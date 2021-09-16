Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яндекс
Маркетплейс Беру
Beru.ru
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 133, упоминаний - 190
Яндекс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гришаков Максим 27 16
|Греф Герман 205 9
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 7
|Волож Аркадий 181 7
|Хасис Лев 96 7
|Свириденко Владислав 5 4
|Балахнин Александр 4 4
|Кирсанова Светлана 54 4
|Малышев Сергей 46 4
|Васильев Алекс 7 3
|Ярошевский Павел 4 3
|Карчев Олег 13 3
|Абрамов Алексей 27 3
|Мангутов Владислав 11 3
|Лапшина Екатерина 12 2
|Ежов Фёдор 6 2
|Фролов Александр 26 2
|Дырдасов Виталий 8 2
|Щепелин Евгений 2 2
|Филипук Ольга 6 2
|Абрамков Александр 29 2
|Евтушенков Владимир 130 2
|Абрамович Роман 23 2
|Биленко Михаил 7 2
|Круглов Константин 21 2
|Абрамов Александр 6 2
|Тынкован Александр 48 2
|Полищук Дмитрий 11 2
|Мамут Александр 109 2
|Делицын Леонид 94 2
|Симоненко Вячеслав 22 2
|Солонин Сергей 82 1
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Шадаев Максут 384 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Круглов Алексей 18 1
|Тач Майкл 36 1
|Фомичев Олег 107 1
|Ran Tony - Ран Тони 13 1
|CNews Analytics 1988 3
|ГФК-Русь - GfK Rus 30 2
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|S&P 500 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759965, в очереди разбора - 663655.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759965, в очереди разбора - 663655.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru