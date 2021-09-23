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Skyeng
Онлайн-школа по изучению английского языка


23.09.2021 Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
09.09.2021 Государство оплатит половину стоимости обучения новой цифровой профессии 1
01.07.2021 Сбербанк создал социальную сеть. Она уже работает 1
28.06.2021 Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1
27.05.2021 Mindbox вложит до 35 млн рублей в конструктор писем Letteros 1
30.03.2021 Для российских школ создадут единую ИТ-платформу, сдав в утиль действующие миллиардные разработки 1
17.02.2021 Финансовые итоги облачной платформы Yandex.Cloud 1
16.02.2021 Присутствие Skysmart на рынке дополнительного образования выросло в 2,6 раза 1
29.01.2021 Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников 1
03.11.2020 В Сочи исчез основатель онлайн-университета Skillbox, в который недавно вложилась Mail.ru 1
12.10.2020 Конференция о коммуникационных технологиях INTERCOM’20 пройдет 15 октября в онлайн-формате 1
05.10.2020 Конференция о новых коммуникационных технологиях INTERCOM / Remote edition пройдет 15 октября 1
01.10.2020 Конференция о новых коммуникационных технологиях INTERCOM / Remote edition пройдет 15 октября 1
22.09.2020 Крупнейшее событие в области управления изменениями и трансформации бизнеса Change Makers Summit пройдет в онлайн-формате 1
17.09.2020 «Барс груп» запустила модуль «Образовательная витрина» 1
15.09.2020 Обновленная версия Voximplant Kit включает возможности омниканального контакт-центра 1
15.09.2020 Крупнейшее событие в области управления изменениями и трансформации бизнеса Change Makers Summit пройдет 28 сентября – 2 октября в онлайн-формате 1
29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 1
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 1
05.06.2020 Петербургские клиенты Tele2 на самоизоляции предпочитают кино 1
03.06.2020 На самоизоляции московские клиенты Tele2 предпочитают кино 1
28.05.2020 «Фоксфорд» стал партнером Минпросвещения и АСИ в новом образовательном проекте 1
21.05.2020 INOI выпустил безрамочный смартфон с качественным экраном за 4990 рублей 1
13.04.2020 «Мегафон» открыл безлимитный доступ к ключевым ресурсам 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
06.03.2020 Запуск работы пятой волны акселератора ED2 Tech состоится в апреле 2020 года 1
17.01.2020 Российский сервис myQuiz стал платформой для викторин Vodafone 1
20.12.2019 Россияне запустили в облаке самый доступный на рынке анализ генома человека 1
18.12.2019 Cerevrum научила сотрудников Burger King общаться с посетителями по-английски 1
23.09.2019 Инвестиции TMT Investments в Legionfarm обеспечат 1 млн рабочих мест 1
17.09.2019 В «Юле» появились предложения и скидки от других компаний 1
27.06.2019 Навыки голосового ассистента Алисы пополнились звуками 1
13.06.2019 НТИ запускает интеллектуальную платформу управления талантами 1
20.05.2019 «Яндекс» по ошибке удалил виртуальные машины клиентов в своем облаке 1
22.04.2019 Запущен сервис Yandex Vision, который будет конкурировать с Abbyy и распознавать лица 1
11.04.2019 Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
10.04.2019 Следствие попросило выпустить из тюрьмы основателя Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
05.04.2019 «Ассистент» Google получил масштабное обновление 1
21.02.2019 Предъявлено обвинение основателю Baring Vostok, крупному инвестору «Яндекса», «1С», «Билайна». Ему грозит 10 лет лагерей 1

Публикаций - 54, упоминаний - 58

Skyeng упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 21
Google LLC 7177 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 8
VK - Mail.ru Group 2487 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 6
Telegram Group 702 5
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
ГКС - Группа компаний Систематика 198 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 5
АФК Система ПАО 998 5
3779 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 5
EPAM Systems - Vested Development 9 5
Вертикаль - башенный оператор 43 5
GTS - Global Telesystems 8 5
Commvault 148 5
Revo Technologies 6 5
Инфинет - InfiNet Wireless 40 5
Sorsdata 5 5
IBM 3557 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 4
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 4
Voximplant - Фастком 15 4
Amazon Inc - Amazon.com 1473 3
Microsoft Corporation 11168 3
Нетология - Netology 30 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Prosci 2 2
Мобильное электронное образование 12 2
Rambler Group - Рамблер ГК 487 2
Skillbox - Скилбокс 27 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 2
Twitter 2204 2
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Avito - Авито 171 7
Альфа-Банк 1127 7
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 6
Gett 60 6
FGI Wireless 9 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 188 5
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 5
Conde Nast - Конде Наст 17 5
PPE Group 5 5
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 5
X5 Group 600 5
X5 Group - Пятерочка 560 5
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Восточный Банк 108 4
ЦИАН - CIAN 39 4
X5 Group - Перекресток 205 4
ЯКласс 19 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ВкусВилл 48 3
Русагро Группа Компаний 139 3
Яндекс.Такси 271 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 3
Авто.ру - Auto.ru 67 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Норвик банк 3 2
Apteka.ru - Аптека.ру 6 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Утконос 99 2
Яндекс.Еда 93 2
Coursera 40 2
Газпром нефть 382 2
Storytel - Сторител 5 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Таганский районный суд города Москвы 44 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Фонд Росконгресс 4 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 5
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
Kubernetes 307 2
RPC - Remote Procedure Call - Удалённый вызов процедур - Вызов удалённых процедур 19 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
GSMA RCS Universal Profile - RCS Chat - Rich Communication Services - Система передачи коротких сообщений и контактных данных между абонентами подвижной (сотовой) связи 15 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Containers 4 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 20 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Website - Вебсайт 118 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 6 1
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 3 1
In-Cell - Сенсорная технология 8 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 8
AWS - Amazon Web Services 569 6
Merlion MerliOnCloud 29 5
1С-Битрикс - Битрикс24 211 5
Rakuten Viber 429 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 3
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 3
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
Microsoft Azure 1171 3
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Redis СУБД 46 2
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 39 2
Apache Hadoop 339 2
Google Gmail 606 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Microsoft Power BI 113 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 2
Yandex DataLens 9 2
Google Data Studio 6 2
Nvidia Tesla GPU 117 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Wargaming World of Warships 31 2
Nvidia GeForce GTX 2081 2
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Linux OS 4276 2
Apple - App Store 2198 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Google YouTube - Видеохостинг 1734 2
Яндекс.Едадил 13 2
PlayerUnknown's Battlegrounds - Компьютерная игра (Шутер) 4 2
WhatsApp Messenger 654 2
Яндекс.Диалоги 13 2
PHP - Язык программирования 307 2
Mindbox Mailfit 1 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
ICQ 500 1
Богуславский Леонид 25 5
Владимиров Максим 4 4
Айларов Алексей 10 4
Кордичев Алексей 8 4
Зюзин Иван 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Лещинский Ян 4 2
Кобзев Владимир 2 2
Ларьяновский Александр 8 2
Белевцев Андрей 9 2
Кулин Филипп 39 2
Климарев Михаил 46 2
Путин Владимир 1828 2
Чаркин Евгений 182 2
Царева Юнона 4 2
Воеводко Юрий 2 1
Волчек Александр 7 1
Горник Александр 3 1
Алешин Владимир 13 1
Младшев Анатолий 10 1
Кравцов Сергей 39 1
Юдовский Сергей 4 1
Мусиенко Сергей 1 1
Вихарев Сергей 12 1
Крутов Дмитрий 7 1
Чуваков Кирилл 1 1
Башкеев Алексей 7 1
Царевская Наталья 10 1
Фейгин Илья 3 1
Коропов Игорь 3 1
Горлина Татьяна 4 1
Мраморов Дмитрий 24 1
Половинкин Алексей 1 1
Сметнев Денис 1 1
Колесников Даниил 1 1
Плуготаренко Сергей 50 1
Дуров Павел 216 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 8
Казахстан - Республика 2650 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 5
Азия - Азиатский регион 1525 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 5
Восточная Европа 1691 5
Северная Америка 1416 5
Украина 3398 5
Ближний Восток 1479 5
Россия - Владимир 160 4
Чехия - Чешская Республика 500 4
Россия - Рязанская область 315 4
Финляндия - Финляндская Республика 822 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Великобритания - Лондон 828 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
США - Кремниевая долина 399 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - Владимирская область 369 1
Европа Западная 618 1
Катар 78 1
Государственная Третьяковская галерея 25 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 4
Русский язык 1000 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 4 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
Образование в России 343 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
Говорит Москва - радиостанция 13 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
РИА Новости 654 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
КиноПоиск - Портал о кино 118 2
Rusbiathlon.ru 1 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 31 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 17 1
НГС - Новости Новосибирска 3 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Forbes - Форбс 442 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Reddit 198 1
Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
НТВ - Телекомпания 164 1
РосКомСвобода 75 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Врачи РФ 1 1
Медуза - Meduza 18 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
IDC - International Data Corporation 2729 2
Fortune 100 48 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Synergy Research Group 13 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
Открытое образование 5 4
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 2
Лекториум - Онлайн-курсы 3 2
Инфоурок - Образовательный проект 2 2
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 2
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 2
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
MeYou 3 3
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Кубок наций Персидского залива по футболу 1 1
РИФ - Российский Интернет Форум 19 1
YAC - Yet Another Conference 7 1
ED2 EdTech Accelerator 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

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