативой CloudLinux

Команда «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) разрабатывает специализированную версию ОС «МСВСфера» как надежную альтернативу CloudLinux для российских хостинг-провайдеров. Ре

Публикаций - 230, упоминаний - 509

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

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Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 68
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Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 66
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ЦВТ 71 62
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Intel Corporation 12197 13
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Microsoft Corporation 24624 11
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 10
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8213 7
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AMD - Advanced Micro Devices 4231 7
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 6
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Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 6
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Ростелеком 9700 5
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
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Аталайя 22 3
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Visa International 1949 2
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 38
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 35
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 34
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 33
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 31
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 30
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 30
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 27
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 24
Моноблок - Monoblock PC 930 21
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 20
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 19
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 19
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 19
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 19
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 19
FinTech - FinOps - Управление финансами в облаке - дисциплина, которая сочетает принципы управления финансами с облачным проектированием и операциями 43 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 18
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 17
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 17
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 16
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 15
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 15
Linux OS 9936 69
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 68
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 65
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 64
Softline - DeskWork 117 62
Softline - WorkFlowSoft 64 62
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 37
NVision Барьер 648 30
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 29
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 28
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 26
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 148 26
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 15
Microsoft Windows 15656 14
Softline - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa 12 12
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 10
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 9
Apple macOS 2059 8
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 8
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 28 8
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 8
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 6
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 6
Softline Universe - SLU 29 6
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 26 6
Новые облачные технологии - МойОфис 778 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 5
Ланит - Treolan Irbis 128 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 5
FreePik 980 5
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 5
2Test Профишкаф 1 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 4
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 24 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 4
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 4
Softline Digital Platform - Proteqta - Протекта 7 4
Мирзоев Мурад 20 20
Епишин Олег 16 16
Баранов Дмитрий 24 15
Лавров Владимир 68 14
Андриевский Сергей 13 13
Мантуров Максим 11 11
Самоукин Сергей 17 9
Козлов Евгений 34 7
Залманова Александра 8 6
Боровиков Игорь 128 5
Шпет Александр 13 5
Гуляев Андрей 6 5
Зинин Игорь 5 5
Паршин Роман 4 4
Соколов Кирилл 29 4
Быков Станислав 12 4
Швецов Александр 9 4
Тремзин Олег 12 3
Легостаева Светлана 82 3
Иванов Антон 74 3
Чуканов Сергей 63 3
Киреев Иван 33 3
Тараканов Артем 19 2
Мишустин Михаил 676 2
Рустамов Рустам 412 2
Волков Михаил 61 2
Сивцев Илья 140 2
Глазков Александр 137 2
Гурьев Василий 8 2
Воротынцев Григорий 10 2
Салин Антон 7 2
Асаулко Александр 3 2
Моисеенко Алексей 8 2
Логачева Наталья 3 2
Мартыненко Валентин 11 2
Пилипчук Александр 12 2
Ермакова Светлана 9 2
Кальметов Игорь 12 2
Гришин Дмитрий 208 2
Яненко Михаил 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 144195 220
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 26
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 7
Казахстан - Республика 5525 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 5
Беларусь - Белоруссия 5638 5
Россия - СФО - Новосибирск 4290 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Украина 7608 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Финляндия - Финляндская Республика 3603 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Индия - Bharat 5432 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Армения - Республика 2280 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баунтовский эвенкийский район - Багдарин 12 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 138
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 104
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 85
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 30
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 21
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 18
Аудит - аудиторский услуги 2657 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 14
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 13
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 9
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 8
Аренда 2416 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 6
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 108 6
Импортозамещение - параллельный импорт 481 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 6
Ведомости 996 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
ITResearch 119 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 62
РАН - Российская академия наук 1870 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 3
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 33 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 21 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 39 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Евразийский цифровой университет 1 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 19 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
CNews AWARDS - награда 519 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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