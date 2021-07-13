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Maykor
Мэйкор


13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 2
17.09.2020 На рынке ИТ-услуг в России ожидается обвал 2
24.07.2020 Крупнейшие ИТ-компании России пригрозили властям бегством зарубеж 1
15.07.2020 В российских ИТ-структурах идут масштабные аресты по делу многолетней давности 1
20.02.2020 Выручка участников рейтинга ИТ-услуг выросла на 70% 1
01.10.2019 Компании «ИКС Холдинга» возглавили рейтинг российских ИТ-поставщиков для операторов связи 1
01.10.2019 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ для телекома. Рынок начал расти после многолетнего падения 1
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 2
10.09.2019 Ряды поставщиков ИТ-услуг редеют из-за «особенностей ведения бизнеса» в России 3
03.06.2019 ИТ-департамент Минздрава возглавил выходец из Фонда соцстрахования 1
23.04.2019 Динамика рынка ИТ в ритейле побила антирекорд 1
22.10.2018 Президент «Компьюлинка» выпущен из тюрьмы под домашний арест 1
27.09.2018 В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 2
24.09.2018 Арест президента «Компьюлинка» оказался связан с провальным 90-миллионным проектом 1
21.09.2018 Президент группы «Компьюлинк» задержан на 48 часов. Версии происходящего 2
20.09.2018 У президента Maykor проходят обыски 1
23.08.2018 Maykor отчиталась об изменениях в структуре и производственных процессах 4
04.06.2018 Business Ecosystems обеспечила обучение ИТ-инженеров Maykor 2
24.05.2018 ABI Product реализует стандарты управления с помощью MAYKOR-GMCS 1
19.04.2018 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ в ритейл». Рынок растет как в 2014 г. 1
19.04.2018 Рост рынка ИТ в ритейле достиг показателей 2014 г. 2
18.04.2018 Maykor поможет цифровой трансформации Армении 1
02.04.2018 Выручка Maykor по итогам 2017 года выросла на 8% 2
30.03.2018 ИТ в ритейле: итоги 2017 года и перспективы развития 1
15.03.2018 Maykor поднялась на 70 позиций в списке лучших работодателей страны 1
30.01.2018 Maykor обеспечит стабильную работу ГАС «Выборы» на Дальнем Востоке 1
07.12.2017 CNews выпустил топ крупнейших ИТ-консультантов и поставщиков услуг ИТ-поддержки за 2016 год 2
29.11.2017 Прагматизм заказчиков стал точкой роста для российского рынка ИТ-услуг 3
28.11.2017 Стагнирующий рынок ИТ-услуг ищет роста в облаках 1
26.10.2017 «Мегафон» покупает ИТ-компанию у партнера Усманова по компьютерным играм 1
28.09.2017 Рост выручки поставщиков ИТ в госсектор замедлился 2
05.09.2017 «Ренова» создала управляющую компанию «Цифра» для работы в сфере промышленного интернета 1
13.06.2017 Maykor обеспечила перевод касс салонов «Билайн» в онлайн-режим 4
26.04.2017 Сеть магазинов «Санги Стиль» продлила контракт с Maykor на обслуживание кассовой техники 3
20.04.2017 На падающем розничном рынке у российских ИТ-компаний растет выручка 1
16.04.2017 Российские ИТ-компании удерживают выручку на падающем розничном рынке 2
13.04.2017 «Лукойл-Пермнефтепродукт» доверил Maykor комплексное техническое обслуживание АЗС в регионах 2
04.04.2017 Выручка Maykor за 2016 год составила 10,2 млрд руб. 1
29.03.2017 Maykor-BTE обеспечит обслуживание POS-терминалов «Бинбанка» в 20 регионах России 1
14.03.2017 Maykor-BTE взяла на поддержку сеть банкоматов банка ТКБ 1

Публикаций - 259, упоминаний - 557

Maykor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 23
Крок 1219 21
Инфосистемы Джет 675 17
Компьюлинк ГК - Compulink 209 17
Ланит ГК 1155 16
iTeco - Ай-Теко 715 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 14
Microsoft Corporation 11039 11
АйТи 749 9
SAP SE 3208 8
Астерос - Asteros 531 8
Softline - Софтлайн 1474 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 6
IBM 3530 6
ITG - INLINE Technologies Group 126 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
GMCS 220 5
Ланит Интеграция 101 5
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 4
Воентелеком 134 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 3
Талмер - Talmer 23 3
Ланит - Норбит - Norbit 202 3
АТОЛ ГК 168 3
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 3
Симбиотел 12 3
Merlion - Мерлион 273 3
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 3
InfoWatch - Инфовотч 603 3
ФОРС - Центр разработки 179 3
Cisco Systems 2037 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 149 2
Аплана Группа компаний 101 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Yandex - Яндекс 4100 2
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 12
Газпромбанк - ГПБ 692 8
УЭК - Универсальная электронная карта 512 6
ТНК-ВР Холдинг 148 5
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
Альфа-Банк 1123 3
Связной ГК 877 3
Почта России ПАО 1570 3
Мострансавто 59 3
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Русский стандарт Банк 302 2
ВТБ24 583 2
ABI Product - АБИ Продакт 10 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Транснефть 159 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
X5 Group 599 2
Роснефть НК 367 2
Норникель - Норильский никель 177 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
Мираторг 12 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Henderson - Хендерсон 1 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 39 1
IKEA - ИКЕА 81 1
ПриватБанк 177 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
Garsdale Services 36 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Связьтранснефть 15 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Фонд Цифровая Армения - Digital Armenia Foundation 1 1
Гипросвязь ПАО 44 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Тверской районный суд города Москвы 15 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ГСУ ГУ МВД России по Москве - Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве 3 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Счётная палата РФ 460 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
3D-печать 135 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
ISO 26000 Guidance on social responsibility - стандарт социальной ответственности внутри компаний и организаций - Руководство по социальной ответственности 1 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 42 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 224 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Call back - Обратный звонок 15 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 1
Безопасный город 347 1
OpenStack 347 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Стрелка - Транспортная карта 113 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Linux OS 4249 3
Google Android 10750 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 3
IBM Cognos BI 141 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ФНС РФ ЦОД 22 2
Apple iOS 5741 2
Aladdin JaCarta 147 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
Симбиотел - EZTalk 10 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система 4 1
Alfresco 114 1
NVision Барьер 8 1
Brocade SAN Fabric 7 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
ПриватБанк Приват24 113 1
ReactOS 9 1
BE vRMS - Business Ecosystems Virtual Rack Management System 1 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 113 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
GMCS Платформа ВерЭкс (VerEx) 8 1
Symantec NetBackup 49 1
Aladdin Knowledge Systems 7 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 447 1
Яндекс.Маркет 439 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Microsoft Azure Stack 56 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Лящ Михаил 32 7
Сульгин Сергей 40 6
Путин Владимир 1821 4
Тарантасов Геннадий 9 4
Емельченков Сергей 83 3
Решетков Александр 5 3
Бобровников Борис 86 3
Николашин Павел 3 2
Дзюрко Анастасия 4 2
Белов Александр 69 2
Заржецкий Александр 30 2
Скрынский Василий 3 2
Калинин Алексей 23 2
Калинин Александр 95 2
Заединов Руслан 40 2
Прозоровский Василий 40 2
Медведев Дмитрий 1433 1
Ратина Ирина 2 1
Самойленко Максим 65 1
Семенова Ирина 34 1
Чимиричкина Мария 30 1
Иванкин Роман 2 1
Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
Косецкий Сергей 1 1
Зятьков Юрий 6 1
Суворов Олег 8 1
Головко Олег 7 1
Макаров Владимир 52 1
Рыбакова Любовь 12 1
Суслова Ирина 1 1
Кругляков Станислав 3 1
Облетников Борис 2 1
Хлебородов Денис 4 1
Саенко Денис 3 1
Кислицын Денис 1 1
Серебряков Виктор 42 1
Соколюк Валерий 26 1
Федченко Алексей 3 1
Телятников Алексей 12 1
Кондарев Сергей 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 151
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 36
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 12
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 6
Германия - Федеративная Республика 3618 5
Россия - ПФО - Казань 1510 5
Украина 3353 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 4
Европа 3736 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 4
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Россия - СФО - Новосибирск 1959 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 3
Казахстан - Республика 2622 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 2
Восточная Европа 1674 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 2
Европа Центральная 106 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Ближний Восток 1471 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
Африка 1486 2
Япония 2771 2
Россия - Владимир 158 1
Армения - Ереван 86 1
Россия - Йошкар-Ола 108 1
Абхазия - Республика 103 1
Россия - Раменское 37 1
Европа Западная 611 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1988 35
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 11
IDC - International Data Corporation 2711 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
TAdviser Report 6 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 46 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 6 1
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Abbyy Data Capture Forum 3 1
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