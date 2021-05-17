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Borlas
Борлас
Консалтинговая группа


17.05.2021 Группа «Борлас» разработала план внедрения биллинговой системы для «Уралэнергосбыт» 3
24.12.2020 «Борлас» разработала ПО для соблюдения условий сертификации техсредств обеспечения транспортной безопасности 1
25.05.2020 Группа «Борлас» и «Рассвет» внедрили систему «Борлас АгроСистема» 3
21.04.2020 Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России 1
04.03.2020 «Борлас» совместно с Oracle провели цифровую трансформацию финансов группы «Ашан» 7
10.02.2020 «Ашан Ритейл Россия» перевел финансы в облако Oracle ERP Cloud 1
23.01.2020 «Гознак» и «Борлас» построят единую автоматизированную информационную систему управления ресурсами предприятий 4
15.08.2019 «Системный софт» построил для «Борлас» систему корпоративной почты 3
06.06.2019 «Цифровой промышленник» участвует в цифровой трансформации Калужской области 6
27.05.2019 «АйТи» и «Борлас» сформируют консорциум «Цифровой промышленник» 1
19.04.2019 Avaya назначила вице-президента в России/СНГ, Северной Европе и Израиле 1
07.02.2019 НИТУ «МИСиС» и Mail.Ru Group займутся просвещением в ИТ-сфере 1
29.06.2018 Системы безопасности для ЧМ-2018 поддержали бизнес интеграторов 1
06.06.2018 Долги «Астероса» перевалили за 3 миллиарда. Претензии предъявил банк госипотеки 1
26.04.2018 Компания, «посадившая» ИТ-директора ФТС, задрала в 3 раза цену еще одного таможенного контракта на Oracle 1
28.11.2017 Стагнирующий рынок ИТ-услуг ищет роста в облаках 1
08.11.2017 Российский рынок систем ERP вырос до 119 млрд рублей 1
31.08.2017 «Борлас» отвоевала себе победу в полумиллиардном тендере Казначейства 11
09.08.2017 «Борлас», «Техносерв» и «Информзащита» схлестнулись в борьбе за полумиллиардный заказ Казначейства 4
21.06.2017 Выручка группы «Борлас» выросла до 4,5 млрд рублей 3
22.05.2017 «Борлас» займется внедрением и сопровождением продуктов «Галактики» 3
16.05.2017 «Борлас» создала систему управления предприятием на платформе 1С для «ГНПП Регион» 3
04.04.2017 «Борлас» развивает направление информационной безопасности вместе с Fortinet 6
28.03.2017 «Леруа Мерлен» использует решения «Борлас» для планирования и контроля финансовых потоков 2
17.03.2017 «Борлас» оснастила РУДН сетевым оборудованием 3
02.02.2017 «Борлас» пополнила свой портфель BI-решений платформой «Полиматика» 3
25.01.2017 Выходец из Сбербанка стал ИТ-директором сети клиник АФК «Системы» 1
23.11.2016 Oracle и «Борлас» представили новую стратегию «цифровизации» энергетики и ЖКХ 2
02.11.2016 Исследование: наиболее популярной ERP в России является «1С:Предприятие» 2
18.10.2016 Россия: объем рынка ERP-систем по итогам 2015 увеличился на 9% 2
11.10.2016 GE в России внедрила систему управления финансами и логистикой с помощью «Борласа» 3
29.08.2016 «1С» купила убыточный сервис автоматизации общепита 1
29.08.2016 Фирма «1С» вошла в состав владельцев Quick Resto 1
17.08.2016 Агрохолдинг «Кубань» внедрил мониторинг эксплуатации авто- и сельхозтехники 4
02.08.2016 АгроХолдинг «Кубань» и компания «Борлас» первыми в агросекторе внедряют отраслевую ERP в растениеводстве 4
14.07.2016 «Кронштадт» вместе с «Борлас» внедрила систему разработки цифровой документации для беспилотников 5
21.06.2016 «Борлас» и Datadvance интегрировали pSeven и Teamcenter для работы с инженерными данными 3
08.06.2016 «Борлас» помог «АЭМ-технологиям» оптимизировать работу конструкторов и технологов «Атоммаша» 3
07.06.2016 Сегмент инфраструктуры зданий опередил рынок ЦОДостроения 6
27.05.2016 CNews Infrastructure: кризис – шанс для второго и третьего эшелонов 1

Публикаций - 188, упоминаний - 475

Borlas упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 14
SAP SE 3211 14
3733 13
Microsoft Corporation 11060 13
Oracle Corporation 3342 12
Крок 1219 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 10
АйТи 751 9
iTeco - Ай-Теко 715 8
Астерос - Asteros 531 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
Галактика - Корпорация 248 6
Ланит ГК 1155 5
Инфосистемы Джет 675 5
Verysell - Верисел 91 5
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 36 5
Компьюлинк ГК - Compulink 209 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 4
AMT Group - АМТ-Груп 167 4
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 4
Maykor-GMCS 44 4
Softline - Софтлайн 1474 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 275 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 3
Borlas Казахстан 3 3
VK - Mail.ru Group 2483 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
1С-Рарус 536 2
Корус Консалтинг ГК 805 2
Барс груп 402 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
iCore 45 2
ФОРС - Центр разработки 179 2
Информзащита 423 2
IBM 3537 2
Merlion - Мерлион 273 2
Auchan Holding - Ашан 148 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
ТНК-ВР Холдинг 148 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 3
Уралкалий ПАО 62 3
Базэл - Базовый Элемент 21 3
АТАК - сеть магазинов 15 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 156 2
Аэрофлот 493 2
Сухой - Авиационный холдинг 63 2
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Локо-Банк 31 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Связь-банк 78 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 20 1
Челябэнергосбыт 11 1
Белый Ветер 54 1
Auchan Immochan - Иммошан 1 1
Май - Российская торговая компания 49 1
ФосАгро 54 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
LinkedIn 520 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Открытие ФК 538 1
МТС банк 254 1
Роснефть НК 367 1
DHL Express 82 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Почта России ПАО 1572 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
Федеральное казначейство России 766 3
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Счётная палата РФ 460 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Правительство РФ 2201 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Гознак - Научно-исследовательский институт 10 1
Гознак СПМД - Санкт-Петербургский монетный двор 2 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 7 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
ИТ-аутсорсинг 670 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Big Data - Большие данные 1136 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 29 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 100 1
Flash 472 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 4
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 3
Microsoft Dynamics NAV 173 3
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 3
Siemens Teamcenter 42 3
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 451 3
Borlas Персонал 3 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
OpenText Documentum 189 2
IBM Cognos BI 141 2
Галактика ERP 63 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
Oracle Hyperion 73 1
Гознак КИС УРП - корпоративная информационная система управления ресурсами предприятий Гознака 1 1
Сбербанк МегаЦОД 9 1
Microsoft Azure Active Directory 22 1
Dell EMC VNX 32 1
Borlas Accounting Reporting System - BARS Cloud 1 1
Oracle PaaS 13 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 14 1
Oracle ERP Finance Cloud 1 1
Oracle JD Edwards 32 1
Oracle SaaS 11 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
ГАЗ ГАЗель NEXT 5 1
Datadvance pSeven 9 1
L3 ProVision - SafeScout - серия радиоволновых сканеров 1 1
Borlas АгроСистема 1 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Microsoft Exchange 680 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
Microsoft SQL Server 793 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 1
Ананьин Алексей 60 12
Карев Аркадий 12 5
Строкань Александр 2 2
Карпинский Алексей 37 2
Петров Сергей 51 2
Бобровников Борис 86 2
Семенихина Татьяна 2 2
Нуралиев Борис 204 2
Бутова Елена 1 1
Соболева Елена 1 1
Пластинина Екатерина 1 1
Соколюк Валерий 26 1
Гименез Вероника 6 1
Черникова Алевтина 19 1
Миронов Александр 13 1
Ахмерова Галина 10 1
Томлянович Степан 6 1
Вдовин Игорь 1 1
Бадретдинов Тимур 4 1
Abou-Ltaif Nidal - Абу-Лтаиф Нидаль 5 1
Дубовиков Дмитрий 1 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Сафронов Юрий 61 1
Андреев Максим 29 1
Мордухович Александр 2 1
Строкович Антон 45 1
Прозоровский Василий 40 1
Юрченко Евгений 75 1
Липич Григорий 48 1
Рыбакова Любовь 12 1
Пархоменко Александр 13 1
Самойлов Юрий 55 1
Коновалов Роман 20 1
Мегрелишвили Георгий 16 1
Кузнецов Николай 18 1
Яппаров Тагир 72 1
Морозов Сергей 47 1
Дергилёв Никита 40 1
Корнеев Сергей 75 1
Марданов Сергей 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 93
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 16
Украина 3361 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 11
Казахстан - Республика 2627 9
Восточная Европа 1676 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 7
Беларусь - Белоруссия 2087 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 5
Россия - ПФО - Казань 1513 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 4
Европа 3745 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - Сочи 911 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Россия - Уфа 640 2
Россия - Кубань 55 2
Россия - Кронштадт 49 2
Великое Герцогство Люксембург 216 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Калужская область 571 1
Европа Западная 612 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Россия - Калуга 295 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - Хабаровский край 416 1
Россия - Лыткарино 30 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Германия - Федеративная Республика 3624 1
Индия - Республика 2169 1
Япония 2778 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Торговля розничная 77 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 8
Forbes - Форбс 441 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
CNews Analytics 1988 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
TAdviser Report 6 2
IDC - International Data Corporation 2713 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
CNews Рынок ИТ-услуг 13 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 3
Сириус - Образовательный центр 85 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
ВА РВСН - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
GeekBrains 40 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760254, в очереди разбора - 663944.
Создано именных указателей - 46354.
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