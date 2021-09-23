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СПбГУТ
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича


23.09.2021 Петербург включает искусственный интеллект 1
23.09.2021 CorpSoft24 предоставила защищенные каналы связи СПбГУТ им. Бонч-Бруевича 1
04.06.2021 Mail.ru Group и СПбГУТ подписали меморандум об образовательном сотрудничестве в сфере технологий ИИ 3
05.04.2021 Винсент Чанг, Advantech: Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации 1
28.12.2020 Tele2 и СПбГУТ договорились о сотрудничестве 6
22.06.2020 Более 500 студентов пройдут онлайн-стажировку на предприятиях радиоэлектронной отрасли 1
18.01.2020 Главой Минцифры может стать профессионал из Петербурга 1
18.09.2019 Рамиль Рахманкулов, Advantech: Российские студенты строят промышленный интернет вещей для ведущих компаний 2
16.07.2019 ЦРЧК и «Руссофт» запускают проект по постдипломной подготовке ИТ-специалистов 1
30.04.2019 Академия госуправления забирает здание у старейшего телекоммуникационного вуза России 4
15.01.2019 Крупнейшие кузницы кадров Россвязи не участвуют в «Цифровой экономике» 7
10.01.2019 МГТС объявила о назначении нового директора по управлению персоналом 1
21.09.2018 Российское ПО, российская сборка: «Нэтберг» и «Рэйдикс» представляют новую компактную и мощную СХД 1
14.08.2018 Россияне создали для аэропортов электронную систему, спасающую чемоданы от потери 3
20.06.2018 «Нэтберг» завершил внедрение СХД на базе ПО Raidix в СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 2
02.06.2017 Huawei открыла в России новый исследовательский центр и отраслевую лабораторию 1
06.10.2016 «Университет Nokia» открыл свои двери студентам университетов связи Москвы и Санкт-Петербурга 1
26.05.2016 Медиапортал.рф разместится в «облаке» Inoventica 1
11.05.2016 Huawei и МГУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.10.2015 Назначен новый руководитель офиса NEC в Санкт-Петербурге 1
19.10.2015 В университете СПбГУТ им .проф. М.А. Бонч-Бруевича открыта телеком лаборатория «Т8» 1
13.07.2015 Студенты Университета Иннополиса и «Высшей школы экономики» прошли учебный курс по ИКТ-технологиям в штаб-квартире Huawei 1
09.06.2015 Huawei открыла образовательную программу совместно с Университетом Иннополис 1
13.12.2014 Замминистра связи Рашид Исмаилов обсудил с ректорами подведомственных вузов планы подготовки ИТ-специалистов 1
06.11.2014 Huawei начала российскую программу Seeds for the Future 1
01.03.2013 VoIP платформа РТУ 1.7 установлена в лаборатории конвергентных сетей СПбГУТ 1
21.06.2012 Huawei открыла учебную лабораторию в СПб ГУТ им. Бонч-Бруевича 1
11.07.2011 Zelax увеличил объем продаж в 2010 г. на 54% 1
08.10.2010 Zelax и СПбГУТ разработали решение для модернизации сетей электроэнергетики 1
28.09.2009 HP открыла учебно-научную лабораторию в СПбГУТ им. Бонч-Бруевича 4
10.09.2008 Студенты СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича получили 6000 Apple MacBook 1
27.03.2008 В Петербургских вузах курс по СХД будет проходить около 1000 студентов в год 1
19.03.2008 Филиал Softline в СЗФО подвёл итоги 2007 года 1
17.03.2008 Кадровая ИТ-блокада Петербурга продолжается 1
25.12.2007 Зарубежные ИТ-компании рвутся в Санкт-Петербург 1
01.03.2007 В Петербурге прошел первый полуфинал Imagine Cup 2007 1
09.01.2007 СПбГУТ проводит конкурс на реинжиниринг системы доступа к данным 1

Публикаций - 37, упоминаний - 60

СПбГУТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Netberg - Нэтберг 11 2
VK - Mail.ru Group 2490 2
Raidix - Рэйдикс 129 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Элемент ГК - Elementec 49 1
ЦРЧК - Центр развития человеческого капитала 2 1
Синтерра - Synterra 573 1
РСТ-Инвент - RST Invent 18 1
Tele2 Северо-Запад макрорегион 8 1
Logplan 1 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 213 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
РТИ 122 1
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 1
Netrika - Нетрика 84 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
РТЛабс 145 1
Siemens AG - Сименс Россия 685 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Ericsson 871 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 36 1
Intel Corporation 4221 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 845 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
Аккую Нуклеар АЭС - Атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
Счётная палата РФ 462 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Правительство РФ 2209 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Администрация Президента РФ 271 1
Федеральное казначейство России 766 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
Руссофт - Russoft 254 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 267 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 165 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 59 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 508 1
Microsoft Azure 1171 1
Huawei P - Серия смартфонов 72 1
Apple macOS 935 1
Java - Язык программирования 1185 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 702 1
Advantech WISE-PaaS Marketplace 4 1
Advantech AIoT Developer Innoworks 3 1
Netberg Aeon 1 1
Raidix QoSmic 13 1
Рейман Леонид 425 2
Кузнецов Павел 13 1
Невольников Александр 1 1
Biao Wan - Бяо Вань 20 1
Мельник Илья 3 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Чебаков Сергей 1 1
Тимошин Сергей 3 1
Мутко Виталий 5 1
Гурленов Андрей 1 1
Дворецкий Алексей 5 1
Чистова Вера 11 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Чукин Владимир 1 1
Нарышкин Сергей 33 1
Орешкин Максим 17 1
Носков Константин 202 1
Рахманкулов Рамиль 6 1
Транковская Наталья 11 1
Макаров Валентин 112 1
Чамара Денис 57 1
Войтенко Олег 24 1
Кисляков Евгений 83 1
Шадаев Максут 384 1
Левин Леонид 83 1
Мишустин Михаил 302 1
Акимов Максим 167 1
Новиков Евгений 39 1
Путин Владимир 1831 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1073 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Восточная Европа 1698 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Япония 2827 2
Канада 1321 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Польша - Республика 834 1
Китай - Тайвань 599 1
Россия - Краснодарский край 921 1
Россия - Сочи 914 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 529 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Южная Корея - Республика 1470 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Россия - Тульская область 755 1
Украина 3417 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
Bloomberg 786 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 63 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 9 2
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 26 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций им. Э. Т. Кренкеля 1 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 6 1
Huawei Honor Cup 11 2
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
Advantech IoT Co-Creation 1 1
ПРОSTOR 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771521, в очереди разбора - 675203.
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