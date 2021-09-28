Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Крок Облачные сервисы
Крок Облако
Крок Облачная платформа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 61, упоминаний - 123
Крок Облачные сервисы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Березин Максим 60 23
|Зинкевич Сергей 18 11
|Колмычек Павел 17 6
|Кушнир Леонид 16 4
|Вайнер Всеволод 24 3
|Бородин Геннадий 4 3
|Бобровников Борис 86 3
|Собянин Сергей 211 2
|Жуков Сергей 15 2
|Москвин Алексей 3 2
|Трубинов Алексей 3 2
|Щербаков Борис 20 2
|Апасов Николай 4 2
|Носенко Артем 3 2
|Карнаух Павел 5 2
|Галкин Николай 15 2
|Пальников Павел 2 2
|Стрелков Сергей 12 2
|Кучугин Илья 41 2
|Wachsman Eyal - Вахсман Эял 2 2
|Киселева Елизавета 1 1
|Елизаров Артем 16 1
|Подуков Игорь 3 1
|Мишина Светлана 2 1
|Мельников Григорий 1 1
|Починок Николай 8 1
|Кочетов Иван 1 1
|Шестаков Иван 2 1
|Гилев Сергей 13 1
|Лахин Сергей 2 1
|Калинин Андрей 15 1
|Самоукин Сергей 7 1
|Диденко Сергей 8 1
|Плаунов Сергей 4 1
|Ельчинский Сергей 2 1
|Марков Сергей 2 1
|Пестерев Алексей 3 1
|Гайко Андрей 1 1
|Щемелинин Вадим 2 1
|Смирнов Николай 13 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 267 2
|Cosmopolitan 17 1
|GQ 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765804, в очереди разбора - 669490.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765804, в очереди разбора - 669490.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru