Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Maykor
Мэйкор
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 259, упоминаний - 557
Maykor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
|АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
|Лящ Михаил 32 7
|Сульгин Сергей 40 6
|Путин Владимир 1821 4
|Тарантасов Геннадий 9 4
|Емельченков Сергей 83 3
|Решетков Александр 5 3
|Бобровников Борис 86 3
|Николашин Павел 3 2
|Дзюрко Анастасия 4 2
|Белов Александр 69 2
|Заржецкий Александр 30 2
|Скрынский Василий 3 2
|Калинин Алексей 23 2
|Калинин Александр 95 2
|Заединов Руслан 40 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Ратина Ирина 2 1
|Самойленко Максим 65 1
|Семенова Ирина 34 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Иванкин Роман 2 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
|Косецкий Сергей 1 1
|Зятьков Юрий 6 1
|Суворов Олег 8 1
|Головко Олег 7 1
|Макаров Владимир 52 1
|Рыбакова Любовь 12 1
|Суслова Ирина 1 1
|Кругляков Станислав 3 1
|Облетников Борис 2 1
|Хлебородов Денис 4 1
|Саенко Денис 3 1
|Кислицын Денис 1 1
|Серебряков Виктор 42 1
|Соколюк Валерий 26 1
|Федченко Алексей 3 1
|Телятников Алексей 12 1
|Кондарев Сергей 8 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757711, в очереди разбора - 661401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757711, в очереди разбора - 661401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru