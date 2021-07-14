Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DBaaS
Database as a Service
Базы данных как сервис
Облачное хранение и управление структурированными данными
dbPaaS
платформа частных облачных баз данных как сервис
Публикаций - 68, упоминаний - 116
DBaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Linux Foundation 164 1
|OpenPOWER Foundation - Consortium 40 1
|CNCF - Cloud Native Computing Foundation 20 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
|Дергилёв Никита 42 4
|Самойлов Юрий 67 2
|Москвин Алексей 3 2
|Козлов Михаил 167 2
|Хренков Владимир 21 2
|Соловьев Михаил 19 2
|Бородин Геннадий 4 2
|Галкин Николай 17 2
|Мельников Игорь 3 2
|Летунов Илья 48 2
|Колбин Евгений 53 2
|Марченко Дмитрий 28 2
|Зинкевич Сергей 20 2
|Колган Мария 2 2
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 14 2
|Кучугин Илья 41 2
|Кушнир Леонид 18 2
|Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 1
|Гонтарев Павел 70 1
|Македонский Сергей 46 1
|Николаев Вячеслав 64 1
|Катамадзе Анна 72 1
|Захарченко Антон 6 1
|Фокин Дмитрий 20 1
|Kurian Thomas - Куриан Томас 45 1
|Колескин Тимур 13 1
|Осипов Константин 9 1
|Тихонова Кристина 44 1
|Аникин Леонид 51 1
|CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 16 1
|Осипов Александр 38 1
|Жуков Олег 22 1
|Натрусов Артем 136 1
|Филатов Андрей 105 1
|Любимов Олег 23 1
|Шадаев Максут 434 1
|Лоиз Хуан 1 1
|Вахнин Павел 52 1
|Засохлин Иван 9 1
|Гревцев Александр 30 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 545 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 1
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 80 1
|Information Age 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru