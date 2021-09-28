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Крок Облачные сервисы
Крок Облако
Крок Облачная платформа


28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 2
13.09.2021 «Крок облачные сервисы» и Veritas расскажут на конференции Cnews, как найти ресурсы при мировом дефиците чипов и обеспечить защиту данных 1
22.07.2021 «ГПБ мобайл» заработал на базе облака «Крок» 3
15.06.2021 Оборот «Крок» вырос до 39 млрд рублей по итогам 2020 года 1
20.05.2021 Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital 2
20.05.2021 Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital 2
20.05.2021 Crocs повышает скорость работы 1С в «Облаке КРОК» 4
28.04.2021 Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть 8
27.04.2021 «Крок облачные сервисы» в 2020 году: рост выручки на 37%, клиентской базы на 32% 6
07.04.2021 Клиент – КРОК Облачные сервисы 3
02.02.2021 Впервые в России опубликован рейтинг провайдеров IaaS Enterprise. Обзор Market.CNews 1
15.12.2020 Сервис курьерской доставки Dostavista перенес ИТ-инфраструктуру в облако «Крок» 1
13.11.2020 Бренд Ecco перенес бизнес-критичные сервисы в гибридное облако «Крок» 1
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 1
28.10.2020 CNews: облачные услуги КРОК признаны самыми качественными на российском рынке 5
15.09.2020 Онлайн-магазин «Стокманн» справляется с ростом запросов с помощью «Облака КРОК» 3
23.07.2020 «КРОК Облачные сервисы» первым в России стал предоставлять услуги на базе продуктов Veritas по подписке 2
02.07.2020 «Крок облачные сервисы» расширит возможности облачной платформы с помощью Dell Technologies 5
11.06.2020 «Фармстандарт» перенес критичные бизнес-системы SAP в ЦОД «Крок» 3
04.06.2020 ЦОД компании «Крок» сертифицирован Uptime Institute 1
28.05.2020 Выручка компании «Крок облачные сервисы» превысила 2 млрд рублей 3
06.05.2020 «Крок» и Hystax запускают услугу по автоматизированной миграции данных и создания DR-сред 3
29.04.2020 Infinidat устанавливает новый стандарт для корпоративных СХД в контейнерных средах 1
21.04.2020 МИЭМ НИУ ВШЭ перешел на режим удаленной работы с помощью облака «Крок» 1
06.04.2020 Комплекс решений «Крок» для удаленной работы пополнился новыми сервисами 1
02.04.2020 Облако «Крок» прошло тест Гилева благодаря новым процессорам Intel 2
24.03.2020 Облако «КРОК» защитит веб-приложения от киберугроз 3
24.03.2020 «КРОК» предоставила заказчикам комплекс решений для удаленной работы 1
23.03.2020 «Крок» предоставил заказчикам комплекс решений для удаленной работы 1
03.03.2020 Сеть «Кораблик» перенесла ИТ-инфраструктуру и интернет-магазин в облако «Крок» 1
11.02.2020 «Крок облачные сервисы» запустили облачную услугу для анализа больших данных 1
27.11.2019 Облачный подход к ИТ: все как сервис 3
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 1
11.11.2019 Кейсориум: Технологии Индустрии 4.0: быстрый старт и достижимые результаты 1
01.11.2019 Dell Technologies вместе с КРОК примут участие в CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра 2
15.10.2019 Система Televend размещена в «Облаке КРОК» 3
26.09.2019 8 октября в Москве пройдет Dell Technologies Forum 1
26.09.2019 Облачный рынок растет за счет расширения спектра облачных услуг 3
24.09.2019 В Москве пройдет промышленный хакатон ProHack 4.0 1
24.09.2019 8 октября в Москве пройдет Dell Technologies Forum 1

Публикаций - 61, упоминаний - 123

Крок Облачные сервисы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1221 48
Dell Technologies 133 8
3761 8
Amazon Inc - Amazon.com 1472 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 4
Bitfury Group 25 4
Dell EMC 2413 4
Intel Corporation 4192 4
G-Core Labs 64 3
Hitachi Vantara 100 3
Western Digital Corporation - WDC 313 3
ASBIS - АСБИС 59 3
Softline - Софтлайн 1474 3
IBM 3551 3
Microsoft Corporation 11127 3
Cisco Systems 2049 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 44 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 2
SAS Institute 596 2
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 2
ESG - Enterprise Strategy Group 95 2
Selectel - Селектел 137 2
Comptek - Комптек 53 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
Merlion - Мерлион 275 2
Uptime Institute 159 2
Ланит Treolan - Треолан 95 2
Teradata 166 2
Veritas Technologies 74 2
Huawei 2732 2
VMware 1829 2
Nvidia Corp 2030 2
Cymulate 2 2
Google LLC 7161 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
Citrix Systems 571 2
Hitachi 476 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 5
Газпром нефть 382 5
РесурсТранс 16 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 4
Русагро Группа Компаний 139 3
ФосАгро 54 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Кораблик 33 2
Posti Group Corporation - Itella 21 2
Мосэнерго ПАО 50 2
Уралхим ОХК АО 43 2
SBI Bank 13 2
Castorama - Касторама 16 2
АльфаСтрахование СГ 208 2
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 2
Dostavista - Достависта - курьерская компания 4 2
ECCO Sko - ЭККО Рос 21 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 2
Норникель - Норильский никель 178 2
Фармстандарт АО 32 2
РусГидро ПАО 129 2
Северсталь ПАО 204 2
Банк Зенит 131 2
ВТБ24 583 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Грейн холдинг УК - Grain Holding 2 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Qlean 6 1
En+ Group 17 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 1
Stockmann - Стокманн 5 1
Uber 257 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 15 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
Уралмеханобр ОАО - Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 2 1
American Express 172 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Uber Technologies 258 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Правительство Иркутской области 2 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 9
Kubernetes 307 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Big Data - Большие данные 1136 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 4
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 3
OpenStack 347 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 16 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 584 2
Бесконтактный датчик - Сенсорный выключатель - Proximity sensor 6 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 168 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 2
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
DevOps - Development и Operations 297 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
Microsoft Windows 10 6659 5
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 23 5
Linux OS 4267 4
МТС Cloud - CloudMTS 125 4
Крок ЦОД 15 3
Google Android 10751 3
Apple macOS 930 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
Крок - Цифровой рабочий 13 3
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 3
Western Digital - WD Ultrastar - Серия HDD 19 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 3
Крок Акселератор 2 2
Dell Technologies Cloud 5 2
Nvidia GeForce GTX 2073 2
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 2
Cisco Kinetic 4 2
Росэнергоатом ЦОД Калининский 24 2
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 9 2
Microsoft Azure 1171 2
Red Hat Ansible 57 2
Java - Язык программирования 1178 2
VMware Solutions Exchange 3 1
Syntellect Tessa 14 1
VMware Tanzu Kubernetes Grid 5 1
IBM Watson Studio 3 1
Google Kubernetes Engine - GKE 9 1
Symantec NetBackup 49 1
Крок Диск 4 1
IBM MaaS 360 with Watson 5 1
Alfresco 114 1
IBM SPSS Statistics 37 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
Яндекс.Метрика 81 1
SberCloud Монитор мэра 3 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 14 1
DataLine Nord ЦОД 15 1
Dell EMC ScaleIO 15 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
Yandex Stat - внутренняя система аналитической отчетности «Яндекса» 2 1
Березин Максим 60 23
Зинкевич Сергей 18 11
Колмычек Павел 17 6
Кушнир Леонид 16 4
Вайнер Всеволод 24 3
Бородин Геннадий 4 3
Бобровников Борис 86 3
Собянин Сергей 211 2
Жуков Сергей 15 2
Москвин Алексей 3 2
Трубинов Алексей 3 2
Щербаков Борис 20 2
Апасов Николай 4 2
Носенко Артем 3 2
Карнаух Павел 5 2
Галкин Николай 15 2
Пальников Павел 2 2
Стрелков Сергей 12 2
Кучугин Илья 41 2
Wachsman Eyal - Вахсман Эял 2 2
Киселева Елизавета 1 1
Елизаров Артем 16 1
Подуков Игорь 3 1
Мишина Светлана 2 1
Мельников Григорий 1 1
Починок Николай 8 1
Кочетов Иван 1 1
Шестаков Иван 2 1
Гилев Сергей 13 1
Лахин Сергей 2 1
Калинин Андрей 15 1
Самоукин Сергей 7 1
Диденко Сергей 8 1
Плаунов Сергей 4 1
Ельчинский Сергей 2 1
Марков Сергей 2 1
Пестерев Алексей 3 1
Гайко Андрей 1 1
Щемелинин Вадим 2 1
Смирнов Николай 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Европа 3774 4
Африка 1491 3
Ближний Восток 1475 3
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Россия - Иркутск 468 2
Россия - Нижегородская область 741 2
Турция - Турецкая республика 954 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 7 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Ижевск 308 1
Россия - Удомля 41 1
Турция - Стамбул 51 1
Россия - Лыткарино 30 1
Северная Америка 1413 1
Россия - Краснодар 1040 1
Россия - Сибирь 878 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Польша - Республика 831 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 2
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Русский язык 986 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 267 2
Cosmopolitan 17 1
GQ 10 1
CNews Analytics 1991 2
Gartner 2194 2
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Kelly Services 16 2
IDC - International Data Corporation 2724 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
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CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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