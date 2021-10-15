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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Baikal Electronics
Байкал-M
Микропроцессор BE-M
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 65, упоминаний - 231
Baikal Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евдокимов Андрей 54 15
|Опанасенко Всеволод 101 7
|Путин Владимир 1828 3
|Грищенков Александр 10 3
|Махсон Михаил 13 3
|Титов Борис 27 3
|Чубайс Анатолий 106 2
|Одинцов Дмитрий 83 2
|Покровский Иван 47 1
|Осадчук Александр 1 1
|Сивцев Илья 13 1
|Шаров Борис 45 1
|Фролов Денис 8 1
|Огурцов Артем 5 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Боярков Федор 7 1
|Манасуев Александр 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Белокрылов Александр 20 1
|Гольденберг Леонид 15 1
|Коган Алексей 2 1
|Куликов Сергей 21 1
|Свинаренко Андрей 9 1
|Мартыненко Александр 14 1
|Шпак Василий 39 1
|Ким Александр 32 1
|Трушкин Константин 43 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Терещенко Денис 38 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Мылицын Роман 79 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Сизов Григорий 13 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
|CNews - ZOOM.CNews 1103 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|CrunchBase 62 1
|Android Authority 33 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru