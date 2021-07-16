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МКС
Международная космическая станция


16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 1
17.06.2021 В России создадут базы данных пиратских сайтов для их скоростной блокировки 1
25.05.2020 «Спутникс» и «Мицуи» будут сотрудничать в области производства и экспорта компонентов КА и малых спутников 1
01.04.2020 ДИТ Москвы сообщил о росте числа мошенничеств на фоне пандемии COVID-2019 1
04.02.2020 Система учета рабочего времени на базе «1С:Документооборот» помогла оптимизировать работу специалистов ОЦО «Металлоинвеста» 1
16.10.2019 «Газпрому» отключили оборудование через спутник 4
15.10.2019 За кражу 114 миллионов из программы «ГЛОНАСС» три топ-менеджера сели в тюрьму 1
22.07.2019 «Ростелеком» обеспечил прямое включение с МКС на фестивале «Нашествие» 5
27.06.2019 КРОК оцифровал экспозиции Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 1
21.06.2019 Сверхсекретные базы данных NASA украли с помощью компьютера за $5 1
22.04.2019 G-Core Labs объединила игроков World of Tanks и МКС 4
11.03.2019 Билайн обеспечил Ямал связью с помощью военной техники 2
04.03.2019 «Росэлектроника» разрабатывает систему связи нового поколения для МКС 5
23.10.2018 Очки Microsoft Hololens помогают ускорить сборку космического корабля NASA Orion 2
18.10.2018 Власти будут искать картельные сговоры с помощью «Большого цифрового кота» 1
13.07.2018 В России создали «уникальную» систему управления спутниками через интернет 1
13.06.2018 Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко 1
14.05.2018 Как на самом деле писались программы развития интернета в России 1
12.02.2018 Роскомнадзор изменил правила блокировки сайтов 1
30.11.2017 Развитие Рунета поручат борцу с торрентами, VPN и мессенджерами 4
28.11.2017 Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее 3
05.11.2017 Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее 3
19.10.2017 Минкомсвязи натравит на «пиратские» сайты медиа- и кинолоббистов 4
21.07.2017 Советник президента заблокировал назначение директора Института развития интернета 1
17.07.2017 В России создали новый тип 3D-биопринтеров 1
03.04.2017 Физики Пермского университета создали линзы для «световых» чипов 1
13.01.2017 Депутаты запретили иностранцам владеть онлайн-кинотеатрами и рассказали идеи насчет соцсетей 1
30.12.2016 В скандальном законопроекте об онлайн-кинотеатрах найдена коррупционная составляющая 1
29.11.2016 TeamViewer выпустил финальную версию TeamViewer 12 2
28.11.2016 В Госдуму внесен законопроект, запрещающий работу Netflix в России 4
01.11.2016 Путина просят защитить операторов связи от чиновников и правообладетелей 1
21.10.2016 Как у властей России строились и рушились планы по запуску цифрового ТВ 1
06.10.2016 «Ростелеком» обеспечил сеанс видеосвязи с экипажем МКС 4
08.09.2016 РКС представил линейку ракетно-космической техники и оборудование для спутниковой связи 1
15.08.2016 Новая российская видеосистема для выхода в открытый космос будет испытана в 2017 г. 2
18.11.2015 Разрабатывать ракетные двигатели в России будут с помощью дополненной реальности 1
01.11.2015 Dell Solutions Forum 2015 и технологии будущего 1
26.10.2015 Путина попросят осложнить жизнь мелким операторам, усилить контроль за Skype и WhatsApp 2
14.10.2015 Власти не смогли отключить Россию от глобального интернета из-за «серых» провайдеров 2
21.08.2015 Утечка: Администрация Президента не разрешает сотовикам совместно использовать радиочастоты 1

Публикаций - 98, упоминаний - 189

МКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 7
Microsoft Corporation 11077 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
Nvidia Corp 2019 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Крок 1219 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 2
Google LLC 7148 2
IBM 3539 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
Lenovo Group 1636 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Synology Inc 130 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
Wargaming 90 1
Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы 13 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
Columbus - Колумбус 125 1
BT Group - British Telecommunications 83 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
Globalstar - Глобалстар 30 1
Huawei 2730 1
Марс ФГУП НПО 84 1
Синтерра - Synterra 565 1
1С-КПД 14 1
LMF 3 1
Регионком 31 1
Nortel Networks 222 1
Digis - Дигис 16 1
Прогресс софт 8 1
Cisco Systems - Tandberg 92 1
Летограф - Letograf 63 1
G-Core Labs 64 1
LG Electronics 1847 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Yandex - Яндекс 4101 1
VMware 1829 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 3
Роснефть НК 367 2
Boeing 98 2
Газпром нефть 382 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
РКС - Российские космические системы 100 2
Новатэк 27 2
Lockheed Martin 47 2
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Дом русского зарубежья имени А. Солженицына 2 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 1
Ямал СПГ 5 1
Amedia TV - Амедиа 29 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Инвитро - Invitro 35 1
Газпром ПАО 520 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
Восточный Банк 108 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Транснефть 159 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
X5 Group 599 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 8
Президент Российской Федерации 1439 7
Администрация Президента РФ 267 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Правительство РФ 2203 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 10 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 1 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 85 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 4
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
UDP - User Datagram Protocol 84 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 265 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Cloud Native 19 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 433 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 169 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
PPC - PowerPC - микропроцессорная RISC-архитектура 53 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Google Android 10751 4
Google YouTube - Видеохостинг 1715 3
Nvidia GeForce GTX 2062 3
Linux OS 4257 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 2
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 36 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 167 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Apple macOS Sierra 33 1
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 18 1
Raspberry Pi 4 Model 9 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Nvidia GRID vGPU 37 1
Raspberry Pi Zero 11 1
Wargaming World of Warplanes 33 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
OpenText Documentum 189 1
HPE 3PAR 87 1
Wargaming World of Warships 31 1
Яндекс.Видео 32 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 43 1
Wargaming World of Tanks 132 1
HPE Store More Guarantee 3 1
МКА - Малые космические аппараты 13 1
РКС ТНС - спутниковая платформа (наноспутник) 2 1
Yadro Vegman - Сервер 4 1
ФАС РФ - Большой цифровой кот 1 1
Brocade SAN Fabric 7 1
Intel HD Graphics - графический процессор 43 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 1
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 1
Cisco TelePresence Tactical MXP - Tandberg Tactical MXP 1 1
Microsoft Skype 1467 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Путин Владимир 1824 7
Петров Сергей 51 5
Клименко Герман 31 4
Володин Вячеслав 62 4
Щеголев Игорь 676 3
Буянов Максим 3 3
Бырдин Алексей 21 3
Жаров Александр 165 3
Лугов Андрей 32 3
Шамсаил Саралиев 6 2
Луговой Андрей 12 2
Семериков Андрей 26 2
Овчинин Алексей 2 2
Артемьев Олег 2 2
Никифоров Николай 1126 2
Плуготаренко Сергей 50 2
Казарян Карен 31 2
Волин Алексей 113 2
Гребенников Сергей 28 2
Воробьев Андрей 125 2
Кононенко Олег 1 1
Simmons Tom - Симмонс Том 1 1
Кучеренко Максим 1 1
Гореславский Алексей 4 1
Молибог Николай 3 1
Шурыгин Михаил 4 1
Ларина Екатерина 11 1
Ткаченко Владимир 3 1
Шабанов Дмитрий 11 1
Белицкий Дмитрий 1 1
Мартыненко Роман 1 1
Левова Ирина 18 1
Панцырный Олег 1 1
Маркелов Виталий 2 1
Боярский Сергей 16 1
Юдин Сергей 3 1
Чумак Максим 1 1
Островский Александр 1 1
Ковков Джордж 1 1
Звягинцева Анастасия 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 7
Земля - планета Солнечной системы 863 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
Казахстан - Республика 2629 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Украина 3365 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Германия - Федеративная Республика 3633 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Япония 2780 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Россия - Крайний Север 93 2
Восточная Европа 1678 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - Московская область - Королёв 84 2
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 1
Европа Западная 613 1
Китай - Шанхай 244 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Москва - Садовое кольцо 57 1
Россия - Костромская область 229 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Россия - Салехард 89 1
Северный полярный круг 25 1
Луна 61 1
Германия - Ганновер 68 1
Великобритания - Кембридж 69 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Тихий океан 54 1
Россия - Новый Уренгой 85 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Китай - Тайвань 589 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Израиль 721 1
Россия - Иннополис 292 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 3
Пиратство - Авторское право 206 3
Образование в России 335 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Русский язык 982 1
Сельское хозяйство 12 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
White list - Белый список 34 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Федеральное законодательство 254 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Космодром Байконур 97 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
Рен ТВ - телеканал 47 1
Россия-1 - телеканал 20 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Юность - радиостанция 14 1
Радио России - радиостанция 31 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Пятница - Телеканал 20 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Fortune 95 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
ТНТ - Телеканал 94 1
РосКомСвобода 75 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Ведомости 259 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Wikipedia - Википедия 276 1
IDC - International Data Corporation 2718 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 5
Ростех Росэлектроника - НИИ Телевидения 20 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 9 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Industrie Forum Design Award 2 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 1
Dell Solutions Forum 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761348, в очереди разбора - 665037.
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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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