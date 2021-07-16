Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МКС
Международная космическая станция
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 98, упоминаний - 189
МКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 7
|Петров Сергей 51 5
|Клименко Герман 31 4
|Володин Вячеслав 62 4
|Щеголев Игорь 676 3
|Буянов Максим 3 3
|Бырдин Алексей 21 3
|Жаров Александр 165 3
|Лугов Андрей 32 3
|Шамсаил Саралиев 6 2
|Луговой Андрей 12 2
|Семериков Андрей 26 2
|Овчинин Алексей 2 2
|Артемьев Олег 2 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Плуготаренко Сергей 50 2
|Казарян Карен 31 2
|Волин Алексей 113 2
|Гребенников Сергей 28 2
|Воробьев Андрей 125 2
|Кононенко Олег 1 1
|Simmons Tom - Симмонс Том 1 1
|Кучеренко Максим 1 1
|Гореславский Алексей 4 1
|Молибог Николай 3 1
|Шурыгин Михаил 4 1
|Ларина Екатерина 11 1
|Ткаченко Владимир 3 1
|Шабанов Дмитрий 11 1
|Белицкий Дмитрий 1 1
|Мартыненко Роман 1 1
|Левова Ирина 18 1
|Панцырный Олег 1 1
|Маркелов Виталий 2 1
|Боярский Сергей 16 1
|Юдин Сергей 3 1
|Чумак Максим 1 1
|Островский Александр 1 1
|Ковков Джордж 1 1
|Звягинцева Анастасия 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761348, в очереди разбора - 665037.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761348, в очереди разбора - 665037.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru