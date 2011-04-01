Ростелеком ВолгаТелеком Нижегородсвязьинформ Нижегородтелесервис Нижегородский Телесервис

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|01.04.2011
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Чистая прибыль «ВолгаТелекома» в 2010 г. по МСФО снизилась на 7% до 3,9 млрд руб.
Компания «ВолгаТелеком» – оператор телекоммуникационных услуг в Приволжском федеральном округе, объявила неаудированные консолидированные результаты деятельности за двенадцать месяцев 2010 г. по стандарт
|28.01.2011
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«ВолгаТелеком» в 2010 г. выиграл 194 конкурса госзаказов на сумму более 300 млн руб.
Компания «ВолгаТелеком» в течение 2010 г. одержала победу в194 конкурсах на право реализации государств
|20.01.2011
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«ВолгаТелеком» запустил IP-TV на всей территории присутствия
«ВолгаТелеком» начал предоставлять услуги интерактивного телевидения по технологии IP-TV во вс
|12.01.2011
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«ВолгаТелеком» выплатил дивиденды по обыкновенным акциям за 2009 финансовый год
Компания «ВолгаТелеком» выплатила дивиденды по обыкновенным акциям, начисленным по результатам 2009 фин
|08.12.2010
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«ВолгаТелеком» предоставит выделенные каналы связи администрации Нижнего Новгорода
Компания «ВолгаТелеком» стала победителем конкурса на право предоставления в пользование выделенных кан
|02.12.2010
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В «ВолгаТелекоме» назначен новый заместитель генерального директора
В соответствии с решением совета директоров «ВолгаТелекома» Игорь Рыбников назначен заместителем генерального директора компании. Рыбников, оставаясь вице-президентом - директором Приволжского филиала «Ростелекома», в новой должности буде
|16.11.2010
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Qtech поставит «ВолгаТелекому» 70 тыс. ADSL-модемов QDSL-1010
тель телекоммуникационного оборудования Qtech организовал поставку модемов QDSL-1010 для оператора «ВолгаТелеком». Оборудование позволит подключить 70 тыс. абонентов по технологии широкополосно
|03.11.2010
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«ВолгаТелеком» модернизирует корпоративную сеть ОПФР по Нижегородской области
Компания «ВолгаТелеком» реализует проект модернизации корпоративной сети 58 районных управлений Отделен
|18.10.2010
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«ВолгаТелеком» объединил VPN-сетью 40 допофисов «Сбербанка» в Ульяновской области
Компания «ВолгаТелеком» завершила очередной этап проекта по совершенствованию телекоммуникационной инфр
|15.10.2010
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«ВолгаТелеком» увеличит в 2010 г. емкость сетей FTTB в Нижегородской области до 80 тыс. портов
«ВолгаТелеком» завершил очередной этап строительства сетей «оптика до здания» (FTTB) в Нижнем
|04.10.2010
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«ВолгаТелеком» увеличил протяженность ВОЛС в Пензенской области
Компания «ВолгаТелеком» завершила очередной этап строительства волоконно-оптических линий связи, соедин
|28.09.2010
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«ВолгаТелеком» до конца года доведет емкость сетей FTTB в Самарской области до 100 тыс. портов
«ВолгаТелеком» до конца 2010 г. планирует довести совокупную емкость сетей FTTB в Самарской об
|09.09.2010
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«ВолгаТелеком» модернизирует корпоративную сеть «Волго-Вятского банка Сбербанка России»
Компания «ВолгаТелеком» приступила к реализации проекта по модернизации существующей корпоративной сети
|07.09.2010
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«ВолгаТелеком» исполнил обязательство по выкупу акций
«ВолгаТелеком» в полном объеме исполнил обязательство по выкупу акций, предъявленных акционера
|26.08.2010
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«ВолгаТелеком» завершил первый этап строительства сети FTTB в Пензенской области
«ВолгаТелеком» завершил первый этап строительства сети «оптика до здания» (FTTB) емкостью боле
|19.08.2010
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«ВолгаТелеком» обеспечит детей-инвалидов доступом в интернет
«ВолгаТелеком» в рамках государственного контракта с Министерством образования Нижегородской области приступило к реализации проекта «Оказание услуг по обеспечению доступа к сети интернет детям-
|17.08.2010
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«Ростелеком», «Центртелеком» и «Волгателеком» завершили первый этап подключений веб-камер в пострадавших от пожаров регионах
«Ростелеком», «ЦентрТелеком» и «ВолгаТелеком» - дочерние компании «Связьинвеста» - завершили первый этап проекта по обеспечению непрерывного видео-мониторинга хода работ по восстановлению жилых строений и иных сооружений, пос
|13.08.2010
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«ВолгаТелеком» продолжает внедрять Dr.Web AV-Desk в филиалах
Компания «Доктор Веб» сообщила о новых внедрениях Dr.Web AV-Desk в филиалах компании «ВолгаТелеком». О первых запусках интернет-сервиса телекоммуникационным оператором «ВолгаТе
|05.08.2010
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Огнем повреждено свыше 150 единиц телеком-оборудования и сооружений связи «ВолгаТелекома» в 13 населенных пунктах
«ВолгаТелеком» проводит комплекс аварийно-восстановительных работ в регионах присутствия компа
|23.07.2010
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«Корус Консалтинг» централизует документооборот в «ВолгаТелекоме»
Компания «Корус Консалтинг» сообщила о том, что в компании «ВолгаТелеком» реализуется проект по масштабному внедрению централизованной системы электронно
|06.07.2010
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«ВолгаТелеком» завершил строительство первого этапа сети FTTB в Самарской области
«ВолгаТелеком» завершил строительство первого этапа сети «оптика до здания» (Fiber-to-the-buil
|16.06.2010
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Суд подтвердил обоснованность предписания ФАС в отношении «ВолгаТелекома»
ость и правомерность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы в отношении компании «ВолгаТелеком», сообщает пресс-служба ФАС России. Суд подтвердил позицию ФАС России о недопуст
|11.06.2010
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«Ростелеком» расширил полосу пропускания каналов магистрального интернета для «Волгателекома» до 42 Гбит/с
«Ростелеком» увеличил полосу пропускания каналов магистрального интернета для компании «ВолгаТелеком» до 42 Гбит/с. Данное увеличение связано со стремительным ростом объемов интерне
|03.06.2010
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«ВолгаТелеком» ввел в эксплуатацию межрегиональный контакт-центр в Мордовии
Компания «ВолгаТелеком» ввела в эксплуатацию межрегиональный контакт-центр в Саранске (Республика Мордо
|28.05.2010
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«ВолгаТелеком» намерен приобрести 100% акций Teleset Networks PCL
Компания «ВолгаТелеком» объявила о намерении приобрести 100% акций Teleset Networks PCL (Кипр) – крупне
|27.05.2010
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«ВолгаТелеком» с 1 июня вводит интернет-тариф «Социальный»
С 1 июня 2010 г. «ВолгаТелеком» введет новый тарифный план на услугу доступа в интернет - «Социальный». Парамет
|24.05.2010
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«Связь-Банк» предоставит «ВолгаТелекому» два кредита на общую сумму 2 млрд руб.
Компания «ВолгаТелеком» подвела итоги открытого аукциона по отбору финансовой организации для заключени
|21.05.2010
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«ВолгаТелеком» начал тестовую эксплуатацию услуги IP-TV в Самаре
ее 20 каналов. В период тестовой эксплуатации услуга предоставляется бесплатно. В настоящий момент «ВолгаТелеком» ведет строительство сетей FTTB в городах Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбыше
|23.04.2010
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«ВолгаТелеком» организовал VPN для Пенсионного фонда РФ в Самарской области
Компания «ВолгаТелеком» на базе собственной сети передачи данных организовала виртуальную частную сеть (VPN) для территориальных органов Пенсионного фонда РФ в Самарской области. В рамках реализованного
|16.04.2010
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КПМГ проведет аудиторскую проверку «ВолгаТелекома»
на право заключения договора на обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности компании «ВолгаТелеком» за 2010 г., подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерск
|09.04.2010
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Годовое собрание акционеров «ВолгаТелекома» состоится 21 июня
9 апреля 2010 г. совет директоров «ВолгаТелекома» назначил дату проведения годового общего собрания акционеров компании - 21 июня 2010 г. Годовое общее собрание акционеров состоится в Нижнем Новгороде. Список лиц, имеющих право
|06.04.2010
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Чистая прибыль «ВолгаТелекома» за 2009 г. увеличилась на 44,4% до 4,26 млрд руб.
Компания «ВолгаТелеком» объявила итоги деятельности за 2009 г. в соответствии с российскими стандартами
|05.04.2010
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«ВолгаТелеком» начал строительство сети по технологии FTTB в пяти городах Самарской области
Компания «ВолгаТелеком» начала строительство сетей «оптика в дом» (FTTB) в городах Тольятти, Сызрань, Н
|17.03.2010
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«ВолгаТелеком» завершил строительство сегмента транспортной сети в направлении северных районов Нижегородской области
Компания «ВолгаТелеком» завершила строительство сегмента транспортной сети в направлении северных район
|10.03.2010
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«ВолгаТелеком» выплатил купонный доход по облигационному займу серии ВТ-4
9 марта 2010 г. «ВолгаТелеком» выплатил купонный доход по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии ВТ-4 с обязательным централизованным хранением. Купонный доход выплачен по 14
|09.03.2010
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«ВолгаТелеком» выплатил четырнадцатый купонный доход по облигациям серии ВТ-4
Состоялась выплата четырнадцатого купонного дохода по облигациям компании «ВолгаТелеком» серии ВТ-4. Платежным агентом выступил «Связь-Банк». Владельцам облигаций выпла
|08.02.2010
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Абонентам «ВолгаТелеком» стали доступны решения «Лаборатории Касперского» на условиях подписки
«Лаборатория Касперского» и компания «ВолгаТелеком» представили услугу «Интернет-безопасность». Новая услуга уже доступна абонентам широкополосного доступа в интернет «ВолгаТелеком» в двух филиалах - Саратовском и в филиале
|03.02.2010
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«ВолгаТелеком» увеличила пропускную способность сети передачи данных в Самарской области
Компания «ВолгаТелеком» более чем в два раза увеличила пропускную способность сети передачи данных комп
|21.01.2010
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«ВолгаТелеком» открыла виртуальный музей связи
На корпоративном сайте компании «ВолгаТелеком» открылся виртуальный музей связи. В экспозиции собраны уникальные экспонаты из музеев связи, расположенных в филиалах компании. Музейная экспозиция содержит порядка 50 экспонатов,
|20.01.2010
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Количество абонентов ШПД «ВолгаТелеком» превысило 1 млн
Количество пользователей широкополосного доступа (ШПД) в сеть интернет компании «ВолгаТелеком» в январе 2010 г. достигло 1 млн, из которых более 896 тыс., или около 90% являю
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 1033 17
|Юрченко Евгений 132 16
|Люлин Владимир 18 16
|Омельченко Сергей 15 14
|Гирев Андрей 77 14
|Путин Владимир 2832 11
|Кирюшин Геннадий 90 10
|Яшин Валерий 79 9
|Рыбакин Владимир 23 9
|Проскура Дмитрий 30 8
|Ромский Георгий 18 8
|Савченко Виктор 30 7
|Приданцев Сергей 144 7
|Кочетков Владислав 248 7
|Петров Михаил 128 7
|Курочкин Александр 11 6
|Греф Герман 375 6
|Клишин Виталий 16 6
|Кириллов Александр 30 6
|Киселев Александр 114 6
|Зайцева Анна 69 5
|Григорьева Алла 9 5
|Поздняков Денис 6 5
|Черногородский Сергей 8 5
|Кореш Виктор 81 5
|Щеголев Игорь 692 5
|Федоров Олег 13 5
|Дегтярев Валерий 16 4
|Маевский Леонид 57 4
|Родионов Иван 69 4
|Бутрин Михаил 17 4
|Дудченко Владимир 22 4
|Слизень Виталий 242 4
|Брюквин Юрий 291 4
|Маевский Игорь 38 4
|Колпаков Антон 57 4
|Скворцов Борис 17 4
|Куликов Денис 26 4
|Малофеев Константин 111 4
|Ряузов Никита 18 4
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