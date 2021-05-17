Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Borlas
Борлас
Консалтинговая группа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 188, упоминаний - 475
Borlas упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровой промышленник - консорциум 2 2
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|Ананьин Алексей 60 12
|Карев Аркадий 12 5
|Строкань Александр 2 2
|Карпинский Алексей 37 2
|Петров Сергей 51 2
|Бобровников Борис 86 2
|Семенихина Татьяна 2 2
|Нуралиев Борис 204 2
|Бутова Елена 1 1
|Соболева Елена 1 1
|Пластинина Екатерина 1 1
|Соколюк Валерий 26 1
|Гименез Вероника 6 1
|Черникова Алевтина 19 1
|Миронов Александр 13 1
|Ахмерова Галина 10 1
|Томлянович Степан 6 1
|Вдовин Игорь 1 1
|Бадретдинов Тимур 4 1
|Abou-Ltaif Nidal - Абу-Лтаиф Нидаль 5 1
|Дубовиков Дмитрий 1 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Сафронов Юрий 61 1
|Андреев Максим 29 1
|Мордухович Александр 2 1
|Строкович Антон 45 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Липич Григорий 48 1
|Рыбакова Любовь 12 1
|Пархоменко Александр 13 1
|Самойлов Юрий 55 1
|Коновалов Роман 20 1
|Мегрелишвили Георгий 16 1
|Кузнецов Николай 18 1
|Яппаров Тагир 72 1
|Морозов Сергей 47 1
|Дергилёв Никита 40 1
|Корнеев Сергей 75 1
|Марданов Сергей 12 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 8
|Forbes - Форбс 441 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|CNews Analytics 1988 10
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
|TAdviser Report 6 2
|IDC - International Data Corporation 2713 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760254, в очереди разбора - 663944.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760254, в очереди разбора - 663944.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru