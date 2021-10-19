Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ВЭБ Инновации
VEB Ventures
венчурный фонд


19.10.2021 Москва будет мыть дороги моющим средством Компании ОЗ 2
11.10.2021 В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей 3
09.09.2021 Разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения «Тридиви» привлек инвестиции от фонда Kama Flow 1
03.09.2021 «Максимателеком» и VEB Ventures предложат городские цифровые решения регионам 3
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы? 2
24.03.2021 Центр развития перспективных технологий вошел в состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
22.01.2021 Создатель концерна «Тракторные заводы» вошел в совет директоров ИТ-платформы для мониторинга строительных объектов Skyeer 2
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» 2
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 1
13.05.2020 VEB Ventures инвестирует 1 млрд рублей в медицинский сервис «Доктор рядом» 8
06.05.2020 «Роснано» и «Газпром нефть» вошли в состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
04.02.2020 «Роскосмос» довел до банкротства российскую частную космическую ИКТ-компанию 1
24.01.2020 Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики 1
20.01.2020 РВК и РЖД вошли состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 3
24.12.2019 ВЭБ изменил подготовку ИТ-стартапов к выходу на зарубежных инвесторов 3
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1
25.11.2019 Mail.ru Group и ВЭБ.РФ запустили платформу для бизнеса «Развивай.РФ» 1
11.09.2019 Росгвардия получит 2,3 млрд руб. на отечественный софт 1
27.08.2019 «Роскосмос» поставил на грань банкротства российскую частную космическую компанию 1
10.07.2019 Разработчиков российского ПО поддержат 15 миллиардами 1
07.06.2019 VEB Ventures и АРПП «Отечественный софт» договорились о сотрудничестве по развитию финансирования ИТ-проектов 3
07.06.2019 «Ростелеком» и VEB Ventures инвестируют 300 млн рублей в Brain4Net 4
16.04.2019 «Газпромнефть», Газпромбанк, РВК и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд для развития технологий в области энергетики 1
01.03.2019 Россиянам раздадут деньги на обучение ИТ 1
13.02.2019 Mail.ru и ВЭБ создали совместную ИТ-компанию 6
18.01.2019 В России совершен прорыв в создании 50-кубитного квантового компьютера 1
28.11.2018 Сбербанк предлагает корейскому бизнесу партнерство в ИТ-отраслях 1
23.11.2018 «ВЭБ Инновации» профинансируют резидентов «Сколково» на сумму до 3 миллиардов рублей 6
20.09.2018 «Сколково» и «ВЭБ Инновации» объявили о запуске конкурса для российских стартапов 3
11.09.2018 «ВЭБ Инновации» и правительство Якутии инвестируют в стартапы до двух миллиардов 5
26.07.2018 «Залетным» айтишникам хотят разрешить платить в России 13% налогов вместо 30% 1
22.06.2018 Президентское Управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры возглавил Андрей Липов 1
21.06.2018 Затраты на кибербезопасность в России урежут в 3,5 раза. Кто лишится денег 1
01.06.2018 Одобрено создание российских 50-кубитных квантовых компьютеров 3
14.05.2018 Внешэкономбанк и КРОК стали партнерами по развитию блокчейна 1
27.04.2018 ВЭБ представил платформу для госзакупок на блокчейне и заключил первый смарт-контракт 1
13.04.2018 В АНО «Цифровая экономика» представили проект техзадания на создание квантового компьютера 2
16.03.2018 «Компо» предложит ритейлу комплексные IT-решения, расширив линейку продуктов для автоматизации торгового зала 2
15.02.2018 В России сформирован консорциум для создания многокубитного квантового компьютера 2

Публикаций - 60, упоминаний - 133

ВЭБ Инновации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 15
Yandex - Яндекс 4101 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 12
Ростех - Ростехнологии 2230 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 10
3761 9
VK - Mail.ru Group 2485 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 9
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 9
Rambler Group - Рамблер ГК 486 9
IBM 3551 5
InfoWatch - Инфовотч 613 4
Custis 73 4
СКБ Контур 416 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
ALP Group ДКИС - Департамент корпоративных информационных систем 10 3
Google LLC 7161 3
Аурига - Auriga 19 3
Microsoft Corporation 11127 3
Доктор рядом - Doc+ 43 2
Aquila Space 2 2
Компо 2 2
Академия криптографии РФ 4 2
Alibaba Group 298 2
Amazon Inc - Amazon.com 1472 2
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 2
Технопарк Русский 3 1
Data Matrix 52 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 20 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 1
NCR - National Cash Register 100 1
Geoscan Technologies - Геоскан 5 1
TeleMD - Интеллоджик 10 1
Datadvance - Датадванс 17 1
Skyeer 4 1
СМАРТС Компания 207 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 21
Почта России ПАО 1574 14
РВК - Российская венчурная компания 476 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
Газпром нефть 382 5
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 4
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 4
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 15 4
Северсталь Менеджмент 26 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
МТС банк 254 4
Adidas 96 4
Sanofi - Санофи 33 3
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Cybernaut 4 3
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 15 3
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 3
Локотех - Локомотивные технологии 40 3
Мегаполис ТК 89 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 3
Интер РАО ПАО 159 3
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 3
X5 Group 599 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Альфа-Банк 1127 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 2 2
Qiwi 783 2
МК Доктор рядом 2 2
Ниармедик - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 3 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
ВТБ Лизинг 34 2
СберЗдоровье - DocDoc 37 2
Техносила 143 2
Vostok New Ventures 9 1
Аэрофлот 493 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 11
Президент Российской Федерации 1441 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 8
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 6
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 4
Правительство РФ 2207 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 3
Федеральное собрание Российской Федерации 79 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Роснано 456 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 4 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
EDC - Electronic Data Capture - Системы электронного сбора данных 7 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 1
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ЦУМК - Цифровой учебно-методический комплекс 1 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 104 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
МКА - Малые космические аппараты 13 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 1
Лавочкина НПО Карат - космическая платформа для создания малых спутников научного назначения, разработанная 1 1
Роскосмос Цифровая Земля 2 1
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 3 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 9 1
Развивай.РФ 3 1
АПК Минсельхоза России 2 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
OneTwoTrip 30 1
Сбербанк - Bringly Маркетплейс 9 1
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 1
Google Android 10751 1
Apple Safari - Браузер 605 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Яндекс.Маркет 439 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Google Chrome - браузер 1118 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Apple iOS 5742 1
Теплов Олег 17 12
Булатов Кирилл 18 11
Ковнир Евгений 71 10
Путин Владимир 1828 8
Касперская Наталья 197 6
Чаркин Евгений 182 5
Алтухов Дмитрий 32 4
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 4
Спиридонов Александр 35 4
Лысенко Эдуард 209 4
Иванов Сергей 171 4
Смирнова-Крелль Оксана 49 4
Казарцев Алексей 27 4
Гимранов Ринат 56 4
Морозов Андрей 27 3
Повалко Александр 36 3
Воронин Петр 35 3
Дунаев Сергей 28 3
Кошкин Андрей 19 3
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 3
Чамара Денис 57 3
Шипов Савва 70 3
Емельченков Сергей 83 3
Шадаев Максут 384 3
Шумков Александр 7 3
Пшиченко Дмитрий 19 3
Соколов Алексей 121 3
Волков Никита 50 3
Самородов Александр 10 3
Ревяшко Андрей 18 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Белевцев Андрей 9 2
Евраев Михаил 222 2
Авербах Владимир 121 2
Горьков Сергей 17 2
Никифоров Николай 1126 2
Ибрагимов Руслан 29 2
Белоусов Александр 6 2
Хан Дмитрий 2 2
Басов Алексей 79 2
Россия - Российская федерация - РФ 57544 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 6
Земля - планета Солнечной системы 874 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Специальный административный район Гонконг 552 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 3
Ближний Восток 1475 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Европа 3774 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Индия - Республика 2175 2
Япония 2802 2
Южная Корея - Республика 1465 2
Россия - Ростовская область 864 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Россия - Тюменская область 584 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Африка 1491 1
США - Кремниевая долина 399 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Сингапур - Республика 808 1
Швеция - Королевство 757 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
Россия - Тульская область 753 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
НКО - Некоммерческая организация 91 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Русский язык 986 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
Космодром Байконур 97 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 10 1
Бизнес-акселератор 31 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
Fashion industry - Индустрия моды 13 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 240 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
Известия ИД 59 2
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1991 3
Gartner 2194 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
Академия наук СССР - АН СССР 12 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 1 1
ИФТТ РАН - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 1
АНО Цифровое образование и технологии 1 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 2 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 4
CNews AWARDS 291 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 3
CNews Мисс ИТ России 12 3
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 2
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765517, в очереди разбора - 669203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще