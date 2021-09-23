Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Skyeng
Онлайн-школа по изучению английского языка
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 58
Skyeng упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 5
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
|Богуславский Леонид 25 5
|Владимиров Максим 4 4
|Айларов Алексей 10 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Зюзин Иван 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Лещинский Ян 4 2
|Кобзев Владимир 2 2
|Ларьяновский Александр 8 2
|Белевцев Андрей 9 2
|Кулин Филипп 39 2
|Климарев Михаил 46 2
|Путин Владимир 1828 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Царева Юнона 4 2
|Воеводко Юрий 2 1
|Волчек Александр 7 1
|Горник Александр 3 1
|Алешин Владимир 13 1
|Младшев Анатолий 10 1
|Кравцов Сергей 39 1
|Юдовский Сергей 4 1
|Мусиенко Сергей 1 1
|Вихарев Сергей 12 1
|Крутов Дмитрий 7 1
|Чуваков Кирилл 1 1
|Башкеев Алексей 7 1
|Царевская Наталья 10 1
|Фейгин Илья 3 1
|Коропов Игорь 3 1
|Горлина Татьяна 4 1
|Мраморов Дмитрий 24 1
|Половинкин Алексей 1 1
|Сметнев Денис 1 1
|Колесников Даниил 1 1
|Плуготаренко Сергей 50 1
|Дуров Павел 216 1
|IDC - International Data Corporation 2729 2
|Fortune 100 48 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|Synergy Research Group 13 1
|РАЭК Экономика Рунета 8 1
|Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769238, в очереди разбора - 672922.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769238, в очереди разбора - 672922.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru