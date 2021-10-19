Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВЭБ Инновации
VEB Ventures
венчурный фонд
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 133
ВЭБ Инновации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Теплов Олег 17 12
|Булатов Кирилл 18 11
|Ковнир Евгений 71 10
|Путин Владимир 1828 8
|Касперская Наталья 197 6
|Чаркин Евгений 182 5
|Алтухов Дмитрий 32 4
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 4
|Спиридонов Александр 35 4
|Лысенко Эдуард 209 4
|Иванов Сергей 171 4
|Смирнова-Крелль Оксана 49 4
|Казарцев Алексей 27 4
|Гимранов Ринат 56 4
|Морозов Андрей 27 3
|Повалко Александр 36 3
|Воронин Петр 35 3
|Дунаев Сергей 28 3
|Кошкин Андрей 19 3
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 3
|Чамара Денис 57 3
|Шипов Савва 70 3
|Емельченков Сергей 83 3
|Шадаев Максут 384 3
|Шумков Александр 7 3
|Пшиченко Дмитрий 19 3
|Соколов Алексей 121 3
|Волков Никита 50 3
|Самородов Александр 10 3
|Ревяшко Андрей 18 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Белевцев Андрей 9 2
|Евраев Михаил 222 2
|Авербах Владимир 121 2
|Горьков Сергей 17 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Ибрагимов Руслан 29 2
|Белоусов Александр 6 2
|Хан Дмитрий 2 2
|Басов Алексей 79 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
|Известия ИД 59 2
|Forbes - Форбс 442 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|НТВ - Телекомпания 164 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765517, в очереди разбора - 669203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765517, в очереди разбора - 669203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru