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Индексная книга CNews*
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БТиЭ Гаджеты кухонные Гаджеты кулинарные Кухонные планшеты Kitchen Gadgets Cooking Gadgets Kitchen Tablets

БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets


27.08.2021 Как разместить телевизор и планшет на кухне, чтобы всем было удобно
12.11.2018 Нужен ли телевизор на кухне и как выбрать идеальный вариант?
30.04.2015 ZOOM рекомендует: умные кухонные гаджеты на все случаи жизни
08.08.2011 Ядерный реактор на кухне: хобби обернулось арестом
07.09.2007 Вытяжки: нет жиру и копоти на кухне!
14.11.2006 Wi-Fi-телевидение на кухне

Публикаций - 295, упоминаний - 309

БТиЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 387 70
Samsung Electronics 9720 60
Zoom Int - Zoom Video Communications 1318 52
LG Electronics 3537 39
Siemens AG - Siemens Group 2541 33
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 33
Philips 2050 25
Apple Inc 11180 21
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 19
Redmond - Инновационные решения 104 18
Ростех - Автоматика Концерн 1484 16
JVC Kenwood 411 15
Microsoft Corporation 23482 11
ДОК 767 11
Sharp Corporation 1042 10
Yandex - Яндекс 5660 10
Sony 6480 10
Intel Corporation 11662 10
Google LLC 10931 9
Nvidia Corp 3212 9
ASKO 27 8
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2415 8
Toshiba Corporation 2887 8
6994 8
IBS Platformix - СИЛА 835 8
Daewoo Electronics 43 8
1С-ИжТиСи 6311 7
Meta Platforms - Facebook 4337 7
Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 18 6
Xiaomi 1290 6
BBK Electronics Corp 280 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 6
Midea 27 6
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 34 6
VK - Mail.ru Group 3198 5
AMD - Advanced Micro Devices 3859 5
Lenovo Group 2166 5
Titanium 79 5
1С-Рарус 802 4
Twitter 2695 4
Electrolux - Электролюкс Рус 218 36
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2514 32
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6629 29
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 131 28
Miele - Миле 133 28
Hansa - Ханса 101 27
Gorenje 88 25
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 20
Whirlpool 81 19
Haier - Candy Group - Канди 91 19
Gaggenau 35 16
Groupe SEB - Tefal 83 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6183 14
Dyson 109 13
Beko 66 12
Braun 76 12
Россети Ленэнерго 2348 11
Daewoo 102 10
Ardo - Ардо 32 9
Whirlpool KitchenAid 22 9
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 9
Лента - Сеть розничной торговли 1697 7
Точка 3795 7
Krups 25 6
Smeg 16 6
Kärcher 34 6
Hyundai Motor 339 5
Bugatti 16 5
Nespresso 19 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 4
101Hotels.com 703 4
Swarovski AG 70 4
Groupe SEB - Rowenta 39 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 3
Сплит 159 3
UMA - United Music Agency 38 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1824 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 161 3
IKEA - ИКЕА 145 2
LEGO 219 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 60 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17940 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2376 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4305 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 2
МВД РФ Управление К 118 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 196 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9079 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2392 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 861 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 55 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1036 1
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 21 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1175 1
Роскачество - Российская система качества 25 1
Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 26 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 120 1
Судебная власть - Judicial power 2090 1
АПБЭ - Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике 2 1
Правительство Москвы - ДНПП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 33 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 115 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1647 1
Правительство Москвы - Департамент строительства 17 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1740 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 344 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10366 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 187 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1640 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3687 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3060 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2691 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 61 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 185 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 26 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ONF - Open Networking Foundation 25 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 1
ОИП ЦПИ - Объединение изобретателей и патентовладельцев - Центр практического изобретательства - Некоммерческое партнерство 1 1
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11806 104
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5691 90
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79138 83
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 929 71
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38886 69
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12598 65
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25027 60
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6559 56
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21328 56
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2263 54
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6323 54
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11281 52
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11502 48
Стиральная машина - Washer 606 46
Вентилятор - Fan 896 44
БТиЭ - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 84 42
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9703 42
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25917 41
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8524 41
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17296 37
БТиЭ - Посудомоечная машина - Посудомойки - Dishwasher 140 36
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1788 35
Аксессуары 3467 35
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6142 33
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9318 33
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19211 33
БТиЭ - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 151 32
Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 280 31
Пылесос - Vacuum cleaner 464 30
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6713 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21918 30
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 127 30
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15997 29
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 159 29
Блендер 88 29
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8731 28
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9365 27
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1314 26
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7762 26
Мультиварки с функцией Мультиповар 59 26
Google Android 12533 30
Microsoft Windows 2000 12668 22
Microsoft Windows 14423 18
Apple iPad 3736 17
Apple iOS 6787 15
Apple iPhone 6 6171 14
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1340 14
Apple iPhone - серия смартфонов 6616 12
Groupe SEB - Moulinex ME 50 12
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1226 11
ГИС СОЛО - государственная информационная система Современное образование Ленинградской области 71 11
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 381 10
Samsung Galaxy Note 684 10
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 303 9
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1277 9
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 392 9
Google Play - Google Store - Android Market 2930 8
Google YouTube - Видеохостинг 2425 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 8
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 936 7
LG Kompressor Follow Me 20 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6515 7
Redmond SkyCooker 12 7
Microsoft Windows BitLocker 1275 6
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 9 6
Samsung RL - серия холодильников 15 6
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 6
Microsoft Skype 1973 5
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 663 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 721 5
Google Android 4.1-4.3.1 Jelly Bean 477 5
Linux OS 8228 5
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 472 5
Intel Core - Семейство процессоров 1738 5
Acer Iconia 93 5
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 233 5
1С-Рарус Общепит 38 4
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 402 4
Samsung Galaxy 953 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 337 4
Головин Даниил 34 5
Марфин Алексей 13 4
Сергеенко Василий 7 3
Михина Наталья 7 3
Кульченко Роман 14 3
Измайлов Максим 9 3
Гончарова Эльвира 7 3
Кремлева Ольга 4 3
Захаров Максим 11 2
Яроцкая Мария 3 2
Бакунов Григорий 22 2
Агуреева Ольга 9 2
Шувалова Анастасия 9 2
Михеев Владимир 14 2
Ширшов Павел 76 2
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 2
Лебедев Артемий 95 2
Рахманов Александр 23 1
Фриске Жанна 4 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 897 1
Филатов Евгений 20 1
Octavian Tanase - Октавиан Танас 9 1
Минасян Карине 21 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Смелянский Руслан 23 1
Айвазов Александр 29 1
Панков Александр 69 1
Путин Владимир 2725 1
Серебряникова Анна 58 1
Рыжкова Ксения 3 1
Каем Кирилл 20 1
Нейман Алексей 6 1
Саркисов Тигран 8 1
Старостин Александр 3 1
Соколов Павел 11 1
Тиньков Олег 44 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 1
Лепехин Виталий 4 1
Пугачева Алла 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 122650 145
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50149 50
Германия - Федеративная Республика 12008 49
Европа 21294 45
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17045 41
Италия - Итальянская Республика 4222 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39290 33
Южная Корея - Республика 6282 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15065 31
Япония 12875 31
Франция - Французская Республика 7084 20
Земля - планета Солнечной системы 9698 19
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2614 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 14
Швеция - Королевство 3457 14
Азия - Азиатский регион 4657 12
Солнце - звезда Солнечной системы 4903 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 10
Америка 2155 10
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 302 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13140 10
Германия - Берлин 701 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14925 9
Турция - Турецкая республика 2065 9
Испания - Королевство 3600 6
Беларусь - Белоруссия 4243 5
Казахстан - Республика 4836 5
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 122 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 5
Сатурн - Титан (спутник) 424 5
Великобритания - Лондон 2364 5
Африка - Африканский регион 3266 4
Европа Восточная 2997 4
Нидерланды 3301 4
Канада 4709 4
Малайзия 792 4
Польша - Республика 1773 3
Египет - Арабская Республика 751 3
Китай - Тайвань 3735 3
Словения - Республика 201 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4412 113
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products 1000 82
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4047 79
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3414 72
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19983 68
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство 313 34
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9917 34
Кулинария - Cooking 125 31
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1307 30
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3898 29
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 3967 23
Дача - дачники 567 22
Английский язык 6156 22
Зоология - Животные - Птицы - Birds 657 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41903 21
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1261 20
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1208 20
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1124 19
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4181 19
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1595 16
Пищевая промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция 76 15
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 823 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23912 14
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5214 14
Пищевая промышленность - Чай 106 13
Зоология - наука о животных 2308 13
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1370 13
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3572 12
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2089 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4742 11
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 117 11
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9383 11
Металлы - Серебро - Silver 680 11
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3408 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15038 10
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 178 10
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 288 10
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 824 10
Ergonomics - Эргономика 1493 10
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 118 9
CNews - ZOOM.CNews 1757 69
91Mobiles 1695 4
Чудо техники 60 3
Cosmopolitan 25 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 2
AP - Associated Press 1994 2
AsiaBizTech 100 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 1
ABC News 51 1
Муз-ТВ - телеканал 39 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 60 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 67 1
AppleInsider 385 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 100 1
Пятый канал - Телеканал 57 1
Россия 24 - телеканал 102 1
Рен ТВ - телеканал 61 1
Ars Technica 380 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 250 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 570 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 129 1
CrunchBase 69 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1220 1
The Guardian - Британская газета 339 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 1
Thomson Reuters - Рейтер 5772 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10998 1
Forbes - Форбс 629 1
500 Startups 14321 46
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7453 2
Gartner - Гартнер 3474 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 2
GfK Rus - ГФК-Русь 206 2
NPD DisplaySearch 282 2
IDC - International Data Corporation 4849 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2113 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
Sirena - Сирена 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 713 2
University at Buffalo - Университет штата Нью-Йорк в Буффало 27 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 1
RCA - Royal College of Art - Королевский колледж искусств 5 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 27 1
National Agriculture and Food Research Organization - Национальная организация сельскохозяйственных и пищевых исследований - Японский центр исследования пищевых продуктов 1 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 55 1
РГУ - Ростовский государственный университет 5 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 58 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 12 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 14 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1288 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 15 1
University of Oxford - Оксфордский университет 192 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 59 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 71 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 204 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 290 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11616 15
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 11
Red Dot Design Award 54 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2066 4
Международный женский день - 8 марта 273 3
День молодёжи - 27 июня 690 2
Samsung Forum 14 2
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 9 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow 18 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 23 1
Масленица - Масленая неделя 9 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 92 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
iF Design Awards 25 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 217 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 258 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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