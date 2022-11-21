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Information security audit Аудит информационной безопасности ИБ-аудит



21.11.2022 Хакеры взломали десятки российских компаний из-за уязвимости в электронной почте Microsoft Exchange 1
21.11.2022 BI.ZONE зафиксировала атаки на десятки российских компаний через уязвимость в электронной почте 1
14.11.2022 Александр Голубчиков, МегаФон: Популярность набирают облачные решения и кибершеринг для расширения концепции SecaaS 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
14.09.2022 В России в два раза выросла доля атакованных систем промышленной автоматизации в транспортно-логистической отрасли 1
26.08.2022 «Лаборатория Касперского» открыла центры прозрачности в Сингапуре, США и Японии 1
01.08.2022 Санкциям вопреки, Intel, SpaceX и Philip Morris закупили российский софт для распознавания лиц 1
28.07.2022 «Тинькофф» запускает Tinkoff ID для всего Рунета 1
13.07.2022 В зоне повышенного риска: как ИТ-компании должны защищать свой периметр 1
01.07.2022 «Яндекс еда» удвоила награду для охотников за ошибками 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1
23.06.2022 Подтверждена совместимость менеджера паролей «Пассворк» с ОС Astra Linux 1
28.04.2022 Netwell объявила о сотрудничестве с «Алтэкс-софт» 1
30.03.2022 8 российских корпоративных мессенджеров. Выбор CNews 1
01.03.2022 Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей 1
15.02.2022 TikTok скрытно следит за миллиардами владельцев смартфонов на iOS и Android 1
11.01.2022 «Крок» представила чек-лист по сетевой безопасности АСУ ТП 1
17.11.2021 «Алтэкс-софт» выпустил новую версию RedCheck, позволяющую находить уязвимости в контейнерах Docker 1
22.07.2021 В каждом приложении для Android в среднем есть 39 «дыр». Виноват Open Source 1
17.06.2021 Фирменный антивирус Microsoft начал докладывать безопасникам о пользователях iPhone с разблокированными возможностями 1
20.04.2021 Украинского хакера в США отправили в тюрьму на 10 лет 1
25.03.2021 Во втором полугодии 2020 года снова начала расти доля атакованных компьютеров АСУ ТП 1
01.03.2021 Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM 1
25.01.2021 GS Labs запустила систему условного доступа DRECRYPT 1
17.12.2020 «Лаборатория Касперского»: распространение умных устройств в промышленности изменит подход к киберзащите 1
22.10.2020 Softline повысила уровень защищенности нового сервиса Mediascope 1
20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно 1
01.09.2020 Как построить систему резервного копирования в сетях с несколькими контурами безопасности 1
26.08.2020 Huawei прошла сертификацию безопасности сетевого оборудования NESAS от GSMA 1
21.07.2020 Система управления цифровыми правами DRM DREPLUS от GS Labs подтвердила свою безопасность 1
09.07.2020 5 главных проблем при возвращении сотрудников в офис 1
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 1
25.06.2020 Резидент «Сколково» запустил финансового помощника в пяти мессенджерах 1
23.06.2020 Трамп лишает госфинансирования СПО для обхода цензуры. Red Hat, Tor, Wikipedia умоляют так не делать 1
15.06.2020 «Инфосекьюрити» анонсирует специализированный пакет услуг ИБ «ПУСК» 1
29.05.2020 Сергей Шерстобитов, Angara -

Миграция в цифровое пространство подстегнет спрос на ИБ

 1
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко 1
04.03.2020 «Лаборатория Касперского» рассказала о кибератаках на интернет вещей 1
23.01.2020 «Техносерв Cloud» предоставил Bilstein доступ к облачному дата-центру 1
18.12.2019 «Лаборатории Касперского»: в 2019 году горадминистрации в полтора раза чаще сталкивались с атаками шифровальщиков 1

Публикаций - 162, упоминаний - 171

Information security audit упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 11
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 8
Softline - Софтлайн 2032 6
Red Hat 1224 5
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 494 5
1С-Битрикс - Bitrix 497 4
Apple Inc 11103 4
Информзащита 678 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 3
Элемент ГК - Elementec 25 3
Amazon Inc - Amazon.com 2777 3
IBM - International Business Machines Corp 9167 2
Dr.Web - Доктор Веб 1208 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 216 2
Telegram Group 999 2
Yandex - Яндекс 5551 2
Крок - Croc 1683 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 1
KPMG 244 1
PayPal 644 1
VK - Mail.ru Цифровые технологии 83 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
Forcepoint - Stonesoft 45 1
Nvidia Corp 3203 1
Eltex - Элтекс 107 1
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 11 1
Konica Minolta 374 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
Samsung Electronics 9667 1
Huawei 3459 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк 88 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 37 1
Альфа-Банк 1579 1
Ренессанс Страхование 119 1
Почта России ПАО 1973 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Открытие ФК - Росгосстрах 291 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
Abbott Laboratories 11 1
Газпром ПАО 1144 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 183 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 150 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 496 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 37
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 18
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 11
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 10
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1625 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 8
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 5
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 5
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 489 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 4
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 1979 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 4
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 3
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 265 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1132 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки 635 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 837 2
Google Android 12432 11
Linux OS 8153 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 5
Microsoft Windows 2528 5
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 460 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 3
Oracle Java - язык программирования 2751 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 3
Microsoft Office 3405 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 2
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 263 2
Microsoft SQL Server 1466 2
Новые облачные технологии - МойОфис 464 2
Microsoft Windows 2000 12612 2
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 60 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 207 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 48 1
Яндекс.Плюс 102 1
AMD Radeon 273 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 1
Nokia Symbian OS 1399 1
Positive Technologies - PT TSA - PT Telecom Security Assessment 1 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 1
Apple macOS 1693 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 239 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 169 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 295 1
Microsoft Windows XP 2357 1
Мельникова Анастасия 236 2
Рахметов Руслан 42 2
Луцив Данила 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 4
Беларусь - Белоруссия 4165 4
Азия - Азиатский регион 4633 3
Россия - СФО - Новосибирск 3663 2
Земля - планета Солнечной системы 9676 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 2
Таиланд - Королевство 720 1
Китай - Тайвань 3659 1
Япония 12847 1
Америка 2151 1
Казахстан - Республика 4750 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 32
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 16
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 7
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 3
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 101 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
Forbes - Форбс 623 1
Juniper Research 501 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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