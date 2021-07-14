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ОДК
Объединённая двигателестроительная корпорация


14.07.2021 Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев 2
11.03.2021 «РТ-Техприемка» переведет работу с рекламациями в «цифру» 1
08.10.2020 Как большие данные и искусственный интеллект управляют Россией 2
02.09.2020 «Ростех» и «Ростелеком» создадут единый цифровой контур для отечественного авиастроения 3
28.08.2020 «Ростех» будет бороться с контрафактной продукцией в авиации с помощью QR-кодов 1
28.07.2020 Глава «Ростеха» представил Президенту России итоги работы Госкорпорации в 2019 году 2
28.04.2020 Минпромторг отобрал пять решений Naumen для организации удаленной работы предприятий промышленности 2
13.01.2020 «ОДК – Сатурн» автоматизировал работу отдела кадров с помощью Neuroniq 1
09.12.2019 В «ОДК-Авиадвигатель» завершился пилот по внедрению Directum Smart Search 1
09.08.2019 Отраслевая рабочая группа по промышленности создаст банк решений для цифровой трансформации 1
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0» 1
14.06.2019 ОДК завершила внедрение Naumen Service Desk 6
17.05.2019 «Ростех» представил новую продукцию в сфере вертолетостроения 3
04.04.2019 Ростех будет производить детали газотурбинных двигателей методом 3D-печати 3
01.03.2019 Юная компания Вексельберга вложила 3 млрд руб. в ИТ для промышленности 1
26.02.2019 ОДК упростила работу канцелярии с помощью Directum Ario 2
20.02.2019 «Ростех» внедрил систему мониторинга «Диспетчер» на ПК «Салют» 2
17.10.2018 Экс-глава российского SAP и ИТ-кластера «Сколково» займется цифровизацией заводов «Ростеха» 3
17.08.2018 Ростех инвестирует 3 млрд рублей в развитие промышленной 3D-печати 2
17.08.2018 «Ростех» инвестирует 3 миллиарда в 3D-печать 3
19.06.2018 «Инфосистемы джет» отчиталась о росте выручки на 6,5% по итогам 2017 года 1
16.01.2018 «Инфосистемы Джет» внедрила инфраструктуру VDI для ОДК 2
29.12.2017 «РТ-Информ» увеличила выручку за три года в 75 раз 2
23.10.2017 НСИ на платформе Semantic MDM внедрена в «Объединенной двигателестроительной корпорации» 2
05.10.2017 КРОК внедрила систему управления знаниями в «ОДК-Сатурн» 3
15.08.2017 Флагман российского импортозамещения закупает американское ПО на десятки миллионов 1
04.08.2017 «РТ-Информ» внедрил межсетевое экранирование в «Росэлектронике» 1
13.07.2017 «ОДК-Газовые турбины» автоматизировали делопроизводство с Directum 3
26.05.2017 «РТ-Информ» разработал каталог продукции для ИТ-отрасли 1
25.05.2017 Инженеры предприятия ОДК будут пользоваться «Виртуальным конструкторским бюро» 1
09.02.2017 «РТ-Информ» представит дорожную карту развития централизованных ИС «Ростеха» 1
21.06.2016 В России создан консорциум «Современные технологии управления корпоративными мастер-данными» 1
14.04.2016 Comparex помог «ОДК-Газовые турбины» защититься от утечек данных 3
12.02.2016 Прецедент: «дочка» «Ростеха» заблокировала чужой сайт с похожим на свой дизайном 3
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
06.08.2015 «Объединенная двигателестроительная корпорация» перешла на ECM-систему Directum 7
29.01.2015 Высокая планка: кто получает гранты «Сколково» 1
17.12.2014 Поставщик оборудования для РЖД и «Аэрофлота» внедрит SAP за 174 млн рублей 1
16.12.2014 «Авиадвигатель» построил центр оперативного управления инцидентами ИБ с помощью «Астерос» 1
04.09.2014 ИТ-директор НПО «Сатурн» уволился, не выдержав чрезмерной централизации 2

Публикаций - 52, упоминаний - 96

ОДК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 13
SAP SE 3218 7
Цифра ГК 116 5
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 15 4
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 4
Крок 1221 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
Ростех Технодинамика 23 3
Directum - Директум 646 3
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
Theta Data Solutions 3 2
Октава - Тульский завод 9 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Naumen - Наумен 342 2
Инфосистемы Джет 675 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Microsoft Corporation 11143 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Yandex - Яндекс 4101 2
InfoWatch - Инфовотч 613 2
Omron 22 1
РТ-Инвест 37 1
Brother 113 1
Huawei 2733 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
ОДК Кузнецов ПАО 1 1
Nvidia Corp 2036 1
Cisco Systems 2054 1
Beorg - Биорг 16 1
Программный продукт ГК 92 1
Инфосистемы Джет - Jet Antifraud Team 2 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
Ortems 11 1
Pure Storage 43 1
Jive Software 19 1
Ланит Консалтинг 4 1
Технопромэкспорт 1 1
Инталев 168 1
ОТР 135 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 7
Вертолеты России 114 5
Газпром нефть 382 3
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 2
ОДК Салют НПЦ - Производственный комплекс 3 2
Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 3 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Химпром 5 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
Global CIO 28 1
ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 2 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 5 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
Калашников ГК 8 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Почта Банк 289 1
Вперед ММЗ - Московский машиностроительный завод 2 1
КМЗ - Копейский машиностроительный завод 2 1
Почта России ПАО 1577 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Северсталь ПАО 204 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Норникель - Норильский никель 178 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Федеральное казначейство России 766 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 2
ИТ-аутсорсинг 671 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
3D-печать 135 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
3D-VDI - графические рабочие станции конструкторов в виртуальных рабочих столах 1 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Big Data - Большие данные 1136 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
Экология 18 1
Directum Ario 14 3
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 5 2
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 2
Naumen Service Desk 103 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
МиГ - серия фронтовых истребителей 13 1
Directum Smart Search 2 1
Инфосистемы Джет - Jet Signal 2 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Инфосистемы Джет - Jet Detective 4 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 13 1
Pure Storage FlashArray 20 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 4 1
Autodesk Fusion 360 9 1
Инфосистемы Джет - Jet Toolbar 7 1
Naumen Inventory 4 1
Directum iDecide Documents for iPad 5 1
Autodesk Product Design Collection IC 1 1
Autodesk Product Design Suite 3 1
Cisco Systems - Tandberg VCS - Tandberg Video Communication Server 7 1
Autodesk 3ds Max 53 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Autodesk AutoCAD 177 1
Microsoft Excel 436 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Naumen Contact Center 71 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 17 1
Nvidia GeForce GTX 2079 1
Сердюков Анатолий 54 4
Храмцовская Наталья 38 3
Вексельберг Виктор 97 2
Богачев Игорь 172 2
Евтушенко Олег 125 2
Ипатов Вадим 80 2
Шевяхов Евгений 7 1
Кондаков Сергей 4 1
Билевский Сергей 1 1
Смирнов Павел 35 1
Клебанов Алексей 1 1
Корольков Александр 2 1
Христолюбов Вячеслав 1 1
Мацук Игорь 3 1
Vopat Matthew - Вопат Мэтью 1 1
Чижиков Михаил 7 1
Чернышев Владимир 1 1
Семочкин Александр 5 1
Конончук Денис 7 1
Злобин Виталий 12 1
Сухецкий Денис 2 1
Завьялов Алексей 2 1
Спиридонов Александр 35 1
Андриченко Андрей 1 1
Горянский Павел 15 1
Артяков Владимир 3 1
Сидорин Алексей 1 1
Карпачев Александр 5 1
Тимохов Александр 1 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Ковнир Евгений 71 1
Осеевский Михаил 221 1
Лагода Георгий 51 1
Чемезов Сергей 121 1
Сахненко Сергей 71 1
Шведов Александр 18 1
Песков Дмитрий 65 1
Рубин Дмитрий 39 1
Солодухин Константин 91 1
Бровко Василий 47 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Европа 3781 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
Япония 2808 2
Россия - Калининград 675 1
Россия - Тверь 328 1
Украина 3389 1
Россия - Смоленск 239 1
Северная Америка 1414 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Болгария - Республика 306 1
Румыния 345 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - Курск 232 1
Марокко - Королевство 75 1
Россия - Тула 181 1
Белиз 38 1
Россия - Ростовская область 864 1
СамГУ - Самарский государственный университет 4 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - Тульская область 754 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Казахстан - Республика 2646 1
Ближний Восток 1478 1
Африка 1494 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - Республика Крым 626 1
Южная Америка 313 1
Индия - Республика 2181 1
Сингапур - Республика 808 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
Образование в России 342 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
Пиратство - Авторское право 209 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 1
CNews Analytics 1991 2
IoT Analytics 3 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 3
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767887, в очереди разбора - 671573.
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