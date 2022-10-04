Индексная книга CNews*
Первичка Первичный документ бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях
Публикаций - 350, упоминаний - 371
Первичка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зуев Георгий 3 2
|Жданов Павел 8 1
|Ковалев Никита 1 1
|Баландюк Сергей 4 1
|Сизов Антон 24 1
|Ермолов Алексей 3 1
|Рахимбердиев Аскар 34 1
|Зыкова Светлана 2 1
|Шаров Дмитрий 2 1
|Плотников Павел 8 1
|Скрипник Дмитрий 1 1
|Митенков Алексей 20 1
|Алексеев Константин 6 1
|Соколова Лариса 1 1
|Курлович Елена 1 1
|Куимов Андрей 1 1
|Никульшина Наталья 1 1
|Синицын Семен 1 1
|Дамм Эдуард 1 1
|Juniper Research 501 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.