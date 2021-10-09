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SearchInform
Серчинформ


09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
14.09.2021 DLP-платформа «Сёрчинформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure 1
14.09.2021 DLP-платформа «СерчИнформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
25.08.2021 Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ» 1
23.08.2021 «Сёрчинформ FileAuditor» добавил разметку конфиденциальных документов в MS Office 1
28.07.2021 У российской промышленности экстренно отбирают иностранное ПО. На импортозамещение выделено всего 2,5 года 1
23.07.2021 «Мегафон» запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз 1
06.07.2021 ГК «Пионер» выбрала «Серчинформ КИБ» для защиты от утечек 1
14.06.2021 Вызовы, проблемы, решения: какие требования удаленная работа диктует к построению ИТ-инфраструктуры 1
26.04.2021 «Сёрчинформ» открыла курсы корпоративной ИБ-грамотности для разных отраслей бизнеса 1
16.04.2021 Huawei и «Сёрчинформ» представили интегрированное решение для защиты данных в СХД 2
17.03.2021 Минэкономразвития: Россия готова делиться технологиями информационной безопасности с другими странами 1
03.03.2021 В «Серчинформ Fileauditor» реализована защита от несанкционированного доступа, изменений и утечек данных 1
25.02.2021 Торговая сеть «Верный» перешла на DLP-систему «Серчинформ КИБ» 2
17.02.2021 «Сёрчинформ»: бюджеты сокращаются, оснащенность системами для защиты от утечек остается недостаточной 1
05.02.2021 МВД собралось получить доступ к контактам в телефонах россиян. На это потратят десятки миллионов рублей 1
05.02.2021 Когда GDPR не указ, или Конец иллюзии приватности 1
14.12.2020 «Руссофт»: российский экспорт компьютерных услуг в первом полугодии 2020 года составил $2,4 млрд 1
12.11.2020 Исследование: пандемия вынудила 12% компаний создать отдел ИБ «с нуля» 3
05.11.2020 Председатель совета директоров «Сёрчинформ» избран в правление «Руссофт» 1
12.10.2020 Сервис биометрической защиты CorpSoft24 вошел в Реестр отечественного ПО 1
06.10.2020 «Синергия» расширила применение программы для защиты от утечек информации 1
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 1
10.09.2020 Более 1000 госслужащих Ростовской области обучились основам информационной безопасности 3
26.08.2020 «Серчинформ» реализовал первый проект в ЮАР в партнерстве с «Росинфокоминвестом» 1
12.08.2020 CorpSoft24 защитит документы с помощью искусственного интеллекта 1
29.06.2020 Банки ополчились против ввода НДС на ПО 1
25.06.2020 Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний 2
10.06.2020 «Сёрчинформ» вывела в облако защиту от утечек 2
04.06.2020 «Сёрчинформ» представила решение для защиты информации в базах данных 2
25.05.2020 «Инфинитум» защитил ИТ-инфраструктуру с помощью «Серчинформ SIEM» 2
29.04.2020 Какие ИТ-решения популярны в ритейле в условиях кризиса 2
22.04.2020 «Сёрчинформ»: 70% компаний не могут оценить безопасность бизнес-процессов на удаленке 2
22.04.2020 Власти закрыли глаза на «парадоксальную» закупку ДИТом Москвы ПО Microsoft 1
15.04.2020 «Серчинформ» и RITE реализовали первый совместный проект в Латинской Америке 3
10.04.2020 Разработчики пожаловались властям: Москва закупает софт «враждебной страны» и дискриминирует российское ПО 1
18.03.2020 «Серчинформ» поможет российскому бизнесу безопасно перейти на удаленную работу 1
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1

Публикаций - 181, упоминаний - 354

SearchInform упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 9
Abbyy 793 6
InfoWatch - Инфовотч 607 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Docsvision - ДоксВижн 773 2
ЭОС - Электронные офисные системы 985 2
Конфидент 56 2
Seldon - Селдон 14 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Telegram Group 702 2
Facebook 3765 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Cisco Systems 2040 2
Рексофт - Reksoft 201 2
TeamViewer 78 1
Cambridge Analytica 43 1
МаксимаТелеком 102 1
Код Безопасности 365 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
Software AG 123 1
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 1
Yahoo! 1092 1
Аурига - Auriga 19 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
МФИ Софт 103 1
Инфосистемы Джет 675 1
ДиалогНаука 89 1
Google LLC 7148 1
Свемел МВП - Swemel 23 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 3 1
Сигнатек 7 1
Movavi 21 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 3
РесурсТранс 16 2
Май - Российская торговая компания 49 2
АльфаСтрахование СГ 208 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Фонд информационной демократии 27 2
Открытие ФК 538 2
Setl Group - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 3 1
Пионер ГК 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
АвтоВАЗ 118 1
Аэроклуб 13 1
Росинбанк - Российский Инвестиционный Банк 1 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Equifax 22 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 16 1
Jaguar Cars 59 1
Будущее НПФ 5 1
Jaguar Land Rover 63 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 3 1
Владимирская ритуальная компания 1 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Uber 257 1
Платежный Центр РНКО 26 1
LinkedIn 520 1
Почта России ПАО 1572 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпром ПАО 520 1
Uber Technologies 258 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Леноблинвентаризация БТИ 1 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Qiwi 783 1
О2О Delivery club 153 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
X5 Group 599 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Президент Российской Федерации 1439 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 9 1
Росинфокоминвест - Tech Global 2 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Росинфокоминвест 39 1
Правительство Москвы 653 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Счётная палата РФ 460 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
Руссофт - Russoft 250 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 41
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 546 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 16
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 4
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 6 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 433 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 2
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 34 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
Cyber Trap 2 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
DSaaS - Data science as a service - модель дистрибуции данных 5 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 56 21
Microsoft Windows 10 6635 11
VK - Mail.ru Одноклассники 857 4
SearchInform FileAuditor 10 4
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 3
Microsoft Windows 853 3
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
WhatsApp Messenger 654 3
SearchInform TimeInformer 8 2
Microsoft Lync 272 2
Microsoft SQL Server 793 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Яндекс.Диск 118 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Linux OS 4257 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft Exchange 681 2
SearchInform Database Monitor 3 2
Microsoft Excel 436 2
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 18 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Microsoft Visio 67 2
Microsoft Word 345 1
Atos BullSequana Edge 12 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
Evernote 178 1
Atom Security - StaffCop 14 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
Telegram - Мессенджер 80 1
KRM - Karma - токены криптовалюты - децентрализованная платформа P2P-кредитования 11 1
Cisco Jabber - Мессенджер 101 1
HPE ArcSight 50 1
Kaspersky Anti-Virus 18 1
Парфентьев Алексей 33 23
Матвеев Лев 42 12
Путин Владимир 1824 4
Минасян Георгий 4 4
Ожегов Сергей 21 4
Дрозд Алексей 5 3
Сенаторов Виталий 6 2
Сергунина Наталья 163 2
Шадаев Максут 384 2
Михалев Евгений 40 2
Залманов Андрей 29 2
Исанин Антон 28 2
Кушнир Леонид 16 2
Массух Илья 192 2
Ревяшко Андрей 18 2
Савенков Виталий 4 2
Филатов Алексей 5 2
Папура Михаил 5 2
Семенов Анатолий 12 2
Теличева Наталья 125 2
Галушкин Олег 168 1
Колбин Евгений 43 1
Рустамов Рустам 169 1
Путин Сергей 36 1
Демидов Сергей 50 1
Нуйкин Андрей 27 1
Мажара Василий 1 1
Гоц Роман 24 1
Каюмов Шамиль 34 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Никифоров Николай 1126 1
Белоусов Андрей 53 1
Прибочий Михаил 34 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
Русанов Сергей 44 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Кудрин Алексей 63 1
Лашин Ренат 25 1
Арефьев Андрей 22 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 71
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
Россия - ПФО - Казань 1515 5
Украина 3365 4
Германия - Федеративная Республика 3633 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Индия - Республика 2169 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 3
Латинская Америка 723 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Европа 3752 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Ирландия - Республика 363 2
Аргентина - Аргентинская Республика 188 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 2
Россия - Ростовская область 862 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Ближний Восток 1473 2
Африка 1489 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Южная Африка 159 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Россия - Ульяновск 292 1
Россия - Долгопрудный 39 1
Судан - Республика 41 1
Россия - Альметьевск 60 1
Россия - Мытищи 85 1
Панама - Республика 41 1
США - Коннектикут 26 1
Россия - Владимир 160 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 4
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
Аутсорсинг 84 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 5 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 29 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 84 1
Человеческий фактор 126 1
Торговля розничная 77 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Ведомости 259 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
CNews Analytics 1988 3
Gartner 2190 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 291 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760666, в очереди разбора - 664356.
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