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Baikal Electronics
Байкал-M
Микропроцессор BE-M


15.10.2021 Одна из ключевых проблем создателей «Эльбрусов», «Байкалов» и «Мультикоров» сохранится в 2022 году 1
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
08.10.2021 Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах 1
08.10.2021 Вaikal Electronics заключила партнерское соглашение с дизайн-центрами для производства материнских плат в России 3
04.10.2021 Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото 6
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 3
15.09.2021 Совместное решение «МБК Лаб» и «Ред софт» для работы на Baikal-M 1
08.09.2021 Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах 1
23.08.2021 Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux 4
30.07.2021 ОС Rosa Enterprise Desktop X5 адаптирована под процессоры Baikal 4
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M 10
16.07.2021 TrueConf представил российское ВКС-приложение для типового рабочего места госслужащего 3
15.07.2021 «Криптопро CSP» совместим с РЕД ОС 1
06.07.2021 «Тионикс» подтвердила корректную работу Tionix VDI с российскими процессорами Baikal 1
02.07.2021 Решения «Базальт СПО» и Baikal Electronics используются для рабочего места студентов и школьников 1
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 2
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 4
21.06.2021 Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК 3
18.06.2021 Российских военных и их родственников переведут на отечественные смартфоны 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 11
19.04.2021 В России появятся принт-серверы на базе процессоров Baikal 2
15.04.2021 В России появятся новые СХД на базе процессоров «Байкал» 1
18.03.2021 «Мойофис» представила российский офисный пакет для платформы Baikal-M 7
15.03.2021 Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M 3
20.02.2021 Новый VDI-клиент «Термидеск» совместим с процессорами Baikal-M 2
21.01.2021 Система резервного копирования Rubackup совместима с процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux 6
29.12.2020 Подтверждена совместимость Dr.Web, Baikal и Astra Linux 1
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 2
23.12.2020 Trueсonf и Baikal Electronics представили российскую видеосвязь для процессоров Baikal 3
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
30.11.2020 В России создаются дешевые версии процессоров «Байкал» 1
30.10.2020 Новый процессор «Байкал» признан российским. На госзакупках у него будет особый статус 14
30.10.2020 Микропроцессор Baikal-M официально получил статус интегральной схемы отечественного производства 6
27.10.2020 У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании 1
09.10.2020 В России строится транзакционная СХД на «Байкале» — для тех, кто попал под санкции 1
02.10.2020 Разработчики «Байкалов» чудом избежали миллиардных госсанкций за многолетнюю задержку выпуска чипов 3
10.09.2020 В России начат выпуск отечественной материнки и «ПК для чиновников» на ее основе 2
02.09.2020 У разработчика процессоров «Байкал» власти требуют полмиллиарда 17
24.08.2020 Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч 5
17.08.2020 Astra Linux и «Байкал Электроникс» заключили соглашение о сотрудничестве 4

Публикаций - 65, упоминаний - 231

Baikal Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 27
Edelweiss - Эдельвейс 29 10
Т-Платформы 274 9
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 9
Intel Corporation 4198 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 7
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 7
Mali 54 6
Базальт СПО 206 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 4
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 4
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 4
Dr.Web - Доктор Веб 977 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Apple Inc - Эппл Рус 7729 3
Вартон - Varton 15 3
Facebook 3767 3
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Рикор Холдинг - Rikor 70 2
Nvidia Corp 2036 2
Microsoft Corporation 11143 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
Emerson 56 1
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 7 1
ОФД-Я - Ярус 18 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 1
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 7 1
Merlion iRU - Деловой офис 66 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Омега 13 1
Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 7 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
ВЭБ.РФ НМ-тех 8 1
Intermech - Интермех НПП 9 1
Элтеза - Elteza 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ИТЭЛМА НПП 15 2
Почта России ПАО 1577 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Boeing 98 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Интер РАО ПАО 159 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
АвтоВАЗ 119 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Чип и Дип 5 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 6
Роснано 456 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Правительство РФ 2207 4
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 4
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
Президент Российской Федерации 1442 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Администрация Президента РФ 269 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Правительство Московской области 48 1
Рособоронэкспорт 34 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
Верховный суд Калифорнии - Supreme Court of California 3 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Союз машиностроителей России 26 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 20
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 20
ARMv8 - Архитектура процессора 60 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 12
ARM - Advanced RISC Machine 225 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 10
DDR - Double data rate 1075 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 6
System on Chip - SoC - Технология мобильных систем на кристалле 15 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 317 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 5
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 604 4
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 3
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 3
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 3
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 491 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 51 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Моноблок 19 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 8 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 22
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 21
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 16
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 15
Linux OS 4272 12
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 10
Intel x86 - Архитектура процессора 994 9
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 7
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 16 5
Linux - Debian GNU 273 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 3
Ред ОС 239 3
Microsoft Windows 10 6670 3
Intel Atom E 4 2
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 2
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 2
Nvidia GeForce GTX 2079 2
SQLite - встраиваемая СУБД 33 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 2
Baikal Electronics - Байкал-MS - Микропроцессор для микросерверов 4 2
3Logic Гравитон М - моноблок 4 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 2
JavaScript - Язык программирования 633 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 2
Java - Язык программирования 1179 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
DEPO Computers - Депо Пересвет 4 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
HMC - Hybrid Memory Cube - гибридный куб оперативной памяти 5 1
Intel H310 Chipset 5 1
ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 4 1
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 1
Евдокимов Андрей 54 15
Опанасенко Всеволод 101 7
Путин Владимир 1828 3
Грищенков Александр 10 3
Махсон Михаил 13 3
Титов Борис 27 3
Чубайс Анатолий 106 2
Одинцов Дмитрий 83 2
Покровский Иван 47 1
Осадчук Александр 1 1
Сивцев Илья 13 1
Шаров Борис 45 1
Фролов Денис 8 1
Огурцов Артем 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Боярков Федор 7 1
Манасуев Александр 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Смирнов Алексей 142 1
Белокрылов Александр 20 1
Гольденберг Леонид 15 1
Коган Алексей 2 1
Куликов Сергей 21 1
Свинаренко Андрей 9 1
Мартыненко Александр 14 1
Шпак Василий 39 1
Ким Александр 32 1
Трушкин Константин 43 1
Чемезов Сергей 121 1
Терещенко Денис 38 1
Абакумов Евгений 103 1
Никифоров Николай 1126 1
Мылицын Роман 79 1
Кисляков Евгений 83 1
Мишустин Михаил 302 1
Рустамов Рустам 169 1
Сизов Григорий 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 12
Россия - Республика Крым -Ялта 28 2
Китай - Тайвань 595 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Россия - Калининградская область 541 1
Восточная Европа 1688 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Япония 2808 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 25 1
Россия - Калининградская область - Гусев 56 1
Турция - Стамбул 51 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Ближний Восток 1478 1
Африка 1494 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Европа 3781 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Федеральный закон 211-ФЗ - О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий 4 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
CNews - ZOOM.CNews 1103 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CrunchBase 62 1
Android Authority 33 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
Микроэлектроника - международный форум 4 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
TAdviser SummIT 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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