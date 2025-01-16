Softline Инферит Техника Inferit АКБ Барьер
|16.01.2025
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«Инферит Облако» и ALP ITSM будут совместно продвигать облачные услуги
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и сервисная компания ALP ITSM подписали партнерское соглашение, предусматривающее совместные проекты по миграции в облако, а
|15.01.2025
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«Инферит» крупно обновила ОС «МСВСфера» до версии 9.5
ИТ-вендор «Инферит» анонсировал выпуск новой версии российской операционной системы: «МСВСфера 9.5». В о
|14.01.2025
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«Инферит Облако» (ГК Softline) и интегратор Innostage будут продвигать облачные решения с приоритетом на безопасность
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор Innostage заключили партнерское соглашение. В его рамках компании займутся продвижением импортозамещающих тех
|13.01.2025
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«Инферит Облако» соответствие стандартам безопасности финансовых операций
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) прошел сертификацию инфраструктуры на соответствие стандартам PCI/DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017. Это подтверждает высокий уровень
|10.01.2025
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«Инферит Облако» разместила Dev/Test-среды «Инферит ИТМен» в масштабируемой ИТ-инфраструктуре
Российская система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) на фоне масштабирования и
|23.12.2024
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«Инферит Облако» и «Телеком биржа» назвали 3 популярных запроса клиентов
Облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа» поделились результатами внутреннего исследования о наиболее востребованных внутренних продукт
|19.12.2024
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Мурад Мирзоев, «Инферит»: В рамках бизнес группы Softline мы испытываем здоровую конкуренцию
оровья» в 14 городах России. В Новосибирске более 200 сотрудников мэрии города используют моноблоки INFERIT Versa. С помощью наших моноблоков, ПК и ноутбуков решают рабочие задачи топ-менеджмен
|17.12.2024
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Защиту ИТ-инфраструктуры провайдера «Инферит Облако» усилили с помощью Bi.Zone TDR
Эксперты Bi.Zone помогли российскому провайдеру «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит» группы компаний Softline) внедрить функцию мониторинга и реагирования на киберинциденты. Сервис Bi.Zone TDR позволил создать эффективную си
|16.12.2024
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СДЗ ПР и УБ Dallas Lock полностью совместимы с оборудованием Inferit
ной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock версии 1.0.17 с оборудованием Inferit. Ранее в перечень совместимого оборудования были добавлены ПК и моноблоки Inferit<
|16.12.2024
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«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с системой удаленного мониторинга «Ассистент»
этом CNews сообщили представители Softline. Специалисты компании «САФИБ» и российского ИТ-вендора «Инферит» завершили тестирование совместной работы своих программных решений: системы удаленно
|13.12.2024
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ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с системой управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» от ООО «Референс Пойнт»
Вендоры «Инферит» (ГК Softline) и ООО «Референс Пойнт» подтвердили совместимость и корректную работу российской операционной системы «МСВСфера» 9 и системы управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм»
|11.12.2024
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«Инферит Облако» и Axios объявили о совместном продвижении инфраструктурных решений
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о партнерстве с ИТ-интегратором Axios. Сотрудничество предусматривает совместное продвижение и развитие о
|09.12.2024
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«Инферит Облако» (ГК Softline) и Xinchip заключили партнерское соглашение о совместном продвижении облачных услуг и сервисов
Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и интегратор Xinchip заключили соглашение о партнерстве. Компании договорились о совместном продвижении облачных услуг и серв
|06.12.2024
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Инферит Облако» (ГК Softline) предоставил вычислительные мощности компании CGF — крупнейшей в России студии визуальных эффектов
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) предоставил 20 высокопрои
|04.12.2024
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Провайдер «Инферит Облако» расширяет партнерство с ИБ-аудитором Card Security
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и консультант в сфере информационной безопасности «Кард Сек» объявили о подписании партнерского соглашения. Благодаря сотрудн
|04.12.2024
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ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с геоинформационной системой «Аксиома»
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания ЭСТИ успешно протестировали операционную систему «МСВСфера
|03.12.2024
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Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и DataSpace объединили усилия для продвижения облачных технологий
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о пар
|02.12.2024
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ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации ОС «МСВСфера» 9
ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации операционной системы «МСВСфера» 9, итогом которой должен стать выпуск сертификата соответствия четвертому классу за
|29.11.2024
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Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и «Телеком биржа» заключили соглашение о комплексном партнерстве
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа» объявили о подписании партнерского соглашения. Сотрудничество поможет заказчикам ИТ-интеграто
|26.11.2024
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«Инферит» выпустил ОС «МСВСфера Сервер» 9 в специальной редакции для хостинг-провайдеров
«Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» 9 для российских хостинг-провайдеров. Новое решение расширяет линей
|15.11.2024
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Моноблоки российского вендора «Инферит» (ГК Softline) выиграли в закупке мэрии города Новосибирска с целью модернизации ИТ-инфраструктуры
осибирска «Городской Центр Цифровой Трансформации» модернизировало инфраструктуру, выбрав моноблоки Inferit Versa от российского ИТ-вендора «Инферит». Этот шаг направлен на повышение эффективно
|12.11.2024
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Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил объектное хранилище S3 на базе открытого ПО
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) расширил свой портфель услуг объектным хранилищем S3. Решение реализовано на базе распределенной системы хранения данных с от
|11.11.2024
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SSD российского производства GS Nanotech интегрируют в рабочую станцию вендора «Инферит» (ГК Softline)
нтегрирует отечественные твердотельные накопители от GS Nanotech в автоматизированные рабочие места Inferit Base, внесенные в реестр отечественного оборудования Минпромторга. До конца этого год
|06.11.2024
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«Инферит» подтвердила совместимость операционной системы «МСВСфера 9» и корпоративного мессенджера Compass
Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и компания «Бизнес Решения» подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ 9» с отечественным корпоративным мессенджером Compass. Благодаря этому сотрудниче
|05.11.2024
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ОС «МСВСфера Сервер» 9 подтвердила совместимость с СУБД «Ред База Данных» – новый этап партнерства «Инферит» (ГК Softline) и «Ред Софт»
«Инферит» (ГК Softline) и компания «Ред Софт» объявляют о подтверждении полной совместимости операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и СУБД «Ред База Данных». Интеграция продуктов позволит пред
|02.11.2024
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Ноутбуки Inferit Silver включены в реестр отечественного оборудования
Ноутбуки Inferit Silver ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) включены в реестр Минпромторга. Об этом CNe
|25.10.2024
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«Инферит ОС» и Orion soft подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft успешно протестировали р
|25.10.2024
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Softline Digital (ГК Softline) перенесла производство модулей для умных касок Proteqta на завод «Инферит» во Фрязино
Разработчик цифровых решений для бизнеса Softline Digital (ГК Softline) перенес производство аппаратной части программно-аппаратного комплекса Proteqta на завод «Инферит» (ГК Softline). Теперь модули позиционирования персонала Atom 4.0, которые крепятся на умные каски и интегрируются с ПО Proteqta, будут выпускать во Фрязино. Это позволит оптимизировать
|24.10.2024
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Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) обновил линейку Inferit Silver, представив ноутбуки второго поколения
хранилища и порт RJ45. Об этом CNews сообщили представители Softline. Премиальная линейка ноутбуков Inferit Silver отличается высоким разрешением экрана, открывающегося на 180 градусов, легким,
|18.10.2024
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Операционная система «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) совместима с ИИ-платформой SaluteJazz
Российский ИТ-вендор «Инферит» и компания SberDevices подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 с
|16.10.2024
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Система управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM теперь совместима с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline)
над расширением совместимости с российскими программными продуктами, чтобы предложить полный набор инструментов кибербезопасности для импортозамещаемых решений». Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит»: «Совместимость ОС «МСВСфера» с Vulns.io Enterprise VM — это важный шаг в развитии экосистемы отечественных ИТ-решений. Наша операционная система, разработанная для enterprise-пользова
|14.10.2024
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АКБ «Барьер» (ГК Softline) применило новые материалы для снижения ПЭМИ при производстве ЗАРМов
«Инферит Безопасность» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) продолжает улучшать
|08.10.2024
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ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструктуры «Брест» («Группа Астра»)
Российский ИТ-вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» завершил тестирование на совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструктуры ПК СВ «Брест» («Группа Астр
|07.10.2024
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«Инферит» (ГК Softline) запускает проект «Billogic Джет» для пилотирования BillogicPlatform
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) запускает проект «Billogic Джет» и предлагает семи компаниям бесплатны
|04.10.2024
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«Инферит Клаудмастер» (ГК Softline) помог «Эсборд» сократить расходы на облачную инфраструктуру на 29% и выявить скрытые аномалии
Российская FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер» (входит в экосистему вендора «Инферит», ГК «Софтлайн») оптимизиро
|01.10.2024
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ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) расширяет арсенал защиты данных для российских предприятий: подтверждена совместимость с «Кибер Бэкап»
Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» подтвердил совместимость своей операционной системы «МСВСфера 9» с решением для резервного копирования «Кибер Бэкап 17» от «Киберпротекта». Это сотрудничество расширяет инструментарий
|30.09.2024
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Путь к технологическому суверенитету: ноутбуки «Инферит» (ГК Softline) совместимы с Uncom OS
естимость с отечественной операционной системой Uncom OS – теперь она доступна для предустановки на Inferit Compact. Российскому бизнесу и частным пользователям теперь доступен независимый от с
|27.09.2024
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«Инферит Облако» аттестовано по самому высокому уровню защищенности персональных данных
Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) успешно прошел аттестацию на соответствие требованиям 21 приказа ФСТЭК России первому уровню защищенности персональных данных
|26.09.2024
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«Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек
«Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера»
|24.09.2024
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«Инферит» (ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» для российских хостинг-провайдеров, которая станет надежной альтернативой CloudLinux
Команда «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) разрабатывает специализированную версию ОС «МСВСфера» как надежную альтернативу CloudLinux для российских хостинг-провайдеров. Ре
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Мирзоев Мурад 20 20
|Епишин Олег 16 16
|Баранов Дмитрий 24 15
|Лавров Владимир 68 14
|Андриевский Сергей 13 13
|Мантуров Максим 11 11
|Самоукин Сергей 17 9
|Козлов Евгений 34 7
|Залманова Александра 8 6
|Боровиков Игорь 128 5
|Шпет Александр 13 5
|Гуляев Андрей 6 5
|Зинин Игорь 5 5
|Паршин Роман 4 4
|Соколов Кирилл 29 4
|Быков Станислав 12 4
|Швецов Александр 9 4
|Тремзин Олег 12 3
|Легостаева Светлана 82 3
|Иванов Антон 74 3
|Чуканов Сергей 63 3
|Киреев Иван 33 3
|Тараканов Артем 19 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Рустамов Рустам 412 2
|Волков Михаил 61 2
|Сивцев Илья 140 2
|Глазков Александр 137 2
|Гурьев Василий 8 2
|Воротынцев Григорий 10 2
|Салин Антон 7 2
|Асаулко Александр 3 2
|Моисеенко Алексей 8 2
|Логачева Наталья 3 2
|Мартыненко Валентин 11 2
|Пилипчук Александр 12 2
|Ермакова Светлана 9 2
|Кальметов Игорь 12 2
|Гришин Дмитрий 208 2
|Яненко Михаил 2 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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