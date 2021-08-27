БТиЭ Гаджеты кухонные Гаджеты кулинарные Кухонные планшеты Kitchen Gadgets Cooking Gadgets Kitchen Tablets
БТиЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Головин Даниил 34 5
|Марфин Алексей 13 4
|Сергеенко Василий 7 3
|Михина Наталья 7 3
|Кульченко Роман 14 3
|Измайлов Максим 9 3
|Гончарова Эльвира 7 3
|Кремлева Ольга 4 3
|Захаров Максим 11 2
|Яроцкая Мария 3 2
|Бакунов Григорий 22 2
|Агуреева Ольга 9 2
|Шувалова Анастасия 9 2
|Михеев Владимир 14 2
|Ширшов Павел 76 2
|Dyson James - Дайсон Джеймс 29 2
|Лебедев Артемий 95 2
|Рахманов Александр 23 1
|Фриске Жанна 4 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 897 1
|Филатов Евгений 20 1
|Octavian Tanase - Октавиан Танас 9 1
|Минасян Карине 21 1
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Смелянский Руслан 23 1
|Айвазов Александр 29 1
|Панков Александр 69 1
|Путин Владимир 2725 1
|Серебряникова Анна 58 1
|Рыжкова Ксения 3 1
|Каем Кирилл 20 1
|Нейман Алексей 6 1
|Саркисов Тигран 8 1
|Старостин Александр 3 1
|Соколов Павел 11 1
|Тиньков Олег 44 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 1
|Лепехин Виталий 4 1
|Пугачева Алла 8 1
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