Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОДК
Объединённая двигателестроительная корпорация
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 96
ОДК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сердюков Анатолий 54 4
|Храмцовская Наталья 38 3
|Вексельберг Виктор 97 2
|Богачев Игорь 172 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Ипатов Вадим 80 2
|Шевяхов Евгений 7 1
|Кондаков Сергей 4 1
|Билевский Сергей 1 1
|Смирнов Павел 35 1
|Клебанов Алексей 1 1
|Корольков Александр 2 1
|Христолюбов Вячеслав 1 1
|Мацук Игорь 3 1
|Vopat Matthew - Вопат Мэтью 1 1
|Чижиков Михаил 7 1
|Чернышев Владимир 1 1
|Семочкин Александр 5 1
|Конончук Денис 7 1
|Злобин Виталий 12 1
|Сухецкий Денис 2 1
|Завьялов Алексей 2 1
|Спиридонов Александр 35 1
|Андриченко Андрей 1 1
|Горянский Павел 15 1
|Артяков Владимир 3 1
|Сидорин Алексей 1 1
|Карпачев Александр 5 1
|Тимохов Александр 1 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Лагода Георгий 51 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Шведов Александр 18 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Солодухин Константин 91 1
|Бровко Василий 47 1
|CNews Analytics 1991 2
|IoT Analytics 3 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 3
|ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767887, в очереди разбора - 671573.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767887, в очереди разбора - 671573.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru