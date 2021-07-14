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DBaaS
Database as a Service
Базы данных как сервис
Облачное хранение и управление структурированными данными
dbPaaS
платформа частных облачных баз данных как сервис



14.07.2021 В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные
30.06.2020 DataLine запустила сервисы баз данных Redis и Cassandra по модели DBaaS
27.10.2014 Oracle представила новый облачный сервис Data as a Service for Sales
22.07.2014 Exadata Database Machine X4-8 оптимизирован для облачных DBaaS-решений и баз данных in-memory
13.11.2013 Oracle Enterprise Manager 12c предлагает готовое решение для управления жизненным циклом сервиса DBaaS

Публикаций - 68, упоминаний - 116

DBaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5893 29
VMware 1993 13
Microsoft Corporation 22012 11
IBM - International Business Machines Corp 8811 10
Amazon Inc - Amazon.com 2567 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 250 8
SAP SE 4415 6
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 224 6
1С-ИжТиСи 4907 5
5500 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8611 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1108 4
Softline - Софтлайн 1828 4
Selectel - Селектел 149 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7913 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 194 4
Citrix Systems 731 3
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CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 74 2
VK - Mail.ru Group 2930 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5022 5
Posti Group Corporation - Itella 24 3
Банк Зенит 197 2
РесурсТранс 16 2
АльфаСтрахование СГ 234 2
OTP Group - ОТП Банк 152 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 303 1
Ford 380 1
Рольф 52 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 51 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 251 1
ТрансКонтейнер 30 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2012 1
Открытие ФК 2003 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 153 1
А101 Группа Компаний 34 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 57 1
УЭК - Универсальная электронная карта 556 1
Казахмыс - Kazakhmys 41 1
Citi - Citibank - Ситибанк 259 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 84 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 9 1
ТНК-ВР Холдинг 239 1
ПИК Проект 2 1
Почта России ПАО 1825 1
Аэрофлот 625 1
X5 Group - Пятёрочка 292 1
Альфа-Банк 1340 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 503 1
Avito - Авито 206 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1645 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 745 1
ГПБ Лизинг 11 1
РЖД - Российские железные дороги 1399 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 1
Газпром ПАО 869 1
Столичные аптеки 9 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 427 1
Segezha Group - Сегежа Групп 94 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1875 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2086 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7547 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 839 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 864 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1165 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 803 1
Федеральное казначейство России 1139 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 954 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 391 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 629 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 63 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 228 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 48 1
Linux Foundation 164 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 40 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 20 1
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1347 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3245 29
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PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7338 26
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 561 14
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12237 11
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 2
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