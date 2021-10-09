Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SearchInform
Серчинформ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 181, упоминаний - 354
SearchInform упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Парфентьев Алексей 33 23
|Матвеев Лев 42 12
|Путин Владимир 1824 4
|Минасян Георгий 4 4
|Ожегов Сергей 21 4
|Дрозд Алексей 5 3
|Сенаторов Виталий 6 2
|Сергунина Наталья 163 2
|Шадаев Максут 384 2
|Михалев Евгений 40 2
|Залманов Андрей 29 2
|Исанин Антон 28 2
|Кушнир Леонид 16 2
|Массух Илья 192 2
|Ревяшко Андрей 18 2
|Савенков Виталий 4 2
|Филатов Алексей 5 2
|Папура Михаил 5 2
|Семенов Анатолий 12 2
|Теличева Наталья 125 2
|Галушкин Олег 168 1
|Колбин Евгений 43 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Путин Сергей 36 1
|Демидов Сергей 50 1
|Нуйкин Андрей 27 1
|Мажара Василий 1 1
|Гоц Роман 24 1
|Каюмов Шамиль 34 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Прибочий Михаил 34 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
|Русанов Сергей 44 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Кудрин Алексей 63 1
|Лашин Ренат 25 1
|Арефьев Андрей 22 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
|Ведомости 259 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
|CNews Analytics 1988 3
|Gartner 2190 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760666, в очереди разбора - 664356.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760666, в очереди разбора - 664356.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru