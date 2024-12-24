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Индексная книга (каталог) CNews*
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React JavaScript фреймворк

React - JavaScript фреймворк


24.12.2024 Высшая школа экономики запускает онлайн-курсы по разработке 1
20.11.2024 В Московском Политехе студенты создали умный алгоритм для прогнозирования пешеходного трафика 1
21.10.2024 «ИТ Парк Рус» в Севастополе и компания SimpleOne завершили совместный обучающий курс 1
29.08.2024 Дмитрий Сухарев, Deel: Технологический прогресс невозможен без open-source технологий 1
12.08.2024 В России запустили новую платформу для поиска работы и подбора персонала GdeRabota.ru 1
30.07.2024 Перспективные технологии программирования: на что обратить внимание 1
30.07.2024 Самые перспективные языки программирования на сегодня и ближайшее будущее 1
25.07.2024 Сервис на основе большой языковой модели в четыре раза ускорил проверку научных работ студентов ИТМО 1
14.05.2024 Российские PHP-программисты резко обеднели. Рост зарплат и близко не перекрыл инфляцию, а требований солидно прибавилось 1
13.05.2024 В российском бизнесе катастрофическая напряженка с ИТ-специалистами. На работу берут даже джунов 1
15.04.2024 AUXO в партнерстве с Вeeline cloud разработал портал дистрибьюторов для крупной производственной компании 1
15.03.2024 Angara Security выявила мошеннические домены для сбора данных избирателей в российских регионах 1
04.03.2024 Эксперты Angara Security выявили уязвимости в FreeIPA и React Native Image Picker 1
01.03.2024 «Северсталь» и «Норникель» создадут открытый стандарт промышленного ИТ, подобный USB и Wi-Fi 1
16.01.2024 ITentika разрабатывает систему управления данными для медицинского BI-портала 1
21.12.2023 Вадим Казанцев -

Спрос выше возможностей: как компании решат проблему привлечения 500 тысяч айтишников в 2024 году

 1
14.12.2023 Skillbox и «Газпромбанк.тех» запускают программу подготовки фронтенд-разработчиков 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
23.08.2023 Алексей Чечет о том, как использовать ChatGPT и сможет ли ИИ заменить разработчиков 1
30.06.2023 Санкции дают сбой. Европе понадобились тысячи российских ИТ-шников, пишущих на Java, Python и SQL 1
13.06.2023 Олег Сенчук -

Олег Сенчук, Лига Цифровой Экономики: Маркетплейсы стали главным драйвером электронной коммерции

 1
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 1
18.04.2023 Михаил Свинцицкий, Лига Цифровой Экономики: Налоговый мониторинг — режим полной открытости 1
02.02.2023 Дмитрий Пашкевич, Smartup Technology: Вселенная интернета сейчас есть только у США, Китая и России 1
24.01.2023 20000 транзакций в секунду: как автоматизировали «Национальную Лотерею» 1
27.12.2022 ИТ-компания WaveAccess создала корпоративный портал для внутренних коммуникаций 1
25.12.2022 7 профессий, связанных с технологией блокчейн 1
01.12.2022 «Яндекс карты» представили новый JS API с расширенными возможностями дизайна карт 1
01.12.2022 «Перфоманс лаб» анонсирует новые решения и услуги 1
24.11.2022 «Т1 консалтинг» автоматизировала бизнес-функции программы Министерства финансов России «Национальная лотерея» 1
11.11.2022 «Работа.ру» составила рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере ИТ для молодых специалистов 1
09.08.2022 В «Акстим» (ex-Accenture) назначены три новых управляющих директора 1
13.07.2022 Вакансия разработчика PHP в Санкт-Петербурге возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых предложений июля по версии Superjob 1
28.06.2022 «Мой офис» начал наем целых команд разработчиков 1
06.06.2022 Выручка «Синимекс» превысила 2,7 млрд рублей по итогам 2021 года 1
11.05.2022 CloudMTS и «Дексмобайл» помогут бизнесу в разработке ИТ-решений под ключ 1
27.04.2022 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2022 года 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
05.04.2022 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России после начала спецоперации 1
07.02.2022 Компания «Синимекс» реализовала проект по обновлению личного кабинета IDP для клиентов Volkswagen Group Rus 1

Публикаций - 72, упоминаний - 74

React и организации, системы, технологии, персоны:

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China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 2
JCB International 144 2
Diners Club International - платёжная система 82 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 2
Русагро Группа Компаний 277 2
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Почта России ПАО 2112 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 2
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Клаустрофобия - Международная сеть интерактивных развлечений 5 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
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