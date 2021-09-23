Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СПбГУТ
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 60
СПбГУТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
|HeadHunter Group - HH Group 336 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
|Аккую Нуклеар АЭС - Атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4 1
|Руссофт - Russoft 254 1
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
|Рейман Леонид 425 2
|Кузнецов Павел 13 1
|Невольников Александр 1 1
|Biao Wan - Бяо Вань 20 1
|Мельник Илья 3 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Чебаков Сергей 1 1
|Тимошин Сергей 3 1
|Мутко Виталий 5 1
|Гурленов Андрей 1 1
|Дворецкий Алексей 5 1
|Чистова Вера 11 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Чукин Владимир 1 1
|Нарышкин Сергей 33 1
|Орешкин Максим 17 1
|Носков Константин 202 1
|Рахманкулов Рамиль 6 1
|Транковская Наталья 11 1
|Макаров Валентин 112 1
|Чамара Денис 57 1
|Войтенко Олег 24 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Шадаев Максут 384 1
|Левин Леонид 83 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Акимов Максим 167 1
|Новиков Евгений 39 1
|Путин Владимир 1831 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
|Bloomberg 786 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771521, в очереди разбора - 675203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771521, в очереди разбора - 675203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru