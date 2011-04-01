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Ростелеком ВолгаТелеком Нижегородсвязьинформ Нижегородтелесервис Нижегородский Телесервис

Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис


01.04.2011 Чистая прибыль «ВолгаТелекома» в 2010 г. по МСФО снизилась на 7% до 3,9 млрд руб.

Компания «ВолгаТелеком» – оператор телекоммуникационных услуг в Приволжском федеральном округе, объявила неаудированные консолидированные результаты деятельности за двенадцать месяцев 2010 г. по стандарт
28.01.2011 «ВолгаТелеком» в 2010 г. выиграл 194 конкурса госзаказов на сумму более 300 млн руб.

Компания «ВолгаТелеком» в течение 2010 г. одержала победу в194 конкурсах на право реализации государств
20.01.2011 «ВолгаТелеком» запустил IP-TV на всей территории присутствия

«ВолгаТелеком» начал предоставлять услуги интерактивного телевидения по технологии IP-TV во вс
12.01.2011 «ВолгаТелеком» выплатил дивиденды по обыкновенным акциям за 2009 финансовый год

Компания «ВолгаТелеком» выплатила дивиденды по обыкновенным акциям, начисленным по результатам 2009 фин
08.12.2010 «ВолгаТелеком» предоставит выделенные каналы связи администрации Нижнего Новгорода

Компания «ВолгаТелеком» стала победителем конкурса на право предоставления в пользование выделенных кан
02.12.2010 В «ВолгаТелекоме» назначен новый заместитель генерального директора

В соответствии с решением совета директоров «ВолгаТелекома» Игорь Рыбников назначен заместителем генерального директора компании. Рыбников, оставаясь вице-президентом - директором Приволжского филиала «Ростелекома», в новой должности буде
16.11.2010 Qtech поставит «ВолгаТелекому» 70 тыс. ADSL-модемов QDSL-1010

тель телекоммуникационного оборудования Qtech организовал поставку модемов QDSL-1010 для оператора «ВолгаТелеком». Оборудование позволит подключить 70 тыс. абонентов по технологии широкополосно
03.11.2010 «ВолгаТелеком» модернизирует корпоративную сеть ОПФР по Нижегородской области

Компания «ВолгаТелеком» реализует проект модернизации корпоративной сети 58 районных управлений Отделен
18.10.2010 «ВолгаТелеком» объединил VPN-сетью 40 допофисов «Сбербанка» в Ульяновской области

Компания «ВолгаТелеком» завершила очередной этап проекта по совершенствованию телекоммуникационной инфр
15.10.2010 «ВолгаТелеком» увеличит в 2010 г. емкость сетей FTTB в Нижегородской области до 80 тыс. портов

«ВолгаТелеком» завершил очередной этап строительства сетей «оптика до здания» (FTTB) в Нижнем

04.10.2010 «ВолгаТелеком» увеличил протяженность ВОЛС в Пензенской области

Компания «ВолгаТелеком» завершила очередной этап строительства волоконно-оптических линий связи, соедин
28.09.2010 «ВолгаТелеком» до конца года доведет емкость сетей FTTB в Самарской области до 100 тыс. портов

«ВолгаТелеком» до конца 2010 г. планирует довести совокупную емкость сетей FTTB в Самарской об
09.09.2010 «ВолгаТелеком» модернизирует корпоративную сеть «Волго-Вятского банка Сбербанка России»

Компания «ВолгаТелеком» приступила к реализации проекта по модернизации существующей корпоративной сети
07.09.2010 «ВолгаТелеком» исполнил обязательство по выкупу акций

«ВолгаТелеком» в полном объеме исполнил обязательство по выкупу акций, предъявленных акционера
26.08.2010 «ВолгаТелеком» завершил первый этап строительства сети FTTB в Пензенской области

«ВолгаТелеком» завершил первый этап строительства сети «оптика до здания» (FTTB) емкостью боле
19.08.2010 «ВолгаТелеком» обеспечит детей-инвалидов доступом в интернет

«ВолгаТелеком» в рамках государственного контракта с Министерством образования Нижегородской области приступило к реализации проекта «Оказание услуг по обеспечению доступа к сети интернет детям-
17.08.2010 «Ростелеком», «Центртелеком» и «Волгателеком» завершили первый этап подключений веб-камер в пострадавших от пожаров регионах

«Ростелеком», «ЦентрТелеком» и «ВолгаТелеком» - дочерние компании «Связьинвеста» - завершили первый этап проекта по обеспечению непрерывного видео-мониторинга хода работ по восстановлению жилых строений и иных сооружений, пос
13.08.2010 «ВолгаТелеком» продолжает внедрять Dr.Web AV-Desk в филиалах

Компания «Доктор Веб» сообщила о новых внедрениях Dr.Web AV-Desk в филиалах компании «ВолгаТелеком». О первых запусках интернет-сервиса телекоммуникационным оператором «ВолгаТе
05.08.2010 Огнем повреждено свыше 150 единиц телеком-оборудования и сооружений связи «ВолгаТелекома» в 13 населенных пунктах

«ВолгаТелеком» проводит комплекс аварийно-восстановительных работ в регионах присутствия компа
23.07.2010 «Корус Консалтинг» централизует документооборот в «ВолгаТелекоме»

Компания «Корус Консалтинг» сообщила о том, что в компании «ВолгаТелеком» реализуется проект по масштабному внедрению централизованной системы электронно
06.07.2010 «ВолгаТелеком» завершил строительство первого этапа сети FTTB в Самарской области

«ВолгаТелеком» завершил строительство первого этапа сети «оптика до здания» (Fiber-to-the-buil
16.06.2010 Суд подтвердил обоснованность предписания ФАС в отношении «ВолгаТелекома»

ость и правомерность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы в отношении компании «ВолгаТелеком», сообщает пресс-служба ФАС России. Суд подтвердил позицию ФАС России о недопуст
11.06.2010 «Ростелеком» расширил полосу пропускания каналов магистрального интернета для «Волгателекома» до 42 Гбит/с

«Ростелеком» увеличил полосу пропускания каналов магистрального интернета для компании «ВолгаТелеком» до 42 Гбит/с. Данное увеличение связано со стремительным ростом объемов интерне
03.06.2010 «ВолгаТелеком» ввел в эксплуатацию межрегиональный контакт-центр в Мордовии

Компания «ВолгаТелеком» ввела в эксплуатацию межрегиональный контакт-центр в Саранске (Республика Мордо
28.05.2010 «ВолгаТелеком» намерен приобрести 100% акций Teleset Networks PCL

Компания «ВолгаТелеком» объявила о намерении приобрести 100% акций Teleset Networks PCL (Кипр) – крупне
27.05.2010 «ВолгаТелеком» с 1 июня вводит интернет-тариф «Социальный»

С 1 июня 2010 г. «ВолгаТелеком» введет новый тарифный план на услугу доступа в интернет - «Социальный». Парамет
24.05.2010 «Связь-Банк» предоставит «ВолгаТелекому» два кредита на общую сумму 2 млрд руб.

Компания «ВолгаТелеком» подвела итоги открытого аукциона по отбору финансовой организации для заключени
21.05.2010 «ВолгаТелеком» начал тестовую эксплуатацию услуги IP-TV в Самаре

ее 20 каналов. В период тестовой эксплуатации услуга предоставляется бесплатно. В настоящий момент «ВолгаТелеком» ведет строительство сетей FTTB в городах Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбыше
23.04.2010 «ВолгаТелеком» организовал VPN для Пенсионного фонда РФ в Самарской области

Компания «ВолгаТелеком» на базе собственной сети передачи данных организовала виртуальную частную сеть (VPN) для территориальных органов Пенсионного фонда РФ в Самарской области. В рамках реализованного

16.04.2010 КПМГ проведет аудиторскую проверку «ВолгаТелекома»

на право заключения договора на обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности компании «ВолгаТелеком» за 2010 г., подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерск
09.04.2010 Годовое собрание акционеров «ВолгаТелекома» состоится 21 июня

9 апреля 2010 г. совет директоров «ВолгаТелекома» назначил дату проведения годового общего собрания акционеров компании - 21 июня 2010 г. Годовое общее собрание акционеров состоится в Нижнем Новгороде. Список лиц, имеющих право

06.04.2010 Чистая прибыль «ВолгаТелекома» за 2009 г. увеличилась на 44,4% до 4,26 млрд руб.

Компания «ВолгаТелеком» объявила итоги деятельности за 2009 г. в соответствии с российскими стандартами
05.04.2010 «ВолгаТелеком» начал строительство сети по технологии FTTB в пяти городах Самарской области

Компания «ВолгаТелеком» начала строительство сетей «оптика в дом» (FTTB) в городах Тольятти, Сызрань, Н
17.03.2010 «ВолгаТелеком» завершил строительство сегмента транспортной сети в направлении северных районов Нижегородской области

Компания «ВолгаТелеком» завершила строительство сегмента транспортной сети в направлении северных район
10.03.2010 «ВолгаТелеком» выплатил купонный доход по облигационному займу серии ВТ-4

9 марта 2010 г. «ВолгаТелеком» выплатил купонный доход по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии ВТ-4 с обязательным централизованным хранением. Купонный доход выплачен по 14
09.03.2010 «ВолгаТелеком» выплатил четырнадцатый купонный доход по облигациям серии ВТ-4

Состоялась выплата четырнадцатого купонного дохода по облигациям компании «ВолгаТелеком» серии ВТ-4. Платежным агентом выступил «Связь-Банк». Владельцам облигаций выпла
08.02.2010 Абонентам «ВолгаТелеком» стали доступны решения «Лаборатории Касперского» на условиях подписки

«Лаборатория Касперского» и компания «ВолгаТелеком» представили услугу «Интернет-безопасность». Новая услуга уже доступна абонентам широкополосного доступа в интернет «ВолгаТелеком» в двух филиалах - Саратовском и в филиале

03.02.2010 «ВолгаТелеком» увеличила пропускную способность сети передачи данных в Самарской области

Компания «ВолгаТелеком» более чем в два раза увеличила пропускную способность сети передачи данных комп
21.01.2010 «ВолгаТелеком» открыла виртуальный музей связи

На корпоративном сайте компании «ВолгаТелеком» открылся виртуальный музей связи. В экспозиции собраны уникальные экспонаты из музеев связи, расположенных в филиалах компании. Музейная экспозиция содержит порядка 50 экспонатов,
20.01.2010 Количество абонентов ШПД «ВолгаТелеком» превысило 1 млн

Количество пользователей широкополосного доступа (ШПД) в сеть интернет компании «ВолгаТелеком» в январе 2010 г. достигло 1 млн, из которых более 896 тыс., или около 90% являю

Публикаций - 544, упоминаний - 1009

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1704 156
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10372 121
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 116
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 508 96
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 91
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 467 80
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 76
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 74
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10003 63
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8217 59
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 43
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7311 35
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 520 33
Tele2 - Теле2 Россия - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 144 32
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 24
Центел - Центральный телеграф 410 24
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1411 21
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 19
Ростелеком - РТКомм.РУ 358 19
АФК Система ПАО 1753 18
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 18
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2597 14
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 829 14
Связьинформ 88 13
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 13
Oracle Corporation 6412 12
Ситроникс - Sitronics 1132 11
СМАРТС Ульяновск-GSM 26 10
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 903 10
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 137 10
Электросвязь 270 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 793 9
Cisco Systems 4945 9
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 9
Rambler Group - Рамблер ГК 860 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1946 8
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 8
Siemens AG - Siemens Group 2557 8
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1290 50
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 405 28
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 21
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1043 21
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 172 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6159 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6348 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 12
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 13 9
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 158 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 693 9
Россети Ленэнерго 2408 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2519 8
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Центр аудиторских технологий и решений 80 7
101Hotels.com 715 7
Альфа-Групп 671 6
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 287 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 351 5
Почта России ПАО 2056 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6735 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1069 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 377 4
Marshall Capital Partners 69 4
Татнефть 213 3
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 248 3
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 17 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 435 3
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 41 3
Credit Suisse - Кредит Свисс 167 3
Альфа-Банк 1634 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 3
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 163 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 541 2
Евросеть 1402 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 597 2
РЖД - Российские железные дороги 1690 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18572 65
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 48
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2066 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9724 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 569 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2454 16
Президент Российской Федерации 3857 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2482 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5397 13
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 12
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 10
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 154 8
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 193 8
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 140 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1620 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3096 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 710 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1278 5
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 5
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 52 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4705 5
Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1714 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1645 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 189 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 989 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1099 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 895 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2547 3
Правительство Москвы 2102 3
World Bank Group - Всемирный банк 300 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 127 2
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 114 2
Управление делами президента Российской Федерации 105 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 192 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 669 2
Судебная власть - Judicial power 2154 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2819 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 33
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2615 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 6
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 6 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18492 115
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22806 106
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25981 92
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55924 67
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41436 53
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8851 46
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9198 35
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7654 33
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12806 23
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 896 22
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4296 21
Сеть передачи данных - Data transmission network 3447 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27020 21
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2261 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17893 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9562 16
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 801 15
Аналоговые технологии 2681 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13570 15
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10042 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5422 13
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 1953 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13808 12
УУС - Универсальные услуги связи 310 12
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2448 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5955 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3192 10
Radio broadcasting - Радиовещание 407 10
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10553 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6232 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3515 9
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GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet 2092 9
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Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 425 8
Microsoft Windows 2000 12872 25
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации 58 21
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4838 20
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Age of Kings 3460 11
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 10
Apple iPhone 6 6315 9
Oracle E-Business Suite - OEBS 576 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1108 6
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 370 5
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 138 5
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 4
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Oracle Hyperion Planning 118 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 244 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 541 2
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IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 562 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 994 2
Microsoft Office 3525 2
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 1
Huawei GPON 3 1
Kaspersky Subscription Services - KSS 6 1
Nokia 7650 63 1
Siemens Softswitch 4 1
Huawei Softswitch 7 1
Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 43 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Eastwind Billing System - EastWind BiS 17 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 14 1
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Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43369 101
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43446 83
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7009 77
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5779 61
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14500 52
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25220 48
Абонентская база - Абонентская плата 5352 48
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 623 33
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6763 29
Кредитование - Сrediting - Заём 6112 28
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4608 28
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9064 25
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5350 25
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4374 25
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5910 24
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1318 20
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5689 20
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2065 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4126 18
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1499 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15781 15
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1082 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1784 15
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2096 15
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5415 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5267 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7233 14
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1772 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5600 12
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 750 12
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21441 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4167 11
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2766 10
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 247 9
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 434 9
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 741 9
Информатика - computer science - informatique 912 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11264 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11050 124
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 582 16
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5806 5
Стрим-ТВ - телекомпания 157 4
Прайм - Агентство экономической информации 862 4
Regnum - Регнум 112 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1391 2
Известия ИД 512 2
ComNews - Медиа-бизнес 100 2
New Scientist 1447 1
Вести 24 - Российский информационный канал 45 1
VNUNet.com 214 1
NEWSru.com 229 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
Радио России - радиостанция 48 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
Юность - радиостанция 33 1
Газпром ГПМ Авторадио - радиостанция 21 1
Время новостей 31 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 29 1
Independent Media - Индепендент Медиа 17 1
Муз-ТВ - телеканал 39 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 61 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 102 1
News Corp 186 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 849 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 1
Bloomberg 1154 1
Forbes - Форбс 662 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7599 18
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 7
S&P - Standard and Poor’s 483 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2467 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting 98 3
IDC - International Data Corporation 4874 2
Juniper Research 509 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 2
Mobile Research Group 69 2
Gartner - Гартнер 3502 1
ARC Advisory Group 20 1
Gartner - Dataquest 348 1
Moody's Investors Service 135 1
Infonetics Research 50 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 118 6
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 12 6
ММУ - Московский международный университет 8 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 230 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 754 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 471 4
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 3 3
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 61 2
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 5 2
ГИТР - Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина 3 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 37 2
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 6 2
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 6 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 73 2
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 35 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 24 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
КГФЭИ - Казанский государственный финансово-экономический институт 3 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 8 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 21 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 11 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 13 1
НУУз - Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека - Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy Universiteti 4 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 19 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 23 1
Минобороны РФ - НВВКУС - Новочеркасское высшее военное командное училище связи 2 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина 20 1
ТГУ - Томский государственный университет 134 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1327 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 207 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 140 1
МЭИ - Московский энергетический институт 94 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 222 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 619 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 500 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 174 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 15 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11920 34
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2152 5
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 22 1
ERP-Диалоги 3 1
Связь-Экспокомм 94 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 46 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
JD.com 618 Shopping Festival 74 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
Нижегородская ярмарка 17 1
ИнфоКом 88 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 66 1
Короткая ссылка

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