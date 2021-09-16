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Яндекс
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16.09.2021 Товары и услуги «Билайн» появились на «Яндекс.маркете» 1
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках 1
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы 1
02.07.2021 Yota открыла продажи в магазинах сети «Эльдорадо» 1
11.06.2021 «Яндекс.лавка» и Tele2 запустили доставку SIM-карт за 10 минут 1
04.06.2021 Владелец российских агрегаторов услуг получил инвестиции в 1,6 миллиарда 1
02.06.2021 «Почта России» и «Яндекс» запустят доставку из почтовых отделений за 60 минут 1
01.06.2021 Магазины на «Яндекс.маркете» получат бонусы за рекламу товаров 1
06.04.2021 Экс-гендиректор Merlion требует вернуть в тюрьму бывших коллег, опасаясь за свою жизнь 1
05.04.2021 Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы 1
30.03.2021 Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда 1
16.02.2021 Магазины из Татарстана смогут торговать на «Яндекс.Маркете» со своего склада 2
28.01.2021 Сбербанк захватит контроль над популярным в России интернет-магазином 1
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой 2
09.12.2020 «Яндекс» выпустил своих роботов-доставщиков на улицы городов 1
01.12.2020 Сбербанк выпустит фирменную криптовалюту и выкупит у Mail.ru онлайн-магазин 1
24.11.2020 Сбербанк создал направление электронной коммерции 1
06.11.2020 Motorola выпустила в России смартфон moto e7 plus 1
30.10.2020 Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком 1
28.10.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2020 года 1
20.10.2020 «Яндекс.Маркет» запустил первую крупную распродажу после ребрендинга 2
15.10.2020 Медиаприставка SberBox поступила в продажу. Цена 1
14.10.2020 Acer открывает новый интернет-магазин в России 2
06.10.2020 OPPO представила в России недорогой 6,5-дюймовый смартфон OPPO A53. Цены 1
06.10.2020 Доставкой продукции сети «Дочки-сыночки» займется 5Post 1
24.09.2020 Яндекс Go открывает сеть складов и новый сервис доставки для партнеров Яндекса на рынке e-commerce 2
21.09.2020 Покупки в кредит без переплаты можно оформить через «Сбербанк Онлайн» 1
14.09.2020 В России начинаются продажи доступного смартфона Vsmart Joy 3+ с NFC. Цена 1
09.09.2020 Компания BQ объявила о выходе на рынок бытовой техники 1
09.09.2020 Маркетплейс «Беру» станет частью сервиса «Яндекс.Маркет» 1
07.09.2020 «Билайн» стал первым сотовым партнером 5post 1
03.09.2020 «Билайн» купил одного из последних независимых операторов Москвы 1
21.08.2020 Oppo объявляет о старте продаж новых беспроводных наушников Enco W11 и Enco W31 в России 1
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО 1
14.08.2020 В России стартуют продажи флагманского смартфона TECNO CAMON 15 Pro 1
05.08.2020 «Яндекс» начал превращение в банк 1
30.07.2020 Бюджетный смартфон Oppo A12 с батареей 4230 мАч представлен в России 1
29.07.2020 Результаты группы компаний «Яндекс.Маркета» во II квартале 2020 года 4
28.07.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за II квартал 2020 года 1
27.07.2020 Yota запустила продажи SIM-карт на «Беру», Goods и Ozon 1

Публикаций - 133, упоминаний - 190

Яндекс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 85
Amazon Inc - Amazon.com 1470 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 12
VK - Mail.ru Group 2483 12
Ситилинк - Citilink 190 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 7
Xiaomi 904 6
Google LLC 7144 6
Rambler Group - Рамблер ГК 485 6
Merlion - Мерлион 273 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 6
Корус Консалтинг ГК 805 5
Samsung Electronics 5651 5
Alibaba Group 298 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 4
Apple Inc - Эппл Рус 7692 4
Microsoft Corporation 11060 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 3
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 3
Acer Group 1360 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
OPPO Electronics 222 3
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
CUBOT Mobile 3 2
Digital Assets 5 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Цифровая Платформа 34 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1211 2
АФК Система ПАО 994 2
Facebook 3765 2
Softline - Софтлайн 1474 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Huawei 2730 2
Telegram Group 702 2
Инфосистемы Джет 675 2
СберДевайсы - SberDevices 47 2
Transsion Holdings 11 1
RuTube - видеохостинг 120 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 59
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 15
Wildberries 128 13
Яндекс.Такси 271 13
О2О Delivery club 153 11
Связной ГК 877 9
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 9
Ситимобил - Служба такси 113 8
Почта России ПАО 1572 8
AliExpress 275 8
Яндекс.Еда 93 8
СберЛогистика 42 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
X5 Group 599 5
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 4
AliExpress Tmall 52 4
Auchan Holding - Ашан 148 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
Visa International 1345 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Goods.ru - маркетплейс 15 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 3
О2О Холдинг 43 3
Avito - Авито 171 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 2
Евросеть 884 2
X5 Group - Перекресток 203 2
Авто.ру - Auto.ru 67 2
re:Store 106 2
Утконос 99 2
Era Capital 12 2
ЦИАН - CIAN 39 2
Альфа-Банк 1123 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Фонд Росконгресс 4 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 4
Электроника 63 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 570 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 3
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 3
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 224 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 146 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
RAW - Формат цифровых файлов изображения 312 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Face Unlock - Разблокировка смартфона по лицу 19 1
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 15 1
Датчик магнитного поля Холла 32 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
Яндекс.Маркет 439 62
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 19
Google Android 10750 13
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 13
Яндекс.Плюс 44 11
Яндекс.Лавка 68 8
Яндекс.Музыка 131 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 7
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 6
Сбербанк - Bringly Маркетплейс 9 6
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 5
Яндекс.Дзен 66 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 5
Apple iOS 5741 5
Google YouTube - Видеохостинг 1713 4
Apple Pay 385 4
"Российский Amazon" 5 4
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 4
Google Pay - Google Android Pay 297 3
Азбука вкуса - Вкусомания - Клубная карта 3 3
Суперчек 5 3
Samsung Pay 238 3
Яндекс.Маркет Аналитика 10 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 451 3
Яндекс.Телефон 16 3
Apple - App Store 2198 3
Яндекс.Карты и Транспорт 293 3
Ланит Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 14 3
OPPO A - Серия смартфонов 28 2
Яндекс.Радар 25 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 45 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Яндекс.Афиша 26 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Qualcomm Quick Charge 104 2
Гришаков Максим 27 16
Греф Герман 205 9
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 7
Волож Аркадий 181 7
Хасис Лев 96 7
Свириденко Владислав 5 4
Балахнин Александр 4 4
Кирсанова Светлана 54 4
Малышев Сергей 46 4
Васильев Алекс 7 3
Ярошевский Павел 4 3
Карчев Олег 13 3
Абрамов Алексей 27 3
Мангутов Владислав 11 3
Лапшина Екатерина 12 2
Ежов Фёдор 6 2
Фролов Александр 26 2
Дырдасов Виталий 8 2
Щепелин Евгений 2 2
Филипук Ольга 6 2
Абрамков Александр 29 2
Евтушенков Владимир 130 2
Абрамович Роман 23 2
Биленко Михаил 7 2
Круглов Константин 21 2
Абрамов Александр 6 2
Тынкован Александр 48 2
Полищук Дмитрий 11 2
Мамут Александр 109 2
Делицын Леонид 94 2
Симоненко Вячеслав 22 2
Солонин Сергей 82 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Шадаев Максут 384 1
Сергеев Сергей 63 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Круглов Алексей 18 1
Тач Майкл 36 1
Фомичев Олег 107 1
Ran Tony - Ран Тони 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 6
Россия - Ростовская область 861 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 5
Израиль 719 5
Германия - Федеративная Республика 3624 5
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 4
Россия - Раменский район - Софьино 5 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Турция - Турецкая республика 952 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 4
Южная Корея - Республика 1456 3
Казахстан - Республика 2627 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Россия - Аксай - Аксайский район 13 2
США - Калифорния 972 2
Латвия - Латвийская Республика 450 2
Россия - Воронежская область 395 2
Луна 61 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
США - Вашингтон 334 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Рязань 353 1
Россия - Ижевск 305 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Рязанская область 314 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 1
Россия - Орловская область 132 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 4
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 3
Торговля розничная 77 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
Образование в России 335 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЦВПП - центр выдачи и приёма посылок 5 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 12 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 15 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 5
The Bell - Издание 34 4
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 3
Ведомости 259 3
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Афиша.ру - Afisha.ru 24 2
Чемпионат.com - Championat.com 16 2
Thomson Reuters - Рейтер 1725 2
Из рук в руки - irr.ru 24 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Vc.ru - Виси.ру 8 1
Российская газета 92 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
The Verge - Издание 448 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 30 1
Россия Культура - телеканал 9 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Cosmopolitan 16 1
Woman.ru 3 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
FT - Financial Times 246 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
Medsite.ru 1 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
CNews Analytics 1988 3
ГФК-Русь - GfK Rus 30 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
S&P 500 15 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 1 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 2 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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