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Первичка Первичный документ бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях



04.10.2022 Решения Directum и Kept для налогового мониторинга повысят уровень цифровизации компаний 2
26.08.2022 Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать 1
11.08.2022 ERP-система «Компас» в ЦНИИ КМ «Прометей»: создана основа системы управления качеством 1
04.08.2022 Directum и «VK цифровые технологии» помогут бизнесу перейти на налоговый мониторинг 2
04.07.2022 80% бухгалтеров хотят автоматизировать обработку отчета о реализации от маркетплейса 1
30.06.2022 Directum представляет решение «Архив для налогового мониторинга» 1
20.06.2022 «Транснефть» переходит на использование платформы VK Tax Compliance в рамках налогового мониторинга 1
16.06.2022 Собери пазл прикладных систем заново. Рекомендации Directum 1
15.06.2022 TerraLink xDE обновлен до версии 3.24 1
07.06.2022 «Траско» развивает бизнес с 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП 1
02.06.2022 Smart Engines представила ИИ для мобильного и потокового ввода первичных документов 1
18.05.2022 Чем заменить иностранные ECM 1
19.04.2022 Тульский винокуренный завод 1911 внедрил ПО «Скан-архив» 1
07.02.2022 АО «Ижевский радиозавод» повышает конкурентоспособность на рынке приборостроения с помощью «1С:Корпорация» 1
24.01.2022 «Шерпа роботикс» и «Рдтех» заключили партнерское соглашение 1
20.01.2022 Entera стала резидентом «Сколково» 3
10.11.2021 Время возврата первичной документации ЗАО «Агриматко» сократилось благодаря программе «Скан–архив» 1
09.09.2021 Как создать цифровую витрину для налогового мониторинга 1
31.08.2021 «Татнефть» перешла на непрерывную консолидацию данных и онлайн-взаимодействие с ФНС 1
30.08.2021 Мониторинг ПИР: как «Аэрофлот» цифровизировал программу инновационного развития 1
30.06.2021 Как Low-сode система ELMA365 отвечает современным требованиям к электронному документообороту 1
26.05.2021 ГК «Эдит про» и «Шерпа роботикс» займутся внедрением RPA в связке с «1С» 1
17.05.2021 «Энтера» с помощью технологий Abbyy создала ИИ-сервис для бухгалтеров 1
23.04.2021 «Тинькофф касса» запустила сервис моментальных выплат за металлолом 1
06.04.2021 «Техносерв консалтинг» внедряет систему налогового мониторинга для «Русгидро» 1
22.03.2021 Выручка «Биорг» от цифровых Saas-cервисов по итогам 2020 года выросла в 3 раза 1
15.03.2021 «Инфосистемы джет» отвечает за работу комплекса ИТ-систем в основе АИС ОСАГО 1
01.03.2021 «Павлово-Посадский гофрокомбинат внедрил «Скан-Архив» 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1
12.02.2021 CorpSoft24 внедрила в Sodexo Россия информационную систему на базе «1С:Корпорация» 1
09.02.2021 В «Контур.Бухгалтерии» появился инструмент для предварительного расчета НДС 1
11.01.2021 Агрофирма «Русь» внедрила электронный архив «Гэндальф» 1
10.12.2020 «Первый бит» внедрил ПО «1С:Бухгалтерия» и «БИТ. Финанс.Холдинг» в «Сиа групп» 1
01.12.2020 Аптечная сеть «Губернские аптеки» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф» 1
01.12.2020 «Полиметалл» поручил обработку финансовых документов искусственному интеллекту Abbyy 1
03.11.2020 Почему компании не справляются с переходом на электронный документооборот и как это исправить 1
02.10.2020 В России запустилось тестирование грузоперевозок с электронными документами 1
28.09.2020 ИИ-технологии «Биорг» помогут «Филанко» автоматизировать обработку финансовой документации 1
09.07.2020 «М.Видео-Эльдорадо» оптимизировала финансовые бизнес-процессы на базе решения SAP 1
06.07.2020 ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP 1

Публикаций - 350, упоминаний - 371

Первичка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 889 7
6927 7
Гэндальф - Gendalf 76 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 996 3
Entera - Энтера 3 2
Beorg - Биорг 38 2
TerraLink - ТерраЛинк 259 2
VK - Mail.ru Group 3185 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 55 1
Информзащита 678 1
Крок - Croc 1683 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 1
Yandex - Яндекс 5551 1
Microsoft Corporation 23395 1
SAP SE 4833 1
Корус Консалтинг ГК 1062 1
Такском - Taxcom 206 1
Unicon - Юникон 18 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1137 1
МойСклад - Логнекс 100 1
Docsvision - ДоксВижн 964 1
Directum - Директум 894 1
Май - Российская торговая компания 1017 1
InCity - Модный континент 14 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 258 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 49 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
X5 Group 804 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 231 1
Ароматный мир 6 1
Global Pilots 11 1
Сбер - Самокат - сервис экспресс-доставки 4 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 80 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 1
Coca-Cola Company 250 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 84 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 430 1
Спортмастер 142 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 195 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 145 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 132 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
РСХБ - Россельхозбанк 281 1
Калининграднефтепродукт 1 1
Сургутнефтегаз - СНГ 223 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 2
МИК - Московский инновационный кластер 98 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 183 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 285 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 6
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 1
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 518 1
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1215 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 95 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 489 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 1
КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 180 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 859 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 1
Проверка контрагентов 1434 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 1
EAM - Enterprise Asset Management - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 565 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 556 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 1
Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 1076 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 1
Гэндальф - Скан-Архив 39 5
1С:Бухгалтерия 846 4
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 181 3
ЭЛАР Саперион 43 2
Beorg Smart Vision 19 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 399 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 2
1С:Документооборот - 1С:ДО 178 2
Microsoft Office Excel 914 1
Microsoft Windows 2000 12612 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 762 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 39 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 644 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 102 1
Directum - DirectumRX 106 1
Docsvision СЭД - ECM-система 230 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 63 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 263 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
1С:ERP Управление предприятием 312 1
Зуев Георгий 3 2
Жданов Павел 8 1
Ковалев Никита 1 1
Баландюк Сергей 4 1
Сизов Антон 24 1
Ермолов Алексей 3 1
Рахимбердиев Аскар 34 1
Зыкова Светлана 2 1
Шаров Дмитрий 2 1
Плотников Павел 8 1
Скрипник Дмитрий 1 1
Митенков Алексей 20 1
Алексеев Константин 6 1
Соколова Лариса 1 1
Курлович Елена 1 1
Куимов Андрей 1 1
Никульшина Наталья 1 1
Синицын Семен 1 1
Дамм Эдуард 1 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 6
Россия - РФ - Российская федерация 121478 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 2
Беларусь - Белоруссия 4165 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1420 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 781 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2865 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1996 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1321 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 80 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1410 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 507 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 4909 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 2
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 463 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 1
Juniper Research 501 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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